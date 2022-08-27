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Пропагандист Соловйов на російському топканалі назвав Шольца "недобитой нацистской сволочью". ВIДЕО

Володимир Соловйов в ефірі державного російського телеканалу "Россия-1" назвав канцлера Німеччини Олафа Шольца "недобитой нацистской сволочью" та закликав завдати удар по ФРН.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, говорячи про Шольца, Соловйов намагався імітувати вимову Гітлера.

Він також попросив поставити поруч два фото - Шольца на зенітній установці Gepard та фюрера на танку нацистської Німеччини.

Соловйов казав в ефірі, що Шольц - "миленький, зовсім маленький фюрер", який "приїхав до своєї бандерівської сволоти", "щоб уподібнитися до свого кумира з вусиками".

"А у меня вопрос к вам: если мы знаем, что там, на немецкий землях, нацисты готовят бандеровскую сволочь на немецкой технике, зачем нам ждать, когда они появятся на фронте? Почему не считать это легитимными целями прямо там? Почему не нанести удар по террористическим формированиям украинского райха, которые проходят подготовчен нахт территории дер Дойчлянд", - сказав Соловйов.

Також читайте: Російських пропагандистів треба судити як воєнних злочинців, - журналісти Польщі

"Россия-1" - державний російський телеканал, дивитися який можуть понад 100 млн росіян.

Автор: 

пропаганда (2801) росія (65146) Соловйов Володимир (140) Шольц Олаф (1136)


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Топ коментарі
+73
Тарас Чорновіл 🇺🇦
У Чаплиному на Дніпропетровщині вчора відспівали двох убитих рашистами 24 серпня дітей. Сьогодні серед 5 убитих московськими терористами мешканців Запорізької області ще двоє діток.

Жодна ***** Собчак, Латиніна та інша ліберальна погань на московії не сказала слів поминання й вибачення на їх пам'ять і звинувачень їхнім убивцям. Жодна наволоч жодного слова. Вони дружньо плачуть над нацисткою Дугіною та доєднуються до брехливих чорносотенних звинувачень проти України. Це все, що треба знати про "нє такіх руцкіх, лібєральную расєю" та інші сорти того самого лайна. А також і тих доморощених, які прагнуть їх нам тут нав'язати..
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27.08.2022 13:02
+61
Побільше таких висловів. Побільше. І не тільки про Шольца.
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27.08.2022 12:59
+46
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27.08.2022 13:09
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Целуйся пропагандон взасос, сегодня, не со шрёдером, а с Гепардом и готовь взамен виллы в Италии, черенок от лопаты.
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27.08.2022 13:53 Відповісти
Что то он распереживался.
С чего это?
Ведь все идёт по плану.
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27.08.2022 13:55 Відповісти
У Шапиро-истерика.
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27.08.2022 13:55 Відповісти
МОЛОДЕЦЬ Соловьйов!!! 100000000000000000000 ЛАЙКІВ!!!!!! А якщо ще висловиться так в бік пана ЛІ,я йому поставлю бюст в себе в туалеті!!!!
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27.08.2022 13:56 Відповісти
Жалко что соловиный помет сдохнет очень быстро - от взрыва машины или выстрела в затылок, не будет он мучатся,плохо это..
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27.08.2022 13:56 Відповісти
Салавьйоф, перевіряй свій автомобіль.
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27.08.2022 13:58 Відповісти
Эти скулеж и мимикрия от зависти - Шольц, как ты посмел в дела нацистов лезть? Ведь это наша гавань!
Победа над нацизмом сделала рашистов продолжателями нацистов, как мы сейчас невооруженным глазом видим - рашизм=нацизм*2.
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27.08.2022 13:58 Відповісти
Я догадался отчего такой вой на болотах моцкальских...Германия вышла на второе место по поставкам вооружения в Украину после США...Британия третья...об этом сообщил Блумберг...так что наезд на Шольца оправдан...
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27.08.2022 14:05 Відповісти
Пусть немцы теперь оценят, к какой дружбе привели их газовые потоки.
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27.08.2022 14:08 Відповісти
А ви ніколи не задумувалися чому богоізбранним не страшні жодні переслідування? Всі ці Соловйови,Якови Кедмі,Сатановскіє.Рабіновічі, Авігдори Ескіни тощо,говорять і витворяють все,що завгодно.....і нічого! А українця за 10% сказаного і зробленого ними уже б четвертували! У нас історія з Трухіним.знаєте? А попробуйте ви п"яним як свиня вчинити аварію?
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27.08.2022 14:09 Відповісти
Кацапський пропагандон і задрипаний депутат,це що співпадаючі мерзотники? Там Канцлер Германії Шольц,а тут якась продажна суддя-це до чого твоє випорожнення Юрій Малко?І що ти можеш знати про аварії і їх наслідки?Та ти напевне і машину то бачив,тоже в телевізорі.Якщо б всі сиділи за їзду в п*яному виді-то і тюрми були переповнені,і судді були б в 10 разів бідніші...
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27.08.2022 15:14 Відповісти
******** стули ******,усі мають бути рівні перед законом,а ти бидло виправдовуєш що хтось "рівніший" за інших,раб совковий
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27.08.2022 23:26 Відповісти
какашка соловья, кисель уже раз встретился с Гравием Камешкитакиевым, скромнее стал, смотри и тебе такое предстоит!

