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В Риге демонтировали памятник советским воинам-освободителям. ВИДЕО

В столице Латвии Риге демонтировали советский памятник воинам-освободителям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Латвия сносит один из символов советской оккупации в Риге. Закрываем еще одну болезненную страницу истории и ищем лучшего будущего", - написал в Twitter премьер-министр Эдгарс Ринкевичс.

В Риге демонтировали памятник советским воинам-освободителям 01
В Риге демонтировали памятник советским воинам-освободителям 02
В Риге демонтировали памятник советским воинам-освободителям 03

По данным журналистов, подготовительные работы по сносу памятника начались еще несколько дней назад — тогда около него собралось около 50 протестующих, которых полиции удалось разогнать в течение часа. Всего задержали семерых демонстрантов.

А вот сегодня снесли и центральную стелу памятника советским солдатам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работы по демонтажу герба СССР со щита на монументе "Родина-мать" в Киеве начнут через полгода, - Минкульт

Латвия (1333) памятник (2239) Рига (84) декоммунизация (753)


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Топ комментарии
+71
Странные какие то вызволители. Пришли незваными, оккупировали, устроили кровавый террор, потом сбежали, вернулись типа "освободили" и остались аж до 1991 года.
КАЦАПЫ, запомните, - освободитель это тот, кто приходит, освобождает и уходит. В противно случае он не освободитель, он ОККУПАНТ!
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25.08.2022 21:10
+42
С 24 февраля м ы все убедились ,как КАЦАПЫ УМЕЮТ ОСВОБОЖДАТЬ ‼️ОТ ЖИЗНИ И ИМУЩЕСТВА ,ВСЕ ВИДЕЛИ ГЕНОЦИД ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА И ТЕРРОР в Мариуполе ,Херсоне Буче,Ирпене , Бородянке
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25.08.2022 21:27
+34
Тайвань передал Украине 800 беспилотников Revolver 860

https://charter97.org/ru/news/2022/8/25/512850/

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25.08.2022 21:09
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Тайвань передал Украине 800 беспилотников Revolver 860

https://charter97.org/ru/news/2022/8/25/512850/

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25.08.2022 21:09 Ответить
Странные какие то вызволители. Пришли незваными, оккупировали, устроили кровавый террор, потом сбежали, вернулись типа "освободили" и остались аж до 1991 года.
КАЦАПЫ, запомните, - освободитель это тот, кто приходит, освобождает и уходит. В противно случае он не освободитель, он ОККУПАНТ!
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25.08.2022 21:10 Ответить
С 24 февраля м ы все убедились ,как КАЦАПЫ УМЕЮТ ОСВОБОЖДАТЬ ‼️ОТ ЖИЗНИ И ИМУЩЕСТВА ,ВСЕ ВИДЕЛИ ГЕНОЦИД ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА И ТЕРРОР в Мариуполе ,Херсоне Буче,Ирпене , Бородянке
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25.08.2022 21:27 Ответить
Да , да , а в 1918 ? 1921 ? 1932/33 ? 1939 ? 1941 ? 1944? Не в счёт ?

Беда ваша в том , что память отсутствует совсем .

Когда у народа есть память , он помнит кто враг , а кто друг .
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25.08.2022 21:38 Ответить
Не в счет, тому, що роССійські фашисти показали своє справжнє обличчя, напавши на Україну, руйнуючи і знищуючи все на своєму шляху. "денацифікація, це знищення нації українців, нації, якій півтори тисячі років, яка породила моськовію, яка її цивілізувала і зміцнила на свою голову.
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25.08.2022 21:43 Ответить
"не в залік" тому що особисто тобі в тік-тоці та в інстаграмчику не бомбили фоточками голодоморів 32/33 та 45/47 років чи не показували мародерки та руйнуваннь, спричинених "червоною армією" на теренах України в 1918 році?!?

