79% українців підтримують візовий режим із Росією, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Більшість громадян України підтримують візовий режим з країною-окупантом. Водночас 11% все ще хочуть відкритих кордонів.

Про це свідчать дані опитування КМІС, інформує Цензор.НЕТ.

"Абсолютна більшість українців - 79% - вважають, що між Україною і Росією мають бути закриті кордони з візами та митницями. Лише 11% вважають, що Україна і Росія мають бути незалежними, але дружніми державами з відкритими кордонами без віз і митниць. Також лише 1% респондентів виступають за об’єднання в одну державу", - зазначають соціологи.

У всіх регіонах переважна більшість (від 86% на Заході до 70% на Сході) вважають, що між Україною і Росією мають бути закриті кордони з візами і митницями. По-друге, у всіх регіонах порівняно з лютим значно зросла частка тих, хто виступає за закриті кордони. Зокрема, якщо на Півдні і Сході ще в лютому більшість виступали за "дружні" відносини, то зараз переважна більшість вважає, що між Україною і Росією мають бути візи та митниці.

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