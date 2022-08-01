79% украинцев поддерживают визовый режим с Россией, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Большинство граждан Украины поддерживают визовый режим со страной-оккупантом. В то же время 11% все еще хотят открытых границ.
Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.
"Абсолютное большинство украинцев - 79% - считают, что между Украиной и Россией должны быть закрыты границы с визами и таможнями. Лишь 11% считают, что Украина и Россия должны быть независимыми, но дружественными государствами с открытыми границами без виз и таможен. Также только 1% респондентов выступают за объединение в одно государство", – отмечают социологи.
Во всех регионах большинство (от 86% на Западе до 70% на Востоке) считают, что между Украиной и Россией должны быть закрыты границы с визами и таможнями. Во-вторых, во всех регионах по сравнению с февралем значительно возросла доля выступающих за закрытые границы. В частности, если на Юге и Востоке еще в феврале большинство выступали за "дружеские" отношения, то сейчас большинство считает, что между Украиной и Россией должны быть визы и таможни.
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Чи можна їсти людей?
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Чи потрібно знищити планету Земля ядерною зброєю, тому що людство не заслуговує жити?
Чи потрібно ліквідувати всі країни світу, та об'єднатись в одну державу з одним президентом та одним урядом?
Чи можна одружуватись на тваринах?
І ще 5 подібних питань... В результаті, соціологи та психологи були вражені. 98-99% людей у цих розвинутих країнах, крутили пальцем у вісках, деякі навіть викликали поліцію і звісно відповідали ні, але 1-2% на кожне запитання відповіли так. І навіть аргументували свою думку. Я про те, що в будь-якому соціологічному опитуванню, ви ніколи не отримаєте 100%.
79% за візовий режим з росією - це дуже багато.
тобто або ти їдеш туди і сидиш там (без вїзду до нас), або навпаки (якщо родичі тут) приїздиш сюди і живеш тут. звичайно після проходження всіх перевірок.
100% работа фсб
какие 79% украинцев !!??
кто делает эти вбросы?
надо начинать отстреливать
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почему от этого дерьма так тхнет фсбшной стряпней? или органи безопасности Украини потеряли нюх или ослепли?
Українці 100% підтримують навічну заборону оркам їздити до України, всім без винятку.
А не підтримують то то є не українці.
Им ничего не мешает беспредельничать по миру имея на руках любые документы.
Нам надо выдворять имеющуюся агентуру , а не плодить новую.