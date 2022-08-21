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Вопросы-ответы | Бутусов. ВИДЕО

Сегодня, 21 августа, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире на своем ютуб-канале ответит на вопросы зрителей.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

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Бутусов Юрий (4390)


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Топ комментарии
+3
Юра ! Привіт !
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21.08.2022 18:58 Ответить
+3
По факту ми вже в НАТО. У його військовій організації. Без взаємних зобов'язань по 5-тій статті Статуту. А до повноцінного членства - "ще треба дорости"; адже НАТО - це військово-ПОЛІТИЧНИЙ союз.
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21.08.2022 21:59 Ответить
+2
зенаволоч вже і так, і так віддавала, не беруть!
Може українці заважають?!
Справжні, не 73 дупоголових.
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22.08.2022 07:15 Ответить
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Юра ! Привіт !
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21.08.2022 18:58 Ответить
і знову ці пресловуті ПІськи!?
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21.08.2022 19:23 Ответить
Чи візьме ворог Миколаїв?
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21.08.2022 19:33 Ответить
зенаволоч вже і так, і так віддавала, не беруть!
Може українці заважають?!
Справжні, не 73 дупоголових.
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22.08.2022 07:15 Ответить
пошто мы ишо не в НАТО ?
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21.08.2022 19:34 Ответить
По факту ми вже в НАТО. У його військовій організації. Без взаємних зобов'язань по 5-тій статті Статуту. А до повноцінного членства - "ще треба дорости"; адже НАТО - це військово-ПОЛІТИЧНИЙ союз.
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21.08.2022 21:59 Ответить
 
 