Територіальні поступки неприпустимі для 84% українців, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Лише десята частина українців вважають, що для досягнення миру можна відмовитись від деяких територій.
Про це свідчить опитування КМІС, інформує Цензор.НЕТ.
"Для 84% респондентів жодні територіальні поступки не є припустимим. Лише 10% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій. Порівняно з травнем настрої населення практично не змінилися", - кажуть соціологи.
Навіть серед жителів Сходу, який зараз зазнає інтенсивних боїв, 77% проти поступок (готові на поступки - лише 16%), а серед жителів Півдні - 82% проти поступок (готові - лише 10%).
Водночас серед російськомовних українців 76% проти територіальних поступок (підтримують - 14%). Серед російськомовних росіян також переважна більшість - 68% - виступають проти будь-яких поступок (підтримують - 19%).
Також соціологи використали метод "задуманого знайомого".
Респондентам ставилося запитання "Зараз буде трохи незвичне запитання. Задумайте, будь ласка, кого-небудь, кого Ви добре знаєте - це можете бути Ви самі, хтось з членів родини, колега по роботі, друг, ворог тощо. Задумали? ПІСЛЯ "ТАК": На Вашу думку, з яким з цих тверджень щодо можливих компромісів для досягнення миру з Росією ця задумана людина була б згодна в більшій мірі?".
"Методом "задуманого знайомого" ми отримуємо практично такі самі результати – 80% проти будь-яких поступок, а 14% підтримують поступки. Хоча цим методом ми маємо трохи більше тих, хто готовий до поступок, але різниця незначна і фактично не змінює загальну картину суспільних настроїв", - зазначили в КМІС.
Будь ласка, зачекайте...
із ним ми отримаємо як японці "южні території"
при любой попытке плесень будет порвана на тряпки.......
Ніякі твої поступки не задовольнять того хто прийшов тебе вбити...
Інше питання, якщо у нас не буде достатньо потужності армії і економіки, щоб перемогти РФ..., не дасть нам досить зброї і грошей Захід, який по суті нас кинув згідно гарантій Будапештського меморандуму... війна де факто буде програна...
Чи згодні ви покинути територію України, на якій воєнні ВСУ підірвуть всі атомні реактори, щоб не дати ворогу захопити нашу землю..., на це після роззброєння і кидка по Будапешту, ми маємо повне моральне право...
Якщо ми поступаємось територією то про які тоді репації можна казати?
Ні. Ми повинні забрати всю свою територію, створити демілітаризовані республіки на території рф в глибину на пару сотень км. Це має бути республіки Вороніжська, Волгоградська, Брянська. Прикордонні землі такі як Білгород, Ростов, Краснодар повинні бути взяті репараціями. А Брянщину та інше ми повинні виміняти в рф на пару трильйонів доларів які вони нам будуть платити чи віддавати ресурсами. І лише при таких умовах вони більше ніколи на нас не нападуть, та будуть один одного бити за будь-які погані слова в нашу сторону щоб не дай Бог ці слова нас не спровокували.