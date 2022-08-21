"Запальний наступ" окупантів. ВIДЕО
Підбита ворожа техніка мчить українським ланом.
Захисники України підбили техніку російських десантників. Відповідне відео опублікував у фейсбуці народний депутат Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.
""Рускіє дєсантнікі" наступають на південному напрямку", - написав Костенко.
Топ коментарі
+24 Світлана #522555
показати весь коментар21.08.2022 16:04 Відповісти Посилання
+13 Ivan Ivanov #432727
показати весь коментар21.08.2022 15:54 Відповісти Посилання
+12 nav svargi
показати весь коментар21.08.2022 15:47 Відповісти Посилання
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Особливо коли бачу рядки про «частковий успіх кацапів».
Не виношу тих хто ниє і лише вимагає а сам при цьому нічого не робить.
Чи ти боїшся що українці занадто впевнені шо все зашибісь на фронті?
я не знаю чому ТИ береш інфу тільки з тедемарафону а ми тут живемо. І в нас рідні на фронті і кожен день по три тривоги. і в близьких прилітає і в Харкові і в Енергодарі - хто де.
Що буде доброго якщо всі сядемо та почнемо плакати - все пропало?
не дочекаєтеся.
Я написав про брехню в інформаційному просторі, та про подміну понять, але придуркам на кшалт тебе цього достатньо: «навіщо ти береш інформацію з телемарафона», «що буде якщо всі сядемо заплачемо», «нічого не робить».
Більше служить не будете.
"И вот у Івана Пєтрова взриваєтся двігатєль! Вотето даааа..."
Сюжет класичний, але з тих шо ніколи не набридає.
Гарна картинка, актори грали просто на диво, і саундтрек свіжий.
Можна сміливо робити сіквел.