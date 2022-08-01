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79% українців підтримують візовий режим із Росією, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

кордон

Більшість громадян України підтримують візовий режим з країною-окупантом. Водночас 11% все ще хочуть відкритих кордонів.

Про це свідчать дані опитування КМІС, інформує Цензор.НЕТ

"Абсолютна більшість українців - 79% - вважають, що між Україною і Росією мають бути закриті кордони з візами та митницями. Лише 11% вважають, що Україна і Росія мають бути незалежними, але дружніми державами з відкритими кордонами без віз і митниць. Також лише 1% респондентів виступають за об’єднання в одну державу", - зазначають соціологи.

У всіх регіонах переважна більшість (від 86% на Заході до 70% на Сході) вважають, що між Україною і Росією мають бути закриті кордони з візами і митницями. По-друге, у всіх регіонах порівняно з лютим значно зросла частка тих, хто виступає за закриті кордони. Зокрема, якщо на Півдні і Сході ще в лютому більшість виступали за "дружні" відносини, то зараз переважна більшість вважає, що між Україною і Росією мають бути візи та митниці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Територіальні поступки неприпустимі для 84% українців, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

79% українців підтримують візовий режим із Росією, - опитування КМІС 01
79% українців підтримують візовий режим із Росією, - опитування КМІС 02

Автор: 

опитування (1947) росія (65415) візовий режим (361) КМІС (336)


