УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11344 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
25 074 76

Гелікоптери ЗСУ летять на завдання під лінією електропередачі. ВIДЕО

Українські пілоти продемонстрували свою майстерність, пролетівши під час виконання бойового завдання, під дротами лінії електропередач.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис польоту на ультранизькій висоті опублікований в соцмережах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба закликав французьку TotalEnergies, яку звинувачують у поставках палива для російських військових літаків, піти з ринку РФ

Автор: 

авіація (4123)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+42
Прикольно, але небезпечно. Хоча їх можна зрозуміти.
показати весь коментар
26.08.2022 17:21
+41
Це дуже ризиковано 🙁
Але це ж наші соколики , молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
26.08.2022 17:21
+26
Лаптеногим не вериться?
показати весь коментар
26.08.2022 17:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Прикольно, але небезпечно. Хоча їх можна зрозуміти.
показати весь коментар
26.08.2022 17:21 Відповісти
обман зрения. они пролетели ЗА дальним столбом, а там может проводов дальше нет
показати весь коментар
26.08.2022 19:33 Відповісти
Це дуже ризиковано 🙁
Але це ж наші соколики , молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
26.08.2022 17:21 Відповісти
Лаптеногим не вериться?
показати весь коментар
26.08.2022 17:28 Відповісти
Та ти шо???? Насправді? Ото так!
Тоді ваш пЯлот чкалов повинен буд пірнати аж на дно річці шоб пролетіти під мостом.
показати весь коментар
26.08.2022 17:38 Відповісти
А вот скажите, как ваши сородичи, по отряду бесхвостых тупых северных макак, относятся к тому, что улицу на Брайтон Бич переименовали в "Украинский путь"?
показати весь коментар
26.08.2022 19:32 Відповісти
Шо такое? Переклинило?
показати весь коментар
26.08.2022 21:28 Відповісти
т.е. вы не верите глазам своим?
показати весь коментар
26.08.2022 17:30 Відповісти
Тех не віриться, вийщов подивився на стовб, не влізе гелікоптер, майстерніть з'йомки.
показати весь коментар
26.08.2022 17:34 Відповісти
А шо, тут ви маєте рацію, бо всі московити та вонючи кацапі своім очам не вірять. Ви ж бачити сваіт тількі очами хачей ала смімонян. ну, ще лупезамі скабеєвой та посліда шпакова.
показати весь коментар
26.08.2022 17:41 Відповісти
там разные линии. первая высоковольтная киловольт в несколько и столбы ессно там выше. вторая - разводка 380 в 220 по домах, понятно, шо столбы ниже. на кутку у хаты, скорее всего, линия заканчивается (на стопкадре видно, столбов дальше нет. столб с подпоркой, или конечный, или угловой. это не 3D точно сказать нельзя)
похоже, под высоковольтной пролетел. дальше проводов нет.
показати весь коментар
26.08.2022 17:46 Відповісти
Висота Мі-8 (з крут. кермовим гвинтом) - 5,54 м
Стовп ел. - 8,8 м, до проводів.
Так, що все може бути.
показати весь коментар
26.08.2022 17:35 Відповісти
гвинтокрил явно летить на рівні не нижче, ніж верхівки цих стовпів, а скоріше і дещо вище
показати весь коментар
26.08.2022 17:47 Відповісти
мінімум, біля хати він під дротами не пролітає. там на кутку стовб з підпоркою. можливо, лінія повертає в бік підпорки й тоді виходить, шо він летить паралельно їй. або це крайній стовп в лінії, й підпорка - компенсує односторонній натяг дроту. далі по прямій стовпів не видно.
показати весь коментар
26.08.2022 17:37 Відповісти
Оптический обман ?
показати весь коментар
26.08.2022 17:26 Відповісти
Это не малые и даже не предельно малые высоты. это ФАНТАСТИКА воплощённая в жизнь пилотами ВСУ. Голливуд с компьютерной графикой отдыхает.
показати весь коментар
26.08.2022 17:27 Відповісти
Это за вами бригада приехала? Давно пора.
показати весь коментар
26.08.2022 19:34 Відповісти
Бачив сам подібне - правда, на Мі-2 Так льотчик умудрявся тримать вертоліт переднім колесом на грунті, а заднє шасі - у повітрі І по аеродрому "вісімку" крутить!
показати весь коментар
26.08.2022 21:24 Відповісти
Что Ми-2. Я в 1987 году видел, как в густейший, как сметана, туман, на Васильковский аэродром садилась 326 авиационная дивизия. ВСЕ сели у ушли на первую рулёжку. Ни один не ушёл на вторую. Все на первую! А это не хухры мухры а тяжёлые бомбёры. Правда этой дивизией командовал Д. М. Дудаев, а не Иванов.
показати весь коментар
26.08.2022 21:36 Відповісти
да какие 10, это не высоковольтка, это разводка по хатам, у меня такой возле хаты стоит, уровень крыши второго этажа, провода еще ниже висят, пусть общего проема 10 метров и то это с сумасшедшим набросом, итого сама вертушка метра 4 от лыжи до винта три метра сверху три снизу,а скорее по два, это фантастика просто
показати весь коментар
26.08.2022 17:38 Відповісти
Но это факт!
показати весь коментар
26.08.2022 17:43 Відповісти
Посмотрел, высота опоры лэп 0,4 кв 9 метров паспорт, ну тут может повыше чуток, еще раз это ФАНТАСТИКА, это как на автомобиле на скорости 200, втиснуться в проём в бетонном заборе где по зеркалам по 30 сантиметров остается, возможно, и даже выполнимо, но обгадиться можно от одной мысли что будет если промажешь на те самые тридцать сантиметров
показати весь коментар
26.08.2022 17:47 Відповісти
Но ведь делают такое. И даже более рискованное, но делают.
показати весь коментар
26.08.2022 19:35 Відповісти
хулиганы
показати весь коментар
26.08.2022 17:35 Відповісти
а для чего так низко лететь и рисковать? можно поднятся на 10 метров, что измениться?
показати весь коментар
26.08.2022 17:37 Відповісти
Ми були біля Бородянки в оточенні.
Наш гвинтокрил летів майже над хатами бомбити орків 14 березня.Летів низько,щоб рашисти не збили.Підлетів до Андріївки,розхерачив їх,і швидко зник.
показати весь коментар
26.08.2022 18:33 Відповісти
Ті "10 метрів" - плюс 50-60км детектування системами ППО ворога.
показати весь коментар
31.08.2022 12:35 Відповісти
Та ні, він пролітає над дротами 2 і 3 опори , а враження що під дротами 1 і 2 опори.
показати весь коментар
26.08.2022 17:38 Відповісти
Ну не знаю. А где пыль, трава от воздушного потока?
показати весь коментар
26.08.2022 17:41 Відповісти
А вы за 3 секунды и колыхание травы рассмотрели?
показати весь коментар
26.08.2022 19:36 Відповісти
Пилоты ЗСУ мастера своего дела!
показати весь коментар
26.08.2022 17:47 Відповісти
Красавцы, и трава с кустами не шелохнулась. Наверняка еще и безшумно.

