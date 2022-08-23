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Новости Видео Война
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Российский оккупант Рассказов "Топаз" признался, что испытывает сексуальное возбуждение, когда убивает украинцев: "Это как бабу хотеть. И эрекция появляется". ВИДЕО

Российский каратель Евгений Рассказов (позывной Топаз) признается, что испытывает сексуальное возбуждение, когда убивает украинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказывает на видео, опубликованном журналистом Денисом Казанским.

"Когда человек едет на войну - это же половое влечение. Это как хотеть по#баться. Это примерно как бабу хотеть. Когда ты убиваешь поросенка - все понимают кого я называю поросенком - ты же смакуешь, что у него жена вдовой осталась. Ты смакуешь как они рыдают всей семьей, как он приедет домой в гробу. И эрекция же появляется!", - рассказывает Рассказов .

Внимание! Ненормативная лексика!

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армия РФ (19910) маньяк (91)


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Топ комментарии
+69
Сподіваюсь, його зловлять і шкуру з живого знімуть!
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23.08.2022 12:05 Ответить
+55
Нация извращенцев
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23.08.2022 12:05 Ответить
+36
У бутылки давно половое влечение к этому расказову. И оно будет удовлетворено.
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23.08.2022 12:05 Ответить
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Сподіваюсь, його зловлять і шкуру з живого знімуть!
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23.08.2022 12:05 Ответить
ми ж не кацапи, навіщо так жорстоко... Просто посадити підарюгу на палю. Думаю йому сподобається, посидить може одумається
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23.08.2022 12:45 Ответить
а хто випустив топаз із тюрми що за кабан чи свиня.
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23.08.2022 13:46 Ответить
Дурню, це зовсім інший "топаз"!
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23.08.2022 14:00 Ответить
Це ж інший топаз - з кацапляндії
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23.08.2022 14:02 Ответить
да этот так себе, там есть цели пожирней: - мильчаков, бородай, чепушилин, вот с кого шкуру надо снять живьем
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23.08.2022 12:48 Ответить
Я дріб'язковий.
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23.08.2022 15:54 Ответить
Не, поймать и отдать зэкам , те и в ранку свое дело сделают.
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23.08.2022 14:06 Ответить
Таке залишайте для Гаага. Нам навіщо мислити як убивця
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23.08.2022 12:05 Ответить
то для тебе ВСУ - убивці? може всіх кацапів не стріляти - а акуратно відловлювати та везти в Гаагу, незважаючи на жертви з нашого боку?
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23.08.2022 15:33 Ответить
Нация извращенцев
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23.08.2022 12:05 Ответить
Генетика - це серйозна наука!
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23.08.2022 12:59 Ответить
У бутылки давно половое влечение к этому расказову. И оно будет удовлетворено.
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23.08.2022 12:05 Ответить
наверное его нужно сводить к онуфрию на излечение. Доброта спасет мир, или красота, или х/знает что. А может этому миру уже не помочь, он насквозь болен...
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23.08.2022 12:06 Ответить
Опиумом для народа,коим является религия этот мир точно не спасти.
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23.08.2022 12:08 Ответить
Мир в целом неизлечимо болен. Фильм где человек убивает человека можно показьівать в кинотеатре, часто даже без возрастньіх ограничений. А вот фильм, где два человека зарождают жизнь нового человека, показьівать запрещено, много где можно даже в тюрьму сесть за єто.
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23.08.2022 12:17 Ответить
Ви маєте на увазі "руській мір" хворий?Бо решта більш менш адекватний на мій погляд.
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23.08.2022 12:26 Ответить
До чого тут "РУСЬкий" взагалі? Все РУСЬке - це те, що пов'язано з нашою (Київською) Русьсю.
А все, що пов'язано з кацапами, згідно правил української мови, називається не РУСЬким, а РОСІЙСЬКИМ.
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23.08.2022 14:04 Ответить
Тьєррі,тут можно не погодитися.Б.М,Єльцін,який вибрав,на п*яну голову,бункерного ***** своїм наступником,завжди казав "дорогие россияне".Тому кацапів, в більш менш дипломатичному середовищі,треба б було називати-росіянці.
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23.08.2022 14:35 Ответить
"Хрюске не хотят войны, это все хло"
Кацапы не люди. Их надо уничтожать. Всех и везде.
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23.08.2022 12:07 Ответить
Захід хоче, щоб після вбивств ці організми могли приїхати до Європи і відпочити. Це ж тільки путін вбиває.
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23.08.2022 12:12 Ответить
І так було завжди 99% кацапів такі !

І тут їх толерували 30+ років навіть в конституції їх прописали!

