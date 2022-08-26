Гелікоптери ЗСУ летять на завдання під лінією електропередачі. ВIДЕО
Українські пілоти продемонстрували свою майстерність, пролетівши під час виконання бойового завдання, під дротами лінії електропередач.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис польоту на ультранизькій висоті опублікований в соцмережах.
Топ коментарі
+42 Randall Flag #387882
показати весь коментар26.08.2022 17:21
+41 Amber
показати весь коментар26.08.2022 17:21
+26 Старый зольдат
показати весь коментар26.08.2022 17:28
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Але це ж наші соколики , молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼❤️
Тоді ваш пЯлот чкалов повинен буд пірнати аж на дно річці шоб пролетіти під мостом.
похоже, под высоковольтной пролетел. дальше проводов нет.
Стовп ел. - 8,8 м, до проводів.
Так, що все може бути.
Наш гвинтокрил летів майже над хатами бомбити орків 14 березня.Летів низько,щоб рашисти не збили.Підлетів до Андріївки,розхерачив їх,і швидко зник.
Нахрена такое выкладывать на уважаемом ресурсе?
Але все одно дуже технічно виконують.
Слава Україні!
Це дуже небезпечно,але вони АСИ!
Вони взірець для боягузів,які тут панікують.
Ризикують своїм життям в ім'я дітей та родин.
Низький уклін!
https://t.me/romanov_92/25290
Я все розумію. Але одна помилка. Один погано закріплений дріт і проблем більше чим користі могло бути.