Нахрена такое выкладывать на уважаемом ресурсе?
показати весь коментар
26.08.2022 17:49 Відповісти
все там соответствует первую линию борты прошли верхом а вторю рядом она заканчивается подпорой...
показати весь коментар
26.08.2022 17:51 Відповісти
Это хорошо, что тебе стыдно за свою СРУсню.
показати весь коментар
27.08.2022 05:54 Відповісти
И это все на что тебя хватило, **********? 🙂
показати весь коментар
27.08.2022 05:55 Відповісти
Так у тебя лучше и не получается сказать, тут ты верно и самокритично подметил, пензюк.
показати весь коментар
27.08.2022 17:00 Відповісти
Обман зрения, заголовок херня.
показати весь коментар
26.08.2022 17:58 Відповісти
Навіщо було таке писати? Видно ж що не під дротима пролетіли.
Але все одно дуже технічно виконують.
Слава Україні!
показати весь коментар
26.08.2022 18:04 Відповісти
Явно над ЛЕПом летять. Сліпі чи шо?
показати весь коментар
26.08.2022 18:16 Відповісти
Які безстрашні,наші бійці!
Це дуже небезпечно,але вони АСИ!
Вони взірець для боягузів,які тут панікують.
Ризикують своїм життям в ім'я дітей та родин.
Низький уклін!
показати весь коментар
26.08.2022 18:22 Відповісти
В Криму кацапи розважають пляжників
https://t.me/romanov_92/25290
показати весь коментар
26.08.2022 18:29 Відповісти
Слава нашим захисникам! Слава ЗСУ!Героям Слава!
показати весь коментар
26.08.2022 18:32 Відповісти
Люди займитесь делом. То раньше искали кота, то покемонов, теперь впихиваете вертолет под провода. Вы еще игрушку создайте с этим вертолетом, бабла поднимете. Не благодарите.
показати весь коментар
26.08.2022 19:04 Відповісти
вони летять над ЛЕП, але вони майстри своєї справи, респект
показати весь коментар
26.08.2022 19:22 Відповісти
Летіли по руслу річни, низина, пролетіли НАД лінією, такі відео я б не викладував.
показати весь коментар
26.08.2022 19:28 Відповісти
Респект пілотам ! 👏🇺🇦 а якщо б у них були Апачі то вообще пи#да рашистам .
показати весь коментар
26.08.2022 19:42 Відповісти
дуже ризиковано... але й дуже гарно. молодці!!!
показати весь коментар
26.08.2022 19:47 Відповісти
Ну мабуть , вже навчилися до того, як ви своъм авто проєджаєте між двома ствпами і навіть не думаєте про це)) 10 балів , хоробрі пацани)
показати весь коментар
26.08.2022 20:15 Відповісти
Краще не треба так.

Я все розумію. Але одна помилка. Один погано закріплений дріт і проблем більше чим користі могло бути.
показати весь коментар
26.08.2022 21:49 Відповісти
Хех придивився... А це ілюзія через низьку якість відео.
показати весь коментар
26.08.2022 21:51 Відповісти
Розважили, дякую
показати весь коментар
26.08.2022 21:54 Відповісти
Ювелірна робота
показати весь коментар
27.08.2022 04:21 Відповісти
Згадали повітряного ******** Валерку Чкалова. Він "крепко поддавал" і в ресторані перед кампашкою похвастався,і вранці біля мосту зібралась кампашка дивитись. Після цього Валерку відравили на губу і прогнали з військової авіації, Микався, взяли льотчиком випробовувачем, там і загинув. А це відео монтаж, але класний.
показати весь коментар
27.08.2022 06:13 Відповісти
 
 