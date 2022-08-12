98% українців вірять в перемогу та схвалюють дії ЗСУ, - опитування. ІНФОГРАФІКА

В Україні провели опитування щодо настроїв громадян стосовно дій Збройних сил та глави держави, а також запитали, чи вірять вони у повернення всіх територій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на опитування, проведене соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру аналітичних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI).

За результатами опитування, 98% респондентів вірять, що Україна переможе у війні. Лише 1% опитаних відповіли, що не вірять і ще 1% опитаних не визначилися з відповіддю. Під час опитування у квітні, у перемогу України у війні вірили 97% опитаних.

59% респондентів відповіли, що рішуче підтримують дії президента Володимира Зеленського, 32% – сказали, що скоріше підтримують його. Загальна кількість опитаних, що підтримують дії глави держави - 91%. Рішуче не схвалюють дії Зеленського - лише 2% респондентів, ще 5% – скоріше не схвалюють. За результатами опитування, підтримка президента дещо знизилася порівняно з квітнем, коли його дії рішуче схвалювали 74% опитаних та 20% обрали відповідь "скоріше схвалюю".

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Дії Збройних сил України рішуче підтримують 88% опитаних, скоріше підтримують – 10%. Тобто загалом 98% українців схвалюють дії українських захисників.

Українці більше висловлюють схвалення щодо членства держави в НАТО. 72% українців заявили, що підтримали б вступ до Альянсу. Тоді як у квітні про підтримку вступу до НАТО заявляли лише 59% опитаних.

Більшість українців не вірять, що будуть домовленості про поступки територією Росії. 64% вважають, що Україна поверне пі контроль всі території в межах міжнародно визнаних кордонів у 1991 році. Ще 14% вважають, що Україна поверне собі територію, яка була під її контролем до нападу Росії 24 лютого 2022 року.

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На запитання "На які поступки ви особисто готові піти, щоб покласти край війні?" 40% відповіли, що ні на які. 29% вважають, що Україна може заявити про нейтральний статус та відмовитися від вступу до НАТО. 8% відповіли, що російська мова може бути визнана другою державною. 6% вважають, що Україна може визнати так звані "ДНР" і "ЛНР" незалежними державами в межах, які були окуповані до 24 лютого, а 5% готові визнати Крим частиною Росії.

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Опитування проводилося соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру аналітичних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI) 27-28 червня на всій території України, окрім окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей за допомогою комп'ютерних телефонних інтерв'ю (CATI) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Загалом було опитано 2004 українців віком від 18 років. У вибірку не включено українців, які зараз не перебувають в Україні. Похибка вибірки не перевищує 2%. Дослідження фінансувалося Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).







