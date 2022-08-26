Російський окупант демілітаризувався, вистріливши з гранатомета собі під ноги. ВIДЕО безпілотника

Російський окупант загинув, вистріливши з гранатомета під ноги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис демілітаризації зафіксований камерою безпілотника та опублікований у соцмережах.

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