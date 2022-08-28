Як змінилося життя українців та росіян за півроку війни: опитування. ВIДЕО

Журналісти запитали людей на вулицях Москви та Львова, як змінилося їхнє життя від початку повномасштабного військового вторгнення РФ.

Опитування провели кореспонденти "Настоящего времени", повідомляє Цензор.НЕТ.

У Москві люди переважно говорили, що в їхньому житті нічого не змінилося, а якщо й скаржилися - то на зростання цін. На вулицях Львова люди плакали й розповідали про втрату рідних, домівок та віри в можливість добросусідських відносин з Росією.

Також читайте: Ставлення українців до росіян і білорусів дедалі погіршується, – опитування. ІНФОГРАФІКА