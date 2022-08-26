Вертолеты ВСУ летят на задание под линией электропередачи. ВИДЕО

Украинские пилоты продемонстрировали свое мастерство, пролетев во время выполнения боевого задания под проводами линии электропередач.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись полета на ультранизкой высоте опубликована в соцсетях.

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