Вертолеты ВСУ летят на задание под линией электропередачи. ВИДЕО
Украинские пилоты продемонстрировали свое мастерство, пролетев во время выполнения боевого задания под проводами линии электропередач.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись полета на ультранизкой высоте опубликована в соцсетях.
Топ комментарии
+42 Randall Flag #387882
показать весь комментарий26.08.2022 17:21
+41 Amber
показать весь комментарий26.08.2022 17:21
+26 Старый зольдат
показать весь комментарий26.08.2022 17:28
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Але це ж наші соколики , молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼❤️
Тоді ваш пЯлот чкалов повинен буд пірнати аж на дно річці шоб пролетіти під мостом.
похоже, под высоковольтной пролетел. дальше проводов нет.
Стовп ел. - 8,8 м, до проводів.
Так, що все може бути.
Наш гвинтокрил летів майже над хатами бомбити орків 14 березня.Летів низько,щоб рашисти не збили.Підлетів до Андріївки,розхерачив їх,і швидко зник.
Нахрена такое выкладывать на уважаемом ресурсе?
Але все одно дуже технічно виконують.
Слава Україні!
Це дуже небезпечно,але вони АСИ!
Вони взірець для боягузів,які тут панікують.
Ризикують своїм життям в ім'я дітей та родин.
Низький уклін!
https://t.me/romanov_92/25290
Я все розумію. Але одна помилка. Один погано закріплений дріт і проблем більше чим користі могло бути.