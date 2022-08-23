Российский оккупант Рассказов "Топаз" признался, что испытывает сексуальное возбуждение, когда убивает украинцев: "Это как бабу хотеть. И эрекция появляется". ВИДЕО

Российский каратель Евгений Рассказов (позывной Топаз) признается, что испытывает сексуальное возбуждение, когда убивает украинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказывает на видео, опубликованном журналистом Денисом Казанским.

"Когда человек едет на войну - это же половое влечение. Это как хотеть по#баться. Это примерно как бабу хотеть. Когда ты убиваешь поросенка - все понимают кого я называю поросенком - ты же смакуешь, что у него жена вдовой осталась. Ты смакуешь как они рыдают всей семьей, как он приедет домой в гробу. И эрекция же появляется!", - рассказывает Рассказов .

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