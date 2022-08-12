98% українців вірять в перемогу та схвалюють дії ЗСУ, - опитування. ІНФОГРАФІКА
В Україні провели опитування щодо настроїв громадян стосовно дій Збройних сил та глави держави, а також запитали, чи вірять вони у повернення всіх територій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на опитування, проведене соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру аналітичних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI).
За результатами опитування, 98% респондентів вірять, що Україна переможе у війні. Лише 1% опитаних відповіли, що не вірять і ще 1% опитаних не визначилися з відповіддю. Під час опитування у квітні, у перемогу України у війні вірили 97% опитаних.
59% респондентів відповіли, що рішуче підтримують дії президента Володимира Зеленського, 32% – сказали, що скоріше підтримують його. Загальна кількість опитаних, що підтримують дії глави держави - 91%. Рішуче не схвалюють дії Зеленського - лише 2% респондентів, ще 5% – скоріше не схвалюють. За результатами опитування, підтримка президента дещо знизилася порівняно з квітнем, коли його дії рішуче схвалювали 74% опитаних та 20% обрали відповідь "скоріше схвалюю".
Дії Збройних сил України рішуче підтримують 88% опитаних, скоріше підтримують – 10%. Тобто загалом 98% українців схвалюють дії українських захисників.
Українці більше висловлюють схвалення щодо членства держави в НАТО. 72% українців заявили, що підтримали б вступ до Альянсу. Тоді як у квітні про підтримку вступу до НАТО заявляли лише 59% опитаних.
Більшість українців не вірять, що будуть домовленості про поступки територією Росії. 64% вважають, що Україна поверне пі контроль всі території в межах міжнародно визнаних кордонів у 1991 році. Ще 14% вважають, що Україна поверне собі територію, яка була під її контролем до нападу Росії 24 лютого 2022 року.
На запитання "На які поступки ви особисто готові піти, щоб покласти край війні?" 40% відповіли, що ні на які. 29% вважають, що Україна може заявити про нейтральний статус та відмовитися від вступу до НАТО. 8% відповіли, що російська мова може бути визнана другою державною. 6% вважають, що Україна може визнати так звані "ДНР" і "ЛНР" незалежними державами в межах, які були окуповані до 24 лютого, а 5% готові визнати Крим частиною Росії.
Опитування проводилося соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру аналітичних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI) 27-28 червня на всій території України, окрім окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей за допомогою комп'ютерних телефонних інтерв'ю (CATI) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Загалом було опитано 2004 українців віком від 18 років. У вибірку не включено українців, які зараз не перебувають в Україні. Похибка вибірки не перевищує 2%. Дослідження фінансувалося Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).
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как можно было вкладываться в асфальт а не в оборонку ?
Там, де ідут бої, цілих доріг немає, «бистро» не виходить, розумнику..
і що в вашому розумінні - хамити??? нагадувати про помилки у виборі каклет, безумних, арахамій, третьякових, юзиків і інших пузиків, якіх жодного нема і не буде в окопі...
вася, я вибачаюся. це дійсно образлива кличка, але просто нема вже ніяких сил слухати і читати, як ви виправдовуєте свого боневтіка, а наших тим часом убивають, а азовців тим часом катують, а проти патріотів заводять справи, а єрмака все не звільняють, а опозиційні канали все не відкривають. і вибачень за свої про*оби не приносять!
бо моє ЗСУ каже "дякую" за зброю і набої, за прилади нічного бачення, за стугни і хамерси, за джавеліни і байрактари... там де моє ЗСУ там не принципово чи є дороги (бо так жеж бистро по нім їздять і орки) , ба більше, від тих доріг де не де зосталися клапті... а те на чому підлітає моє ЗСУ може їздити і по бездоріжжю (дякувати волонтерам і Пороху, що підганяє такі "дарунки" яким кривавий асфальт не потрібен)
Тому що від ЗСУ нічого з перечисленого тобою , не залежить .! .
Сидіння в обороні це - тому що немає необхідної зброї для наступу ( 100% вина на владі , яка не готувалась до війни ) , здача півдня України - теж повністю вина керівництва країни ( бо , як казала Люська - проє.алі ) ,, за дрг в тилу - відповідає СБУ ,, ну і - 2500 здалися в полон за наказом ЗЕ , а не командування ЗСУ ..
А вот підтримка дій Зеленського? Це якийсь то нонсенс. Ну судячи з коментарів на цьому форумі.
З цим треба щось негайно робити.
Заспамити або забанити наприклад.
Якби спитали про ставлення до того, що Боневтік не реагує на інформацію про те, що дєрьмак агент ФСБ, думаю, результат був би іншим.
Хоча…
це радує.
Цензор молодець, всю інформацію подав, а не уривками, як деякі.
Фактично Зе і НАТО антагоністи
Смерть рашизму! Слава ЗСУ!
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Быстренько меня в спам.
Россия, фашистская наша держава,
Палаческий мир «беззаветной любви».
Здесь нет достижений, есть лживая слава,
Здесь нету прогресса, есть руки в крови.
Славься, Отечество неблагородное,
Рабских народов союз роковой.
Предками взращена низость народная.
Свят Швабростан, мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
В аренде китайской леса и поля.
Рабочие гибнут, соседа «смиряя»,
Заводы стоят - ни машин, ни гвоздя.
Славься, Отечество неблагородное,
Рабских народов союз роковой.
Предками взращена низость народная.
Свят Швабростан, мы гордимся тобой!
Широкий простор для войны и для гроба
Грядущие нам открывают года.
Врагов полпланеты родная трущоба
Нашла, в том не видя большого вреда.
Славься, Отечество неблагородное,
«Спецопераций» и пыток оплот!
Партия Путина, горе народное,
Нас ободрав, в Рай Россию ведет!
Сподіваюсь Зеленського чекає та же участь.
Головне Перемога. Хай працює до нових виборів. А на виборах громадяни вже дадуть йому свою оцінку.
Зе і Зе влада ?