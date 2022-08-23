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Украинские воины под Славянском уничтожили вышку с радиоэлектронными средствами армии оккупантов. ВИДЕО

В Донецкой области под Славянском наши защитники ликвидировали вышку с радиоэлектронными средствами российских оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграмме Государственная пограничная служба Украины.

"Четко! Есть попадание. Под Славянском пограничники с бойцами ДШУ накрыли вышку с радиоэлектронными средствами врага", - отмечают военные.

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Автор: 

армия РФ (19910) уничтожение (7400) техника (1762) ВСУ (6738) Славянск (2611)


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ну как е,е когда она стоит ?
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23.08.2022 12:44 Ответить
Это не "е-е-е"! Недоекали вышку!
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23.08.2022 13:14 Ответить
досить обладнання знищити ))
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23.08.2022 12:49 Ответить
в Белгородской радиовышку эпичней ******** неделю назад
https://twitter.com/i/status/1559093003419111425
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23.08.2022 13:03 Ответить
А был ли дрон, такое чувство что вышку просто подорвали партизаны малым зарядом..
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23.08.2022 13:16 Ответить
Чудово 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼

Хлопці , Ви Героі ❤️
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23.08.2022 14:21 Ответить
 
 