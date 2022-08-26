Российский оккупант демилитаризовался, выстрелив из гранатомета себе под ноги. ВИДЕО беспилотника
Российский оккупант погиб, выстрелив из гранатомета под ноги.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись демилитаризации зафиксирована камерой беспилотника и опубликована в соцсетях.
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+58 Денис Коновалов #376331
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И вот, спустя почти 80 лет, красноармейцы по прежнему прикуривают с использованием подручных, но мало приспособленных для этого, средств.
Немає москаля - одна сира земля...