Як же ви, зелєпупіки, кумарите... Вам здається, що найстрашніше - це оце, про що прямо зараз вам з екрана смартфона показують. А правда в тому, що цього разу в України - просто винятково сприятлива ситуація з черговою загарбницькою війною кацапів проти України, що рівень втрат в України (відносно) - чи не найменший за останні 300 років, а рівень допомоги - надзвичайно високий - ніколи в України не було такого рівня допомоги.

Начхати нам повинно бути на кацапів - це робота ЗСУ і вони з цим впораються найкраще. Нам, в тилу, треба не кацапами опіклуватись, а боротися з ненажерами та корупціонерами - тоді і ЗСУ буде легше. Для цього саме зараз час і великі можливості!
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26.08.2022 14:18 Ответить
Крас-сиво ушёл карандаш !
Давайте, воины, валите с пляжа.
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25.08.2022 21:11 Ответить
Краса...
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25.08.2022 21:13 Ответить
историческое видео, красиво то как
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25.08.2022 21:14 Ответить
Визволителі це коли визволили в пішли, а коли одна чума змінила іншу то явно не визволення...
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25.08.2022 21:19 Ответить
Окупантам, не визволителям!
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25.08.2022 21:19 Ответить
Краса! От би і в Києві колись окупансько-імперська "Родіна-*****" так гепнулась!
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25.08.2022 21:22 Ответить
Треба тільки офіційно дозволити розібрати її на металобрухт, а бажаючих буде достатньо.
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25.08.2022 22:50 Ответить
А кто-нибудь из киевлян помнит еще, как сей статУй называли во время ее строительства???

КЛЁПАНАЯ МАТЬ
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27.08.2022 07:11 Ответить
НАКОНЕЦ ТО рашистским выродкам негде будет шабаш устраивать! А ПОМЯНУТЬ ПАМЯТЬ погибших можно на любом кладбище, но там, печалька, шашлыки и пляски запрещены под сруSSкий "рок".
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25.08.2022 21:26 Ответить
"роSSийский рок", потому что какое относение к Руси имеют бурято-татаро-угро-карело-пермяко-мордвино-калмыко-башкиро-удмурто... и т.д национальности/этносы, кроме того, что приняли самоназвание в виде прилагательного "русские"? Было московское царство (минуя княжество, так как было лишь уделом Владимиро/Суздальского), папанька будущего российского императора из рода Романовых-Кошкиных-Гамбило/Кобыла в 1649 году издал "Соборное уложение мосговского государства". И кабы в 1654 Русины-Украинцы не решили присоединится к царству московскому, то Russia бы не было.
Для начала пусть "руZZкие" переведут народную сказку "Колобок" с украинского на российский (так до сих пор называется их язык в украинском языке). \Типа, -"Кол в боку"? или "Круглый бок", если дословно с украинского переводить.
Умиляет, когда кацапы говорят, что слово "коло" означало круг в старо/древне-русском. Значит сами признают, что Украина-Русь🇺🇦
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25.08.2022 22:32 Ответить
в 1654 ніхто не приєднувався до москалів. рекомендую ознайомитись з фактами. по ********* то було договір про наміри і в тих намірах не було приєднання, а взаєморозуміння і взаємодопомога. так хотілося гетьманським. Самого оригінального документу на зараз немає або невідомо де знаходиться.
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26.08.2022 14:22 Ответить
Рекомендую використовувати логіку, а не чеплятись до слів. Якщо оригіналу нема, то з яким фактом можна ознайомитись. По суті є якісь заперечення?
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26.08.2022 21:18 Ответить
...є заперечення. бо коли до правди домішують відверту брехню або маніпуляцію, то "вся бочка меду з ложкою гімна буде гімном". логіка зрозуміла?
Тому рекомендую менше тут включати менторство. тут люди читають і пишуть, які прожили, побачили, знають багато і є фахівцями у відповідних галузях знань.
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26.08.2022 22:36 Ответить
А навіщо маніпулювати і демагогію разводити, якщо нема заперечень по-суті? Свою "ложку гімна" пхати під приводом, що хтось щось прожив і щось знає, може кожен довбур, якій немає фактів, але бреше гучніше ніж якійсь його "ментор", що залишив йому психологічну проблему в хворій голові і мариться без якогось приводу.
Конкретно по-фактам з доказами, що хворому демагогу не сподобалось, він може написати, окрім факту, що він не може щось надати, тому що воно не існує? Що, кацапи мають відношення до Русі? Це - брехня і мніпуляція? Ти не дЕРьМАК часом, бо точно не Richard?
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27.08.2022 15:29 Ответить
я так бачу, що ти замість того, щоб зрозуміти свою помилку і виправитися, преш буром, як дурний бугай. І ярликів навішав цілий віз і образ накидав як типовий москаль. Тому я так зрозумів, що ти звичайний недоучка зарозумілий рагуль. А з такими немає про що говорити.
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28.08.2022 20:20 Ответить
https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01003542090?page=11&rotate=0&theme=white
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25.08.2022 22:41 Ответить
https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01003544889?page=2&rotate=0&theme=white
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25.08.2022 23:05 Ответить
Замена коричневой чумы на красную может называться освобождением только в голове психически больного...
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25.08.2022 21:33 Ответить
Напевне не "визволителі", а загарбники, як в Україні.
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25.08.2022 21:39 Ответить
Боже, як красиво! Латвійцям велика пошана!
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25.08.2022 21:39 Ответить
Красота. Поди в Риге и Лепепае массовые выходы ваты в окна
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25.08.2022 22:00 Ответить
В Украине осталось очень много таких свечек с совковым бекграундом.Их рано или поздно тоже нужно будет сносить.
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25.08.2022 22:14 Ответить
Что характерно, в отличие от массовых беспорядков и мародёрства, которое рашисты устроили в 2007 году в Таллинне - тихо и спокойно, слышны на видео только крики на ЛАТЫШСКОМ "Повторить!" Так бы падал бы и падал... А почему всё так тихо?

