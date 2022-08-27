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Пропагандист Соловьев на российском топ-канале назвал Шольца "недобитой нацистской сволочью". ВИДЕО

Владимир Соловьев в эфире государственного российского телеканала "Россия-1" назвал канцлера Германии Олафа Шольца "недобитой нацистской сволочью" и призвал нанести удар по ФРГ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, говоря о Шольце, Соловьев пытался имитировать произношение Гитлера.

Он также попросил поставить рядом два фото – Шольца на зенитной установке Gepard и фюрера на танке нацистской Германии.

Соловьев говорил в эфире, что Шольц - "миленький, совсем маленький фюрер", "приехавший к своей бандеровской сволочи", "чтобы уподобиться своему кумиру с усиками".

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"А у меня вопрос к вам: если мы знаем, что там, на немецкий землях, нацисты готовят бандеровскую сволочь на немецкой технике, зачем нам ждать, когда они появятся на фронте? Почему не считать это легитимными целями прямо там? Почему не нанести удар по террористическим формированиям украинского райха, которые проходят подготовчен нахт территории дер Дойчлянд", - говорил Соловьев.

"Россия-1" – государственный российский телеканал, смотреть который могут более 100 млн россиян.

Автор: 

пропаганда (3675) россия (95515) Соловьев Владимир (139) Шольц Олаф (906)


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Топ комментарии
+73
Тарас Чорновіл 🇺🇦
У Чаплиному на Дніпропетровщині вчора відспівали двох убитих рашистами 24 серпня дітей. Сьогодні серед 5 убитих московськими терористами мешканців Запорізької області ще двоє діток.

Жодна ***** Собчак, Латиніна та інша ліберальна погань на московії не сказала слів поминання й вибачення на їх пам'ять і звинувачень їхнім убивцям. Жодна наволоч жодного слова. Вони дружньо плачуть над нацисткою Дугіною та доєднуються до брехливих чорносотенних звинувачень проти України. Це все, що треба знати про "нє такіх руцкіх, лібєральную расєю" та інші сорти того самого лайна. А також і тих доморощених, які прагнуть їх нам тут нав'язати..
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27.08.2022 13:02
+61
Побільше таких висловів. Побільше. І не тільки про Шольца.
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27.08.2022 12:59
+46
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27.08.2022 13:09
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Целуйся пропагандон взасос, сегодня, не со шрёдером, а с Гепардом и готовь взамен виллы в Италии, черенок от лопаты.
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27.08.2022 13:53 Ответить
Что то он распереживался.
С чего это?
Ведь все идёт по плану.
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27.08.2022 13:55 Ответить
У Шапиро-истерика.
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27.08.2022 13:55 Ответить
МОЛОДЕЦЬ Соловьйов!!! 100000000000000000000 ЛАЙКІВ!!!!!! А якщо ще висловиться так в бік пана ЛІ,я йому поставлю бюст в себе в туалеті!!!!
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27.08.2022 13:56 Ответить
Жалко что соловиный помет сдохнет очень быстро - от взрыва машины или выстрела в затылок, не будет он мучатся,плохо это..
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27.08.2022 13:56 Ответить
Салавьйоф, перевіряй свій автомобіль.
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27.08.2022 13:58 Ответить
Эти скулеж и мимикрия от зависти - Шольц, как ты посмел в дела нацистов лезть? Ведь это наша гавань!
Победа над нацизмом сделала рашистов продолжателями нацистов, как мы сейчас невооруженным глазом видим - рашизм=нацизм*2.
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27.08.2022 13:58 Ответить
Я догадался отчего такой вой на болотах моцкальских...Германия вышла на второе место по поставкам вооружения в Украину после США...Британия третья...об этом сообщил Блумберг...так что наезд на Шольца оправдан...
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27.08.2022 14:05 Ответить
Пусть немцы теперь оценят, к какой дружбе привели их газовые потоки.
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27.08.2022 14:08 Ответить
А ви ніколи не задумувалися чому богоізбранним не страшні жодні переслідування? Всі ці Соловйови,Якови Кедмі,Сатановскіє.Рабіновічі, Авігдори Ескіни тощо,говорять і витворяють все,що завгодно.....і нічого! А українця за 10% сказаного і зробленого ними уже б четвертували! У нас історія з Трухіним.знаєте? А попробуйте ви п"яним як свиня вчинити аварію?
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27.08.2022 14:09 Ответить
Кацапський пропагандон і задрипаний депутат,це що співпадаючі мерзотники? Там Канцлер Германії Шольц,а тут якась продажна суддя-це до чого твоє випорожнення Юрій Малко?І що ти можеш знати про аварії і їх наслідки?Та ти напевне і машину то бачив,тоже в телевізорі.Якщо б всі сиділи за їзду в п*яному виді-то і тюрми були переповнені,і судді були б в 10 разів бідніші...
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27.08.2022 15:14 Ответить
******** стули ******,усі мають бути рівні перед законом,а ти бидло виправдовуєш що хтось "рівніший" за інших,раб совковий
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27.08.2022 23:26 Ответить
какашка соловья, кисель уже раз встретился с Гравием Камешкитакиевым, скромнее стал, смотри и тебе такое предстоит!