отак українці вами правили зрадники
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23.08.2022 12:08 Ответить
Напевно якийсь онанюга цей Расказов. і прізвище дивне((::
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23.08.2022 12:08 Ответить
я майже впевнена, що для цієї істоти мішок не знайдеться..., собаки його поховають...
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23.08.2022 12:10 Ответить
Это ведь не харьковский Топаз, который "дает команду"? (Вроде как больше не дает, потому как сидит) Тезки по кликухе. Или братья в погоняле.
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23.08.2022 12:13 Ответить
Це не харківський ,, Топаз"- цей збочинець із кацапстану😡
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23.08.2022 12:16 Ответить
СБУ! У мене ма-аленьке питання - чому ця потолоч досі не на палі ??? Га-а...
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23.08.2022 12:13 Ответить
Закончиться война а русню еще лет 100 будем рез... наказывать.
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23.08.2022 12:14 Ответить
Щоб наказати кацапів,необов'язково різати і вбивати.Достатньо їх всіх відгородити,не дати можливість відвідувати цивілізаційні країни,і вони самі себе пожруть як павуки в банці.
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23.08.2022 12:30 Ответить
Кацапів потрібно ВСІХ знищити , під корінь , а не путлєр віноват ,
а народ
хороший ,
Ні , вони всі виродки і мразь 🤬
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23.08.2022 12:14 Ответить
Не всі. Дуже рідко, але трапляються відносно нормальні. Навіть офіційно ***** підтримують щось біля 90%, тобто серед тих 10% можна очікувати відносно нормальних.
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23.08.2022 13:13 Ответить
Ігор Яковлевич,із тої біомаси збочинців,яких ви вичисляєте,як нормальних,-45 тисяч,по данних штабу ЗСУ,дійсно нормальні на всі 100%.Залишилося дочекатися решти нормальних,а потім вже не займатися заморочками хто правильний,хто ні.
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23.08.2022 14:43 Ответить
Ця гидота не проживе довго...
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23.08.2022 12:15 Ответить
кацапи то кацайoбu
кадирєвці - вівцейoбu

