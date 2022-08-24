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Ставлення українців до росіян і білорусів дедалі погіршується, – опитування. ІНФОГРАФІКА

україна

Ставлення громадян України до росіян і білорусів продовжує погіршуватися станом на серпень 81% українців негативно ставляться до росіян та 52% до білорусів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 17-18 серпня.

"Дослідження показало подальше погіршення ставлення українців до мешканців Росії та Білорусі. 81% негативно ставляться до росіян (у квітні 2022 – 69%, у квітні 2021 – 41%), 14% – нейтрально, лише 3% – позитивно. До білорусів негативно ставляться 52% (у квітні 2022 – 33%, у квітні 2021 – 4%), нейтрально – 34%, позитивно – 10%". - ідеться в дослідженні.

Ставлення українців до росіян і білорусів дедалі погіршується, – опитування 01

До росіян, які живуть в Україні, ставлення переважно нейтральне (42%). Позитивно ставляться до них 22%, негативно – 29%.

До російськомовних українців ставлення переважно позитивне (51%) або нейтральне (31%). Негативно ставляться лише 14%.

Соціологи відзначають, що загалом внаслідок війни ставлення до російськомовних українців покращилось з 37% у квітні 2021 року до 51% у серпні 2022 року, хоча за чотири останні місяці рівень позитивного ставлення дещо знизився на користь нейтрального, за відсутності зростання негативу.

Також читайте: 90% українців довіряють військовим та ветеранам, - опитування

Також продовжує погіршуватися ставлення до мешканців окупованого Криму та особливо до жителів т.зв. "Л/ДНР". До мешканців окупованого Криму позитивно ставляться 22%, негативно – 23%, нейтрально – 45%. (у квітні позитивно ставилися 41%, негативно – 14%, нейтрально – 40%).

Ставлення українців до росіян і білорусів дедалі погіршується, – опитування 02

До мешканців т.зв. ДНР/ЛНР позитивно ставляться лише 14%, негативно – 47%, нейтрально – 32% (у квітні 2022 – позитивно ставилися – 27%, негативно – 31%, нейтрально – 37%).

Водночас, за даними "Рейтингу", спостерігається певне "пом’якшення" у питанні оцінки необхідного часу на примирення українців з росіянами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дедалі більше українців говорять вдома українською, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Якщо у квітні 2022 року (опитування робилося після звільнення Київщини від російських загарбників – ред.) дві третини говорили, що примирення неможливе, то у серпні таких респондентів стало близько половини.

Третина опитаних вважають, що поновити стосунки вдасться через 20-30 років, 14% вважають, що це станеться за 10-15 років, і лише 5% – вважають це можливим за кілька років.

Ставлення українців до росіян і білорусів дедалі погіршується, – опитування 03

Більш схильні до "примирення" у відносно ближчій часовій перспективі старші опитані, мешканці сходу і півдня та російськомовні.

Дослідження тривало 17-18 серпня. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 1000 респондентів у віці від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Автор: 

опитування (1925) рейтинг (1649) соціологія (260)


