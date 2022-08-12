УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12862 відвідувача онлайн
Новини Війна
4 450 51

98% українців вірять в перемогу та схвалюють дії ЗСУ, - опитування. ІНФОГРАФІКА

україна

В Україні провели опитування щодо настроїв громадян стосовно дій Збройних сил та глави держави, а також запитали, чи вірять вони у повернення всіх територій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на опитування, проведене соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру аналітичних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI).

За результатами опитування, 98% респондентів вірять, що Україна переможе у війні. Лише 1% опитаних відповіли, що не вірять і ще 1% опитаних не визначилися з відповіддю. Під час опитування у квітні, у перемогу України у війні вірили 97% опитаних.

98% українців вірять в перемогу та схвалюють дії ЗСУ, - опитування 01

59% респондентів відповіли, що рішуче підтримують дії президента Володимира Зеленського, 32% – сказали, що скоріше підтримують його. Загальна кількість опитаних, що підтримують дії глави держави - 91%. Рішуче не схвалюють дії Зеленського - лише 2% респондентів, ще 5% – скоріше не схвалюють. За результатами опитування, підтримка президента дещо знизилася порівняно з квітнем, коли його дії рішуче схвалювали 74% опитаних та 20% обрали відповідь "скоріше схвалюю".

98% українців вірять в перемогу та схвалюють дії ЗСУ, - опитування 02

Читайте також: Російське опитування: 65% росіян хочуть миру з Україною, але 60% підтримали б і новий наступ на Київ

Дії Збройних сил України рішуче підтримують 88% опитаних, скоріше підтримують – 10%. Тобто загалом 98% українців схвалюють дії українських захисників.

Українці більше висловлюють схвалення щодо членства держави в НАТО. 72% українців заявили, що підтримали б вступ до Альянсу. Тоді як у квітні про підтримку вступу до НАТО заявляли лише 59% опитаних.

98% українців вірять в перемогу та схвалюють дії ЗСУ, - опитування 03

Більшість українців не вірять, що будуть домовленості про поступки територією Росії. 64% вважають, що Україна поверне пі контроль всі території в межах міжнародно визнаних кордонів у 1991 році. Ще 14% вважають, що Україна поверне собі територію, яка була під її контролем до нападу Росії 24 лютого 2022 року.

98% українців вірять в перемогу та схвалюють дії ЗСУ, - опитування 04

Також читайте: 54% респондентів зараховують себе до Православної Церкви України. Лише 4% зараз ідентифікують себе з УПЦ МП, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

На запитання "На які поступки ви особисто готові піти, щоб покласти край війні?" 40% відповіли, що ні на які. 29% вважають, що Україна може заявити про нейтральний статус та відмовитися від вступу до НАТО. 8% відповіли, що російська мова може бути визнана другою державною. 6% вважають, що Україна може визнати так звані "ДНР" і "ЛНР" незалежними державами в межах, які були окуповані до 24 лютого, а 5% готові визнати Крим частиною Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 79% українців підтримують візовий режим із Росією, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

98% українців вірять в перемогу та схвалюють дії ЗСУ, - опитування 05
Опитування проводилося соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру аналітичних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI) 27-28 червня на всій території України, окрім окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей за допомогою комп'ютерних телефонних інтерв'ю (CATI) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Загалом було опитано 2004 українців віком від 18 років. У вибірку не включено українців, які зараз не перебувають в Україні. Похибка вибірки не перевищує 2%. Дослідження фінансувалося Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).



