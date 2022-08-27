Пропагандист Соловьев на российском топ-канале назвал Шольца "недобитой нацистской сволочью". ВИДЕО
Владимир Соловьев в эфире государственного российского телеканала "Россия-1" назвал канцлера Германии Олафа Шольца "недобитой нацистской сволочью" и призвал нанести удар по ФРГ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, говоря о Шольце, Соловьев пытался имитировать произношение Гитлера.
Он также попросил поставить рядом два фото – Шольца на зенитной установке Gepard и фюрера на танке нацистской Германии.
Соловьев говорил в эфире, что Шольц - "миленький, совсем маленький фюрер", "приехавший к своей бандеровской сволочи", "чтобы уподобиться своему кумиру с усиками".
"А у меня вопрос к вам: если мы знаем, что там, на немецкий землях, нацисты готовят бандеровскую сволочь на немецкой технике, зачем нам ждать, когда они появятся на фронте? Почему не считать это легитимными целями прямо там? Почему не нанести удар по террористическим формированиям украинского райха, которые проходят подготовчен нахт территории дер Дойчлянд", - говорил Соловьев.
"Россия-1" – государственный российский телеканал, смотреть который могут более 100 млн россиян.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
С чего это?
Ведь все идёт по плану.
Победа над нацизмом сделала рашистов продолжателями нацистов, как мы сейчас невооруженным глазом видим - рашизм=нацизм*2.
И что самое смешное, даже после этого герамния будет настаивать о выдаче виз россиянам. Там же люди. А в вот этой студии - это люди?!! а их зрители, которым вы визы даете?! немцы, очнитесь уже!!!!
\
А вообще, именно из-за таких сравнений Германия и тормозила, скорее всего. Но зачем было Шольцу в костюме и туфлях залезать на зенитку - не понимаю.