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Топ коментарі
+20
Да пошли они все *****.
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24.08.2022 14:13
+10
Чекають на асвабадітєлєй.
Це кончене бидло: бо народитися в Україні, продити тут все життя і при цьому, ненавидіти Україну, її народ і мову, може тільки кончене бидло.
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24.08.2022 14:34
+9
Не факт. Знаю одну манкуртку, яка зневажає Україну, тому що на паРаші "корито повніше" і дрочить на *****. Таких не жаліти, таких тільки зневажати, і заборонити в'їзд в Україну. А то звикли тут "прібарахляцца", вертатися в свою клоаку і срати звідти на Батьківщину. Тварюки.
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24.08.2022 14:28
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Больше всего я хочу говорить не по-русски и не по-украински, а на английском.
Хотя считаю украинский (чистый украинский!) самым красивым языком из тех, которые приходилось слышать.
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24.08.2022 15:56 Відповісти
І що тобі заважає? БУДЬ ЛАСКА, але не забувай знати ДЕРЖАВНУ МОВУ будь якої країни у якій живеш!!!
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24.08.2022 15:59 Відповісти
Мне мешает что в сутках только 24 часа и ты никогда не успеваешь все делать, особенно в военное время. Украинский язык я знаю, в школе и универе то учился).
Английский надо знать чисто из практических соображений. Если знаешь то твоя зп автоматически увеличивается в 2-3 раза.
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24.08.2022 16:04 Відповісти
Єдине що тобі дійсно заважає, це ТИ, т.я. відволікаєшся на щось інше окрім вивчення мови. Подивись на розклад власного дня та прийди до висновку, чи не можна на щось витрачати менше часу віддавши цей час на мову. А може не так тобі вже потрібна англійська, може краще німецька, або французька, корейська, японська, іспанська, італійська.......................?! Вирішуй, та хай тобі щастить!
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24.08.2022 16:12 Відповісти
Ну понимаешь, в моей жизни есть не только я. Есть жена, дети, родственники и даже...работа!) Спасибо, тебе тоже мирного неба над головой и с праздником.
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24.08.2022 16:16 Відповісти
Ну той що? Я вважаю що дитина буде просто у захоплені від того, що її батьки вивчають якусь іноземну мову та можливо разом буде її вивчати ще швидше за тебе! Тому булочки піджали та УПЕРЕД, до нового знання!
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24.08.2022 16:30 Відповісти
это все в теории красиво и любопытно, а на практике приходишь домой с работы и единственное о чем ты мечтаешь это - выспаться
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24.08.2022 16:35 Відповісти
Якщо якась тварюка каже що твоя мова штучна, то не треба робити як вона стосовноїї мови. Сама мова не може бути штучною, штучною може бути її назва!!! Це аксіома. Наприклад намагалися штучно зробити есперанто, НУ І ХТО НА НІЙ РОЗМОВЛЯЄ???!!! А від того, що мова московитів, племен мокшанських, фіно-угорських була названа "руССькою", вона штучніше не стала, стала просто штучно названою, не більш і не менш!!!
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24.08.2022 15:56 Відповісти
Танчик, якого біса ображаєш людей? Це не я кажу , а ВІКІПЕДІЯ і ряд даже російських вчених-істориків. Дивись, як він приплів слово - аксіома - . Тут йшла нормальна полеміка без образ, поки не з'явилася бидлятина, котора ні аналізувати ні читати першоджерел не вміє і не хоче, але висратися це, як 2*2. Бидло, читай першоджерела. Не згоден, то виправляй вікіпедію, енциклопедію, монографії. "Аксіома"?! ах-ха-ха-ха!!!!!
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24.08.2022 16:04 Відповісти
Та хай їм грець тим вченим, бо вони виходять з того, що у роССійській мові занадто богат о запозичень, але виходячи з походження Московії інакше і не може бути. Їх нація є сплавом багатьох більш старих, але так вже вони сформувались, нічого не зробиш. Ти ж не кажеш на бощ, що він "штучний", або чи можна вважати "штучними" тварин, які з'явились внаслідок суміши різних інших тварин?! А вчені вони іноді занадто ********** якоїсь старої теорії дотримуватись забуваючи, що час іде уперед. Самий гірший ворог нового, це старий вчений!!! До того ж може я художник, я так бачу!
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24.08.2022 16:24 Відповісти
"Танчику"! Я розумію, що тобі захотілося увірваться на форум і усіх "вишикувать на підвіконні в трусах і протигазі" Однак тут теж "не пальцем роблені"! І не "вчорашні"! Дехто тут - ще з довоєнного часу (тобто ще до 2014 року) Про "штучність" російської мови казали науковці ще з 19 ст Наприклад... Володимир Даль! Який "російську мову" іменував "великарусским наречием" (тобто "говіркою") Російська мова була створена як спрощений "жаргон" на основі подніпровського діалекту української мови (своєрідний "піджін-інгліш" для народів Московського царства ) Треба ж було якось "двунадесять языками" керувать? А для керівництва державою потрібні люди грамотні (вести канцелярську роботу між різними волостями) А грамотні люди (найближчі) - випускники Києво-Могилянської академії (жителі Подніпров"я) І переписку вони вели саме подніпровським діалектом Паралельно вчили місцевих дітей грамоті Само-собою у мову ту впліталися слова місцеві Українські слова видозмінилися під впливом угрофінської фонетики Так і виникло "великарусскае наречие"
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24.08.2022 16:38 Відповісти
Українська

Ерзя-мордовський

Мокша-мордовський

Доброго дня!

Шумбрачі!

Шумбратада!

До побачення!

Вастомазонок! Леді
шумбра!

