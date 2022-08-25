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В Риге демонтировали памятник советским воинам-освободителям. ВИДЕО
В столице Латвии Риге демонтировали советский памятник воинам-освободителям.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Латвия сносит один из символов советской оккупации в Риге. Закрываем еще одну болезненную страницу истории и ищем лучшего будущего", - написал в Twitter премьер-министр Эдгарс Ринкевичс.
По данным журналистов, подготовительные работы по сносу памятника начались еще несколько дней назад — тогда около него собралось около 50 протестующих, которых полиции удалось разогнать в течение часа. Всего задержали семерых демонстрантов.
А вот сегодня снесли и центральную стелу памятника советским солдатам.
Топ комментарии
+71 Старый зольдат
показать весь комментарий25.08.2022 21:10
+42 Vika Lysenko
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показать весь комментарий25.08.2022 21:09
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https://charter97.org/ru/news/2022/8/25/512850/
КАЦАПЫ, запомните, - освободитель это тот, кто приходит, освобождает и уходит. В противно случае он не освободитель, он ОККУПАНТ!
Беда ваша в том , что память отсутствует совсем .
Когда у народа есть память , он помнит кто враг , а кто друг .
Як же ви, зелєпупіки, кумарите... Вам здається, що найстрашніше - це оце, про що прямо зараз вам з екрана смартфона показують. А правда в тому, що цього разу в України - просто винятково сприятлива ситуація з черговою загарбницькою війною кацапів проти України, що рівень втрат в України (відносно) - чи не найменший за останні 300 років, а рівень допомоги - надзвичайно високий - ніколи в України не було такого рівня допомоги.
Начхати нам повинно бути на кацапів - це робота ЗСУ і вони з цим впораються найкраще. Нам, в тилу, треба не кацапами опіклуватись, а боротися з ненажерами та корупціонерами - тоді і ЗСУ буде легше. Для цього саме зараз час і великі можливості!
Давайте, воины, валите с пляжа.
КЛЁПАНАЯ МАТЬ
Для начала пусть "руZZкие" переведут народную сказку "Колобок" с украинского на российский (так до сих пор называется их язык в украинском языке). \Типа, -"Кол в боку"? или "Круглый бок", если дословно с украинского переводить.
Умиляет, когда кацапы говорят, что слово "коло" означало круг в старо/древне-русском. Значит сами признают, что Украина-Русь🇺🇦
Тому рекомендую менше тут включати менторство. тут люди читають і пишуть, які прожили, побачили, знають багато і є фахівцями у відповідних галузях знань.
Конкретно по-фактам з доказами, що хворому демагогу не сподобалось, він може написати, окрім факту, що він не може щось надати, тому що воно не існує? Що, кацапи мають відношення до Русі? Це - брехня і мніпуляція? Ти не дЕРьМАК часом, бо точно не Richard?
1) Отрезвление по поводу "руSSкого мира" у большой части русскоязычных после нападения рашистов на Украину.
2) Нет ТИТУШЕК и провокаторов из паРаши, так как граница практически закрыта, а сроки за поддержку фашизма РФ до 5-7 лет.
3) Партия "РуSSкий Союз Латвии", как настоящие представители первой древнейшей, бесплатно цирковые представления в обмен на отсидку не дают. ***** им сказало, денег (больше) нет, но вы держитесь! Все деньги потрачены на ракеты убивающие мирных жителей Украины.
И вуаля. Город стал куда чище и наконец то парк Победы" получит своё изначальное значение - парк был так назван в честь победы над войсками Бермондта!
Для начала пусть "руZZкие" переведут народную сказку "Колобок" с украинского на российский (так до сих пор называется их язык в украинском языке). \Типа, -"Кол в боку"? или "Круглый бок", если дословно с украинского переводить.
Умиляет, когда кацапы говорят, что слово "коло" означало круг в старо/древне-русском. Значит сами признают, что Украина-Русь
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но факт шо не аннексировал никто ничего как параша и совок
Україна не встигла та й її у свій час не зрозуміли .