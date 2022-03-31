Ветеранський фонд допомагатиме українським захисникам та їхнім родинам - вимушеним переселенцям, - Лапутіна

У період дії воєнного стану в Україні державна установа "Український ветеранський фонд" надаватиме підтримку ветеранам війни, членам їхніх сімей та родинам загиблих Захисників і Захисниць щодо інтеграції їх на нових місцях проживання.

Про це заявила міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна, інформує Цензор.НЕТ.

Вона нагадала, що Фонд був створений за ініціативи команди Мінветеранів з метою підтримки спроможностей Міністерства щодо реалізації державної ветеранської політики, зокрема, у наданні фінансування сучасним проєктам, спрямованим на підтримку ветеранів та членів їхніх сімей.

"Проте наразі Україна протистоїть повномасштабний російській збройній агресії, ведуться бойові дії, і ми розуміємо, що Фонд має також працювати на нашу перемогу. І залучатись до проєктів, які будуть сприяти, у тому числі, допомозі родинам загиблих Воїнів, взагалі допомозі родинам наших Захисників та Захисниць, які переселились в інші населені пункти", - зазначила міністр.

За словами Лапутіної, вже сформовані Наглядова рада УВФ та керівництво Фонду, наразі ведуться активні роботи над започаткуванням основних напрямків діяльності установи.

"І як тільки будуть відкриті рахунки, ми будемо просити наших міжнародних наших партнерів, національних донорів долучитись до Фонду, перераховувати туди кошти, щоб ми могли спрямовувати їх на основні напрями діяльності", - додала міністр.

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