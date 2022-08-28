Как изменилась жизнь украинцев и россиян за полгода войны: опрос. ВИДЕО

Журналисты спросили людей на улицах Москвы и Львова, как изменилась их жизнь с начала полномасштабного военного вторжения РФ.

Опрос провели корреспонденты "Настоящего времени", сообщает Цензор.НЕТ.

В Москве люди преимущественно говорили, что в их жизни ничего не изменилось, а если и жаловались – то на рост цен. На улицах Львова люди плакали и рассказывали о потере родных, домов и веры в возможность добрососедских отношений с Россией.

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