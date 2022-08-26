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Вертолеты ВСУ летят на задание под линией электропередачи. ВИДЕО

Украинские пилоты продемонстрировали свое мастерство, пролетев во время выполнения боевого задания под проводами линии электропередач.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись полета на ультранизкой высоте опубликована в соцсетях.

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Автор: 

авиация (2825)


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Топ комментарии
+42
Прикольно, але небезпечно. Хоча їх можна зрозуміти.
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26.08.2022 17:21
+41
Це дуже ризиковано 🙁
Але це ж наші соколики , молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼❤️
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26.08.2022 17:21
+26
Лаптеногим не вериться?
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26.08.2022 17:28
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Прикольно, але небезпечно. Хоча їх можна зрозуміти.
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26.08.2022 17:21 Ответить
обман зрения. они пролетели ЗА дальним столбом, а там может проводов дальше нет
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26.08.2022 19:33 Ответить
Це дуже ризиковано 🙁
Але це ж наші соколики , молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼❤️
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26.08.2022 17:21 Ответить
Лаптеногим не вериться?
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26.08.2022 17:28 Ответить
Та ти шо???? Насправді? Ото так!
Тоді ваш пЯлот чкалов повинен буд пірнати аж на дно річці шоб пролетіти під мостом.
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26.08.2022 17:38 Ответить
А вот скажите, как ваши сородичи, по отряду бесхвостых тупых северных макак, относятся к тому, что улицу на Брайтон Бич переименовали в "Украинский путь"?
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26.08.2022 19:32 Ответить
Шо такое? Переклинило?
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26.08.2022 21:28 Ответить
т.е. вы не верите глазам своим?
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26.08.2022 17:30 Ответить
Тех не віриться, вийщов подивився на стовб, не влізе гелікоптер, майстерніть з'йомки.
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26.08.2022 17:34 Ответить
А шо, тут ви маєте рацію, бо всі московити та вонючи кацапі своім очам не вірять. Ви ж бачити сваіт тількі очами хачей ала смімонян. ну, ще лупезамі скабеєвой та посліда шпакова.
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26.08.2022 17:41 Ответить
там разные линии. первая высоковольтная киловольт в несколько и столбы ессно там выше. вторая - разводка 380 в 220 по домах, понятно, шо столбы ниже. на кутку у хаты, скорее всего, линия заканчивается (на стопкадре видно, столбов дальше нет. столб с подпоркой, или конечный, или угловой. это не 3D точно сказать нельзя)
похоже, под высоковольтной пролетел. дальше проводов нет.
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26.08.2022 17:46 Ответить
Висота Мі-8 (з крут. кермовим гвинтом) - 5,54 м
Стовп ел. - 8,8 м, до проводів.
Так, що все може бути.
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26.08.2022 17:35 Ответить
гвинтокрил явно летить на рівні не нижче, ніж верхівки цих стовпів, а скоріше і дещо вище
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26.08.2022 17:47 Ответить
мінімум, біля хати він під дротами не пролітає. там на кутку стовб з підпоркою. можливо, лінія повертає в бік підпорки й тоді виходить, шо він летить паралельно їй. або це крайній стовп в лінії, й підпорка - компенсує односторонній натяг дроту. далі по прямій стовпів не видно.
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26.08.2022 17:37 Ответить
Оптический обман ?
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26.08.2022 17:26 Ответить
Это не малые и даже не предельно малые высоты. это ФАНТАСТИКА воплощённая в жизнь пилотами ВСУ. Голливуд с компьютерной графикой отдыхает.
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26.08.2022 17:27 Ответить
Это за вами бригада приехала? Давно пора.
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26.08.2022 19:34 Ответить
Бачив сам подібне - правда, на Мі-2 Так льотчик умудрявся тримать вертоліт переднім колесом на грунті, а заднє шасі - у повітрі І по аеродрому "вісімку" крутить!
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26.08.2022 21:24 Ответить
Что Ми-2. Я в 1987 году видел, как в густейший, как сметана, туман, на Васильковский аэродром садилась 326 авиационная дивизия. ВСЕ сели у ушли на первую рулёжку. Ни один не ушёл на вторую. Все на первую! А это не хухры мухры а тяжёлые бомбёры. Правда этой дивизией командовал Д. М. Дудаев, а не Иванов.
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26.08.2022 21:36 Ответить
да какие 10, это не высоковольтка, это разводка по хатам, у меня такой возле хаты стоит, уровень крыши второго этажа, провода еще ниже висят, пусть общего проема 10 метров и то это с сумасшедшим набросом, итого сама вертушка метра 4 от лыжи до винта три метра сверху три снизу,а скорее по два, это фантастика просто
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26.08.2022 17:38 Ответить
Но это факт!
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26.08.2022 17:43 Ответить
Посмотрел, высота опоры лэп 0,4 кв 9 метров паспорт, ну тут может повыше чуток, еще раз это ФАНТАСТИКА, это как на автомобиле на скорости 200, втиснуться в проём в бетонном заборе где по зеркалам по 30 сантиметров остается, возможно, и даже выполнимо, но обгадиться можно от одной мысли что будет если промажешь на те самые тридцать сантиметров
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26.08.2022 17:47 Ответить
Но ведь делают такое. И даже более рискованное, но делают.
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26.08.2022 19:35 Ответить
хулиганы
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26.08.2022 17:35 Ответить
а для чего так низко лететь и рисковать? можно поднятся на 10 метров, что измениться?
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26.08.2022 17:37 Ответить
Ми були біля Бородянки в оточенні.
Наш гвинтокрил летів майже над хатами бомбити орків 14 березня.Летів низько,щоб рашисти не збили.Підлетів до Андріївки,розхерачив їх,і швидко зник.
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26.08.2022 18:33 Ответить
Ті "10 метрів" - плюс 50-60км детектування системами ППО ворога.
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31.08.2022 12:35 Ответить
Та ні, він пролітає над дротами 2 і 3 опори , а враження що під дротами 1 і 2 опори.
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26.08.2022 17:38 Ответить
Ну не знаю. А где пыль, трава от воздушного потока?
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26.08.2022 17:41 Ответить
А вы за 3 секунды и колыхание травы рассмотрели?
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26.08.2022 19:36 Ответить
Пилоты ЗСУ мастера своего дела!
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26.08.2022 17:47 Ответить
Красавцы, и трава с кустами не шелохнулась. Наверняка еще и безшумно.

