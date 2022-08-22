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Теробороновцы из Днепра затрофеили вражескую БМП. ВИДЕО

Бойцы отдельной бригады территориальной обороны Днепра затрофеили вражескую БМП.

Об удачной операции бойцы рассказали главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову. Бойцы рассказывают, что вражеская бронемашина была захвачена полностью снаряженной боеприпасами. Операцию по захвату трофея бойцы планировали несколько дней, а реализовали за четыре минуты 37 секунд.

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Днепр (4462) тероборона (346) трофеи (182)


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Зе-СБУ відбере і заявить про "злочинне угруповання, яке торгує зброєю виробництва РФ".
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22.08.2022 12:47 Ответить
Чекала на блог редактора,а то тут усе Піски перетягують з сторони в сторону. Слухала його відповіді сьогодні. Дякую, сто раз дякую за інформацію,вона більше на правду підходить
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22.08.2022 12:50 Ответить
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22.08.2022 12:52 Ответить
Це заслуга Зеленського : відібрав громадянство у Корбана і ось результат .
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22.08.2022 13:00 Ответить
Шо?
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22.08.2022 13:05 Ответить
Наші ж ви котики, бережи вас Господь
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22.08.2022 13:06 Ответить
Наші коти:
https://twitter.com/i/status/1561615051513020418
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22.08.2022 13:42 Ответить
От же ж бандерівець.
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22.08.2022 13:56 Ответить
Респект Парни!

Вы Герои на века!
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22.08.2022 20:09 Ответить
 
 