79% украинцев поддерживают визовый режим с Россией, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Большинство граждан Украины поддерживают визовый режим со страной-оккупантом. В то же время 11% все еще хотят открытых границ.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"Абсолютное большинство украинцев - 79% - считают, что между Украиной и Россией должны быть закрыты границы с визами и таможнями. Лишь 11% считают, что Украина и Россия должны быть независимыми, но дружественными государствами с открытыми границами без виз и таможен. Также только 1% респондентов выступают за объединение в одно государство", – отмечают социологи.

Во всех регионах большинство (от 86% на Западе до 70% на Востоке) считают, что между Украиной и Россией должны быть закрыты границы с визами и таможнями. Во-вторых, во всех регионах по сравнению с февралем значительно возросла доля выступающих за закрытые границы. В частности, если на Юге и Востоке еще в феврале большинство выступали за "дружеские" отношения, то сейчас большинство считает, что между Украиной и Россией должны быть визы и таможни.

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