24 919 75

Трофейную российскую технику выставили на Хрещатике. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Хрещатике расставлена уничтоженная во время полномасштабного вторжения в Украину техника российских оккупантов.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

На главной улице столицы выставлены танки, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки и тяжелая огнеметная система "Солнцепек".

Автор видео - Олег Богачук

Смотрите также: Из трофейных тягача и противотанковой пушки МТ-12 "Рапира" украинцы создали новую разработку. ВИДЕО

Автор фото - Наталия Шаромова

Трофейную российскую технику выставили на Хрещатике 01
армия РФ (20685) выставка (451) Киев (26151) трофеи (187)
+50
орки хотели парад на Крещатике? - пусть будет так
20.08.2022 15:05 Ответить
+39
Рашистські танки дойшли до Хрещатика.. але з одним нюансом.
20.08.2022 15:06 Ответить
+37
Російська техніка на Хрещатику - мабудь це мрія кожного упоротого кацапа, правда вони це уявляли по їншому...
20.08.2022 15:06 Ответить
Знову можна буде експортувати якісний металобрухт. Слава ЗСУ!
20.08.2022 15:04 Ответить
орки хотели парад на Крещатике? - пусть будет так
20.08.2022 15:05 Ответить
я думаю, они видели этот парад несколько иначе, но жизнь внесла свои коррективы
20.08.2022 15:54 Ответить
дуля им в рыло )))
20.08.2022 16:40 Ответить
Російська техніка на Хрещатику - мабудь це мрія кожного упоротого кацапа, правда вони це уявляли по їншому...
20.08.2022 15:06 Ответить
звіринець відкрили )
20.08.2022 15:06 Ответить
Рашистські танки дойшли до Хрещатика.. але з одним нюансом.
20.08.2022 15:06 Ответить
Так, вони дійшли аж до Банкової і там доблєсний Абдристович, вкравши у наших на блокпості гранатомет, разом з єлдаком, якого не було в Києві і навіть Україні і Боневтіком підбили всю цю техніку. Тільки зараз її зібрали і привезли сюди, де Володя буде показувати результат битви за Банкову, з якої почалось визволення України.
20.08.2022 21:43 Ответить
Восьме та останнє фото - до мурашок шедевральні наші дівчатка
20.08.2022 15:06 Ответить
Останне фото не зовсім "наші"....
21.08.2022 02:00 Ответить
Видосики снимаем, может дивчинку из Харькова показать?
20.08.2022 15:06 Ответить
Взяли кацапи розгін з Бесарабки...
Зерно гутно! *)
20.08.2022 15:07 Ответить
шикарный парад хйловского "народа побэдитэля" до Дня Незалежності, наразі іншого і не треба, най так і буде
20.08.2022 15:11 Ответить
Еще нужно орков в клетках посадить посреди улицы. С подписям кто бомбил роддомы и дома, кто стрелял из пушек, кто насиловал, кто убивал.
20.08.2022 15:11 Ответить
Краще повісити на каштанах.
20.08.2022 16:52 Ответить
[Звiрiв не кормить!]
20.08.2022 19:38 Ответить
Сбылась мечта орков хоть в таком виде побывать в Киеве
20.08.2022 15:13 Ответить
Вы, *****, о чем тупите, вы видели раненую девочку? Вы, еще ********* мне о чем попало.
20.08.2022 15:14 Ответить
Странный ты чувак. В статье про раненых детей твоих комментариев не видно,а тут ты скачешь по ветке.
20.08.2022 15:21 Ответить
Можно, я не буду отвечать
20.08.2022 15:24 Ответить
Можно.
20.08.2022 15:41 Ответить
Пане з під Куща,якщо ваша ціль підгадити людям,то краще взагалі не появляйтесь на форумі.Ми знаєм і бачили і вбитих,і поранених наших українських дітей,і не тільки з Харкова.Треба щоб всі бачили з чим прийшли до нас "визволителі",і що зтакими борзими кацапами і їх "аналоговнет" технікою роблять наші хлопці...
20.08.2022 21:32 Ответить
Писаки статті розуміють різницю термінів - "трофейний" і "знищений"?
20.08.2022 15:15 Ответить
Бачу є зразки котрі можна підлатати та поставити у стрій, або на донора пустити.
20.08.2022 15:24 Ответить
*******.... й те... й те добре!
Смерть рашикам!
21.08.2022 02:01 Ответить
Непонятно только нахера Хрещатик засерать этим кацапским гавном?

