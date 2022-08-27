Пропагандист Соловйов на російському топканалі назвав Шольца "недобитой нацистской сволочью". ВIДЕО

Володимир Соловйов в ефірі державного російського телеканалу "Россия-1" назвав канцлера Німеччини Олафа Шольца "недобитой нацистской сволочью" та закликав завдати удар по ФРН.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, говорячи про Шольца, Соловйов намагався імітувати вимову Гітлера.

Він також попросив поставити поруч два фото - Шольца на зенітній установці Gepard та фюрера на танку нацистської Німеччини.

Соловйов казав в ефірі, що Шольц - "миленький, зовсім маленький фюрер", який "приїхав до своєї бандерівської сволоти", "щоб уподібнитися до свого кумира з вусиками".

"А у меня вопрос к вам: если мы знаем, что там, на немецкий землях, нацисты готовят бандеровскую сволочь на немецкой технике, зачем нам ждать, когда они появятся на фронте? Почему не считать это легитимными целями прямо там? Почему не нанести удар по террористическим формированиям украинского райха, которые проходят подготовчен нахт территории дер Дойчлянд", - сказав Соловйов.

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"Россия-1" - державний російський телеканал, дивитися який можуть понад 100 млн росіян.