Няемозонк!
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24.08.2022 16:45 Відповісти
то что современный русский искусственный я и без википедий знаю, но сути это не меняет.
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24.08.2022 16:08 Відповісти
Якраз суть справи в тому, що цей "язик" розроблявся, як імперський для діловодства, як єдиний в армії,щоб "зшити" ріномовні народи імперії, которі спілкувалися на угро-фінських, тюрських та балтських діалектах. Даже ще на початку 20-го століття генерал Денікін в своєму листі до генерала Врангеля скаржився, що вологодскіє зовсім не розуміють тамбовскіх і наоборот, а це приносить дуже великі незручності в командуванні військами.
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24.08.2022 16:27 Відповісти
не знаю какие дебилы разрабатывали его для деловодства с его километровыми словами, это еще без учета что только век назад отменили букву ять которую лепили куда не попадя и которая не несла никакого смысла. Как по мне качество русского языка с его 10001 тупыми исключениями, исключениями из исключений, пишется не так как слышится, это пишется в одних случаях вместе, в в других раздельно и тд и тп., как по мне это такое же рукожопое изобретение как и все что придумано кацапами
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24.08.2022 16:39 Відповісти
Це нічим не гірше від застосування "латиниці" у мовах германських та слов"янських Там теж купа "умовностей" - просто їх застосовують набагато довше і всі звикли Спробуй написать латинськими буквами англійське слово, як ти його чуєш, а не тими символами, якими всі звикли це поняття зображать на папері Одне слово "один" чого варте!
У росіян до цього ще додався і вплив угрофінської фонетики - саме тому для них слов"янське слово "паляниця" "язик вивертає"
А наша писемність творилася саме для слов"янської фонетики - тому ми як чуємо, так і пишемо!
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24.08.2022 18:09 Відповісти
Ага, защіта русскага ізика під час війни з русскімі? СБУ спить...
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24.08.2022 15:50 Відповісти
Якщо якась тварюка каже що твоя мова штучна, то не треба робити як вона стосовноїї мови. Сама мова не може бути штучною, штучною може бути її назва!!! Це аксіома. Наприклад намагалися штучно зробити есперанто, НУ І ХТО НА НІЙ РОЗМОВЛЯЄ???!!!
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24.08.2022 15:54 Відповісти
на эсперанто говорят в районе 1млн человек. Очень неплохо, как для идеально искусственного языка
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24.08.2022 15:58 Відповісти
Мені не почулося, ти написав/ла ГОВОРЯТЬ?! Не переплутала зі словом ЗНАЮТЬ?! Латинь знають десятки мільйонів служників церков, але НЕ РОЗМОВЛЯЮТЬ!!! Не плутайте одне з іншим!!!
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24.08.2022 16:02 Відповісти
Говорят говорят, есть целые семьи где внутри говорят исключительно на эсперанто. Понятное дело что попасть на таких людей редкость потому что миллион из почти 8 миллиардов человек это десятые доли процента.
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24.08.2022 16:07 Відповісти
Пробач, але де що по світу поїздив, і не бачив в різних країнах жодної сім'ї де б між собою, у побуті розмовляли есперанто. Це якась маячня. І питання, вони, ті про кого ти пишеш, вважають есперантцями, чи всеж таки відносять себе до якоїсь класичної нації, з її класичною мовою???!!!
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24.08.2022 16:26 Відповісти
Ну ездил - не увидел это не аргумент. Я так же не видел ни одной сумчатой мыши, однако это не значит что их не существует)
Личный опыт вообще очень слабый аргумент.
Какие еще эсперанцы?) язык это просто инструмент общения, а не страна). Гражданство может быть какое угодно.
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24.08.2022 16:32 Відповісти
Я я винен вірити НА СЛОВО?! Тут он на нас ціла країна напала тому, що більшість там повірили НА СЛОВО, що й Україні "фашизм" та "геноцид роССійськомовних". Ну і як воно?! Тому пробач, але штучні мови існують лише на папері задля втіхи когось, кому заплатили за її створення, а у повсякденному житті це нонсенс. Та й ідея есперанто полягала лише у тому, щоб була якась єдина мова, яку б знали УСІ, і це нікого б не ображало та не викликало суперечок чому ця мова міжнародна, а не інша!!!
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24.08.2022 16:38 Відповісти
Верить на слово не надо никому. Даже себе, не говоря уже о других. Извини, но на Украину напали не из за мифического фашизма или какого то геноцида русскоговорящих. Зачем повторять этот кацапский бред. Все мы прекрасно знаем почему напали на Украину:
а)Ресурсы
б)Жадность
в)Имперские амбиции
г)Русский шовинизм и ЧСВ
д)Очередное поднятие рейтинга.

