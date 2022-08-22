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Тероборонівці з Дніпра затрофеїли ворожу БМП. ВIДЕО

Бійці окремої бригади територіальної оборони Дніпра затрофеїли ворожу БМП.

Про вдалу операцію бійці розповіли головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову. Бійці розповідають, що ворожа бронемашина була захоплена повністю споряджена боєприпасами. Операцію по захопленню трофея бійці планували кілька днів, а реалізували її за чотири хвилини 37 секунд.

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Дніпро (3320) тероборона (392) трофеї (187)


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Зе-СБУ відбере і заявить про "злочинне угруповання, яке торгує зброєю виробництва РФ".
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22.08.2022 12:47 Відповісти
Чекала на блог редактора,а то тут усе Піски перетягують з сторони в сторону. Слухала його відповіді сьогодні. Дякую, сто раз дякую за інформацію,вона більше на правду підходить
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22.08.2022 12:50 Відповісти
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22.08.2022 12:52 Відповісти
Це заслуга Зеленського : відібрав громадянство у Корбана і ось результат .
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22.08.2022 13:00 Відповісти
Шо?
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22.08.2022 13:05 Відповісти
Наші ж ви котики, бережи вас Господь
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22.08.2022 13:06 Відповісти
Наші коти:
https://twitter.com/i/status/1561615051513020418
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22.08.2022 13:42 Відповісти
От же ж бандерівець.
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22.08.2022 13:56 Відповісти
Респект Парни!

Вы Герои на века!
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22.08.2022 20:09 Відповісти
 
 