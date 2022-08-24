Ставлення українців до росіян і білорусів дедалі погіршується, – опитування. ІНФОГРАФІКА
Ставлення громадян України до росіян і білорусів продовжує погіршуватися станом на серпень 81% українців негативно ставляться до росіян та 52% до білорусів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 17-18 серпня.
"Дослідження показало подальше погіршення ставлення українців до мешканців Росії та Білорусі. 81% негативно ставляться до росіян (у квітні 2022 – 69%, у квітні 2021 – 41%), 14% – нейтрально, лише 3% – позитивно. До білорусів негативно ставляться 52% (у квітні 2022 – 33%, у квітні 2021 – 4%), нейтрально – 34%, позитивно – 10%". - ідеться в дослідженні.
До росіян, які живуть в Україні, ставлення переважно нейтральне (42%). Позитивно ставляться до них 22%, негативно – 29%.
До російськомовних українців ставлення переважно позитивне (51%) або нейтральне (31%). Негативно ставляться лише 14%.
Соціологи відзначають, що загалом внаслідок війни ставлення до російськомовних українців покращилось з 37% у квітні 2021 року до 51% у серпні 2022 року, хоча за чотири останні місяці рівень позитивного ставлення дещо знизився на користь нейтрального, за відсутності зростання негативу.
Також продовжує погіршуватися ставлення до мешканців окупованого Криму та особливо до жителів т.зв. "Л/ДНР". До мешканців окупованого Криму позитивно ставляться 22%, негативно – 23%, нейтрально – 45%. (у квітні позитивно ставилися 41%, негативно – 14%, нейтрально – 40%).
До мешканців т.зв. ДНР/ЛНР позитивно ставляться лише 14%, негативно – 47%, нейтрально – 32% (у квітні 2022 – позитивно ставилися – 27%, негативно – 31%, нейтрально – 37%).
Водночас, за даними "Рейтингу", спостерігається певне "пом’якшення" у питанні оцінки необхідного часу на примирення українців з росіянами.
Якщо у квітні 2022 року (опитування робилося після звільнення Київщини від російських загарбників – ред.) дві третини говорили, що примирення неможливе, то у серпні таких респондентів стало близько половини.
Третина опитаних вважають, що поновити стосунки вдасться через 20-30 років, 14% вважають, що це станеться за 10-15 років, і лише 5% – вважають це можливим за кілька років.
Більш схильні до "примирення" у відносно ближчій часовій перспективі старші опитані, мешканці сходу і півдня та російськомовні.
Дослідження тривало 17-18 серпня. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 1000 респондентів у віці від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.
Будь ласка, зачекайте...
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Хотя считаю украинский (чистый украинский!) самым красивым языком из тех, которые приходилось слышать.
Английский надо знать чисто из практических соображений. Если знаешь то твоя зп автоматически увеличивается в 2-3 раза.
Ерзя-мордовський
Мокша-мордовський
Доброго дня!
Шумбрачі!
Шумбратада!
До побачення!
Вастомазонок! Леді
шумбра!
Няемозонк!
У росіян до цього ще додався і вплив угрофінської фонетики - саме тому для них слов"янське слово "паляниця" "язик вивертає"
А наша писемність творилася саме для слов"янської фонетики - тому ми як чуємо, так і пишемо!
Личный опыт вообще очень слабый аргумент.
Какие еще эсперанцы?) язык это просто инструмент общения, а не страна). Гражданство может быть какое угодно.
а)Ресурсы
б)Жадность
в)Имперские амбиции
г)Русский шовинизм и ЧСВ
д)Очередное поднятие рейтинга.
Насчет эсперанто, да, идея была простого и понятного языка для всех, но идея с треском провалилась и не потому что эсперанто такой херовый язык, а потому что людям лень переучиваться.
Знаєте, як приємно жити в україномовному місті.
Це справжня Україна.
Универсальный совет:
Используйте свой мозг!
Як не старалась - не змогла.
