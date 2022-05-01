Планується створити онлайн-музей ветерана, - Мінветеранів

Міністерство у справах ветеранів України ініціювало створення інтерактивного онлайн музею ідентичності Ветерана (Захисника/Захисниці).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мінветеранів.

Зазначається, що відповідний проєкт було презентовано під час онлайн-зустрічі міністра у справах ветеранів України Юлії Лапутіної та команди Мінветеранів з представниками Світового конгресу українців.

Головна його ідея - розповісти світовій спільноті про ідентичність українців, правдиву історію України та ветерана-захисника у максимально доступний цифровий спосіб.

Заступник міністра у справах ветеранів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Тетяна Калита наголосила, що особливе значення цей проєкт має сьогодні, коли весь український народ чинить колосальний спротив повномасштабній російській агресії, захищаючи свою землю, незалежність та ідентичність.

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"Це дасть можливість світу сприймати всю інформацію про нас у доступній прийнятній формі. Особливо це стосується сучасної молоді, яка надає перевагу цифровому контенту - коротким текстам, відео, анімації, які є для них зрозумілими. Також контент має бути перекладений на основні міжнародні мови, що дозволить донести безбар'єрно всьому світу про те, як був сформований Український Ветеран, яка його ідентичність, хто такі Захисники та Захисниці", - зазначила Калита.

За її словами, завдяки таким цифровим рішенням понад п'ять мільярдів людей у світі зможуть інтерактивно відвідати музей Українського Ветерана. "Нам потрібна підтримка не лише всередині країни, а й усього світу. Тому що українці - єдині, незважаючи на місцезнаходження у світі. Ідентичність українця - це не лише той, хто перебуває в Україні, а й той, хто підтримує Україну з-за кордону", - заявила Калита.

Своєю чергою, міністр у справах ветеранів висловила вдячність всім представниками Світового конгресу українців за потужну та скоординовану підтримку світового українства у протистоянні російській агресії. Вона також запросила долучитися до подальшої співпраці й поширення у всіх країнах світу проєктів міністерства щодо підтримки українських Захисників і Захисниць та їхніх сімей.

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