"Зажигательное наступление" оккупантов. ВИДЕО
Подбитая вражеская техника несется по украинскому лану.
Защитники Украины подбили технику российских десантников. Соответствующее видео опубликовал в Фейсбуке народный депутат Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Русские десантники наступают на южном направлении", - написал Костенко.
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+24 Світлана #522555
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+13 Ivan Ivanov #432727
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+12 nav svargi
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Особливо коли бачу рядки про «частковий успіх кацапів».
Не виношу тих хто ниє і лише вимагає а сам при цьому нічого не робить.
Чи ти боїшся що українці занадто впевнені шо все зашибісь на фронті?
я не знаю чому ТИ береш інфу тільки з тедемарафону а ми тут живемо. І в нас рідні на фронті і кожен день по три тривоги. і в близьких прилітає і в Харкові і в Енергодарі - хто де.
Що буде доброго якщо всі сядемо та почнемо плакати - все пропало?
не дочекаєтеся.
Я написав про брехню в інформаційному просторі, та про подміну понять, але придуркам на кшалт тебе цього достатньо: «навіщо ти береш інформацію з телемарафона», «що буде якщо всі сядемо заплачемо», «нічого не робить».
Більше служить не будете.
"И вот у Івана Пєтрова взриваєтся двігатєль! Вотето даааа..."
Сюжет класичний, але з тих шо ніколи не набридає.
Гарна картинка, актори грали просто на диво, і саундтрек свіжий.
Можна сміливо робити сіквел.