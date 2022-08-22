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"Ого, ПВОшка промазала": в тимчасово окупованому Херсоні лунають вибухи. ВIДЕО

Кілька дуже потужних вибухів пролунали в окупованому Херсоні та передмістях увечері 22 серпня 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, місцеві пабліки повідомляють, що в тимчасово окупованому Херсоні пролунало щонайменше шість вибухів.

Також читайте: На окупованій Херсонщині вибухи. Прильоти по позиціях орків в Новій Каховці, Таврійську, Малокаховці, Каховці і Чорнобаївці, - Хлань

Автор: 

вибух (4537) Херсон (3471)


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Топ коментарі
+25
красиво промазала )))) ай як гарно!
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22.08.2022 22:27 Відповісти
+21
"Олєся" таки одержала по бубну:

Два человека из ремонтной бригады погибли при обстреле Вооруженными силами Украины Антоновского моста в Херсонской области. Об этом заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл https://www.gazeta.ru/tags/person/kirill_stremousov.shtml Стремоусов , передает http://www.tass.ru/ ТАСС .

«У меня есть информация о двух погибших из ремонтной бригады, мы это сейчас устанавливаем», - сказал чиновник.

Ранее стало известно, что не менее 15 человек https://www.gazeta.ru/army/news/2022/08/22/18382400.shtml пострадали при обстреле Антоновского моста из реактивной системы залпового огня HIMARS со стороны ВСУ.
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22.08.2022 22:40 Відповісти
+17
Это не они промазали. Это их свиномамки промазали...мимо очка, когда этих свинособак опоросили, стоя на полу сортира.
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22.08.2022 22:51 Відповісти
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красиво промазала )))) ай як гарно!
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22.08.2022 22:27 Відповісти
Лаптерейх обстреливает херсон, что бы обвинить ВСУ в обстреле. Стандартная практика фашистов-рашистов.
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22.08.2022 22:30 Відповісти
Чув дзвін, та не знає де він.
Це про твій комент )))

п.с. Пи*ди вони отримують від ЗСУ, і херсонці геть не проти такого розвитку подій)))
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22.08.2022 22:36 Відповісти
Не тупи, умник, кацапское ПВО пыталось сбить ракеты химарсов, но ********* об землю.
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22.08.2022 22:47 Відповісти
Совершенно верно. Вроде без жертв среди мирных. Вот такое пивио у этих ******.
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22.08.2022 22:50 Відповісти
И кстати, приблизительно в том районе от куда это снимали, понаехало куча орков на бтрах и Уралах, вломились в подъезд дома и кого-то ищут.
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22.08.2022 23:04 Відповісти
От ти довбень ))). По одному відео хочеш розповісти, що відбувається зараз в Херсоні? Чи я тобі стверджував, що то не ПВО? Я писав що ЗСУ насипают, погугли, умник)))
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22.08.2022 23:21 Відповісти
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23.08.2022 05:40 Відповісти


МОЛОДЦІ!!!
СТЯГ ДО ОКУПАЦІЇ ОРКАМИ БУВ ЖОВТО - БЛАКИТНИМ.
Як і гімн не був геноцидним.

зи На Аві рідний стяг!!!
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22.08.2022 22:37 Відповісти
Походу С-300 рашисты запустили по Херсону
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22.08.2022 22:38 Відповісти
по кацапам, що вбили володарів і запхалися в україньски хати як в свої,
україньска арта ще прицільно не бьє.
ще раз - поки ще прицільно не бьє...
по перевірених коордінатах буде бити.
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22.08.2022 22:39 Відповісти
"Олєся" таки одержала по бубну:

Два человека из ремонтной бригады погибли при обстреле Вооруженными силами Украины Антоновского моста в Херсонской области. Об этом заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл https://www.gazeta.ru/tags/person/kirill_stremousov.shtml Стремоусов , передает http://www.tass.ru/ ТАСС .

«У меня есть информация о двух погибших из ремонтной бригады, мы это сейчас устанавливаем», - сказал чиновник.

