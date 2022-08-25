В Риге демонтировали памятник советским воинам-освободителям. ВИДЕО

В столице Латвии Риге демонтировали советский памятник воинам-освободителям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Латвия сносит один из символов советской оккупации в Риге. Закрываем еще одну болезненную страницу истории и ищем лучшего будущего", - написал в Twitter премьер-министр Эдгарс Ринкевичс.







По данным журналистов, подготовительные работы по сносу памятника начались еще несколько дней назад — тогда около него собралось около 50 протестующих, которых полиции удалось разогнать в течение часа. Всего задержали семерых демонстрантов.

А вот сегодня снесли и центральную стелу памятника советским солдатам.

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