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27.08.2022 14:16 Відповісти
Може Шпаков нарештi *********** шо Шольц дасть на 100 Панцергабитц i кiлька сотен Леопардiв?
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27.08.2022 14:18 Відповісти
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27.08.2022 14:23 Відповісти
рад за шольца. Поделом ему. Хороший урок, к чему приводит попытка задобрить кацапов и сидеть между двух стульев.
И что самое смешное, даже после этого герамния будет настаивать о выдаче виз россиянам. Там же люди. А в вот этой студии - это люди?!! а их зрители, которым вы визы даете?! немцы, очнитесь уже!!!!
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27.08.2022 14:24 Відповісти
А чому ви сперечаєтесь з цим козлом? Я маю на увазі соловьйова, це вошиве біситься, бризкає слиною, погрожує усіма смертними карами, і я БАЛДЮ, я сміюся, а не збираюсь вступати з ним у якусь дискусію. Ха-ха-ха, і сто раз ха-ха-ха, нехай поцілує Штольца в сраку, а я розумію, чим більше гавкає ця сволота, тим більше допомоги ми одержимо.
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27.08.2022 14:26 Відповісти
А сперечання то і немає...Після того як пропагандон кацапів перетворив США в радіоактивний попіл,наїзд на Шольца був тільки питаням часу.Чи буде хоч якась реакція Германії.З одного боку сказати,що Германія дивиться кацапів в ТБ-принизливо,а з іншого-кацап на міліонну аудиторію звинуватив Канцлера в фашизмі.Фашизм в Німеччині заборонений і під статтею карного кодексу.
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27.08.2022 15:23 Відповісти
ще раз ********** стулив ******,затям НІКОЛИ.світові лідери,не звертали увагу на сраколизів їбанутих
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27.08.2022 23:28 Відповісти
На такий набір букв,навіть відповідати не хочеться-в ніку.Та зареєструйся як якась Манька з трудоднями і не роби з себе зашифроване чмо.Чого воно біситьсяза те,чи буде відповідь?За слова папи Римського-викликали ж представника Ватікану,чувирло?Чи ти не знав?
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28.08.2022 11:43 Відповісти
ще раз сказав,стули ****** провокатор ****,все що ти робиш лижеш ******** і зайобуєш тих хто макає твого зеленого ідолка в його лайно,чи тит ******** забуло як ти тут до всіх незгодних свої срані висери строчило,що ****** не поджобається ******* впнна?
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28.08.2022 12:30 Відповісти
По кількості тупої лайки-ти кацап.Радий,що слідкуєш на форумі хто і що пише.А ти пиши так,щоб адекватні коментарі тебе не зайобували,а підтверджували твою правоту.Тобі,коханому боту ворогів України скажу-Дурня вчити,тільки псувати.Тобі це не грозить,випадок дуже запущений...
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28.08.2022 14:29 Відповісти
впн-не мені глибоко ***** на те, скільки матів ти нарахував, ви худоба платна,рилом не вийшли,щоб з вами вести діалог по-людськи.
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28.08.2022 15:33 Відповісти
дасіш фантастік психоз від раші хай цілує в сраку шольца і разом обсирає. ха нам більше зброї.
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27.08.2022 18:52 Відповісти
Відпочити тобі треба,вово,на озері Комо.
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27.08.2022 14:29 Відповісти
Понимаю, что подонок деньги отрабатывает. Но, насколько же мерзко это пугало -- соловьев. Когда Украина победит, он должен висеть рядом с путлером, медведевым, скабеевой и т.д. Висеть долго, пока не завоняется. О гуманизме -- ни слова. Гуманизм закончился 24.02.22.