Насчет эсперанто, да, идея была простого и понятного языка для всех, но идея с треском провалилась и не потому что эсперанто такой херовый язык, а потому что людям лень переучиваться.
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24.08.2022 16:46 Відповісти
Ви забуваєте, що росіскомовні люди це також ресурси. Думаєте просто так укладалось мільярди в кацапізацію українців? Хтось дурний, а ви один вумний.
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24.08.2022 16:59 Відповісти
да что вы прицепились к этому языку, в мире куча людей, сотни, тысячи любителей пуйла, которые и слова на русском не знают. Это не мешает им быть ватниками. Как не мешает гражданство других стран быть отъявленным ватником. Это какой то отчаянный примитивизм ставить знак равно между языком и тем что у человека в голове. По вашей логике среди глухонемых нет ни одного ватника
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24.08.2022 17:10 Відповісти
А я вас від кацапа відрізнити ?
Знаєте, як приємно жити в україномовному місті.
Це справжня Україна.
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24.08.2022 17:15 Відповісти
так же как вы отличаете идиота от умного, смешного от угрюмого, пьяного от трезвого, живого от мертвого.
Универсальный совет:
Используйте свой мозг!
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24.08.2022 17:24 Відповісти
Вас складно відрізнити від ідіота.

Як не старалась - не змогла.
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24.08.2022 17:36 Відповісти
Това не е моя грижа чи си така тъпа.
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24.08.2022 17:49 Відповісти
Танчик, якого біса ображаєш людей? Це не я кажу , а ВІКІПЕДІЯ і ряд даже російських вчених-істориків. Дивись, як він приплів слово - аксіома - . Тут йшла нормальна полеміка без образ, поки не з'явилася бидлятина, котора ні аналізувати ні читати першоджерел не вміє і не хоче, але висратися це, як 2*2. Бидло, читай першоджерела. Не згоден, то виправляй вікіпедію, енциклопедію, монографії. "Аксіома"?! ах-ха-ха-ха!!!!!

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24.08.2022 16:06 Відповісти
Список искусственных языков

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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2#mw-head Перейти к навигации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2#searchInput Перейти к поиску

