Російську танкову колону розмістили в центрі Львова. ВIДЕО
Російські танки розмістили у Львові. Правда, йдеться про підбиті та понівечені екземпляри, які було знищено завдяки вправним діям ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідне відео.
Виставка розбитої російської техніки з початку цього тижня проходить на площі Ринок в серці Львова.
Нагадаємо, що днями подібна виставка відкрилась також на Хрещатику.
Топ коментарі
+19 Ольга Грибанова
показати весь коментар21.08.2022 14:37 Відповісти Посилання
+18 Тетяна Тать
показати весь коментар21.08.2022 14:39 Відповісти Посилання
+11 Тетяна Тать
показати весь коментар21.08.2022 14:34 Відповісти Посилання
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Не розумію оці дурні провокації.
Таскать этот ржавый хлам
Щоб люди зібрались і кацапи туди встрельнули.
Їм ніхто не заважав закрити секту гебістів. Натомість ми споглядали, як попи притащили цапських чурок у Київську Лавру. Ще і благословляли їх там.
Чого втік з країни ?
Джерело:
Особлива небезпека буде на день незалежності.
Ворог готує обстріли , а ви вказуєте куди краще
а для того, щоб прилетіло раші привід не тра, їм досить, що в місті живуть люди які не є громадянами раші.
у Вінниці там композицій не було, ніхто нікого не провокував
Харків чим рашу провокує?
існуванням?
Миколаїв?
Одеса?
ДАВАЙТЕ ЗБЕРЕЖЕМО ОБЛИЧЧЯ ПУТЛІНГУ!
у них на раші таргани в голові - то всім не жити?
бо це їх образить!
А мене цікавлять збережені життя українців.
Якщо будуть масові жертви, кого в тому винуватити ? Лише кацапів ?
Схиблені йолопи...
вони ж верещали про їхні танки у Львові!
ну то он вони, стоять.
і демілітаризація відбулася. раші.
все, мета досягнута.
до речі, вони перед війною замовили 45 кілопакетів під рашанські трупи
можна сказати, що план спецоперації виконаний достроково.
достроково - бо строки їх даватиме Гаазький трибунал, а це ще якийсь час займе.
деякі ж далі заголовку не читають))))))
Хоча це ж яким пропащим ґалькоґоліком треба бути... щоб не погидувати "кацапівкою"... 🤢🤮
Тому нехай п'ють... на здоров'їчко...
Подробнее на livelib.ru:
https://www.livelib.ru/quote/935481-zhizn-i-neobychajnye-priklyucheniya-soldata-ivana-chonkina-kniga-1-litso-neprikosnovennoe-vladimir-vojnovich https://www.livelib.ru/quote/935481-zhizn-i-neobychajnye-priklyucheniya-soldata-ivana-chonkina-kniga-1-litso-neprikosnovennoe-vladimir-vojnovich
В чем пропагандитский эффект? Что на свято Незадежності украинские города засраны ржавым кацапским металлоломом? Даже те, до которых кацапы и близко не добрались?
Могли бы еще трупы расейских десантников разложить на улицах! Тогда был бы полный сатанизм.
"...В годы Великой Отечественной войны в Москве и в других советских городах проводились выставки, в центр экспозиции которых ставилась задача показать успехи Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) за счет экспозиции трофеев, захваченных в боях у войск Третьего рейха и его союзников. Одним из таких событий стала «Выставка образцов трофейного вооружения», проводившаяся в Москве, в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького в 1943-1948 гг. О данной выставке писал М.В. Коломиец в работах «Железо всей Европы...»[https://csdfmuseum.ru/articles/959-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%BE%D0%B2-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1943-1948-%D0%B3%D0%B3-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5#Id1. 1 ] и «Трофеи Великой победы (выставки трофейной техники 1941-1948 гг.)»[https://csdfmuseum.ru/articles/959-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%BE%D0%B2-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1943-1948-%D0%B3%D0%B3-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5#Id2. 2 ], также она упомянута в работе А.М. Кузнецова «Военные музеи и их роль в культурно-просветительной работе с военнослужащими (1918-1991)»[https://csdfmuseum.ru/articles/959-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%BE%D0%B2-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1943-1948-%D0%B3%D0%B3-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5#Id3. 3 ]. Однако, несмотря на то, что выставка стала важнейшим экспозиционным событием в годы Великой Отечественной войны и оставила след в отечественной музейной и выставочной деятельности, в историографии, кроме указанных работ, практически отсутствуют посвященные ей труды.
Для начала стоит обратиться к предыстории организации данной выставки. Здесь надо отметить, что первые выставки военного времени, где трофеи были использованы в качестве экспонатов, состоялись еще летом 1941 г. Одна из первых выставок, где экспонировались трофеи, была открыта 25 июля 1941 г. в Мурманске, в Доме культуры им. С.М. Кирова[https://csdfmuseum.ru/articles/959-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%BE%D0%B2-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1943-1948-%D0%B3%D0%B3-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5#Id4. 4 ]. На ней экспонировались не только оружие и боеприпасы, но и картографические материалы, аэрофотосъемка и т. д.[https://csdfmuseum.ru/articles/959-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%BE%D0%B2-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1943-1948-%D0%B3%D0%B3-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5#Id5. 5 ]
Первой московской выставкой, где были выставлены трофеи немецкой армии, стала «Отечественная война» в Центральном музее Красной Армии, открытая в августе 1941 г.[https://csdfmuseum.ru/articles/959-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%BE%D0%B2-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1943-1948-%D0%B3%D0%B3-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5#Id6. 6 ] Примерно в этот же период на площади Свердлова (нынешняя Театральная площадь) открылась выставка, которая была посвящена авиационным налетам на столицу[https://csdfmuseum.ru/articles/959-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%BE%D0%B2-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1943-1948-%D0%B3%D0%B3-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5#Id7. 7 ]. Предметы были перемещены позже в Центральный Парк культуры и отдыха им. М. Горького[https://csdfmuseum.ru/articles/959-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%BE%D0%B2-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1943-1948-%D0%B3%D0%B3-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5#Id8. 8 ] на выставку, открытую 18 августа 1941 г. В числе предметов данной выставки были, в частности, и обломки от бомбардировщика Не-111, протараненного В.В. Талалихиным[https://csdfmuseum.ru/articles/959-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%BE%D0%B2-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1943-1948-%D0%B3%D0%B3-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5#Id9. 9 ]. Данная экспозиция стала прямым предшественником выставки образцов трофейного вооружения..."
два чи три москаля ..легли под эти сраные танки...Распад СССР начался успешно...
смерть кацапо-ординським шизо-фашистам!