Ранее стало известно, что не менее 15 человек https://www.gazeta.ru/army/news/2022/08/22/18382400.shtml пострадали при обстреле Антоновского моста из реактивной системы залпового огня HIMARS со стороны ВСУ.
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22.08.2022 22:40 Відповісти
ибонехуй. Если еще полезут ремонтировать - добавить!
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22.08.2022 22:42 Відповісти
правда олеся - это новокаховская фирма, на антоновском мосту скорее всего херсонские "олеси"
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22.08.2022 22:44 Відповісти
Вообще у нас говорили, что на восстановление привезли работяг из Крыма, которые керченским занимались. А правда или нет, не знаю.
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22.08.2022 22:59 Відповісти
Минус два трудоголика. 💀💀
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23.08.2022 00:44 Відповісти
бійтесь сукі!
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22.08.2022 22:41 Відповісти
кожна ложка в роті може бути ай ай яй - це ціна зрадництва...
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23.08.2022 07:13 Відповісти
Дай Боже шоб якомусь москалюці в сраку поцілило...
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22.08.2022 22:45 Відповісти
пора наступати https://twitter.com/k0tello/status/1520760364769722369?cxt=HHwWgoC-qdLf6ZoqAAAA https://twitter.com/k0tello/status/1520760364769722369?cxt=HHwWgoC-qdLf6ZoqAAAA

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22.08.2022 23:44 Відповісти
Треба запропонувати, щоб на пральних машинках які виробляють в Україні і для України, замість кнопки "пуск", була кнопка "Вогонь"...
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23.08.2022 00:42 Відповісти
Вы промазали, когда родились, твари
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22.08.2022 22:48 Відповісти
Это не они промазали. Это их свиномамки промазали...мимо очка, когда этих свинособак опоросили, стоя на полу сортира.
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22.08.2022 22:51 Відповісти
О! Вижу ценителя классического экзестенционализма!
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22.08.2022 22:56 Відповісти
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22.08.2022 22:57 Відповісти
экзе[и]стенционализм
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23.08.2022 03:04 Відповісти
То есть с определением "классический" Вы не спорите?
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23.08.2022 05:06 Відповісти
Так вот такого определения нет. Честно - просто надоело. Но я стараюсь!
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23.08.2022 05:28 Відповісти
все очікую вашого передзвона - нешановнй пан Кущік...
і не бздіть я не кусаюсь - все хочу зрозуміти звідки кацапня береться?
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23.08.2022 06:10 Відповісти
Та я на месте, в чем проблема?
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23.08.2022 06:41 Відповісти
Здесь и сейчас напиши цифри и при людях я тебя наберу
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23.08.2022 06:46 Відповісти
*****! Но, в принципе, всё верно.
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22.08.2022 23:36 Відповісти
Не в принципе, а по-сути, это разные вещи
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23.08.2022 00:36 Відповісти
fi..
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23.08.2022 06:00 Відповісти
не ПВОшка промазала, а наши попали
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23.08.2022 07:29 Відповісти
Если правильно помню предыдущие видео попаданий химерами по херсонским мостам, никаких огненных шлейфов за ними в воздухе не было. В отличие от ракет от систем ПВО.

Из чего делаю вывод, что кацапы сами долбанули по мосту. В совокупности с их утверждениями, что в результате ударов ВСУ пострадали ремонтники, всё это - попытки дискредитации ВСУ, что якобы впоследствии наших ударов под раздачу попадает мирное население. Рад буду ошибиться.
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23.08.2022 12:06 Відповісти
Ремонтники це не мирне населення, а колаборанти.
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23.08.2022 13:37 Відповісти
Для кацапов они - мирное население. Также могут попытаться убедить хотя бы часть населения оккупированных территорий, что "на месте несчастных ремонтников могли быть вы".

Это ничего не меняет для нашей армии. Просто раздумия "вслух" о том, какие подставы и подлянки могут быть.
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23.08.2022 15:16 Відповісти
 
 