Алфавитный список https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA искусственных языков (не включает https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BC языки программирования ):
НаименованиеКод https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639 ISO Год созданияСоздатель, место созданияОписаниеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8C%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE Адьюванто (Adjuvanto)1896https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD,_%D0%9B%D1%83%D0%B8_%D0%B4%D0%B5 Луи де Бофрон (Париж)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA апостериорный лингвопроект, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F лексически и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9 грамматически близкий к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE эсперанто и позднейшему https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%BE идо https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2#cite_note-_5073e85791f4f37c-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2#cite_note-_9303c480a36a8576-2 [2] https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%83&action=edit&redlink=1 Арахау (Ârahau [ara΄xaw])ahu (заявка)2006https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%91%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Иван Карасёв (Краснодар)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2#cite_note-3 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2#cite_note-4 [4] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%85 полисинтетический априорный . Издаёт https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%85 журнал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA Атлантийский язык 2001https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%9E%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4 Марк Окранд (США)язык https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0 Атлантиды https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BB%D0%B8 Африхили (Afrihili)afh1970К. А. Куми Аттобрах (Гана)собран из разных африканских языковhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD Балейбелен (Bâleybelen)zba1574Мухьи Гюльшени (Каир)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA апостериорный язык , лексика заимствована из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA персидского , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA турецкого и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA арабского , грамматика агглютинирует из турецкого языкаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%88 Бейсик-инглиш (Basic English)1932https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%B4%D0%B5%D0%BD,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7_%D0%9A%D1%8D%D0%B9 Чарльз Огден (Лондон)на английской основе: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA сокращённый https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C словарь (850 слов), английская https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9 грамматика осталась в основном без измененийhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2#cite_note-_9303c480a36a8576-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA Божественный язык (The Divine Language)1996https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA_%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD Люк Бессон искусственный язык, придуманный Люком Бессоном для фильма «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC) Пятый элемент »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Блиссимволика zbl1949Карл Блисс (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE Шанхайское гетто - Сидней)состоит из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0 идеограмм . Орган по стандартизации - международная группа «Blissymbolics Communication International» (BCI)https://ru.wikipedia.org/wiki/Brithenig Бритениг (Brithenig)bzt1996Эндрю Смит (Новая Зеландия)альтернативно-историческая реконструкция развития https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA валлийского языка https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%B4&action=edit&redlink=1 Вендергуд https://pt.wikipedia.org/wiki/Vendergood [pt] 1905https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D1%81,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81 Уи́льям Са́йдис (США)разработан 8-летним вундеркиндом на основе романских языковhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Wenedyk Венедык 2002https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD,_%D0%AF%D0%BD_%D0%B2%D0%B0%D0%BD Ян ван Стенберген (Нидерланды)вымышленный польско-романский языкhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD Вестрон (Adûni)1969-1972https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%A0%D1%83%D1%8D%D0%BB Дж. Р. Р. Толкин (Оксфорд)вымышленный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA априорный язык
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24.08.2022 16:12 Відповісти
Та это еще что, представляешь, сейчас на фронте, каждый второй военнослужащий ВСУ говорит на русском и при этом херачит русню. И как только они вернутся с фронта, СБУ тут же ими займется.
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24.08.2022 16:00 Відповісти
Не фантазуй, та не пиши маячню!
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24.08.2022 16:27 Відповісти
Та ясно... "Русскій мір - FOREVER!"
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29.08.2022 12:55 Відповісти
Щоб іспанець і не знав іспанської мови... ЦЕ нонсенс !
