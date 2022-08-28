Как изменилась жизнь украинцев и россиян за полгода войны: опрос. ВИДЕО
Журналисты спросили людей на улицах Москвы и Львова, как изменилась их жизнь с начала полномасштабного военного вторжения РФ.
Опрос провели корреспонденты "Настоящего времени", сообщает Цензор.НЕТ.
В Москве люди преимущественно говорили, что в их жизни ничего не изменилось, а если и жаловались – то на рост цен. На улицах Львова люди плакали и рассказывали о потере родных, домов и веры в возможность добрососедских отношений с Россией.
Топ комментарии
+27 Тетяна Тать
показать весь комментарий28.08.2022 13:43
+21 николай николаенко #464850
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+12 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
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просто время возврата бумеранга еще не пришло
но не переживайте, все у вас спереди.
Но они не понимают что это цена войны.Пусть ростут и дальше цены чтобы орки не ели колбасу и черную икру -а на одних кашах сидели кто будет виноват? все только не они.
Виноваты конечно и граждане России что за 20 лет не могут выгнать путина из власти.
- Нещодавно опинився на цвинтарі. Вразила величезна кількість нових могил. Вмирають мої земляки, вмирають без рахунка. І тоді мені спало на думку зробити невелику статистику - а в якому віці вмирають. Пішов уздовж цьогорічного ряду могил і записував вік смерті. І мені стало страшно! Зі 100 поховань 80 молодше 60 років, 19 від 60 до 70 і якимось дивом одна бабця дожила до 91 року.
Я сам був свідком, як в одному сибірському містечку мені цілком серйозно розповідали, що "у нас після 60 жити немодно. Якщо кому там і вдалося дожити до 68-70 років, то люди починають коситися - "Ти, че, насправді ? До 100 прожити хочеш?
(сюрпризом для мене стало, що в Україні так само, ех)
https://www.worldometers.info/demographics/life-expectancy/
Конченная нация.
А де санкції від Європи?
Щоб прирівняти чи як?