1) Отрезвление по поводу "руSSкого мира" у большой части русскоязычных после нападения рашистов на Украину.
2) Нет ТИТУШЕК и провокаторов из паРаши, так как граница практически закрыта, а сроки за поддержку фашизма РФ до 5-7 лет.
3) Партия "РуSSкий Союз Латвии", как настоящие представители первой древнейшей, бесплатно цирковые представления в обмен на отсидку не дают. ***** им сказало, денег (больше) нет, но вы держитесь! Все деньги потрачены на ракеты убивающие мирных жителей Украины.

И вуаля. Город стал куда чище и наконец то парк Победы" получит своё изначальное значение - парк был так назван в честь победы над войсками Бермондта!
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25.08.2022 22:14 Ответить
какое отношение к Руси/русскому имеют бурято-татаро-угро-карело-пермяко-мордвино-калмыко-башкиро-удмурто... и т.д национальности/этносы, кроме того, что приняли самоназвание в виде прилагательного "русские"? Было московское царство (минуя княжество, так как было лишь уделом Владимиро/Суздальского), папанька будущего российского императора из рода Романовых-Кошкиных-Гамбило/Кобыла в 1649 году издал "Соборное уложение мосговского государства". И кабы в 1654 Русины-Украинцы не решили присоединится к царству московскому, то Russia бы не было.
Для начала пусть "руZZкие" переведут народную сказку "Колобок" с украинского на российский (так до сих пор называется их язык в украинском языке). \Типа, -"Кол в боку"? или "Круглый бок", если дословно с украинского переводить.
Умиляет, когда кацапы говорят, что слово "коло" означало круг в старо/древне-русском. Значит сами признают, что Украина-Русь
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25.08.2022 22:35 Ответить
https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01003544889?page=2&rotate=0&theme=white
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25.08.2022 22:43 Ответить
Смердюча Катюша пішла на юх. Бо який мир може принести таке бидло. Час показав, що гірше цих потвор нікого не має на цбому світі.
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25.08.2022 22:24 Ответить
Зачем культурным людям память об оккупантах.
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25.08.2022 22:25 Ответить
феноменально!! польза 2 в одному, і фашистський "пам,ятник" знесли, і з десяток кацапів зкопитятся від інфаркту....
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25.08.2022 22:32 Ответить
Чи можна говорити про того, хто врятув дівчину від гвалтівника, а потім згвалтував її сам рятівником. Так і з радянським визволенням!
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25.08.2022 22:37 Ответить
росія кінчається там, де Пуйло отримує в ї6лo.
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25.08.2022 22:46 Ответить
А ще гарно написали на "памятнику" дату 1941-1945. Явно ж вони "ашвабаділі" ще в 1939 році і чомусь цього соромляться?
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25.08.2022 22:48 Ответить
Ох як запалае в русні!
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25.08.2022 22:52 Ответить
Рижская стела подхватила челлендж от белгородской вышки и херсонских опор ЛЭП.
Следующий...
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25.08.2022 23:21 Ответить
"только водный пыл пошёль". надо не останавливаться на памятниках. надеюсь скоро весь мир услышит "Балтия свободна от освободителей!"