Нахрена такое выкладывать на уважаемом ресурсе?
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26.08.2022 17:49 Ответить
все там соответствует первую линию борты прошли верхом а вторю рядом она заканчивается подпорой...
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26.08.2022 17:51 Ответить
Это хорошо, что тебе стыдно за свою СРУсню.
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27.08.2022 05:54 Ответить
И это все на что тебя хватило, **********? 🙂
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27.08.2022 05:55 Ответить
Так у тебя лучше и не получается сказать, тут ты верно и самокритично подметил, пензюк.
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27.08.2022 17:00 Ответить
Обман зрения, заголовок херня.
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26.08.2022 17:58 Ответить
Навіщо було таке писати? Видно ж що не під дротима пролетіли.
Але все одно дуже технічно виконують.
Слава Україні!
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26.08.2022 18:04 Ответить
Явно над ЛЕПом летять. Сліпі чи шо?
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26.08.2022 18:16 Ответить
Які безстрашні,наші бійці!
Це дуже небезпечно,але вони АСИ!
Вони взірець для боягузів,які тут панікують.
Ризикують своїм життям в ім'я дітей та родин.
Низький уклін!
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26.08.2022 18:22 Ответить
В Криму кацапи розважають пляжників
https://t.me/romanov_92/25290
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26.08.2022 18:29 Ответить
Слава нашим захисникам! Слава ЗСУ!Героям Слава!
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26.08.2022 18:32 Ответить
Люди займитесь делом. То раньше искали кота, то покемонов, теперь впихиваете вертолет под провода. Вы еще игрушку создайте с этим вертолетом, бабла поднимете. Не благодарите.
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26.08.2022 19:04 Ответить
вони летять над ЛЕП, але вони майстри своєї справи, респект
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26.08.2022 19:22 Ответить
Летіли по руслу річни, низина, пролетіли НАД лінією, такі відео я б не викладував.
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26.08.2022 19:28 Ответить
Респект пілотам ! 👏🇺🇦 а якщо б у них були Апачі то вообще пи#да рашистам .
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26.08.2022 19:42 Ответить
дуже ризиковано... але й дуже гарно. молодці!!!
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26.08.2022 19:47 Ответить
Ну мабуть , вже навчилися до того, як ви своъм авто проєджаєте між двома ствпами і навіть не думаєте про це)) 10 балів , хоробрі пацани)
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26.08.2022 20:15 Ответить
Краще не треба так.

Я все розумію. Але одна помилка. Один погано закріплений дріт і проблем більше чим користі могло бути.
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26.08.2022 21:49 Ответить
Хех придивився... А це ілюзія через низьку якість відео.
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26.08.2022 21:51 Ответить
Розважили, дякую
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26.08.2022 21:54 Ответить
Ювелірна робота
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27.08.2022 04:21 Ответить
Згадали повітряного ******** Валерку Чкалова. Він "крепко поддавал" і в ресторані перед кампашкою похвастався,і вранці біля мосту зібралась кампашка дивитись. Після цього Валерку відравили на губу і прогнали з військової авіації, Микався, взяли льотчиком випробовувачем, там і загинув. А це відео монтаж, але класний.
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27.08.2022 06:13 Ответить
 
 