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Новости Видео Война
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Как изменилась жизнь украинцев и россиян за полгода войны: опрос. ВИДЕО

Журналисты спросили людей на улицах Москвы и Львова, как изменилась их жизнь с начала полномасштабного военного вторжения РФ.

Опрос провели корреспонденты "Настоящего времени", сообщает Цензор.НЕТ.

В Москве люди преимущественно говорили, что в их жизни ничего не изменилось, а если и жаловались – то на рост цен. На улицах Львова люди плакали и рассказывали о потере родных, домов и веры в возможность добрососедских отношений с Россией.

Смотрите: В России пропагандист Мангушев вышел на сцену с черепом якобы защитника "Азовстали". ВИДЕО 18+

опрос (2826) россия (95515)


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Топ комментарии
+27
рашисты, ребята, вы поигрались с бумерангом.
просто время возврата бумеранга еще не пришло
но не переживайте, все у вас спереди.
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28.08.2022 13:43
+21
В українців все просто, гарний руський - мертвий руський. Жорстоко? Враховуючи Бучу, Гостомель, Ірпінь, Маріуполь, Харків, Миколаїв і усі решта і усі ті біди що вони в нас вчинили, це ще дуже м'яко. Катюзі по заслузі!
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28.08.2022 14:24
+12
Це ще в москву нічого не прилітало. Але очікуйте, неодмінно "бавовна прилетить"!
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28.08.2022 14:04
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рашисты, ребята, вы поигрались с бумерангом.
просто время возврата бумеранга еще не пришло
но не переживайте, все у вас спереди.
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28.08.2022 13:43 Ответить
В России любят есть вкусняшки и поэтому говорят почему цены выросли?
Но они не понимают что это цена войны.Пусть ростут и дальше цены чтобы орки не ели колбасу и черную икру -а на одних кашах сидели кто будет виноват? все только не они.
Виноваты конечно и граждане России что за 20 лет не могут выгнать путина из власти.
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28.08.2022 13:45 Ответить
В одному російському паблику зустрів дуже цікаву річ. Шукати не буду, просто передам своїми словами.
- Нещодавно опинився на цвинтарі. Вразила величезна кількість нових могил. Вмирають мої земляки, вмирають без рахунка. І тоді мені спало на думку зробити невелику статистику - а в якому віці вмирають. Пішов уздовж цьогорічного ряду могил і записував вік смерті. І мені стало страшно! Зі 100 поховань 80 молодше 60 років, 19 від 60 до 70 і якимось дивом одна бабця дожила до 91 року.

Я сам був свідком, як в одному сибірському містечку мені цілком серйозно розповідали, що "у нас після 60 жити немодно. Якщо кому там і вдалося дожити до 68-70 років, то люди починають коситися - "Ти, че, насправді ? До 100 прожити хочеш?
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28.08.2022 13:49 Ответить
так є ж достовірна статистика, тривалість життя. в параші вона дуже коротка, у чоловіків. недавно тільки піднялася до 68 років.
(сюрпризом для мене стало, що в Україні так само, ех)

https://www.worldometers.info/demographics/life-expectancy/
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28.08.2022 18:05 Ответить
Це ще в москву нічого не прилітало. Але очікуйте, неодмінно "бавовна прилетить"!
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28.08.2022 14:04 Ответить
П.Тичина(1943)-Московіє!Мене ти пожирала як вішала моїх дочок,синів і як залізо,хліб та вугіль крала...О,як твій дух осатанів! На слободжанських нивах,на подільських,на Чорному морі Я прошу, молю-вбивайте ворогів злодюг кремлівських,вбивайте без жалю!
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28.08.2022 14:12 Ответить
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28.08.2022 14:22 Ответить
В українців все просто, гарний руський - мертвий руський. Жорстоко? Враховуючи Бучу, Гостомель, Ірпінь, Маріуполь, Харків, Миколаїв і усі решта і усі ті біди що вони в нас вчинили, це ще дуже м'яко. Катюзі по заслузі!
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28.08.2022 14:24 Ответить
Говорит что жалко,что люди умирают и ржёт при этом.
Конченная нация.
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28.08.2022 15:07 Ответить
У тупорылых свинособак ещё всё впереди. Бог не фраер он всё видит.
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28.08.2022 15:08 Ответить
Нація кончених виродків.
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28.08.2022 15:53 Ответить
Короче, нічого в росіян не помінялось, ціни не помінялись, рубль не впав.
А де санкції від Європи?
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28.08.2022 15:54 Ответить
рашисти поки що ще продають нафту в Європу. але скоро ця лавочка закриється. вже й так подає видобуток і падає експорт. до кінця року основні їхні обсяги скоротяться драматично. а в березні і нафтопродукти перестануть продаватися. так що ще з півроку треба почекати. хоча і зараз у них уже за різними даними, починає спостерігатися дефіцит бюджету, а деякі галузі взагалі вмерли (вугільна, автомобільна, авіа).
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28.08.2022 18:09 Ответить
Пів року війні..."рашисти поки що ще продають нафту в Європу. але скоро ця лавочка закриється." головне вірити у мантри...
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28.08.2022 18:14 Ответить
Пів року активної фази,а так то 9ять!!!
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28.08.2022 18:15 Ответить
вірити - це до зе-виборців. а я вам наводжу факти. санкції передбачають європейську відмову від рос нафти до кінця року. от і все.
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28.08.2022 18:25 Ответить
Віра повинна на чомусь триматися,бо без цього вона переходе на безглуздя.Так вийшло у зе-виборців,за вашими ж словами.Вони теж вірили у слова.Не вподоблюйтесь їм.Поки що я бачу як Німеччина благає запустити ПП2.Та ще й за підтимкою Канади.А кацапи все ще руйнують мою країну.І це реаліі сьогодення.Нагадаю,що Будабешський меморандум теж передбочав.А зараз дурнуваті коментарі тут волають"нихто вам ничего не должен!"
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28.08.2022 18:53 Ответить
Я навіть фрагмент пьєси написав."Германія-кацапи,запродайте нам швиденько газ бо скоро зима.І це в останне,це точно!!!Канада-Так,так,ми навіть турбіни для цього надіслали!Х.йло-я хз,ще подумаю,може й не дам..."Санції,завіса.
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28.08.2022 18:34 Ответить
В нас різні ситуації. Навіщо порівнювати ?
Щоб прирівняти чи як?
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28.08.2022 16:25 Ответить
рузкие и расея подлежат безжалостной утилизации !
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28.08.2022 18:35 Ответить
Русские войну и не заметили. А у нас настоящий Апокалипсис.
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28.08.2022 21:50 Ответить
Дивно, що львів'яни ще не розповіли, що їхні родичі в масквє їх не розуміють,не співчквають і не прийдуть побувати зимою.
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29.08.2022 01:04 Ответить
 
 