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Топ коментарі
+45
Взагалі перекрити кордон з кацапстаном. Нехай щастить.
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01.08.2022 13:45
+26
Всім хто відповів "важко сказати" місце за порєбріком
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01.08.2022 13:45
+23
А думка тих, хто вважає, що кордон між Україною та кацапією, має бути закритий, а в'їзд кацапів на територію України, заборонений на 100 років, нікого не цікавить?
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01.08.2022 13:45
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Взагалі перекрити кордон з кацапстаном. Нехай щастить.
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01.08.2022 13:45 Відповісти
У кацапов есть натоптанная тропа через ОП.
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01.08.2022 14:15 Відповісти
з Білорусами треба також візи негайно.
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01.08.2022 14:58 Відповісти
Всім хто відповів "важко сказати" місце за порєбріком
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01.08.2022 13:45 Відповісти
Мені важко сказати.Навіть не так.Який може бути візовий чи безвізовий режим з агресорорм і воюючою стороною?Кордон на замок.Виняток лише для українців,які захочуть повернутися.І то кацапня їх не випустить.
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01.08.2022 13:56 Відповісти
Вони можуть повернутися через третю країну.
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01.08.2022 14:30 Відповісти
При нормальному соціологічному опитуванню ви ніколи не отримаєте 100% відповіді на будь-яке питання. Будь-яке! Десь на початку 2000-х років соціологи та психологи, провели експеримент в США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії, Великобританії і ще в декількох країнах ЄС (зараз не згадаю в яких, але це не на стільки вважливо). Це був соціально-психологічний експеримент. І там були питання:
Чи можна їсти людей?
Чи можна гвалтувати дітей від 7 років?
Чи потрібно знищити планету Земля ядерною зброєю, тому що людство не заслуговує жити?
Чи потрібно ліквідувати всі країни світу, та об'єднатись в одну державу з одним президентом та одним урядом?
Чи можна одружуватись на тваринах?
І ще 5 подібних питань... В результаті, соціологи та психологи були вражені. 98-99% людей у цих розвинутих країнах, крутили пальцем у вісках, деякі навіть викликали поліцію і звісно відповідали ні, але 1-2% на кожне запитання відповіли так. І навіть аргументували свою думку. Я про те, що в будь-якому соціологічному опитуванню, ви ніколи не отримаєте 100%.
79% за візовий режим з росією - це дуже багато.
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01.08.2022 14:02 Відповісти
Ні. Цілих 11% тих, хто вважає, "що Україна і Росія мають бути незалежними, але дружніми державами з відкритими кордонами без віз і митниць" - це страшно. Цей показник свідчить про те, що кожний десятий з опитаних - потенційний коригувальник, співробітник "тимчасової окупаційної адміністрації" тощо. А 1% респондентів, які виступають за об'єднання в одну державу", - це не "лише", як зазначили соціологи. Це один з кожних двохсот жителів неокупованої України вже є зрадником, і така ж кількість - невиправні ідіоти.
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01.08.2022 14:21 Відповісти
Оці 11% поставили мене в ступор.Це якийсь треш. 1% це фігня, бо психічно хворі, тобто так як описав дописувач вище про соціологічний експеримент.
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01.08.2022 15:18 Відповісти
Ну, хоть не 73%, как раньше. Не поняли после 2014-го, начало доходить в 2022-м.
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01.08.2022 16:35 Відповісти
А думка тих, хто вважає, що кордон між Україною та кацапією, має бути закритий, а в'їзд кацапів на територію України, заборонений на 100 років, нікого не цікавить?
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01.08.2022 13:45 Відповісти
А як же "сватів" продавати тоді? Схаменіться, шо ви мелете!
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01.08.2022 13:47 Відповісти
Так свати закрили , а ось барига мародер за 5 рокiв вiйни нi - цiлував кацапiв у дупу та давав всяким Новiнським укр паспорт ...
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01.08.2022 15:29 Відповісти
Кінокомпанії в кацапстані і досі є власністю Зєльцмана і невоюючого Кварталу...
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01.08.2022 15:55 Відповісти
Дайте подержать за горло эти 21%
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01.08.2022 13:47 Відповісти
може взагалі зробити візу в один кінець (одноразова) років на 10-15-20 ?
тобто або ти їдеш туди і сидиш там (без вїзду до нас), або навпаки (якщо родичі тут) приїздиш сюди і живеш тут. звичайно після проходження всіх перевірок.
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01.08.2022 13:48 Відповісти
Окупантів за поребрик і до виплати репарацій санкції і повна ізоляція **********.
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01.08.2022 13:49 Відповісти
Який поребрик?Під час другої світової США помістили 120 000 японців,62% з яких мали американське громадянство,у спеціальні табори,дехто називає їх концентраційними.І до кінця війни.
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01.08.2022 14:04 Відповісти
опрос не повний, треба додати: Чи підтримуете ви рів з крокодилами на кордоні
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01.08.2022 13:50 Відповісти
А скільки тих, хто за рів з крокодилами, колючий дріт і мінні поля?
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01.08.2022 13:51 Відповісти
Виза при этом должна весить 9 грамм, не меньше. Больше - можно
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01.08.2022 13:52 Відповісти
конченный дебилизм... война убивают граждан Украины а они поддерживают визовый режим с ******... разорвать дипотношения еще вчера а разговор о визах закрыть на 70 лет
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01.08.2022 13:53 Відповісти
какой разрыв? один конфетки продавал, второй сватов....
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01.08.2022 14:02 Відповісти
А третий врет
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01.08.2022 14:11 Відповісти
Отгородиться от лаптежников раз и навсегда,нечего им делать на нашей святой земле.Идиоты должны содержаться в изоляции!
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01.08.2022 13:56 Відповісти
Уничтожаем сайты орков, заходим на сайт ban-dera.com устанавливаем больше потоков и сайтов на которые будет идти ддос атака и оставляем включенным в браузере, нечисть нужно бить на всех фронтах, подключаемся!!! Делимся линком!!!
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01.08.2022 13:58 Відповісти
Цена визы от 300 долларов должна стартовать...
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01.08.2022 14:00 Відповісти
І тільки один візовий центр. При посольстві в Вашингтоні. І тільки особисто
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01.08.2022 14:47 Відповісти
А решта 20 % ? Не підтримують ? Чи за повну заборону віз ?
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01.08.2022 14:03 Відповісти
Не візи. Прикордонні дороги зд полотно все має бути знищено на десятки км ,заміновано кожен м2 пристріляний
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01.08.2022 14:03 Відповісти
та це не гаплик - це... 11% за відкриті кордони... оцим 11% передастів - за хер і за борт... а 1% - то не люди... поскорше б виздихали... а кміс "діло знає"... мудаковата і організація, і...
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01.08.2022 14:06 Відповісти
Я вообще за пожизненный запрет въезда кацапам. Никаких виз.
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01.08.2022 14:15 Відповісти
Мене вкурвлюють оті 21 відсоток виродків... Треба якось із ними визначатись: якщо їм так мило бути "мишебраттями" - ВІДПРАВИТИ ЇХ НАФУЙ до парашостану! Там на них вже чекають.. воркута, сибір, крайня північ та далекий схід! Хай бл&ді в'й@буюють туди і ніколи не повертаються!! Таке кінчене скотобидло не принесе ЖОДНОЇ користі Україні, а лише приноситиме шкоду! "Бірьозки" в голові - то невиліковне, то синдром смертельної зарази рюзьгємірної чуми.
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01.08.2022 14:15 Відповісти
походу надо выяснить кто прячется за ширмой "КМИС" и кто занимается подрывной деятельностью. кто проводит так называемые "соцопросы".
100% работа фсб
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01.08.2022 14:32 Відповісти
Сколько же еще осталось процентов *********, которые за дружбу и объединение с парашей!
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01.08.2022 14:20 Відповісти
А з Білоруссю чому немає візового режиму? Який сенс тоді в візовому режимі з рашою?
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01.08.2022 14:24 Відповісти
З бєларусієй у нас "прагматичні стосунки". Тому "ніззя".
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01.08.2022 14:29 Відповісти
Тобто 11% ймовірних зрадників... Ось така х...я малята.
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01.08.2022 14:26 Відповісти
какой может быть визовый режим с оккупантами!!!
какие 79% украинцев !!??
кто делает эти вбросы?
надо начинать отстреливать
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01.08.2022 14:28 Відповісти
Є один простий парєнь с наріда. Любить влаштовувати "пробівони".
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01.08.2022 14:52 Відповісти
Порох парень ? 5 рокiв пускав ВСIХ кацапiв та не жужжав ...
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01.08.2022 15:31 Відповісти
Так прийшов же нормальний... який дав громадянство нєвзорову...
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01.08.2022 15:57 Відповісти
Якась маячня про це опитування під час війни, закрити кордон і ніяких питань. Ще є у когось наглості ставити такі питання, чи може у когось виникло бажання, отримати путівку в рашку. Таким охочим на передову, там прохід без візи і митниці.
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01.08.2022 14:32 Відповісти
Речь о том, чтоб законодательно оформить железный занавес лет на 100, а не только на время войны.
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01.08.2022 14:50 Відповісти
Упродовж 6-20 липня 2022 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус». Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.
--------
почему от этого дерьма так тхнет фсбшной стряпней? или органи безопасности Украини потеряли нюх или ослепли?