Зеленський Володимир (24318) опитування (1967) ЗСУ (7658)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+29
Все буде УКРАЇНА!
показати весь коментар
12.08.2022 09:38 Відповісти
+23
так може робити тільки або дибіл, або кацап - що в принципі одне й те ж саме
показати весь коментар
12.08.2022 09:41 Відповісти
+21
Как можно жить в Украине и не поддерживать нашу героическую армию????????
показати весь коментар
12.08.2022 09:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все буде УКРАЇНА!
показати весь коментар
12.08.2022 09:38 Відповісти
Как можно жить в Украине и не поддерживать нашу героическую армию????????
показати весь коментар
12.08.2022 09:39 Відповісти
так може робити тільки або дибіл, або кацап - що в принципі одне й те ж саме
показати весь коментар
12.08.2022 09:41 Відповісти
а как можно за 30 копеек сдавать позиции и координаты???
как можно было вкладываться в асфальт а не в оборонку ?
показати весь коментар
12.08.2022 09:44 Відповісти
Яке це «ваше»?!
Там, де ідут бої, цілих доріг немає, «бистро» не виходить, розумнику..
показати весь коментар
12.08.2022 10:07 Відповісти
о, зебіл об'явився. вася, от скажи, ти реально не розумієш, що зараз ці дороги роздовбані, розтрощені снарядами ворога і по них не дуже-то і проїдеш? а у нас снарядів якраз немає, щоб у відповідь вистрелити, бо всі гроші витрачені не на снаряди/Нептуни/Вільхи/Богдани/дрони, а на велике крадівництво. ці дороги були такі дорогі, як ніякі в світі. бо на їх будівництві крали гроші, які потім в конвертах заносили зеленим слугам, щоб правильно голосували. 30 тис дол на місяць кожному. і ці гроші вкрадені у тебе, у тебе!! чи ти подоляківський бот? і з своїх 3 грн за комент ніяких податків не платиш?
показати весь коментар
12.08.2022 10:09 Відповісти
Ти за кого голосував?
показати весь коментар
12.08.2022 10:24 Відповісти
ні одному Українцю (справжньому) ні разу не нахамили))))
і що в вашому розумінні - хамити??? нагадувати про помилки у виборі каклет, безумних, арахамій, третьякових, юзиків і інших пузиків, якіх жодного нема і не буде в окопі...
показати весь коментар
12.08.2022 10:31 Відповісти
Ти бач,як за Україну болить Алєксандру?
показати весь коментар
12.08.2022 10:43 Відповісти
це він за зебіла обідився. бо воно співзвучне із дебіл.
вася, я вибачаюся. це дійсно образлива кличка, але просто нема вже ніяких сил слухати і читати, як ви виправдовуєте свого боневтіка, а наших тим часом убивають, а азовців тим часом катують, а проти патріотів заводять справи, а єрмака все не звільняють, а опозиційні канали все не відкривають. і вибачень за свої про*оби не приносять!
показати весь коментар
12.08.2022 10:46 Відповісти
вася і Вася.. тож... две бальшие разницы - як кажуть в Одесі)))
показати весь коментар
12.08.2022 12:32 Відповісти
Забули добавити - "зато Поррраххх..." Я до сих пір не можу визначити яке лайно гірше - порохолайно чи зелайно.
показати весь коментар
12.08.2022 22:18 Відповісти
а яке у вас ЗСУ?
бо моє ЗСУ каже "дякую" за зброю і набої, за прилади нічного бачення, за стугни і хамерси, за джавеліни і байрактари... там де моє ЗСУ там не принципово чи є дороги (бо так жеж бистро по нім їздять і орки) , ба більше, від тих доріг де не де зосталися клапті... а те на чому підлітає моє ЗСУ може їздити і по бездоріжжю (дякувати волонтерам і Пороху, що підганяє такі "дарунки" яким кривавий асфальт не потрібен)
показати весь коментар
12.08.2022 10:17 Відповісти
Я не хочу нікого образити. Але думати то не властиво живій істоті. Це скоріш виняток. Людина включає мізки тільки для задоволення основних потреб як і тварини. Так живе більшість на планеті. Сама здатність думати критично це вже прояв інтелекту. А таких людей не багато. Але в Україні це критична маса 15-20%( я не про політику). Яка рухає нас у перед. Ще 40-50% це люди які йдуть за лідером і здатні приймати рішення попри лінь. Ну і амеби. Це раби і їх нащадки бо вони ні нащо не здатні. А можуть лише бубніти. В тому числі про ковбасу по 2.20 і "вяличие СССР".
показати весь коментар
12.08.2022 10:17 Відповісти
Зазвичай це москвороте бидло, що зневажає один з головних атрибутів держави і нації - державну мову.
показати весь коментар
12.08.2022 15:49 Відповісти
показати весь коментар
12.08.2022 09:42 Відповісти
Оманські кнурі знову беруться до розправ з ГЕПРОЯМИ УКРАЇНИ ?
показати весь коментар
12.08.2022 09:44 Відповісти
Що це ще за 2% зрадників!!!
показати весь коментар
12.08.2022 09:48 Відповісти
Та щури завжди знайдуться, ідіотів у суспільстві вистачає
показати весь коментар
12.08.2022 09:59 Відповісти
ОПГ СН три года готовила вторжение Орды в Украину. Разоружало армию... а вы предлагаете воинам ЗСУ с "сапёрными лопатками" идти на танки??!! Сами попробуйте. И сейчас эти твари творят беспредел в Украине преследуя людей за реальный вклад в оборону Украины. Спасибо американскому народу за помощь и понимание... это не наша жОПа... 73% в 2019 проголосовали за войну, спасибо им.
показати весь коментар
12.08.2022 10:08 Відповісти
Манипуляция чистейшей воды )) - це ти свій коментар так назвав ?
Тому що від ЗСУ нічого з перечисленого тобою , не залежить .! .
Сидіння в обороні це - тому що немає необхідної зброї для наступу ( 100% вина на владі , яка не готувалась до війни ) , здача півдня України - теж повністю вина керівництва країни ( бо , як казала Люська - проє.алі ) ,, за дрг в тилу - відповідає СБУ ,, ну і - 2500 здалися в полон за наказом ЗЕ , а не командування ЗСУ ..
показати весь коментар
12.08.2022 10:26 Відповісти
Підтримка ЗСУ , із цим усе зрозуміло.
А вот підтримка дій Зеленського? Це якийсь то нонсенс. Ну судячи з коментарів на цьому форумі.
З цим треба щось негайно робити.
Заспамити або забанити наприклад.
показати весь коментар
12.08.2022 09:54 Відповісти
Як Рейтингу замовили, так він і ставив питання.
Якби спитали про ставлення до того, що Боневтік не реагує на інформацію про те, що дєрьмак агент ФСБ, думаю, результат був би іншим.
Хоча…
показати весь коментар
12.08.2022 10:11 Відповісти
показати весь коментар
12.08.2022 09:56 Відповісти
Ну віра в перемогу тут все вірно ,що до рейтингу президента тут більше запитань чим відповідей маючи такі необмежені повновадження та далеко не патріотичне оточеня,чи це не шлях до диктатури ?
показати весь коментар
12.08.2022 10:00 Відповісти
ну так бачите, вони ж його дії не повністю схвалюють, а вже трохи сумніваються все таки
показати весь коментар
12.08.2022 10:05 Відповісти
29% ідіотів тільки залишилося (які думають, що можуть якось задобрити агресора і що їм хтось чи щось, крім НАТО може допомогти).
це радує.
Цензор молодець, всю інформацію подав, а не уривками, як деякі.
показати весь коментар
12.08.2022 10:03 Відповісти
Подивіться на графік.
Фактично Зе і НАТО антагоністи
показати весь коментар
12.08.2022 10:10 Відповісти
Значить скоро ОП почне знов компанію по дискредитації Залужного. Чекаємо на нові вкиди і підстави від боневтіка
показати весь коментар
12.08.2022 10:11 Відповісти
Гроші хоч перераховуйте, віруни і поддєржуни.
показати весь коментар
12.08.2022 10:14 Відповісти

