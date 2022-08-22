Теробороновцы из Днепра затрофеили вражескую БМП. ВИДЕО
Бойцы отдельной бригады территориальной обороны Днепра затрофеили вражескую БМП.
Об удачной операции бойцы рассказали главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову. Бойцы рассказывают, что вражеская бронемашина была захвачена полностью снаряженной боеприпасами. Операцию по захвату трофея бойцы планировали несколько дней, а реализовали за четыре минуты 37 секунд.
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