\
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27.08.2022 14:40 Відповісти
Чув, Шольц? А українці тебе ніжно називали "ковбаскою". Ну тепер дасиш зброю, щоб по рашці уїб..ти?
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27.08.2022 14:42 Відповісти
😂👏
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27.08.2022 15:17 Відповісти
Шольц, підсталяй другу щоку чи щось їнше
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27.08.2022 14:48 Відповісти
Та нє, там за щоку.
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27.08.2022 15:12 Відповісти
ага а зєлі що скажеш підставити,сральник,він же у нас тепер "німецька порноактриса" яка готова прийняти з усіх сторін,а за Шольца не переживай
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27.08.2022 23:29 Відповісти
И напал тогда немец на германца.
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27.08.2022 14:55 Відповісти
Конченный свинособачий ******* кремлевского ************.................................
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27.08.2022 14:56 Відповісти
Реакція Шольца покаже,чи в ***** є на нього компромат,чи ні.
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27.08.2022 15:05 Відповісти
Цей бровастий вже крив Ковбасу лайкою, не знаю чи лисуватий це чув, чи може просто відморозився. Якщо друге, то це означає, що Ковбаса терпило.
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27.08.2022 15:27 Відповісти
ніякої реакції не буде,ніхто зі світових ліденрів ніколи не реагував на висери їбанутих пропагандонів,це б означало опуститися до їх рівня.
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27.08.2022 23:31 Відповісти
Я мав на увазі військову підтримку.
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28.08.2022 05:49 Відповісти
Німцям буде повод трохи протверезвити.Зрозуміти більш за росіян та росію-чи так неправі українці,поляки,прибалтійці,яки кажуть,що росіяне зненавідять усіх,хто не входить до "руцького міра" та що потайки мріють "прогнути під себе" усю Европу,а не тільки колишніх республик СРСР.
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27.08.2022 15:06 Відповісти
Чому ж цей соловйов-шапіро не на фронті. Натравлює росіян на українців, а сам не йде воювати. Виродок
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27.08.2022 15:35 Відповісти
Не піде -- 8 дітеи
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27.08.2022 16:32 Відповісти
Знают, что "там" готовят "бандеровцкв на немецких танках", а сделать ничего не могут. Ручонки не дотягиваются, коротенькие. Эх, досада...
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27.08.2022 15:51 Відповісти
Надеюсь, Шольц уже оценил. А фрау Меркель как, довольна своим протеже Вдалимиром Владимировичем? 20 лет старалась. Получите.
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27.08.2022 15:54 Відповісти
Ми його називали "ліверною ковбасою",ті його обзивали "сволотою недобитою"...А він просто м"який толерантний чоловік,яки й не в своє місце,не в свій час потрапив на свою посаду...
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27.08.2022 16:47 Відповісти
Соловьёв пытается "насрать в рояль", но делает это без непосредственности настоящих русских, поэтому зрители ещё немного сомневаются, не полностью верят..
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27.08.2022 17:01 Відповісти
Покажите это всё Шольцу и Бербок а то они без кацапотуристов жить не могут.
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27.08.2022 17:22 Відповісти
Блин, а я думал Жириновский умер. Немного не узнать его сейчас, правда, но также смешно ...
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27.08.2022 18:37 Відповісти
Смердючий словесний пронос, у виконанні боягузливого маланського ублюдка, дозволяє краще зрозуміти витоки антисемітизму Адольфа.
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27.08.2022 18:49 Відповісти
Як чудово.Шольц вже подзвонив путіну?
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27.08.2022 19:44 Відповісти
Пропагандист соловйов на російському топканалі назвав Шольца "недобитой нацистской сволочью". 🤣😂😀
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27.08.2022 21:55 Відповісти
Солочлен так старається щоб йому відрізали язика і знищили його родину.
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28.08.2022 16:45 Відповісти
Германия должна разорвать любые отношения с мордором или требовать немедленного привлечения к ответственности шапиро.
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29.08.2022 08:34 Відповісти
Раз такие утверждения,то шапиро следует ожидать гостей из спецгруппы Абвера.
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29.08.2022 08:38 Відповісти
Как так что тут ещё не появилось фото Рогозина в танке?
А вообще, именно из-за таких сравнений Германия и тормозила, скорее всего. Но зачем было Шольцу в костюме и туфлях залезать на зенитку - не понимаю.
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29.08.2022 15:20 Відповісти
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