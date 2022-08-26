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Російський окупант демілітаризувався, вистріливши з гранатомета собі під ноги. ВIДЕО безпілотника

Російський окупант загинув, вистріливши з гранатомета під ноги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис демілітаризації зафіксований камерою безпілотника та опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Україні ліквідовано кілька офіцерів та командирів російської армії. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (17359) знищення (7227)


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Топ коментарі
+79
Просто жена сказала хочу белые жигули и срочно. Ато весь аул уже на жигулях ездит одна она как дура пешком
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26.08.2022 16:12
+58
Премію Дарвіна в студію
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26.08.2022 16:12
+43
Когда с соседнего окопа кто-то крикнул "Слава Україні"
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26.08.2022 16:17
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Премію Дарвіна в студію
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26.08.2022 16:12 Відповісти
Яке прикре самогубство
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26.08.2022 16:12 Відповісти
А може не хотів воювати... самостріл тобто...
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26.08.2022 18:24 Відповісти
Цікаво, як довго шукав український ********* щоб вистрілити собі у ногу?)))
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26.08.2022 23:18 Відповісти
Просто жена сказала хочу белые жигули и срочно. Ато весь аул уже на жигулях ездит одна она как дура пешком
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26.08.2022 16:12 Відповісти
стопудово
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26.08.2022 17:31 Відповісти
Rocket jump, в кваку переиграл
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26.08.2022 16:13 Відповісти
А ты хорош.Тебе точно больше 30 лет)))
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26.08.2022 16:39 Відповісти
І кабздун даволєн...
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26.08.2022 16:13 Відповісти
kabizdoh...
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26.08.2022 17:51 Відповісти
Самострел хотел себе в ногу сделать чтобы демобилизоваться
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26.08.2022 16:14 Відповісти
В голову оно надёжнее. С РПГ.
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26.08.2022 16:20 Відповісти
Хотів ще запропонувати Джевелін, але сама система без ракети дорожча за каZZапсіну в 1000 раз
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26.08.2022 16:36 Відповісти
Феерично!
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26.08.2022 16:14 Відповісти
Як виглядає лють ЗСУ - https://www.youtube.com/watch?v=1F0JslpPd-c
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26.08.2022 16:16 Відповісти
Те саме відчуття - коли підписаний на канал... Перегляньте та підпишиться.
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26.08.2022 17:10 Відповісти
Когда с соседнего окопа кто-то крикнул "Слава Україні"
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26.08.2022 16:17 Відповісти
Красота то какая.
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26.08.2022 16:19 Відповісти
Дайте Оскар этой богине!!! Орки точно на войну каких то оленеводов набирают!!! Со всех ближайших мусорников!! Вы им хоть оружие не давайте, они и себя и рядом стоящих нахер ушатают, им только палки можно давать!!!
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26.08.2022 16:21 Відповісти
матросов по новоруцки ))))
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26.08.2022 16:21 Відповісти
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26.08.2022 16:24 Відповісти
двойной заряд?
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26.08.2022 16:27 Відповісти
КрасівоЄ 😍 Ось би такого більше та більше!
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26.08.2022 16:34 Відповісти
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26.08.2022 16:40 Відповісти
Самоліквідовуються кацапи.
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26.08.2022 16:44 Відповісти
лада-каліна
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26.08.2022 16:44 Відповісти
совершил акт доброй воли - самоутилизировался - это его личный протест против войны..
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26.08.2022 16:49 Відповісти
А запобіжник на гранатометі є ?? Не знав, не знав і забув ...
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26.08.2022 17:04 Відповісти
...Читать он не любил. Хотя не буду зря оговаривать человека, может, и любил, но не умел...
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26.08.2022 17:31 Відповісти
А что, удобно, уже сразу и в могилке расположился...
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26.08.2022 17:12 Відповісти
Кацапские руки из жопы дают о себе знать.
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26.08.2022 17:13 Відповісти
Или просто обезьяна с гранатой.
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26.08.2022 17:33 Відповісти
Просто хотел использовать РПГ как реактивный ранец, чтобы дрон достать, но что то пошло не так
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26.08.2022 17:23 Відповісти
Da prosta eta takoi fleshmob ruskih - zhest dobroi voli
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26.08.2022 17:29 Відповісти
один постріл - одні бєлиє жігулі
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26.08.2022 17:32 Відповісти
...или мешок лука, если рассовый лугандонец. Тут все не так однозначно=)
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26.08.2022 17:44 Відповісти
Схоже, на іранський безпілотник ...
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26.08.2022 17:37 Відповісти
А кто-то говорил, что "хороших русских" не бывает =)
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26.08.2022 17:43 Відповісти
это видимо из зэковской биофермы )
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26.08.2022 17:49 Відповісти
Точно так путлер пульнет ядерной бонбой по Мацковии из Саратова аналоГовнет..
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26.08.2022 18:02 Відповісти
Что только не придумают - лишь бы быстрее с фронта свалить!))
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26.08.2022 19:10 Відповісти
Квест "угадай что это". Какое- то зелёное пятно задымилось.
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26.08.2022 19:22 Відповісти
Это как кадры с призраками и инопланетянами... Всегда сняты на Siemens с камерой 0.3 мегапикселя. Им нужен лучший беспилотник!
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26.08.2022 19:24 Відповісти
Это просто вырезанный кусок из общего ракурса я думаю. Соответственно и разрешение сьело. Этот гений попал скорее всего случайно на видос. Сомневаюсь что беспилотник висел над ним и ждал когда этот тупица ***** себя гранатой.
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26.08.2022 19:31 Відповісти
******* видать чихнул ванька))
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26.08.2022 19:27 Відповісти
Жаль детализации мало ,смотрел бы , и смотрел .
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26.08.2022 20:19 Відповісти
А напишуть, що сам знищив 10 байрактарів, 20 хімарсів і загинув в рукопашному бою з сотнею військових ЗСУ
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26.08.2022 21:18 Відповісти
Хотел сделать рокетджамп?
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26.08.2022 21:36 Відповісти
Во время Второй Мировой красноармейцы носили с собой кресало, с помощью которого высекали искру и прикуривали. Гитлеровцы и союзники, имевшие карманные зажигалки, лежали, когда видели эти доставаемые из карманов напильники.
И вот, спустя почти 80 лет, красноармейцы по прежнему прикуривают с использованием подручных, но мало приспособленных для этого, средств.
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26.08.2022 21:36 Відповісти
А ще говорять, що нема хороших кацарилих. Цей парубок продемонстрував хибність цього твердження. Серед кацарилих є ті, хто робить добрі речі, як цей парубок.
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26.08.2022 22:29 Відповісти
******** и есть ********. Кстати, анектдот: "Жил был долбоеп, так ему и надо"
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26.08.2022 23:07 Відповісти
Отомстіл муравю який лазіт гдє нє надо
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26.08.2022 23:27 Відповісти
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26.08.2022 23:28 Відповісти
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27.08.2022 13:53 Відповісти
І москаля нема, немає москаля,
Немає москаля - одна сира земля...
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27.08.2022 13:56 Відповісти
взвел а тут пятка зачесалась пальчтк дергулся а оно бахнуло...
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27.08.2022 19:10 Відповісти
в розрахунку має бути троє
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27.08.2022 22:24 Відповісти
Радість для батьків. Спасибі тобі синку за ладу-калинку
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28.08.2022 09:26 Відповісти
Жест доброй воли)))
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28.08.2022 11:18 Відповісти
 
 