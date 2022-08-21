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Російську танкову колону розмістили в центрі Львова. ВIДЕО

Російські танки розмістили у Львові. Правда, йдеться про підбиті та понівечені екземпляри, які було знищено завдяки вправним діям ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідне відео.

Виставка розбитої російської техніки з початку цього тижня проходить на площі Ринок в серці Львова. 

Нагадаємо, що днями подібна виставка відкрилась також на Хрещатику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трофейну російську техніку виставили на Хрещатику. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (18036) виставка (288) Львів (3098) знищення (7696) техніка (1872) Хрещатик (28)


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Топ коментарі
+19

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21.08.2022 14:37 Відповісти
+18
на Михайлівській площі у Києві перед Михайловським собором така композиція стояла більше місяця - кожного дня як їхала на роботу це спостерігала.

а для того, щоб прилетіло раші привід не тра, їм досить, що в місті живуть люди які не є громадянами раші.
у Вінниці там композицій не було, ніхто нікого не провокував
Харків чим рашу провокує?
існуванням?
Миколаїв?
Одеса?
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21.08.2022 14:39 Відповісти
+11
привід путє скінчити війну
вони ж верещали про їхні танки у Львові!
ну то он вони, стоять.
і демілітаризація відбулася. раші.
все, мета досягнута.
до речі, вони перед війною замовили 45 кілопакетів під рашанські трупи

можна сказати, що план спецоперації виконаний достроково.
достроково - бо строки їх даватиме Гаазький трибунал, а це ще якийсь час займе.
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21.08.2022 14:34 Відповісти
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Як думаєте прилетить туди чи ні ?
Не розумію оці дурні провокації.
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21.08.2022 14:34 Відповісти
Вообще не понятен смысл этого
Таскать этот ржавый хлам
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21.08.2022 14:36 Відповісти
Якраз поставили у центрі Львова та Києва.
Щоб люди зібрались і кацапи туди встрельнули.
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21.08.2022 14:37 Відповісти
То не збирайся,сиди собі в хаті,маскуйся під патріотку і тонко обсирай владу...Вже твоїх коментарів всюди найбільше,ти,бздлива ***** і провокаторша...
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21.08.2022 16:42 Відповісти
Влада себе сама обсирає.
Їм ніхто не заважав закрити секту гебістів. Натомість ми споглядали, як попи притащили цапських чурок у Київську Лавру. Ще і благословляли їх там.
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22.08.2022 08:33 Відповісти
смысл простой, демонстративно опустить и унизить "суперэмперию"
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21.08.2022 15:09 Відповісти
Ризикуючи життями людей ?
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21.08.2022 15:24 Відповісти
О, зебіл, опохмєльонний...
Чого втік з країни ?
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21.08.2022 15:31 Відповісти
Окупанти істотно збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі, - Сили оборони Півдня про загрозу обстрілів у святкові дні
Джерело:
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21.08.2022 15:38 Відповісти
Це маніпуляція з вашої сторони. Ви вважаєте що тоді ніде більше не прилетить? З такою логікою можна також погодитися на ядерний шантаж росії. Я бачив багато ваших коментарів і всі вони спрямовані або на дескридетацію влади, або на зраду іншого гатунку, також багато лизання пороха.
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21.08.2022 16:51 Відповісти
Мої маніпуляції чогось втілюються у життя. І війна для вас і зелених пил неочікувано еідкралась. Навіщо збирати людей біля чогось ? Глянула на Хрещатик - повна вулиця людей. Це що ?
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22.08.2022 07:58 Відповісти
Це не союз! Людей ніхто нікуди не зганяє. І це дійсно маніпуляція, якщо прилетить скажете: а я казала, не прилетить скажете: а для чого взагалі наражати людей на небезпеку. Зрозумійте люди і так в небезпеці. Кожен день кудись прилітає, ви розумієте що снаряди в них не безкінечні. Якщо вони вдарять по Києву то не вдарять деінде і навпаки. Тому ви дійсно маніпулюєте.
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22.08.2022 23:44 Відповісти
Ви якісь схиблені чи що ?
Особлива небезпека буде на день незалежності.
Ворог готує обстріли , а ви вказуєте куди краще
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23.08.2022 09:30 Відповісти
Щоб розвіяти міф про "другу армію світу", підняти дух населення. Ніхто нікого не заставляє ходити і дивитися на спалену техніку.
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21.08.2022 16:48 Відповісти
Знаешь сколько у раши в закромах, ну к примеру танков - порядка 10000 штук. А сколько было соженно топлива что бы доставить это ржавое железо во Львов. А на счёт мифов - так там на марафоне, каждый день - двое из ларца, одинаковых жирных лица из Польши рассказывают, как победить ввз.
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22.08.2022 03:19 Відповісти
У них немає стільки танків, це все пропаганда. Є дуже багато знімків із супутника де чітко видно що у них купа брухту а не 10000 танків. У них дійсно їх значно більше ніж у нас, але не такі цифри. Це все казки для дурників, але ми маємо показати людям це все із середини. Що таке ввз?
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22.08.2022 23:48 Відповісти
Подростёшь, поймёш.
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21.08.2022 17:16 Відповісти
на Михайлівській площі у Києві перед Михайловським собором така композиція стояла більше місяця - кожного дня як їхала на роботу це спостерігала.

