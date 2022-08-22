"Ого, ПВОшка промазала": в тимчасово окупованому Херсоні лунають вибухи. ВIДЕО
Кілька дуже потужних вибухів пролунали в окупованому Херсоні та передмістях увечері 22 серпня 2022 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, місцеві пабліки повідомляють, що в тимчасово окупованому Херсоні пролунало щонайменше шість вибухів.
Топ коментарі
+25 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар22.08.2022 22:27 Відповісти Посилання
+21 Алекс Мышкевич
показати весь коментар22.08.2022 22:40 Відповісти Посилання
+17 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар22.08.2022 22:51 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це про твій комент )))
п.с. Пи*ди вони отримують від ЗСУ, і херсонці геть не проти такого розвитку подій)))
МОЛОДЦІ!!!
СТЯГ ДО ОКУПАЦІЇ ОРКАМИ БУВ ЖОВТО - БЛАКИТНИМ.
Як і гімн не був геноцидним.
зи На Аві рідний стяг!!!
україньска арта ще прицільно не бьє.
ще раз - поки ще прицільно не бьє...
по перевірених коордінатах буде бити.
Два человека из ремонтной бригады погибли при обстреле Вооруженными силами Украины Антоновского моста в Херсонской области. Об этом заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл https://www.gazeta.ru/tags/person/kirill_stremousov.shtml Стремоусов , передает http://www.tass.ru/ ТАСС .
«У меня есть информация о двух погибших из ремонтной бригады, мы это сейчас устанавливаем», - сказал чиновник.
Ранее стало известно, что не менее 15 человек https://www.gazeta.ru/army/news/2022/08/22/18382400.shtml пострадали при обстреле Антоновского моста из реактивной системы залпового огня HIMARS со стороны ВСУ.
і не бздіть я не кусаюсь - все хочу зрозуміти звідки кацапня береться?
Из чего делаю вывод, что кацапы сами долбанули по мосту. В совокупности с их утверждениями, что в результате ударов ВСУ пострадали ремонтники, всё это - попытки дискредитации ВСУ, что якобы впоследствии наших ударов под раздачу попадает мирное население. Рад буду ошибиться.
Это ничего не меняет для нашей армии. Просто раздумия "вслух" о том, какие подставы и подлянки могут быть.