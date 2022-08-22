Тероборонівці з Дніпра затрофеїли ворожу БМП. ВIДЕО
Бійці окремої бригади територіальної оборони Дніпра затрофеїли ворожу БМП.
Про вдалу операцію бійці розповіли головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову. Бійці розповідають, що ворожа бронемашина була захоплена повністю споряджена боєприпасами. Операцію по захопленню трофея бійці планували кілька днів, а реалізували її за чотири хвилини 37 секунд.
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