а для того, щоб прилетіло раші привід не тра, їм досить, що в місті живуть люди які не є громадянами раші.
у Вінниці там композицій не було, ніхто нікого не провокував
Харків чим рашу провокує?
існуванням?
Миколаїв?
Одеса?
показати весь коментар
21.08.2022 14:39 Відповісти
реально тема з провокуванням нагадала щось подібне.
ДАВАЙТЕ ЗБЕРЕЖЕМО ОБЛИЧЧЯ ПУТЛІНГУ!

у них на раші таргани в голові - то всім не жити?
бо це їх образить!
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21.08.2022 14:47 Відповісти
Можете зберігати обличчя путінгу.
А мене цікавлять збережені життя українців.
Якщо будуть масові жертви, кого в тому винуватити ? Лише кацапів ?
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21.08.2022 15:25 Відповісти
Тетяна вам дуже добре відповіла. Ви думаєте що москалів не варто провокувати? Їм не треба привіду, вони й так кожного дня гатять по жилих кварталах Харкова. Прокиньтесь.
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21.08.2022 16:53 Відповісти
Нехай ще і Київ **********, а чого ні, подумали ви і Татьяна.
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22.08.2022 07:59 Відповісти
Київ рашисти не ********...путіністи "повертають" ракети які їм віддавали Кучми, кравчуки та інші "папєрєднікі" за "знижку" на ґаз
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22.08.2022 09:22 Відповісти
Тобто до цього вони не стріляли по Києву? Ваша риторика слабка, їм не потрібна причина. У Вінниці не було жодної виставки техніки але вони вдарили по мирних мешканцях. Припиніть цю абсурдну риторику, ви ще скажіть що по Криму не треба бити.
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22.08.2022 22:11 Відповісти
Це у вас риторика зелених довбнів. Я розумію, якби ми мали потужне ППО. А так, чого ви спокушаєте кацапів бомбардувати міста?
Схиблені йолопи...
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23.08.2022 09:40 Відповісти
привід путє скінчити війну
вони ж верещали про їхні танки у Львові!
ну то он вони, стоять.
і демілітаризація відбулася. раші.
все, мета досягнута.
до речі, вони перед війною замовили 45 кілопакетів під рашанські трупи

