Вопросы-ответы | Бутусов. ВИДЕО
Сегодня, 21 августа, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире на своем ютуб-канале ответит на вопросы зрителей.
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+3 Hulio
показать весь комментарий21.08.2022 18:58 Ответить Ссылка
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показать весь комментарий21.08.2022 21:59 Ответить Ссылка
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показать весь комментарий22.08.2022 07:15 Ответить Ссылка
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Може українці заважають?!
Справжні, не 73 дупоголових.