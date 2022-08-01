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79% украинцев поддерживают визовый режим с Россией, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

кордон

Большинство граждан Украины поддерживают визовый режим со страной-оккупантом. В то же время 11% все еще хотят открытых границ.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"Абсолютное большинство украинцев - 79% - считают, что между Украиной и Россией должны быть закрыты границы с визами и таможнями. Лишь 11% считают, что Украина и Россия должны быть независимыми, но дружественными государствами с открытыми границами без виз и таможен. Также только 1% респондентов выступают за объединение в одно государство", – отмечают социологи.

Во всех регионах большинство (от 86% на Западе до 70% на Востоке) считают, что между Украиной и Россией должны быть закрыты границы с визами и таможнями. Во-вторых, во всех регионах по сравнению с февралем значительно возросла доля выступающих за закрытые границы. В частности, если на Юге и Востоке еще в феврале большинство выступали за "дружеские" отношения, то сейчас большинство считает, что между Украиной и Россией должны быть визы и таможни.

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79% украинцев поддерживают визовый режим с Россией, - опрос КМИС 01
79% украинцев поддерживают визовый режим с Россией, - опрос КМИС 02

опрос (2836) россия (95702) визовый режим (486) КМИС (331)


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Топ комментарии
+45
Взагалі перекрити кордон з кацапстаном. Нехай щастить.
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01.08.2022 13:45
+26
Всім хто відповів "важко сказати" місце за порєбріком
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01.08.2022 13:45
+23
А думка тих, хто вважає, що кордон між Україною та кацапією, має бути закритий, а в'їзд кацапів на територію України, заборонений на 100 років, нікого не цікавить?
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01.08.2022 13:45
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Взагалі перекрити кордон з кацапстаном. Нехай щастить.
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01.08.2022 13:45 Ответить
У кацапов есть натоптанная тропа через ОП.
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01.08.2022 14:15 Ответить
з Білорусами треба також візи негайно.
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01.08.2022 14:58 Ответить
Всім хто відповів "важко сказати" місце за порєбріком
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01.08.2022 13:45 Ответить
Мені важко сказати.Навіть не так.Який може бути візовий чи безвізовий режим з агресорорм і воюючою стороною?Кордон на замок.Виняток лише для українців,які захочуть повернутися.І то кацапня їх не випустить.
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01.08.2022 13:56 Ответить
Вони можуть повернутися через третю країну.
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01.08.2022 14:30 Ответить
При нормальному соціологічному опитуванню ви ніколи не отримаєте 100% відповіді на будь-яке питання. Будь-яке! Десь на початку 2000-х років соціологи та психологи, провели експеримент в США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії, Великобританії і ще в декількох країнах ЄС (зараз не згадаю в яких, але це не на стільки вважливо). Це був соціально-психологічний експеримент. І там були питання:
Чи можна їсти людей?
Чи можна гвалтувати дітей від 7 років?
Чи потрібно знищити планету Земля ядерною зброєю, тому що людство не заслуговує жити?
Чи потрібно ліквідувати всі країни світу, та об'єднатись в одну державу з одним президентом та одним урядом?
Чи можна одружуватись на тваринах?
І ще 5 подібних питань... В результаті, соціологи та психологи були вражені. 98-99% людей у цих розвинутих країнах, крутили пальцем у вісках, деякі навіть викликали поліцію і звісно відповідали ні, але 1-2% на кожне запитання відповіли так. І навіть аргументували свою думку. Я про те, що в будь-якому соціологічному опитуванню, ви ніколи не отримаєте 100%.
79% за візовий режим з росією - це дуже багато.
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01.08.2022 14:02 Ответить
Ні. Цілих 11% тих, хто вважає, "що Україна і Росія мають бути незалежними, але дружніми державами з відкритими кордонами без віз і митниць" - це страшно. Цей показник свідчить про те, що кожний десятий з опитаних - потенційний коригувальник, співробітник "тимчасової окупаційної адміністрації" тощо. А 1% респондентів, які виступають за об'єднання в одну державу", - це не "лише", як зазначили соціологи. Це один з кожних двохсот жителів неокупованої України вже є зрадником, і така ж кількість - невиправні ідіоти.
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01.08.2022 14:21 Ответить
Оці 11% поставили мене в ступор.Це якийсь треш. 1% це фігня, бо психічно хворі, тобто так як описав дописувач вище про соціологічний експеримент.
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01.08.2022 15:18 Ответить
Ну, хоть не 73%, как раньше. Не поняли после 2014-го, начало доходить в 2022-м.
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01.08.2022 16:35 Ответить
А думка тих, хто вважає, що кордон між Україною та кацапією, має бути закритий, а в'їзд кацапів на територію України, заборонений на 100 років, нікого не цікавить?
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01.08.2022 13:45 Ответить
А як же "сватів" продавати тоді? Схаменіться, шо ви мелете!
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01.08.2022 13:47 Ответить
Так свати закрили , а ось барига мародер за 5 рокiв вiйни нi - цiлував кацапiв у дупу та давав всяким Новiнським укр паспорт ...
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01.08.2022 15:29 Ответить
Кінокомпанії в кацапстані і досі є власністю Зєльцмана і невоюючого Кварталу...
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01.08.2022 15:55 Ответить
Дайте подержать за горло эти 21%