можна сказати, що план спецоперації виконаний достроково.
достроково - бо строки їх даватиме Гаазький трибунал, а це ще якийсь час займе.
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21.08.2022 14:34 Відповісти
спасибо что объяснили клоунскую логику зеленой шоблы, которая засрала кацапским металлоломом Киев, а теперь и Львов
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21.08.2022 14:53 Відповісти
Не тобі судити чи вони засрали моє місто чи ні. Я хочу щоб люди бачили на власні очі цю техніку і уявляли як ми знищуємо кацапів. Чому пишеш на російській мові?
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21.08.2022 17:02 Відповісти
Я могу судить о своём городе - Николаеве, в 19 году, после принятия присяги, политический руководитель Украины дал команду дбр и сбу снять со всех украинских систем ППО вакуумные лампы, что и даёт рашистам, по сегодняшний день, возможность наносить ракетные удары по городам Украины. При помощи политического руководителя Украины, Николаев вот уже пол-года превращают в горы строительного мусора и убитых жителей.
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22.08.2022 03:31 Відповісти
А звідки ви знаєте про лампи? На що або кого посилаєтесь?
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22.08.2022 21:45 Відповісти
щоб був привід по історичному центру лупанути, сказавши що там була військ техніка? Вже б не привертали уваги зайвий раз цих садистів до міст такими перформансами
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21.08.2022 14:35 Відповісти
То треба було отой металобрухт тащити через усю країну , ще й дороге пальне витрачати.
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21.08.2022 14:35 Відповісти
ну як так можна писати заголовок???? чому не уточнити - розбиту або понівечену або іржаву або підбиту або.... ще якось!!!!
деякі ж далі заголовку не читають))))))
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21.08.2022 14:36 Відповісти

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21.08.2022 14:37 Відповісти
Ой ***** ліл 😂🤣
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21.08.2022 14:52 Відповісти
Тот ис, который на Львов, стоял/стоит возле киевского Дома Офицеров. Абизьяны его с постамента сняли, еще в 2014-м году.
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21.08.2022 15:02 Відповісти
Танки орков уже и до Львова добрались. Еще бы и самих орков в стекляных колбах со спиртом поставили там же.
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21.08.2022 14:41 Відповісти
А якщо прийдуть місцеві уксуси й видудлять "настоянку"?
Хоча це ж яким пропащим ґалькоґоліком треба бути... щоб не погидувати "кацапівкою"... 🤢🤮
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21.08.2022 14:55 Відповісти
Понаїхало того дамбазюрського континґенту і до Львова, і до інших західних міст, що аж місцеві мєнти в ****. Ті ґальконавти не погидують бухлом, виготовленим з чистого гівна.
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21.08.2022 19:40 Відповісти
Точно! Ледве не забув про бамбаський контингент.
Тому нехай п'ють... на здоров'їчко...

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21.08.2022 20:54 Відповісти
P.S.: до речі, бухло з лайна - сувора реальність у якомусь задуп'ї екваторіальної Африки (одна з країн категорії "пробите дно"). Там реально женуть самогон із сортирних матеріалів 💩💩💩 прикол у тому, що ця гидота в них ще й має гатунки... "елітна" (де якось відбивають, е-е-еее, специфічний аромат) і "нефільтрована", із повним натуральним амбре... 🤢🤢🤢
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22.08.2022 09:08 Відповісти
Самогон вспыхнул синим неярким пламенем. - Видал? - Из хлеба или из свеклы? - поинтересовался Чонкин. - Из дерьма, Ваня, - со сдержанной гордостью сказал Гладышев. Иван поперхнулся. - Это как же? - спросил он, отодвигаясь от стола. - Рецепт, Ваня, очень простой, - охотно пояснил Гладышев. - Берешь на кило дерьма кило сахару...
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22.08.2022 09:30 Відповісти
Власне, це я і мав на увазі.
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22.08.2022 12:15 Відповісти
Ого! Африканські ноусери обставили одічалих!
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22.08.2022 12:13 Відповісти
заголовок придумал Путираст или умственно отсталый ?
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21.08.2022 14:48 Відповісти
или Путирастический пропагандон ?
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21.08.2022 14:49 Відповісти
Майстри заголовку, курва мать! я ледь не посивів! В такий час займатися клікбейтом...
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21.08.2022 14:50 Відповісти
та ладно. Я сразу понял что уничтоженную колонну! Во Львове по другому и быть не могло
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21.08.2022 15:26 Відповісти
Это ж сколько потратили денег, топлива, техники и человеко-часов чтобы припереть это кацапское гавно аж во Львов, и испортить им внешний вид города?