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27.08.2022 14:16 Ответить
Може Шпаков нарештi *********** шо Шольц дасть на 100 Панцергабитц i кiлька сотен Леопардiв?
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27.08.2022 14:18 Ответить
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27.08.2022 14:23 Ответить
рад за шольца. Поделом ему. Хороший урок, к чему приводит попытка задобрить кацапов и сидеть между двух стульев.
И что самое смешное, даже после этого герамния будет настаивать о выдаче виз россиянам. Там же люди. А в вот этой студии - это люди?!! а их зрители, которым вы визы даете?! немцы, очнитесь уже!!!!
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27.08.2022 14:24 Ответить
А чому ви сперечаєтесь з цим козлом? Я маю на увазі соловьйова, це вошиве біситься, бризкає слиною, погрожує усіма смертними карами, і я БАЛДЮ, я сміюся, а не збираюсь вступати з ним у якусь дискусію. Ха-ха-ха, і сто раз ха-ха-ха, нехай поцілує Штольца в сраку, а я розумію, чим більше гавкає ця сволота, тим більше допомоги ми одержимо.
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27.08.2022 14:26 Ответить
А сперечання то і немає...Після того як пропагандон кацапів перетворив США в радіоактивний попіл,наїзд на Шольца був тільки питаням часу.Чи буде хоч якась реакція Германії.З одного боку сказати,що Германія дивиться кацапів в ТБ-принизливо,а з іншого-кацап на міліонну аудиторію звинуватив Канцлера в фашизмі.Фашизм в Німеччині заборонений і під статтею карного кодексу.
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27.08.2022 15:23 Ответить
ще раз ********** стулив ******,затям НІКОЛИ.світові лідери,не звертали увагу на сраколизів їбанутих
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27.08.2022 23:28 Ответить
На такий набір букв,навіть відповідати не хочеться-в ніку.Та зареєструйся як якась Манька з трудоднями і не роби з себе зашифроване чмо.Чого воно біситьсяза те,чи буде відповідь?За слова папи Римського-викликали ж представника Ватікану,чувирло?Чи ти не знав?
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28.08.2022 11:43 Ответить
ще раз сказав,стули ****** провокатор ****,все що ти робиш лижеш ******** і зайобуєш тих хто макає твого зеленого ідолка в його лайно,чи тит ******** забуло як ти тут до всіх незгодних свої срані висери строчило,що ****** не поджобається ******* впнна?
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28.08.2022 12:30 Ответить
По кількості тупої лайки-ти кацап.Радий,що слідкуєш на форумі хто і що пише.А ти пиши так,щоб адекватні коментарі тебе не зайобували,а підтверджували твою правоту.Тобі,коханому боту ворогів України скажу-Дурня вчити,тільки псувати.Тобі це не грозить,випадок дуже запущений...
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28.08.2022 14:29 Ответить
впн-не мені глибоко ***** на те, скільки матів ти нарахував, ви худоба платна,рилом не вийшли,щоб з вами вести діалог по-людськи.
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28.08.2022 15:33 Ответить
дасіш фантастік психоз від раші хай цілує в сраку шольца і разом обсирає. ха нам більше зброї.
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27.08.2022 18:52 Ответить
Відпочити тобі треба,вово,на озері Комо.
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27.08.2022 14:29 Ответить
Понимаю, что подонок деньги отрабатывает. Но, насколько же мерзко это пугало -- соловьев. Когда Украина победит, он должен висеть рядом с путлером, медведевым, скабеевой и т.д. Висеть долго, пока не завоняется. О гуманизме -- ни слова. Гуманизм закончился 24.02.22.