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01.08.2022 13:47 Ответить
може взагалі зробити візу в один кінець (одноразова) років на 10-15-20 ?
тобто або ти їдеш туди і сидиш там (без вїзду до нас), або навпаки (якщо родичі тут) приїздиш сюди і живеш тут. звичайно після проходження всіх перевірок.
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01.08.2022 13:48 Ответить
Окупантів за поребрик і до виплати репарацій санкції і повна ізоляція **********.
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01.08.2022 13:49 Ответить
Який поребрик?Під час другої світової США помістили 120 000 японців,62% з яких мали американське громадянство,у спеціальні табори,дехто називає їх концентраційними.І до кінця війни.
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01.08.2022 14:04 Ответить
опрос не повний, треба додати: Чи підтримуете ви рів з крокодилами на кордоні
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01.08.2022 13:50 Ответить
А скільки тих, хто за рів з крокодилами, колючий дріт і мінні поля?
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01.08.2022 13:51 Ответить
Виза при этом должна весить 9 грамм, не меньше. Больше - можно
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01.08.2022 13:52 Ответить
конченный дебилизм... война убивают граждан Украины а они поддерживают визовый режим с ******... разорвать дипотношения еще вчера а разговор о визах закрыть на 70 лет
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01.08.2022 13:53 Ответить
какой разрыв? один конфетки продавал, второй сватов....
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01.08.2022 14:02 Ответить
А третий врет
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01.08.2022 14:11 Ответить
Отгородиться от лаптежников раз и навсегда,нечего им делать на нашей святой земле.Идиоты должны содержаться в изоляции!
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01.08.2022 13:56 Ответить
Уничтожаем сайты орков, заходим на сайт ban-dera.com устанавливаем больше потоков и сайтов на которые будет идти ддос атака и оставляем включенным в браузере, нечисть нужно бить на всех фронтах, подключаемся!!! Делимся линком!!!
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01.08.2022 13:58 Ответить
Цена визы от 300 долларов должна стартовать...
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01.08.2022 14:00 Ответить
І тільки один візовий центр. При посольстві в Вашингтоні. І тільки особисто
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01.08.2022 14:47 Ответить
А решта 20 % ? Не підтримують ? Чи за повну заборону віз ?
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01.08.2022 14:03 Ответить
Не візи. Прикордонні дороги зд полотно все має бути знищено на десятки км ,заміновано кожен м2 пристріляний
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01.08.2022 14:03 Ответить
та це не гаплик - це... 11% за відкриті кордони... оцим 11% передастів - за хер і за борт... а 1% - то не люди... поскорше б виздихали... а кміс "діло знає"... мудаковата і організація, і...
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01.08.2022 14:06 Ответить
Я вообще за пожизненный запрет въезда кацапам. Никаких виз.
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01.08.2022 14:15 Ответить
Мене вкурвлюють оті 21 відсоток виродків... Треба якось із ними визначатись: якщо їм так мило бути "мишебраттями" - ВІДПРАВИТИ ЇХ НАФУЙ до парашостану! Там на них вже чекають.. воркута, сибір, крайня північ та далекий схід! Хай бл&ді в'й@буюють туди і ніколи не повертаються!! Таке кінчене скотобидло не принесе ЖОДНОЇ користі Україні, а лише приноситиме шкоду! "Бірьозки" в голові - то невиліковне, то синдром смертельної зарази рюзьгємірної чуми.
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01.08.2022 14:15 Ответить
походу надо выяснить кто прячется за ширмой "КМИС" и кто занимается подрывной деятельностью. кто проводит так называемые "соцопросы".
100% работа фсб
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01.08.2022 14:32 Ответить
Сколько же еще осталось процентов *********, которые за дружбу и объединение с парашей!
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01.08.2022 14:20 Ответить
А з Білоруссю чому немає візового режиму? Який сенс тоді в візовому режимі з рашою?
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01.08.2022 14:24 Ответить
З бєларусієй у нас "прагматичні стосунки". Тому "ніззя".
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01.08.2022 14:29 Ответить
Тобто 11% ймовірних зрадників... Ось така х...я малята.
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01.08.2022 14:26 Ответить
какой может быть визовый режим с оккупантами!!!
какие 79% украинцев !!??
кто делает эти вбросы?
надо начинать отстреливать
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01.08.2022 14:28 Ответить
Є один простий парєнь с наріда. Любить влаштовувати "пробівони".
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01.08.2022 14:52 Ответить
Порох парень ? 5 рокiв пускав ВСIХ кацапiв та не жужжав ...
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01.08.2022 15:31 Ответить
Так прийшов же нормальний... який дав громадянство нєвзорову...
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01.08.2022 15:57 Ответить
Якась маячня про це опитування під час війни, закрити кордон і ніяких питань. Ще є у когось наглості ставити такі питання, чи може у когось виникло бажання, отримати путівку в рашку. Таким охочим на передову, там прохід без візи і митниці.
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01.08.2022 14:32 Ответить
Речь о том, чтоб законодательно оформить железный занавес лет на 100, а не только на время войны.
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01.08.2022 14:50 Ответить
Упродовж 6-20 липня 2022 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус». Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.
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почему от этого дерьма так тхнет фсбшной стряпней? или органи безопасности Украини потеряли нюх или ослепли?