Смерть рашизму! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
12.08.2022 10:14 Відповісти
Верю ЗСУ! Верю Украинскому народу! СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ЗСУ!
показати весь коментар
12.08.2022 10:46 Відповісти
При этом решительно не одобряют их всего 2% респондентов, Источник:
Ошибка выборки не превышает 2%. Источник:
Быстренько меня в спам.
показати весь коментар
12.08.2022 11:16 Відповісти
Мазохизм та недоумкуватість не причина для гордощів.

показати весь коментар
12.08.2022 12:14 Відповісти
Вони ж обирали зеленського та "слугу" василевську-смаглюк.

показати весь коментар
12.08.2022 12:17 Відповісти
Гимн Швабростана

Россия, фашистская наша держава,

Палаческий мир «беззаветной любви».

Здесь нет достижений, есть лживая слава,

Здесь нету прогресса, есть руки в крови.

Славься, Отечество неблагородное,

Рабских народов союз роковой.

Предками взращена низость народная.

Свят Швабростан, мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края

В аренде китайской леса и поля.

Рабочие гибнут, соседа «смиряя»,

Заводы стоят - ни машин, ни гвоздя.

Славься, Отечество неблагородное,

Рабских народов союз роковой.

Предками взращена низость народная.

Свят Швабростан, мы гордимся тобой!

Широкий простор для войны и для гроба

Грядущие нам открывают года.

Врагов полпланеты родная трущоба

Нашла, в том не видя большого вреда.

Славься, Отечество неблагородное,

«Спецопераций» и пыток оплот!

Партия Путина, горе народное,

Нас ободрав, в Рай Россию ведет!
показати весь коментар
12.08.2022 11:40 Відповісти
Смерть кацапам!
показати весь коментар
12.08.2022 11:51 Відповісти
Перемога може бути тільки без Зелі. Тому шлях до неї довгий.
показати весь коментар
12.08.2022 12:52 Відповісти
Якщо я не помиляюсь, то Черчіль програв свої вибори як раз після закінчення друї світової війни.
Сподіваюсь Зеленського чекає та же участь.
Головне Перемога. Хай працює до нових виборів. А на виборах громадяни вже дадуть йому свою оцінку.
показати весь коментар
12.08.2022 12:58 Відповісти
Технически говоря, не сразу после, а незадолго до. Германию уже победили, но Черчилля прямо на Потсдамской конференции сменил новый премьер-министр, которого выбрали 5 июля 1945.
показати весь коментар
12.08.2022 15:32 Відповісти
98% вірять що переможе ЗСУ, 2% вірять що переможе зеленський. сам. всіх
показати весь коментар
14.08.2022 20:16 Відповісти
А хто ці 2 % які не вірять в Україну і в ії Перемогу над Кацапією ?
Зе і Зе влада ?
показати весь коментар
15.08.2022 19:49 Відповісти
 
 