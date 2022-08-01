79% українців підтримують візовий режим із Росією, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Більшість громадян України підтримують візовий режим з країною-окупантом. Водночас 11% все ще хочуть відкритих кордонів.
Про це свідчать дані опитування КМІС, інформує Цензор.НЕТ.
"Абсолютна більшість українців - 79% - вважають, що між Україною і Росією мають бути закриті кордони з візами та митницями. Лише 11% вважають, що Україна і Росія мають бути незалежними, але дружніми державами з відкритими кордонами без віз і митниць. Також лише 1% респондентів виступають за об’єднання в одну державу", - зазначають соціологи.
У всіх регіонах переважна більшість (від 86% на Заході до 70% на Сході) вважають, що між Україною і Росією мають бути закриті кордони з візами і митницями. По-друге, у всіх регіонах порівняно з лютим значно зросла частка тих, хто виступає за закриті кордони. Зокрема, якщо на Півдні і Сході ще в лютому більшість виступали за "дружні" відносини, то зараз переважна більшість вважає, що між Україною і Росією мають бути візи та митниці.
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І ще 5 подібних питань... В результаті, соціологи та психологи були вражені. 98-99% людей у цих розвинутих країнах, крутили пальцем у вісках, деякі навіть викликали поліцію і звісно відповідали ні, але 1-2% на кожне запитання відповіли так. І навіть аргументували свою думку. Я про те, що в будь-якому соціологічному опитуванню, ви ніколи не отримаєте 100%.
79% за візовий режим з росією - це дуже багато.
тобто або ти їдеш туди і сидиш там (без вїзду до нас), або навпаки (якщо родичі тут) приїздиш сюди і живеш тут. звичайно після проходження всіх перевірок.
100% работа фсб
какие 79% украинцев !!??
кто делает эти вбросы?
надо начинать отстреливать
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почему от этого дерьма так тхнет фсбшной стряпней? или органи безопасности Украини потеряли нюх или ослепли?
Українці 100% підтримують навічну заборону оркам їздити до України, всім без винятку.
А не підтримують то то є не українці.
Им ничего не мешает беспредельничать по миру имея на руках любые документы.
Нам надо выдворять имеющуюся агентуру , а не плодить новую.