Уже под Михайловским была одна свалка кацапской техники - зачем еще одна на Хрещатике?
20.08.2022 15:17 Ответить
це ж парад чому б і ні? збулась мрія кацапів - парадом по Хрещатику...
20.08.2022 15:19 Ответить
парад - це те, що гундосік свого часу відмінив шоб не дратувати *****.
а це - свалка кацапського лайна на головній вулиці країни
20.08.2022 15:20 Ответить
Поліграф,ти що дурень?Чи ти під дурними гаслами,що хтось відновив і зремонтував ППО Київа?Забудь.Парад відмінили вірно.Це тобі не Ілловайськ,а повномаштабна війна.Надивився агітпром кацапів і СРСР-з параду на фронт?
20.08.2022 21:37 Ответить
Борзов, голова вінницької ОДА, що ти на це скажеш??також позвільняєш ініціаторів???
20.08.2022 15:26 Ответить
Іванку,а що ти знаєш про Вінницю?Та ще й про виставку трофейної техніки ?Ти,убоге,в курсі,що хлопченята знайшли в техніці вогнепальну зброю?А якщо б знайшли гранату?Дочекайся що тобі відповість Борзов.Але що відповісти олігофрену?
20.08.2022 22:02 Ответить
парад на Крещатике все-таки состоялся=)
20.08.2022 15:27 Ответить
Спасибо ВСУ, теробороне, добробатам, партизанам и западному оружию
20.08.2022 21:06 Ответить
Оце на Хресті непрохідна зона -- між Консерваторією та Філармонією. Бо Майдан заважає...
...там одного разу, навіть державну думу знесли.
І дівчата завжди плутаються, де їм здибанку призначено - біля Консерваторії, чи Філармонії?
Доводиться побігати - хоч там й недалеко, найсправді ... *)
20.08.2022 15:30 Ответить
на Главпочтампте назначай в след. раз, не ошибешься
20.08.2022 15:57 Ответить
Хм... ...бачив я колись, як ГП рухнув... -- як раз туди йшов нареченій подзвонити по междугородці...
20.08.2022 16:00 Ответить
тогда треугольник ГП, филармония, консерватория - это не ваше. Встречайтесь возле Михайловского. Очень душевное место
20.08.2022 16:12 Ответить
Хоча -- на ЧС по футболу -- вона, вже жінка, під тою колонадою стояла -- щоб я її бачив з Дома Профсоюзів по вєбці -- ...душевно потелефонувались...*)
20.08.2022 16:04 Ответить
Кобзар,а це нічого,що в Києві ніколи не було ЧС з футболу? Але хоч душевно потелефонувались...
20.08.2022 22:05 Ответить
Сподіваюсь консерви повиймали з техніки?😉
20.08.2022 15:40 Ответить
Такой же трюк совершил президент Азербайджана Ильхам Алиев выставив в центре Баку разбитое Байрактарами мавзолейное дерьмо из Н.Карабаха...
20.08.2022 15:45 Ответить
Як і обіцяло ***** танки паРаші на Хрещатику - але є нюанс...
20.08.2022 15:47 Ответить
Останки від смажених руссо-швайне добре вимили?
20.08.2022 15:52 Ответить
Все-таки кацап дошел до Киева! Не за два дня, как собирался, а за шесть месяцев, но дошел ))))))
20.08.2022 16:07 Ответить
Мала на шпагаті молодець
20.08.2022 16:12 Ответить
20.08.2022 16:39 Ответить
Хорошее начало.
20.08.2022 16:59 Ответить
На День Незалежності кацапський військовий мотлох на Хрещатику... Який мудак до такого додумався? Ага! Замість військового параду "Всі в укриття!" бо на Хрещатику кацапські танки ... Якийсь чисто дегенеративно-жидобільшовицький символізм...
20.08.2022 17:06 Ответить
Парад російської техніки на Хрещатику, але є один нюанс)
20.08.2022 17:12 Ответить
Детки, которые селфятся сегодня на фоне этой техники "второй армии в мире" , всю свою сознательную жизнь будут мстить кацапам везде и всегда, и внукам своим об этом же накажут. Кацапы, запомните, что страшнее внезапной смерти может быть постоянное её ожидание, днём и ночью, зимой и летом, в молодости и в старости... Да, будьте вы прокляты!
20.08.2022 17:16 Ответить
GenDOS с Днепра?
20.08.2022 21:42 Ответить
Що не кажіть, а кацапульки слово стримали, до Києва доїхали.
20.08.2022 17:24 Ответить
напомнило анікдот про (шкодливого кота, наждачку замість ковру, та вуха що до батареї доїхали )