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24.08.2022 16:25 Відповісти
Внимательно надо читать что я написал, специально же в скобки взял большой кусок текста, ну?
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24.08.2022 16:29 Відповісти
Уважно читала. Ви написали багато. Але мовою окупанта.
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24.08.2022 16:57 Відповісти
ага,а еще буквами Кирила и Мефодия, которые выстроились у вас на экране пикселями Биллингсли. Язык это просто инструмент обмена информацией не надо придавать этому ненужные сакральные смыслы, а тем более отдавать права собственности на целый язык оккупанту, еще и совершенно безвозмедно. Сущность которую вы называете "языком" хранится у меня в голове, считайте это моей личной интеллектуальной собственностью и меня немного огорчает что вы мою собственность приписали оккупанту.
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24.08.2022 17:05 Відповісти
А то нічого, що ваш мозок працює по кацапськи? Ви думаєте кацапським язиком, так і живете.
Тому і знаходите виправдання своїм лінощам , щоб не вчити мову. Бо кацап, який живе всередині, корчиться в муках лише за згадки про мову
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24.08.2022 17:14 Відповісти
Мой мозг работает логически. И не по кацапски и не по украински и не по турецки. А еще я пользуюсь математикой и языками программирования, это тоже "кацапский язык"?
Хватит уже херню нести пытаясь высосать из пальца некую жуткую ужасную историю про связь кацапства и языка. Если бы все так было просто. Когда Америка вела освободительную войну от Англии, ей почему то в голову не пришло отказаться от английского языка, хотя это как вы выражаетесь - язык оккупанта. Удивительно, правда?
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24.08.2022 17:18 Відповісти
Логічєскі?
Що ви брешете... По кацапськи ваша голова працює. Ви думаєте не цифрами а словами.
І досить вже насмоктувати мову окупанта. Дістали вже.
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24.08.2022 17:33 Відповісти
угу логически, я как никак - программист.
Ваши фобии меня не касаются. Всего хорошего. Не желаю общаться с человеком с низким коэффициентом интеллектуального развития.
Думаю я на своем родном языке и это не русский и не украинский.
Но няма да го разбиреш за штото ни сие славянка. За това ти казвам чао.
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24.08.2022 17:42 Відповісти
Програміст ? Ну і що з того ?
Поки бачу лише пихатість та заразумілість на фоні використання росіскої мови.
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24.08.2022 17:55 Відповісти
Твоя мръсната уста са закрива ли на някога? Няма да ти повтарям чи ни искам да говоря з теб. Глупав човек не е мои интерес.
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24.08.2022 18:00 Відповісти
Жалюгідно
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24.08.2022 18:04 Відповісти
на какъв език да ти кажа отче? На ли е иска да разворям з тебе на родния ми език. Имаш с това проблема?
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24.08.2022 18:09 Відповісти
Масковскій піп тебе хрестив ))
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24.08.2022 18:17 Відповісти
Оште един поток от тъпи кучески предположения Изобщо никой не ме е кръщавал. Моето семейство не го прави тези глупави обичаи. Гледай да ни си счупишь главата от тези счупени шаблони.
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24.08.2022 18:28 Відповісти
Це мертва мова.
Вчи живу.
От бачиш, як почне змінюватись твоє українське життя.
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24.08.2022 18:30 Відповісти
агресивно тъпо създание куя то требава от други да говорят на негоя език - тва не про руснака ти говоря, а про теб. Не виждам разлика. Шовинизъм и не уважение към другите нации и езици. Наричането на българския език мъртъв? Сериозно?
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24.08.2022 18:34 Відповісти
А ти повагу до України виявив?
Де саме?
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24.08.2022 19:47 Відповісти
Какой еще старый язык. Это болгарский, такой же молодой как ты, примерно 800 лет ему.
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24.08.2022 19:54 Відповісти
ау идиотка, мы являясь гражданами другой страны активно помогаем Украине, мало того, брат еще в ВСУ служит, мне будет дебил с канады указывать на каком языке мне общаться и оскорблять мою страну, серьезно? Остается признать что и среди украиноязычных полно дебилов.
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24.08.2022 19:57 Відповісти
Би било интересно да се види реакцията на българското посолство на твърденията, че българският език е мъртъв. Вероятно така шовинистите изразяват своята благодарност към страните, които помагат на Украйна
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24.08.2022 18:38 Відповісти
Мені здалось що тебе московський піп кадилом тріснув, то ти і заговорив на старій мові. А це болгари..
Ну таке.. то ти громадянин якої країни? Болгарії чи роіські?
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24.08.2022 19:50 Відповісти
Будете продолжать в том же духе я вас подальше пошлю, двое прямых кровных моих родственников( один с ранением) вот прямо в эту секунду находятся в ВСУ, и они - русскоговорящие, давайте я их соберу в конфу как то и вы им в лицо скажете что внутри них живет кацап, ок?
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24.08.2022 17:21 Відповісти
Думаю, зі мною вони почнуть спілкуватись як люди - українською. Саме за це вони воюють, поки ви в тилу мову окупанта захищаєте