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01.08.2022 14:42 Відповісти
Закрывать наглухо нужно уже вчера, и не только с мордором, но и с БССР. Въезд исключительно по визам, визы исключительно после тщательной проверки, заполнения кучи анкет, в т.ч. с вопросами о принадлежности Крыма и отношения к этой войне.
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01.08.2022 14:48 Відповісти
А навіщо туди шастати ?
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01.08.2022 16:39 Відповісти
Кордон має бути повністю закритий з кацапстаном!
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01.08.2022 14:51 Відповісти
Неосвічені люди думають що візи закриють і врятують нас від Росії. Воюючі країни припиняють взагалі дипвідносини один з одним. А так для всього світу країна допомагає Московії проводити спецоперацію. Ми тому навіть чхнути боїмося на територію Росії, а не те що обстрілювати.
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01.08.2022 14:57 Відповісти
Щось мені підказує що противників візового режиму більше аніж 21%. Просто багато з них зачаїлись, "шифруються".
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01.08.2022 15:09 Відповісти
Ніяких дипломатичних відносих з рашистами на 10 років.
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01.08.2022 15:13 Відповісти
На десять ? А потім що , нехай внуки й правнуки знову потерпають ? Якщо свинособаки не будуть знищені , вони повинні бути ізольовані від цивілізованого Світу .
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01.08.2022 16:37 Відповісти
Туут не візовий режим має бути ,а повна заборона в'їзду з ворожої нам країни, включаючи і "хороших русских" користі з них ніякої ,а ще зробити все що б кожен громадянин рф був ізгоєм в кожній країні світу.
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01.08.2022 15:15 Відповісти
БРЕХНЯ !
Українці 100% підтримують навічну заборону оркам їздити до України, всім без винятку.
А не підтримують то то є не українці.
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01.08.2022 15:16 Відповісти
Візи й митниці, стіна 4м, рів з крокодилами й мінні поля вздовж всього кордону! Ніяких "дружніх відносин", тільки офіційні, по міжнародним законам! Інакше Україна й українці будуть знищені!
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01.08.2022 16:33 Відповісти
Не повинно там бути ніяких митниц , кпп - глуха височенна стіна і глибокий рів .
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01.08.2022 16:34 Відповісти
Це взагалi треба було зробить ще в 2014 роцi! Але сивочолий щось не квапився.
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01.08.2022 16:39 Відповісти
Таки да. Він навіть дороги зі сходу на захід не встиг збудувати...
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01.08.2022 16:51 Відповісти
Они не должны пересекать границу ни каким способом. У нас с ними война.
Им ничего не мешает беспредельничать по миру имея на руках любые документы.
Нам надо выдворять имеющуюся агентуру , а не плодить новую.
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01.08.2022 18:05 Відповісти
границу закрыть полностью, минные поля
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01.08.2022 18:14 Відповісти
 
 