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01.08.2022 14:42 Ответить
Закрывать наглухо нужно уже вчера, и не только с мордором, но и с БССР. Въезд исключительно по визам, визы исключительно после тщательной проверки, заполнения кучи анкет, в т.ч. с вопросами о принадлежности Крыма и отношения к этой войне.
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01.08.2022 14:48 Ответить
А навіщо туди шастати ?
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01.08.2022 16:39 Ответить
Кордон має бути повністю закритий з кацапстаном!
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01.08.2022 14:51 Ответить
Неосвічені люди думають що візи закриють і врятують нас від Росії. Воюючі країни припиняють взагалі дипвідносини один з одним. А так для всього світу країна допомагає Московії проводити спецоперацію. Ми тому навіть чхнути боїмося на територію Росії, а не те що обстрілювати.
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01.08.2022 14:57 Ответить
Щось мені підказує що противників візового режиму більше аніж 21%. Просто багато з них зачаїлись, "шифруються".
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01.08.2022 15:09 Ответить
Ніяких дипломатичних відносих з рашистами на 10 років.
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01.08.2022 15:13 Ответить
На десять ? А потім що , нехай внуки й правнуки знову потерпають ? Якщо свинособаки не будуть знищені , вони повинні бути ізольовані від цивілізованого Світу .
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01.08.2022 16:37 Ответить
Туут не візовий режим має бути ,а повна заборона в'їзду з ворожої нам країни, включаючи і "хороших русских" користі з них ніякої ,а ще зробити все що б кожен громадянин рф був ізгоєм в кожній країні світу.
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01.08.2022 15:15 Ответить
БРЕХНЯ !
Українці 100% підтримують навічну заборону оркам їздити до України, всім без винятку.
А не підтримують то то є не українці.
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01.08.2022 15:16 Ответить
Візи й митниці, стіна 4м, рів з крокодилами й мінні поля вздовж всього кордону! Ніяких "дружніх відносин", тільки офіційні, по міжнародним законам! Інакше Україна й українці будуть знищені!
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01.08.2022 16:33 Ответить
Не повинно там бути ніяких митниц , кпп - глуха височенна стіна і глибокий рів .
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01.08.2022 16:34 Ответить
Це взагалi треба було зробить ще в 2014 роцi! Але сивочолий щось не квапився.
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01.08.2022 16:39 Ответить
Таки да. Він навіть дороги зі сходу на захід не встиг збудувати...
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01.08.2022 16:51 Ответить
Они не должны пересекать границу ни каким способом. У нас с ними война.
Им ничего не мешает беспредельничать по миру имея на руках любые документы.
Нам надо выдворять имеющуюся агентуру , а не плодить новую.
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01.08.2022 18:05 Ответить
границу закрыть полностью, минные поля
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01.08.2022 18:14 Ответить
 
 