В чем пропагандитский эффект? Что на свято Незадежності украинские города засраны ржавым кацапским металлоломом? Даже те, до которых кацапы и близко не добрались?

Могли бы еще трупы расейских десантников разложить на улицах! Тогда был бы полный сатанизм.
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21.08.2022 14:57 Відповісти
Даже Совки не додумались разбитые немецкие танки по стране возить
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21.08.2022 15:10 Відповісти
Та невже

"...В годы Великой Отечественной войны в Москве и в других советских городах проводились выставки, в центр экспозиции которых ставилась задача показать успехи Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) за счет экспозиции трофеев, захваченных в боях у войск Третьего рейха и его союзников. Одним из таких событий стала «Выставка образцов трофейного вооружения», проводившаяся в Москве, в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького в 1943-1948 гг. О данной выставке писал М.В. Коломиец в работах «Железо всей Европы...»[https://csdfmuseum.ru/articles/959-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%BE%D0%B2-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1943-1948-%D0%B3%D0%B3-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5#Id1. 1 ] и «Трофеи Великой победы (выставки трофейной техники 1941-1948 гг.)»[https://csdfmuseum.ru/articles/959-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%BE%D0%B2-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1943-1948-%D0%B3%D0%B3-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5#Id2. 2 ], также она упомянута в работе А.М. Кузнецова «Военные музеи и их роль в культурно-просветительной работе с военнослужащими (1918-1991)»[https://csdfmuseum.ru/articles/959-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%BE%D0%B2-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1943-1948-%D0%B3%D0%B3-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5#Id3. 3 ]. Однако, несмотря на то, что выставка стала важнейшим экспозиционным событием в годы Великой Отечественной войны и оставила след в отечественной музейной и выставочной деятельности, в историографии, кроме указанных работ, практически отсутствуют посвященные ей труды.

Для начала стоит обратиться к предыстории организации данной выставки. Здесь надо отметить, что первые выставки военного времени, где трофеи были использованы в качестве экспонатов, состоялись еще летом 1941 г. Одна из первых выставок, где экспонировались трофеи, была открыта 25 июля 1941 г. в Мурманске, в Доме культуры им. С.М. Кирова[https://csdfmuseum.ru/articles/959-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%BE%D0%B2-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1943-1948-%D0%B3%D0%B3-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5#Id4. 4 ]. На ней экспонировались не только оружие и боеприпасы, но и картографические материалы, аэрофотосъемка и т. д.[https://csdfmuseum.ru/articles/959-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%BE%D0%B2-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1943-1948-%D0%B3%D0%B3-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5#Id5. 5 ]