\
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27.08.2022 14:40 Ответить
Чув, Шольц? А українці тебе ніжно називали "ковбаскою". Ну тепер дасиш зброю, щоб по рашці уїб..ти?
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27.08.2022 14:42 Ответить
😂👏
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27.08.2022 15:17 Ответить
Шольц, підсталяй другу щоку чи щось їнше
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27.08.2022 14:48 Ответить
Та нє, там за щоку.
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27.08.2022 15:12 Ответить
ага а зєлі що скажеш підставити,сральник,він же у нас тепер "німецька порноактриса" яка готова прийняти з усіх сторін,а за Шольца не переживай
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27.08.2022 23:29 Ответить
И напал тогда немец на германца.
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27.08.2022 14:55 Ответить
Конченный свинособачий ******* кремлевского ************.................................
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27.08.2022 14:56 Ответить
Реакція Шольца покаже,чи в ***** є на нього компромат,чи ні.
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27.08.2022 15:05 Ответить
Цей бровастий вже крив Ковбасу лайкою, не знаю чи лисуватий це чув, чи може просто відморозився. Якщо друге, то це означає, що Ковбаса терпило.
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27.08.2022 15:27 Ответить
ніякої реакції не буде,ніхто зі світових ліденрів ніколи не реагував на висери їбанутих пропагандонів,це б означало опуститися до їх рівня.
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27.08.2022 23:31 Ответить
Я мав на увазі військову підтримку.
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28.08.2022 05:49 Ответить
Німцям буде повод трохи протверезвити.Зрозуміти більш за росіян та росію-чи так неправі українці,поляки,прибалтійці,яки кажуть,що росіяне зненавідять усіх,хто не входить до "руцького міра" та що потайки мріють "прогнути під себе" усю Европу,а не тільки колишніх республик СРСР.
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27.08.2022 15:06 Ответить
Чому ж цей соловйов-шапіро не на фронті. Натравлює росіян на українців, а сам не йде воювати. Виродок
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27.08.2022 15:35 Ответить
Не піде -- 8 дітеи
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27.08.2022 16:32 Ответить
Знают, что "там" готовят "бандеровцкв на немецких танках", а сделать ничего не могут. Ручонки не дотягиваются, коротенькие. Эх, досада...
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27.08.2022 15:51 Ответить
Надеюсь, Шольц уже оценил. А фрау Меркель как, довольна своим протеже Вдалимиром Владимировичем? 20 лет старалась. Получите.
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27.08.2022 15:54 Ответить
Ми його називали "ліверною ковбасою",ті його обзивали "сволотою недобитою"...А він просто м"який толерантний чоловік,яки й не в своє місце,не в свій час потрапив на свою посаду...
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27.08.2022 16:47 Ответить
Соловьёв пытается "насрать в рояль", но делает это без непосредственности настоящих русских, поэтому зрители ещё немного сомневаются, не полностью верят..
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27.08.2022 17:01 Ответить
Покажите это всё Шольцу и Бербок а то они без кацапотуристов жить не могут.
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27.08.2022 17:22 Ответить
Блин, а я думал Жириновский умер. Немного не узнать его сейчас, правда, но также смешно ...
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27.08.2022 18:37 Ответить
Смердючий словесний пронос, у виконанні боягузливого маланського ублюдка, дозволяє краще зрозуміти витоки антисемітизму Адольфа.
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27.08.2022 18:49 Ответить
Як чудово.Шольц вже подзвонив путіну?
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27.08.2022 19:44 Ответить
Пропагандист соловйов на російському топканалі назвав Шольца "недобитой нацистской сволочью". 🤣😂😀
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27.08.2022 21:55 Ответить
Солочлен так старається щоб йому відрізали язика і знищили його родину.
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28.08.2022 16:45 Ответить
Германия должна разорвать любые отношения с мордором или требовать немедленного привлечения к ответственности шапиро.
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29.08.2022 08:34 Ответить
Раз такие утверждения,то шапиро следует ожидать гостей из спецгруппы Абвера.
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29.08.2022 08:38 Ответить
Как так что тут ещё не появилось фото Рогозина в танке?
А вообще, именно из-за таких сравнений Германия и тормозила, скорее всего. Но зачем было Шольцу в костюме и туфлях залезать на зенитку - не понимаю.
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29.08.2022 15:20 Ответить
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