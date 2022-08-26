Гелікоптери ЗСУ летять на завдання під лінією електропередачі. ВIДЕО

Українські пілоти продемонстрували свою майстерність, пролетівши під час виконання бойового завдання, під дротами лінії електропередач.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис польоту на ультранизькій висоті опублікований в соцмережах.

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