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"Зажигательное наступление" оккупантов. ВИДЕО

Подбитая вражеская техника несется по украинскому лану.

Защитники Украины подбили технику российских десантников. Соответствующее видео опубликовал в Фейсбуке народный депутат Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Русские десантники наступают на южном направлении", - написал Костенко.

Также смотрите: Российская танковая колонна расположена в центре Львова. ВИДЕО

Костенко Юрий (170) ВСУ (6735)


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Топ комментарии
+24
Куди по нашій картоплі?!!!
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21.08.2022 16:04 Ответить
+13
"Горить,палає техніка ворожа, рідна Україна переможе!"и (с)
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21.08.2022 15:54 Ответить
+12
reaktivny btr
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21.08.2022 15:47 Ответить
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стакано, так пішли, пішли і тобі теж туди.
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21.08.2022 16:44 Ответить
Якщо замість більш-менш, об'єктивної інформації про стан справ, я бачу лише по два три дебільних і пустих «звернень» президента, дві-три статті на тему «пливуть кораблі з зерном» і на додачу «аудіозаписи» на тему «як паршиво воювати» кацапам в Україні, то оптимізму це не додає.
Особливо коли бачу рядки про «частковий успіх кацапів».
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21.08.2022 16:21 Ответить
шукати інфу не пробували?
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21.08.2022 16:25 Ответить
з'їзли на фронт, може полегшає.
Не виношу тих хто ниє і лише вимагає а сам при цьому нічого не робить.
Чи ти боїшся що українці занадто впевнені шо все зашибісь на фронті?
я не знаю чому ТИ береш інфу тільки з тедемарафону а ми тут живемо. І в нас рідні на фронті і кожен день по три тривоги. і в близьких прилітає і в Харкові і в Енергодарі - хто де.
Що буде доброго якщо всі сядемо та почнемо плакати - все пропало?
не дочекаєтеся.
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21.08.2022 16:40 Ответить
Стули свого рота і не перекручуй мої слова!
Я написав про брехню в інформаційному просторі, та про подміну понять, але придуркам на кшалт тебе цього достатньо: «навіщо ти береш інформацію з телемарафона», «що буде якщо всі сядемо заплачемо», «нічого не робить».
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21.08.2022 20:18 Ответить
А пані Ольга і не перекручує...А обізвати дівчину "придурком" це так по чоловічому.Тим більше,шо в твою ниючу морду через клаву і не вріжеш.Хочеш чітких зведень з фронту?Тобі ж ,дурню,сказали-поїдь туди.Можеш ще Арестовища послухати,чи скотобєєву,що одно і тоже.
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21.08.2022 20:58 Ответить
на карту глянь, нуль за місяць
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21.08.2022 16:12 Ответить
reaktivny btr
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21.08.2022 15:47 Ответить
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21.08.2022 16:01 Ответить
20 махов развіваєт
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21.08.2022 16:02 Ответить
et tolko po nepredskazuemoi traektoriji
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21.08.2022 16:04 Ответить
это рогозинская коксмическая ракета горизонтального взлёта
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21.08.2022 16:18 Ответить
і не шкода тобі своїх ?
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21.08.2022 15:50 Ответить
І чим "кіно" закінчилося? "Бабахом" чи просто "тихо догорів і спинився"?
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21.08.2022 15:58 Ответить
Хочу продовження кіна..
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21.08.2022 16:14 Ответить
Горіли орки, палали.
Більше служить не будете.
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21.08.2022 15:50 Ответить
"Горить,палає техніка ворожа, рідна Україна переможе!"и (с)
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21.08.2022 15:54 Ответить
Куди по нашій картоплі?!!!
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21.08.2022 16:04 Ответить
ботву прим'яли потвори... не жити їм за це.
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21.08.2022 16:39 Ответить
Не "ботву", а "бадилля"!
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21.08.2022 18:45 Ответить
буде печена картопля по-кацапські
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21.08.2022 17:28 Ответить
Формула-1 на БМДхах по-кацапськи 😂

"И вот у Івана Пєтрова взриваєтся двігатєль! Вотето даааа..."
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21.08.2022 16:09 Ответить
"Форсаж"-8...
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21.08.2022 16:12 Ответить
Димову завісу ставить
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21.08.2022 16:13 Ответить
Чудова стрічка. Режисеру - Оскара.

Сюжет класичний, але з тих шо ніколи не набридає.

Гарна картинка, актори грали просто на диво, і саундтрек свіжий.

Можна сміливо робити сіквел.
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21.08.2022 16:37 Ответить
Трудягі ...Згарєлі на работє.
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21.08.2022 16:42 Ответить
Файно
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21.08.2022 17:34 Ответить

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21.08.2022 18:03 Ответить
Шкода, що на фронт його не відправили. Там стільки всього, що йому "нравиться"...
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21.08.2022 19:24 Ответить
 
 