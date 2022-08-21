Российская танковая колонна расположена в центре Львова. ВИДЕО

Российские танки разместили во Львове. Правда, речь идет о подбитых и изуродованных экземплярах, которые были уничтожены благодаря искусным действиям ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее видео.

Выставка разбитой российской техники с начала этой недели проходит на площади Рынок в сердце Львова.

Напомним, что на днях подобная выставка открылась на Крещатике.

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