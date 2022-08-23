Украинские воины под Славянском уничтожили вышку с радиоэлектронными средствами армии оккупантов. ВИДЕО

В Донецкой области под Славянском наши защитники ликвидировали вышку с радиоэлектронными средствами российских оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграмме Государственная пограничная служба Украины.

"Четко! Есть попадание. Под Славянском пограничники с бойцами ДШУ накрыли вышку с радиоэлектронными средствами врага", - отмечают военные.

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