Первой московской выставкой, где были выставлены трофеи немецкой армии, стала «Отечественная война» в Центральном музее Красной Армии, открытая в августе 1941 г.[https://csdfmuseum.ru/articles/959-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%BE%D0%B2-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1943-1948-%D0%B3%D0%B3-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5#Id6. 6 ] Примерно в этот же период на площади Свердлова (нынешняя Театральная площадь) открылась выставка, которая была посвящена авиационным налетам на столицу[https://csdfmuseum.ru/articles/959-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%BE%D0%B2-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1943-1948-%D0%B3%D0%B3-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5#Id7. 7 ]. Предметы были перемещены позже в Центральный Парк культуры и отдыха им. М. Горького[https://csdfmuseum.ru/articles/959-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%BE%D0%B2-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1943-1948-%D0%B3%D0%B3-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5#Id8. 8 ] на выставку, открытую 18 августа 1941 г. В числе предметов данной выставки были, в частности, и обломки от бомбардировщика Не-111, протараненного В.В. Талалихиным[https://csdfmuseum.ru/articles/959-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%BE%D0%B2-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1943-1948-%D0%B3%D0%B3-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5#Id9. 9 ]. Данная экспозиция стала прямым предшественником выставки образцов трофейного вооружения..."
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21.08.2022 16:09 Відповісти
Ну вот теперь понятно откуда ноги растут у этой акции
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21.08.2022 16:46 Відповісти
Це дуже важливо та повчально і показово для всіх інших: хто зв'язався з раSSією...той обов'язково так закінчить!
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22.08.2022 16:19 Відповісти
дошли до Львова =)
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21.08.2022 15:00 Відповісти
Говна)))
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21.08.2022 18:42 Відповісти
***** то на це гроші є,я бачу...
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21.08.2022 15:03 Відповісти
На РабZee праздник...,,21 августа 1991 года гвардейские танковые дивизии по имени Кантемировская и Таманская вошли в центр Мацковии...Боря Ельцин приказал не мочить в сортире мацкалей...Но... подохло аж
два чи три москаля ..легли под эти сраные танки...Распад СССР начался успешно...
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21.08.2022 15:07 Відповісти
Ильхам Алиев танки путлера разбитые в Н.Карабахе выставил в центре азербайджанской столицы...все ржали от этого говна круче чем армяне...
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21.08.2022 15:14 Відповісти
Це що за вігвам? Грошей багато, чи пального багато на переміщення?
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21.08.2022 15:15 Відповісти
На чистій та красивій вулиці п'є чашечку кави такий собі «уставший от війни» і злиться від споганеного виду битої техніки за яку справжні мужики втратили своє життя
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21.08.2022 15:16 Відповісти
"устваші от вайни" війну якраз і вибрали,а це сміття ***** возити по країні,на КриворіжСталь і в піч,щоб навіть ні сліду, ні памяті не було про цих підорів,щоб оркосамки навіть не змогли взнати куди ділось їхнє біосміття
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21.08.2022 15:21 Відповісти
тобто ти не змогло ***** сказати
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21.08.2022 16:01 Відповісти
Зброя , навіть бита несе в собі негативну ауру . Її б краще одразу в топку ! Щоб замість підрахувать плюсів та мінусів (з срачом) цієї виставки був лише один плюс - сталь
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21.08.2022 15:34 Відповісти
сумнівне дійство, є нагальніші проблеми
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21.08.2022 15:17 Відповісти
Хтось пам'ятає як наших полонених хлопців в 15 році гнали по даунецку?плювали і кидали камсіння в них.Я таким тваринам нічого не пробачу.Ще піраші дещо можна простити,а ДАУНБАСУ - НІКОЛИ.Всю цю непотріб потрібно стерти з лиця нашої Землі!!!!
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21.08.2022 15:50 Відповісти
Гарна виставка, у Харкові таку б відкрити.

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21.08.2022 16:59 Відповісти
а их достали или с ватниками внутри?)
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21.08.2022 18:34 Відповісти
а вот к примеру дуло спилить и прилепить к чему-то нельзя? а то на одних химарсах далеко не уедешь.
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21.08.2022 19:17 Відповісти
Ну от нарешті і дійшли кацапи до Львову...
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21.08.2022 19:26 Відповісти
Ще раз повторю своє питання, бо його чомусь видалили. Це та ворожа теїніка, яку підбив Абдристович, єлдак і ще один великий начальник, коли вкрали на блокпосту гранатомет і відстояли Київ?
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21.08.2022 19:27 Відповісти
Ну и заголовок у статьи ... нашо так пугать ?
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21.08.2022 23:55 Відповісти
смерть рашистським окупантам!

смерть кацапо-ординським шизо-фашистам!
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21.08.2022 23:58 Відповісти
Мені не зрозуміла ідея цієї "виставки". В нас перемога чи що? Нашо робити танці на кістках, на Сході та Півдні України люди кожен день помирають. А тут роблять виставку, типу у Львові, Києві все норм робимо виставки, а всі інші "ну ви тримайтесь ось покажем усім танчики орків можем вам краще буде". Так бридко від того що влаштовують.
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23.08.2022 16:58 Відповісти
 
 