Наслідки ворожих ударів по Харківщині. ФОТОрепортаж

Російські окупанти щодня атакують населені пункти та нищать інфраструктуру Харківщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, в смт Рогань Харківського району ракета поцілила в приватний будинок. Внаслідок влучання сталася пожежа. Постраждали мирні мешканці.

"Також ракетний удар зафіксований в селищі Докучаєвське Харківського району. Пошкоджені господарчі будівлі закладу освіти, приватного підприємства, паркани, транспортні засоби. Без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Попередньо, обстріл здійснювався ракетою типу С-300.

За адресами виїжджали слідчо-оперативні групи. Поліцейські провели огляди місць подій та зібрали речові докази.

Слідчими вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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