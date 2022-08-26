Російський окупант демілітаризувався, вистріливши з гранатомета собі під ноги. ВIДЕО безпілотника
Російський окупант загинув, вистріливши з гранатомета під ноги.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис демілітаризації зафіксований камерою безпілотника та опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+79 FT FT
показати весь коментар26.08.2022 16:12
+58 Денис Коновалов #376331
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+43 AbOriginal_UA
показати весь коментар26.08.2022 16:17
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И вот, спустя почти 80 лет, красноармейцы по прежнему прикуривают с использованием подручных, но мало приспособленных для этого, средств.
Немає москаля - одна сира земля...