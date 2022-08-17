90% українців довіряють військовим та ветеранам, - опитування

На думку українців, у суспільстві зараз домінує гордість та вдячність ветеранам, які захищають країну. Опитування провели група "Рейтинг" з ініціативи Українського ветеранського фонду Міністерства у справах ветеранів України .

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила Виконавча директорка Українського ветеранського фонду Наталія Калмикова під час презентації соціологічного опитування "Образ ветеранів в українському суспільстві".

"Ідея опитування народилась тоді, коли зрозуміли, що з початком повномасштабного вторгнення змінилась кількість людей, які проходять службу, а також кількість родин загиблих бійців. Зміни колосальні. Ми періодично будемо проводити такі опитування, щоб розуміти ситуацію, вчасно реагувати змінами та напрацюванням політик підтримки та інформаційних кампаній", - говорить Калмикова.

Прогнозується, що понад 5 мільйонів ветеранів буде в Україні по завершенню російсько-української війни.



"Повністю змінюємо підхід у наданні державою соціальних гарантій ветеранам. Відходимо від пільгоорієнтованих програм та надаємо інструменти, які захисники зможуть використовувати. Розробляємо систему переходу від військової кар’єри до цивільної. Зараз цей законопроєкт вже направлено на підпис президенту. За результатами опитування зрозуміли, що найбільше людей турбує ймовірність безробіття. УВФ вже розбив програми підтримки ветеранського бізнесу. Фонд розробляє нові гранти та проєкти, які дадуть можливість ветеранам створювати новий бізнес. Закладаємо нове ветеранське підприємництво за формулою "захисник працює на захисника", яке розширить працевлаштування після перемоги", - зазначає Олександр Порхун, перший заступник міністра у справах ветеранів України.



Наразі 40% опитаних вважають, що рівень зарплати військових, які безпосередньо беруть участь у бойових діях — оптимальний, 32% переконані, що оплата є нижчою необхідного рівня й незначна частина — 11%, вважають її вищою.



"Ключові маркери розуміння образу ветерана уже сформувалося. У середовищі половини українців є близькі, які дотичні до питань війни чи брали в ній участь. Найбільше цих людей серед молоді, які зараз воюють. Це зміна акценту на тому, хто такий ветеран: що це не людина старшого віку, а молоді люди. 46% респондентів асоціюють ветеранів, як учасників АТО (ООС). Проте молодь частіше підтримує стереотип про те що "ветеран" - це учасник Другої світової війни", - зауважує Любомир Мисів, заступник директора Соціологічної групи "Рейтинг".

"90% опитаних українців довіряють військовим ЗСУ, ветеранам нинішньої війни та ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 років. 64% опитаних відчувають до ветеранів російсько-української війни вдячність та 50% — гордість.", - додає Мисів.

6-7 серпня 2022 року Український ветеранський фонд спільно з Соціологічною групою "Рейтинг" провів опитування серед українців, щодо розуміння суспільством образу ветеранів. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3.1%.