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24.08.2022 17:34 Відповісти
Да, тебе лучше знать на каком языке мой родной брат общается, разумеется. Он знает всего два языка русский и болгарский, так что там насчет конфы, я не шучу. За одно посмотрю какая ты смелая сказать людям в лицо, что они кацапы, воюя на фронте?
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24.08.2022 17:45 Відповісти
А чого ви ховаєтесь за братом?
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24.08.2022 17:56 Відповісти
Кък можеш да бъдеш такова тъпа? Ти казваш чи руснацки език това е език на окупанта, пък аз ти казвам чи моя брат говори по руснацки, на ли е по твоята логика той кацап? Като не разбираш елементарни нешта, ко моя повече да ти кажа?
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24.08.2022 18:05 Відповісти
А якою мовою розмовляє окупант ?
Пригадую як русняк вимагав у наших дівчат в Туреччині гаваріть па русскі. Наказував. Погрожував.
Певно перед цим він вас обробив.
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24.08.2022 18:08 Відповісти
и с какво се различаваш сега от този руснак?
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24.08.2022 18:11 Відповісти
Це було моє питання. Чим ти відмінний від русні.
не хочеш бути вільною людиною, живеш рабом.
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24.08.2022 18:19 Відповісти
аз не те заставям да говориш на други език, нали е така? Пак ти, като този руснак, искаш да говоря на твоя език. Какво е различие теб от него?
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24.08.2022 18:23 Відповісти
Відмінність у тому що я наполягаю на тезах, що українці мають володіти державною мовою, мають її поважати і розвивати, це прямо означає - ВИКОРИСТОВУВАТИ.
А кацап наполягає, щоб українки спілкувались мовою окупанта та вбивці.
Як на мене різниця величезна.
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24.08.2022 18:28 Відповісти
пък кой ти каза чи сам гражданин на Украина? Кък можеш да бъдеш толкова тъпа? Кък си дожувяла до този век?
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24.08.2022 18:40 Відповісти
Гражданін..
Але не Громадянин
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24.08.2022 19:46 Відповісти
Түркі тілілермен айтасыңдар?
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24.08.2022 18:19 Відповісти
nope
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24.08.2022 18:24 Відповісти
Ну то й не хизуйся знанням болгарської! Вона може буть для тебе рідною А казахську я почав вивчать самостійно - бо жив поряд з ними
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24.08.2022 18:55 Відповісти
я не хизуюсь, это реально моя родная речь, у меня в семье разговорная речь - болгарская.
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24.08.2022 18:58 Відповісти
Ну так якого ти чорта випендрюєшся? Ти в Україні живеш? Чому не знаєш державної мови? Саме про це тобі "натякнули" А ти "поліз у бутилку" (не пробуй мене "бутилкою" дорікнуть - це ідіоматичний вираз, а вони не перекладаються)
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24.08.2022 20:12 Відповісти
кто тебе сказал что я не знаю украинского языка, вы мое сообщение вообще читали, черти?
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24.08.2022 20:14 Відповісти
"Чертєй" шукай у дзеркалі - так зручніше Тебе прямо запитали - чому ти не спілкуєшся на україномовному сайті українською мовою, будучи громадянином України І про "російськомовних українців те ж саме сказали А ти "розвів срач на голому місці"! У мене зять - білорус Рідної мови не знає До 24 лютого говорив виключно "російською чернігівською" мовою Зараз перейшов виключно на українську Хоча вона йому по роботі не так і потрібна - він працює в основному мовчки
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24.08.2022 20:31 Відповісти
черт этот тот кто читает так что одно слово в ухо, другое в нос, я хз как вы там читаете, в моем первом сообщении все четко расписано. Закон про языки почитай и не задавай тупых вопросов. Будешь со мной деловую переписку вести будет все на украинском как и полагается. Я в своей работе использую три языка и ниче - здоров ( в том числе и украинский )
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24.08.2022 20:37 Відповісти
Ти МЕНЕ вчиш законам? Про який саме закон йде мова? Якою саме нормою цього закону ти тут оперуєш? Давай! "Налякай" мене! Може я "забоюся"?
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24.08.2022 20:47 Відповісти
Про тот самый закон, по которому ты требуешь от меня чтобы я общался тут на украинском.
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24.08.2022 20:49 Відповісти
Я задав чітке питання "На яку норму закону ти посилаєшся, коли зі мною полемізуєш?" Дай відповідь І тоді я тобі відповім!
А я від тебе нічого не вимагав Я колись теж був "толерантним" і відповідав на коментар мовою опонента - поки мене не почали такі, як ти, "клювать у зад" "А чево ты - такой "патриот Украины" пишешь па-русски?" І я принципово перейшов на рідну мені українську мову (хоча російською володію не гірше - більшість "русскаязичних" на форумі мені "в підметки не годяться")
Ти сперечався з іншою людиною "Срач" розвів саме ти (хоча є чим дорікнуть і твоїй опонентці)
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24.08.2022 21:05 Відповісти
нарешті люди почали тверезо оцінювати "наших громадян" на Сході, оцих жителів "рєспублік", це раби по суті та в дії, ви тільки подумайте - їм роздали зброю, всім, і кого на вулиці спіймали, й на роботі знайшли й додому прийшли..., а вони її взяли та не повернули її проти загарбників, а тупо, як барани, пішли вбивати своїх співвітчизників...