-----------------------------------------------------
а взагальному і ті і ті повна наволоч
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23.08.2022 12:16 Ответить
А як тільки в магазині цим істотам кепочку не продадуть, або обмежать виїзд з рідних ******, то такий стогін йде ... Істоти ...
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23.08.2022 12:17 Ответить
Ти тут своїх бахурів иншим не приписуй.
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23.08.2022 17:41 Ответить
Ось, ЦЕ, і треба ретранслювати, і обговорювати на засіданнях ООН,ОБСЕ та інш. імпотентних організаціях- може і в них "ерекція" станеться...
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23.08.2022 12:21 Ответить
Это давно известный в психологии факт, влечение к смерти и половое влечение, Танатос и Эрос, две половинки одного целого.
Такова психология(или, скорее биология) животной природы человека.
Просто цивилизация сделала все, чтобы два этих влечения разъединить.
Но если появляется вождь, который провозглашает - "Я освобождаю вас от химеры под названием совесть" то тонкая скорлупа цивилизации с таких неустойчивых личностей сползает и на первый план выходит дикое животное.
С этим "рассказовым" все понятно. Маньяк и извращенец.
Дикое животное.
Непонятно с его вождями и полководцами.
Если они сегодня сказали ему "Можно!", то на что они рассчитывают завтра? Неужели надеются, что что с окончанием войны этот зверек успокоится и будет вести себя как законопослушный гражданин?
А ведь это уже всё. Он реабилитации не подлежит. Только отстрел.
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23.08.2022 12:21 Ответить
значить одріжте йому члєн
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23.08.2022 12:23 Ответить
реакція точно не та, бо баби хочеться - природой задумано для розмноження а не винищення. Зловіть його і нікому про це не кажіть
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23.08.2022 12:26 Ответить
Реакція цілком та. Але для тварини.
Так задумано природою - спочатку убий, а потім отримуєш право на розмноження.
Цивілізація це скасувала і перетворила тварину на людину
А от те, що деякі скасовують цивілізацію і знову перетворюють людину на тварину, це вже проблема іншого плану
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23.08.2022 12:52 Ответить
і в рота засуньте, і буде він мати від цьго постійний оргазм...
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23.08.2022 12:57 Ответить
Нічого, Бог не теле, завалять і расказова із стоячим!
Кацапам, причому всім де б вони не були, одна шана - Смерть, Смерть, Смерть!
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23.08.2022 12:23 Ответить
Срочно выдать ему визу в ЕС, чтобы они там живьём эту обезъяну вне зоопарка увидели и поняли, кто такие эти "другие" рассеяне
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23.08.2022 12:23 Ответить
Бо цей нелюд - маніяк. Йому місце пожиттєве в психлікарні.
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23.08.2022 12:34 Ответить
u kobzona
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23.08.2022 12:46 Ответить
Йому місце пожиттєве на скотомогильнику...
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23.08.2022 12:59 Ответить
Вони живуть в скотських умовах, і в постійному приниженні. Вікові традиції "барін всєгда прав". Тому приймаючи участь у війнах на чужій території, і дістаючи право вбивати, вони мають можливість відчути себе "барінами", які впливають на долі других. На це завжди працює їхня пропаганда. Всі народи нижче вас, вбивайте, приналежність до кацапської раси дає вам можливість відчути себе володарями над рештою. Нацизм найвищої проби.
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23.08.2022 12:34 Ответить
покажите это долбо*ам из США и эуропы, которые ждут хороших русских, и у которых все путин виноват. Пусть ему выдадут визу. И пусть он их там поубивает. Может, это их возбудит?
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23.08.2022 12:44 Ответить
Русские, когда вас будут судить, не говорите, что вы ничего не знали. Большинство из вас поддерживает массовый террор на территории Укрнаины маньяками в форме солдат рф. Хотя имеет достаточно возможностей увидеть, что армия рф совершает в Украине преступления, перед которыми блекнут Освенцим и Бухенвальд.
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23.08.2022 12:45 Ответить
Цього покидька , якщо вдастя виловити живим , то потрібно акуратно
манік'юрними ножницями різати маленькими кусочками його тіло , щоби воно перед смертю відчуло ерекцію 🤬
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23.08.2022 12:49 Ответить
Я посипав би ще місця надрізів сіллю.
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23.08.2022 14:43 Ответить
Реинкорнация Чикотилы. Лицо орковской армии
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23.08.2022 12:50 Ответить
європа, вони прийдуть до ваших країн, вбивати людей -мадьяр, німців, французів, австрійців щоб почути сексуальну потребу. лишня хромосома дає такі наслідки. Україна зараз боронить європу.
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23.08.2022 12:59 Ответить
Интересно,сколько отрицательных оргазмов у него случилось когда зажарилась свинка Дугина?
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23.08.2022 13:00 Ответить
германські "фашисти" під час 2-ї світової війни "АНГОЛИ" по зрівнянню з ********* кацапами, творіння "руского мира"
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23.08.2022 13:18 Ответить
Еще одно подтверждение - парашенцы не люди, они дикари из орды до н.э. Уничтожить всех невозможно, нужно отгородиться железным занавесом.
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23.08.2022 13:24 Ответить
Це, співгромадяни, називається "психологічна війна".
Мета - викликати у вас розпач, почуття безсилля, нереалізовану жагу помсти, що зробить вас менш стабільними емоційно, наслідками чого буде ось це: "https://censor.net/ua/news/3362563/*******************************************************************************************************"
Всім, хто хоче мститись, але руки далі клавіатури не йдуть, можна порадити самостійне просування в російських соцмережах таких корисних явищ, як АУЕ, стервологія, "теорія плоскої Землі", зайнятись інтернет-булінгом, виправданням злочинів, скоєних у росії під впливом спонтанної агресії (вбив одним ударом за те, що ліз повз чергу) та інших подібних. Це теж елемент психологічної війни.
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23.08.2022 13:28 Ответить
Росіяни - фашисти.
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23.08.2022 13:35 Ответить
Ще інквізитори помітилина тортурах - коли людина вмирає в муках, то організм часто включає "захисну реакцію" - викликає оргазм У чоловіків "встає" і починається сім"явиверження У жінок - теж подібна реакція На цьому базується один з методів "професійних мастурбаторів" - вони часто "самопідвішуються" (буває - "переборщують" і реально вішаються)
Є надія що "Топаз" на собі відчує подібне!
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23.08.2022 14:08 Ответить
І не сподівайтеся. В цієї мразі перед смертю тільки сфінктер відкриється.
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23.08.2022 15:13 Ответить
Мрії онаниста…..а про те що кацапи то не люди ми вже знаєм
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23.08.2022 14:12 Ответить
Не зрозумів це той топаз що "дай команду" чи інша істота?
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23.08.2022 14:37 Ответить
Нажаль, у ********** таких багато, доки вони живі, до тих пір буде існувати загроза Україні. Тільки повне знищення, другого засобу врятувати людство не існує.
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23.08.2022 14:43 Ответить
Єто диагноз!!!!!
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23.08.2022 14:48 Ответить
нацисты и маньяки,будьте вы прокляты,горите в аду!!!!
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23.08.2022 17:08 Ответить
Хвора нація.
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23.08.2022 18:01 Ответить
Це обличчя маньяка (вірогідні статеві збочення, явний садизм), навіть не треба його страшних слів.
Якби не війна, воно би лазило по лісопосадкам як Чикатило...
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23.08.2022 18:17 Ответить
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23.08.2022 21:56 Ответить
А мы испытываем тонкие эстетические чувства,
когда башня российского танка подлетает на 30 метров,
и все собаки в округе сбегаются на барбекю.
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23.08.2022 22:28 Ответить
чикатилы. Не надо их брать в плен.
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24.08.2022 08:00 Ответить
 
 