[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2&veaction=edit§ion=0 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2&action=edit§ion=0&summary=/*%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%20*/%20 править код ]
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НаименованиеКод https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639 ISO Год созданияСоздатель, место созданияОписаниеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8C%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE Адьюванто (Adjuvanto)1896https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD,_%D0%9B%D1%83%D0%B8_%D0%B4%D0%B5 Луи де Бофрон (Париж)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA апостериорный лингвопроект, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F лексически и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9 грамматически близкий к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE эсперанто и позднейшему https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%BE идо https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2#cite_note-_5073e85791f4f37c-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2#cite_note-_9303c480a36a8576-2 [2] https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%83&action=edit&redlink=1 Арахау (Ârahau [ara΄xaw])ahu (заявка)2006https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%91%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Иван Карасёв (Краснодар)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2#cite_note-3 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2#cite_note-4 [4] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%85 полисинтетический априорный . Издаёт https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%85 журнал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA Атлантийский язык 2001https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%9E%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4 Марк Окранд (США)язык https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0 Атлантиды https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BB%D0%B8 Африхили (Afrihili)afh1970К. А. Куми Аттобрах (Гана)собран из разных африканских языковhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD Балейбелен (Bâleybelen)zba1574Мухьи Гюльшени (Каир)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA апостериорный язык , лексика заимствована из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA персидского , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA турецкого и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA арабского , грамматика агглютинирует из турецкого языкаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%88 Бейсик-инглиш (Basic English)1932https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%B4%D0%B5%D0%BD,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7_%D0%9A%D1%8D%D0%B9 Чарльз Огден (Лондон)на английской основе: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA сокращённый https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C словарь (850 слов), английская https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9 грамматика осталась в основном без измененийhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2#cite_note-_9303c480a36a8576-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA Божественный язык (The Divine Language)1996https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA_%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD Люк Бессон искусственный язык, придуманный Люком Бессоном для фильма «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC) Пятый элемент »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Блиссимволика zbl1949Карл Блисс (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE Шанхайское гетто - Сидней)состоит из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0 идеограмм . Орган по стандартизации - международная группа «Blissymbolics Communication International» (BCI)https://ru.wikipedia.org/wiki/Brithenig Бритениг (Brithenig)bzt1996Эндрю Смит (Новая Зеландия)альтернативно-историческая реконструкция развития https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA валлийского языка https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%B4&action=edit&redlink=1 Вендергуд https://pt.wikipedia.org/wiki/Vendergood [pt] 1905https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D1%81,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81 Уи́льям Са́йдис (США)разработан 8-летним вундеркиндом на основе романских языковhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Wenedyk Венедык 2002https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD,_%D0%AF%D0%BD_%D0%B2%D0%B0%D0%BD Ян ван Стенберген (Нидерланды)вымышленный польско-романский языкhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD Вестрон (Adûni)1969-1972https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%A0%D1%83%D1%8D%D0%BB Дж. Р. Р. Толкин (Оксфорд)вымышленный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA априорный язык
Тому і знаходите виправдання своїм лінощам , щоб не вчити мову. Бо кацап, який живе всередині, корчиться в муках лише за згадки про мову
Хватит уже херню нести пытаясь высосать из пальца некую жуткую ужасную историю про связь кацапства и языка. Если бы все так было просто. Когда Америка вела освободительную войну от Англии, ей почему то в голову не пришло отказаться от английского языка, хотя это как вы выражаетесь - язык оккупанта. Удивительно, правда?
Що ви брешете... По кацапськи ваша голова працює. Ви думаєте не цифрами а словами.
І досить вже насмоктувати мову окупанта. Дістали вже.
Ваши фобии меня не касаются. Всего хорошего. Не желаю общаться с человеком с низким коэффициентом интеллектуального развития.
Думаю я на своем родном языке и это не русский и не украинский.
Но няма да го разбиреш за штото ни сие славянка. За това ти казвам чао.
Поки бачу лише пихатість та заразумілість на фоні використання росіскої мови.
Вчи живу.
От бачиш, як почне змінюватись твоє українське життя.
Де саме?
Ну таке.. то ти громадянин якої країни? Болгарії чи роіські?
Пригадую як русняк вимагав у наших дівчат в Туреччині гаваріть па русскі. Наказував. Погрожував.
Певно перед цим він вас обробив.
не хочеш бути вільною людиною, живеш рабом.
А кацап наполягає, щоб українки спілкувались мовою окупанта та вбивці.
Як на мене різниця величезна.
Але не Громадянин
А я від тебе нічого не вимагав Я колись теж був "толерантним" і відповідав на коментар мовою опонента - поки мене не почали такі, як ти, "клювать у зад" "А чево ты - такой "патриот Украины" пишешь па-русски?" І я принципово перейшов на рідну мені українську мову (хоча російською володію не гірше - більшість "русскаязичних" на форумі мені "в підметки не годяться")
Ти сперечався з іншою людиною "Срач" розвів саме ти (хоча є чим дорікнуть і твоїй опонентці)
Читайте першоджерела та не ображайте людей.
Посто клас!
Далі немає сенсу спілкуватися в цьому ключі. Прощавайте.
Ерзя-мордовський
Мокша-мордовський
Доброго дня!
Шумбрачі!
Шумбратада!
До побачення!
Вастомазонок! Леді
шумбра!
Няемозонк!