"Ого, ПВОшка промазала": во временно оккупированном Херсоне раздаются взрывы. ВИДЕО

Несколько мощных взрывов прогремели в оккупированном Херсоне и пригородах вечером 22 августа 2022 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, местные паблики сообщают, что во временно оккупированном Херсоне раздалось по меньшей мере шесть взрывов.

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