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24.08.2022 14:56 Відповісти
От не можу я з тобою погодитись! Можливо там, на сході, дійсно люди вірили у те, що на Рашці краще живеться дивлячись роССійські новини та серіали, дивлячись на тих роССіян яки завдяки високим доходам дозволяли собі їздити на відпочинок за кордон, не думаючи, що таких на еРеФії меншість, але достатньо, т.я. роССіян в 4-ро більше ніж українців, щоб думати ніби там краще живуть усі, яких бачили коли ті приїздили у Крим, і тільки тому вважали що на Масквабаді більше турбуються про людей, а це означало для них, що треба рівнятися на РоССію. До того ж зовсім не стільки зі сходу України, скільки з заходу їздили заробітчани до Рашки! Тому не треба людей таврувати. Окрім того я особисто знайомий з багатьма людьми з Донбассу, які не кращі, але й не гірші ніж з будь якого регіону України. Без безпосередньої участі Кремля ніколи не було б ніякої ЛуганДонії та "роССійського" Криму, це зовсім не ініціатива, як то кажуть, "народу", а хто каже інакше - БРЕШЕ!
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24.08.2022 15:15 Відповісти
де ви бачили, щоб я казала про "народну" ініціативу подій, що трапились на Донбасі в 14 році, без народної підтримки вони б не сталися, це по-перше, по друге - підтримка у разі таких подій це й не заперечення також, мовчання в такому випадку - це теж підтримка..., зараз вони теж мовчать, хоч обставини змінились..., і до речі, я теж з Донбасу...
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25.08.2022 11:25 Відповісти
русский - не национальность, а место во вселенской иерархии мрази - где-то между канализационной крысой и сифилисом. (с)
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24.08.2022 15:11 Відповісти
Те, що сама назва "руССький" штучна, не секрет, т.я. це наслідок рішення Петра 1-го та його сенату у 1721 році коли Московське царство перейменували у "РоССію" а мешканців її, відповідно, у "руССьких", тобто "ті хто живе у РоССії" і казали - "руССький татарин", "руССький удмурт" і т.д. з часом відкинувши додаток з назвою національності. Тому це єдина нація у якій назва є відповіддю на питання "ЯКИЙ?", а не "ХТО?". Але сами вони і мова їхня не штучна, з походженням від не слов'янських, але фіно-угорських племен Московії таких як мокши, удмурти, мордва, та ще тюркські племена, такі як татари, які, у більшості, до появлення Московського княжества, не мали своєї державності. З якогось лиха московитам захотілося мати спільні корені не з Ордою, а з Русью, точно не знаю, мабуть тому що Орда з Азії, а їм кортіло до Європи, от вони і вигадали, а потім поширювали думку про єдність коренів з русинами. З тих часів це стало ідеєю фікс для московитів, вони почали вважати себе слов'янами та стали боротися за володіння Україною (до того Великого князівства Руського у складі Великого князівства Литовського, Руського, Жимойського) яка була і є ланкою для них з Русью. Це і є єдина справжня причина, чому роССіяни бажають бути "єдиним народом" з українцями та володіти Україною, без якої вони відчувають себе НІКИМ, що недалеко від істини!
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24.08.2022 15:41 Відповісти
"Русскій язик", не наслідок рішення Петра1, бо він був придуманий в 1661 році хорватом Ю. Крижанічем. Петро1 народився 1672 р. тобто за 11 років дл того, як вже була придумана штучна "язьік".
Читайте першоджерела та не ображайте людей.
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24.08.2022 16:17 Відповісти
Він не язик придумав, а назву для країни, і як наслідок, народу. А як вони базікали, так і продовжили. Мабуть ти погано прочитав мій пост і не зрозумів, що я про те й писав, що мова НЕ МОЖЕ БУТИ штучною, штучною може бути ЇЇ НАЗВА!!!
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24.08.2022 16:33 Відповісти
Зрозуміло Читати першоджерела та наукову літературу це не ваше. Ваше,це виставляти свої доводи єдино правильними, даже якщо вони абсоютно суперечать науці та обзивати людей, которі мають свою думку та спираються на першоджерала - тварюками.
Посто клас!
Далі немає сенсу спілкуватися в цьому ключі. Прощавайте.
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24.08.2022 16:45 Відповісти
Українська

Ерзя-мордовський

Мокша-мордовський

Доброго дня!

Шумбрачі!

Шумбратада!

До побачення!

Вастомазонок! Леді
шумбра!

Няемозонк!
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24.08.2022 16:53 Відповісти
якщо "по-зоології", то до кацапів-людожерів українці ставляться, як до заразних щурів, а до НИНІШНІХ білорусів - як до "домашніх" тарганів, шкода тільки, що досі, завдячуючі зевладі, у Українців нема "капців" - достУпної-легальної зброї, без регистрації у фаворитів Банкової Портнова-татарова
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24.08.2022 15:16 Відповісти
Так а как же адиннарот…
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24.08.2022 17:37 Відповісти
Вы с перва каклы у себя разберитесь,во владелец канала Майдан_Киiв в зелло Тарпан с Днепра уже восьмой год ведет антиукраинский и антиевропейский наратив и никто его неищет
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24.08.2022 19:31 Відповісти
Ти і литовською так "грамотно" пишеш, "Шарікас"?
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24.08.2022 20:39 Відповісти
Наша русофобія недостатня!
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24.08.2022 19:44 Відповісти
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