.... у орків лише техніка доїхала
20.08.2022 23:47 Ответить
По совести говоря, глупость несусветная (вот были бы ВСУ в районе Воронежа, так и выставить не стыдно было бы).
Они по вам "Искандерами" пробросят, чтобы вы, заодно, и "Искандеры" выставили....
Киев - прифронтовой город: не до выставок сейчас.
20.08.2022 17:46 Ответить
Касап, твоей методичке уже месяцев 5. Прифротновой город сейчас Белгород, а не Киев.
20.08.2022 17:59 Ответить
Видели. Красота.
20.08.2022 17:56 Ответить
Шалене відчуття ненависті і огиди...
20.08.2022 18:20 Ответить
Кто-то хотел "НА КИЕВ" ? Вот вам Киев.
20.08.2022 18:46 Ответить
Ще б шибеницю поставити з москаликами та поруч наших корупціонерів...
20.08.2022 19:26 Ответить
Поки ще рано туди іти. Експозія не вся. Постійно щось підвозять. Думаю, на 24 буде повний фарш: гвинтокрили, літаки і повний комплект бронетехніки (перших двох ще не привезли).
20.08.2022 19:59 Ответить
ага а потім парад полонених, і помивочна машина за ними відправити , а за помивочними хлорувальні 😂
20.08.2022 21:45 Ответить
Слава всем украинцам! Слава ВСУ! Слава теробороне!
Смерть врагам!
20.08.2022 20:18 Ответить
Судя по внешнему виду - техника прямиком с кацапских заводов!
20.08.2022 20:48 Ответить
Познавательно было бы у каждого образца аналоговнета установить стенд с фото экипажа после того, как его обнаружили наши хлопцы.
20.08.2022 20:56 Ответить
Тєрєхов - коли підбита кацапська техніка буде в Харкові на площа Свободи біля зруйнованої Облради ?
20.08.2022 21:07 Ответить
Наші, ЗСУ і тероборона намолотили, молодці. А де ті танки, САУ, БТР і БМП, які підбили "слуги" і "95 квартал"? Скоріше за все немає. Ці дні Президент буде водити до цієї знищеної зброї закордонні делегації і піаритись на тому, до чого не має відношення. А як там інша трофейна техніка, не було у росіян асфальтоукладчиків, грейдерів, катків і бітумовозок?
20.08.2022 21:34 Ответить
Ось ледве дочекався чергового випорожнення самого Анатолія-К65с6а92долбо%ба,..Хто,скільки і чим підбив-не суть.Кацапське гівно знищене.Такі як ти,Толюнчик,ляпали язиком про піар на Бучі,Гостомелі,Бородянці...Не було.Приїздили іноземці-дивилися,схиляли голови,і йшли додому-кожен зі своїми висновками.Чи має до підбитої техніки відношення Зе?Самі подумайте,якщо є чим?
20.08.2022 22:15 Ответить
твої 95квартальні підараси робили все щоб тієї підбитої техніки не було,тому бидло терпи **** мовчки терпи **** і звикай,що ******** = зрадник,і тому так, будуть далі коменти про твоїх ********-хазяїв **** продажна
21.08.2022 14:12 Ответить
Это просто троллинг мирового уровня! Молодцы, ребята!
20.08.2022 21:56 Ответить
Телеграм канал , який веде анонімний військовий рф , видав сьогодні наступну інфу про втрати русні - https://t.me/generalsvr2/251

https://t.me/generalsvr Генерал СВР

Forwarded from https://t.me/generalsvr2/251 GeneralSVR(reserv)

Суббота 20.08.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 48745 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 19 августа это 13494 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 26 августа. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 2366 убитыми и пропавшими безвести.
20.08.2022 21:57 Ответить
Остання це якийсь звиздець .Гидота кінчена
20.08.2022 22:27 Ответить
... очень нехватает заспиртованных тушь, которых Тамнет
21.08.2022 05:43 Ответить
У відповідь чекаємо від мстивого шизофреніка "парад плєнних"?
21.08.2022 07:40 Ответить
Тобто виплати затримують за підбиття а гроші на це шоу знайшли... при владі шоумени, тому ось
21.08.2022 08:52 Ответить
Пуцин же мечтал о параде на Крещатике - получите!
21.08.2022 18:42 Ответить
 
 