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25.08.2022 23:57 Ответить
vo vsem etom e odna pikantna detalj pa mimo etovo 80m fala tam bili esho i bronzovije statuetki.....tak vot....oni okazalis NEbronzovimi a pokritimi bronzoi kacapi na sobstvennih pametnikah uzhe 1986 vse svorovali
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26.08.2022 01:03 Ответить
В той час, коли в Латвії зносять пам'ятники епохи срср, у нас все ще стоять арка "дружби народів" та "батьківщина мати"
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26.08.2022 01:49 Ответить
Бо ненаша влада має надію що цю роботу виконають патріоти з волонтерами. То може варто почати збір коштів?
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26.08.2022 09:26 Ответить
Вот щас особенно у ватных подгорело.
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26.08.2022 02:06 Ответить
В інфо-війні це надпотужний заряд, підірвавший машину рашистської пропаганди. Красива картинка така ж небезпечна , як і залп "Хаймерсів".
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26.08.2022 08:32 Ответить
Это результат цветочной войны которые устроили жители с властями. Если вкратце пейзане несут цветы на эти памятники которые власти убирают на следующий день, а потом они снова появляются. У чиновников просто не выдержали нервы.
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26.08.2022 08:42 Ответить
Перенаправте, хай несуть до вас.
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26.08.2022 09:24 Ответить
Так обвалиться московія.
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26.08.2022 09:23 Ответить
Пора уже Латвии со своими ватопитеками разобраться. Чтобы опять не "освободили"
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26.08.2022 09:38 Ответить
Рашистские рабы, не знающие, что такое свобода, не могут никого освободить в принципе. США освободили Японию и Ю.Корею. А московия "освободила" - Сев.Корею. Результаты налицо...
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26.08.2022 09:49 Ответить
Ну, Японию не то шоп освобождал кто-то. Миллионы воинов готовы были добровольно мешать "освобождению" уже на японских островах - на Окинаве неплохо так дали по рылу окку, ой, освободителям.
но факт шо не аннексировал никто ничего как параша и совок
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26.08.2022 09:55 Ответить
чудака что "забыл" в названии этой срани про кавычки хорошо бы освободить от половины квартиры(вторую половину - засрать) и одной руки(вторую - сломать) и назвать это братской помощью. Или может это - насилие? Так и этот уродливый как и все совковое, "памятник" - это напоминание про варваров, убийц и насильников. Подумаешь, выслали за пару месяцев каждого десятого в садистские лагеря для рабов - асфабадитили, ДА???
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26.08.2022 09:53 Ответить
"Одуренний витвір мистецтва"москалів - соц. реалізм у дії. Своїми діями із знищення колод руського миру Рижани отримають величезне надбання, , та відчуття Свободи. А ще треба Рижанам оголосити війну "ждунам"
Україна не встигла та й її у свій час не зрозуміли .
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27.08.2022 21:08 Ответить
Какие-то странные (или ипанутые) Асвабадители, пришли на год раньше и задержались на 50 лет.
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27.08.2022 21:37 Ответить
 
 