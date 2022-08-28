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Як змінилося життя українців та росіян за півроку війни: опитування. ВIДЕО

Журналісти запитали людей на вулицях Москви та Львова, як змінилося їхнє життя від початку повномасштабного військового вторгнення РФ.

Опитування провели кореспонденти "Настоящего времени", повідомляє Цензор.НЕТ.

У Москві люди переважно говорили, що в їхньому житті нічого не змінилося, а якщо й скаржилися - то на зростання цін. На вулицях Львова люди плакали й розповідали про втрату рідних, домівок та віри в можливість добросусідських відносин з Росією.

Також читайте: Ставлення українців до росіян і білорусів дедалі погіршується, – опитування. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

опитування (1935) росія (65146)


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Топ коментарі
+27
рашисты, ребята, вы поигрались с бумерангом.
просто время возврата бумеранга еще не пришло
но не переживайте, все у вас спереди.
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28.08.2022 13:43
+21
В українців все просто, гарний руський - мертвий руський. Жорстоко? Враховуючи Бучу, Гостомель, Ірпінь, Маріуполь, Харків, Миколаїв і усі решта і усі ті біди що вони в нас вчинили, це ще дуже м'яко. Катюзі по заслузі!
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28.08.2022 14:24
+12
Це ще в москву нічого не прилітало. Але очікуйте, неодмінно "бавовна прилетить"!
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28.08.2022 14:04
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рашисты, ребята, вы поигрались с бумерангом.
просто время возврата бумеранга еще не пришло
но не переживайте, все у вас спереди.
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28.08.2022 13:43 Відповісти
В России любят есть вкусняшки и поэтому говорят почему цены выросли?
Но они не понимают что это цена войны.Пусть ростут и дальше цены чтобы орки не ели колбасу и черную икру -а на одних кашах сидели кто будет виноват? все только не они.
Виноваты конечно и граждане России что за 20 лет не могут выгнать путина из власти.
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28.08.2022 13:45 Відповісти
В одному російському паблику зустрів дуже цікаву річ. Шукати не буду, просто передам своїми словами.
- Нещодавно опинився на цвинтарі. Вразила величезна кількість нових могил. Вмирають мої земляки, вмирають без рахунка. І тоді мені спало на думку зробити невелику статистику - а в якому віці вмирають. Пішов уздовж цьогорічного ряду могил і записував вік смерті. І мені стало страшно! Зі 100 поховань 80 молодше 60 років, 19 від 60 до 70 і якимось дивом одна бабця дожила до 91 року.

Я сам був свідком, як в одному сибірському містечку мені цілком серйозно розповідали, що "у нас після 60 жити немодно. Якщо кому там і вдалося дожити до 68-70 років, то люди починають коситися - "Ти, че, насправді ? До 100 прожити хочеш?
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28.08.2022 13:49 Відповісти
так є ж достовірна статистика, тривалість життя. в параші вона дуже коротка, у чоловіків. недавно тільки піднялася до 68 років.
(сюрпризом для мене стало, що в Україні так само, ех)

https://www.worldometers.info/demographics/life-expectancy/
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28.08.2022 18:05 Відповісти
Це ще в москву нічого не прилітало. Але очікуйте, неодмінно "бавовна прилетить"!
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28.08.2022 14:04 Відповісти
П.Тичина(1943)-Московіє!Мене ти пожирала як вішала моїх дочок,синів і як залізо,хліб та вугіль крала...О,як твій дух осатанів! На слободжанських нивах,на подільських,на Чорному морі Я прошу, молю-вбивайте ворогів злодюг кремлівських,вбивайте без жалю!
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28.08.2022 14:12 Відповісти
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28.08.2022 14:22 Відповісти
В українців все просто, гарний руський - мертвий руський. Жорстоко? Враховуючи Бучу, Гостомель, Ірпінь, Маріуполь, Харків, Миколаїв і усі решта і усі ті біди що вони в нас вчинили, це ще дуже м'яко. Катюзі по заслузі!
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28.08.2022 14:24 Відповісти
Говорит что жалко,что люди умирают и ржёт при этом.
Конченная нация.
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28.08.2022 15:07 Відповісти
У тупорылых свинособак ещё всё впереди. Бог не фраер он всё видит.
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28.08.2022 15:08 Відповісти
Нація кончених виродків.
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28.08.2022 15:53 Відповісти
Короче, нічого в росіян не помінялось, ціни не помінялись, рубль не впав.
А де санкції від Європи?
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28.08.2022 15:54 Відповісти
рашисти поки що ще продають нафту в Європу. але скоро ця лавочка закриється. вже й так подає видобуток і падає експорт. до кінця року основні їхні обсяги скоротяться драматично. а в березні і нафтопродукти перестануть продаватися. так що ще з півроку треба почекати. хоча і зараз у них уже за різними даними, починає спостерігатися дефіцит бюджету, а деякі галузі взагалі вмерли (вугільна, автомобільна, авіа).
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28.08.2022 18:09 Відповісти
Пів року війні..."рашисти поки що ще продають нафту в Європу. але скоро ця лавочка закриється." головне вірити у мантри...
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28.08.2022 18:14 Відповісти
Пів року активної фази,а так то 9ять!!!
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28.08.2022 18:15 Відповісти
вірити - це до зе-виборців. а я вам наводжу факти. санкції передбачають європейську відмову від рос нафти до кінця року. от і все.
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28.08.2022 18:25 Відповісти
Віра повинна на чомусь триматися,бо без цього вона переходе на безглуздя.Так вийшло у зе-виборців,за вашими ж словами.Вони теж вірили у слова.Не вподоблюйтесь їм.Поки що я бачу як Німеччина благає запустити ПП2.Та ще й за підтимкою Канади.А кацапи все ще руйнують мою країну.І це реаліі сьогодення.Нагадаю,що Будабешський меморандум теж передбочав.А зараз дурнуваті коментарі тут волають"нихто вам ничего не должен!"
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28.08.2022 18:53 Відповісти
Я навіть фрагмент пьєси написав."Германія-кацапи,запродайте нам швиденько газ бо скоро зима.І це в останне,це точно!!!Канада-Так,так,ми навіть турбіни для цього надіслали!Х.йло-я хз,ще подумаю,може й не дам..."Санції,завіса.
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28.08.2022 18:34 Відповісти
В нас різні ситуації. Навіщо порівнювати ?
Щоб прирівняти чи як?
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28.08.2022 16:25 Відповісти
рузкие и расея подлежат безжалостной утилизации !
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28.08.2022 18:35 Відповісти
Русские войну и не заметили. А у нас настоящий Апокалипсис.
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28.08.2022 21:50 Відповісти
Дивно, що львів'яни ще не розповіли, що їхні родичі в масквє їх не розуміють,не співчквають і не прийдуть побувати зимою.
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29.08.2022 01:04 Відповісти
 
 