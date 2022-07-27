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опитування (1851) територіальна цілісність (121) КМІС (322)

Територіальні поступки неприпустимі для 84% українців, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

україна

Лише десята частина українців вважають, що для досягнення миру можна відмовитись від деяких територій.

Про це свідчить опитування КМІС, інформує Цензор.НЕТ.

"Для 84% респондентів жодні територіальні поступки не є припустимим. Лише 10% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій. Порівняно з травнем настрої населення практично не змінилися", - кажуть соціологи.

Навіть серед жителів Сходу, який зараз зазнає інтенсивних боїв, 77% проти поступок (готові на поступки - лише 16%), а серед жителів Півдні - 82% проти поступок (готові - лише 10%).

Водночас серед російськомовних українців 76% проти територіальних поступок (підтримують - 14%). Серед російськомовних росіян також переважна більшість - 68% - виступають проти будь-яких поступок (підтримують - 19%).

Також соціологи використали метод "задуманого знайомого".

Респондентам ставилося запитання "Зараз буде трохи незвичне запитання. Задумайте, будь ласка, кого-небудь, кого Ви добре знаєте - це можете бути Ви самі, хтось з членів родини, колега по роботі, друг, ворог тощо. Задумали? ПІСЛЯ "ТАК": На Вашу думку, з яким з цих тверджень щодо можливих компромісів для досягнення миру з Росією ця задумана людина була б згодна в більшій мірі?".

"Методом "задуманого знайомого" ми отримуємо практично такі самі результати – 80% проти будь-яких поступок, а 14% підтримують поступки. Хоча цим методом ми маємо трохи більше тих, хто готовий до поступок, але різниця незначна і фактично не змінює загальну картину суспільних настроїв", - зазначили в КМІС.

Читайте: 65% українців, які виїхали з країни через війну, наразі не планують повертатися додому, - опитування

Територіальні поступки неприпустимі для 84% українців, - опитування КМІС 01
Територіальні поступки неприпустимі для 84% українців, - опитування КМІС 02
Територіальні поступки неприпустимі для 84% українців, - опитування КМІС 03
Територіальні поступки неприпустимі для 84% українців, - опитування КМІС 04

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Топ коментарі
+16
А остальным 16% отобрать украинское гражданство или выдать паспорта *негражданина*
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27.07.2022 14:38
+14
А навіщо таке запитували в українців? Що хтось мріє здати території? Не встригне висохнути чорнило на папері, як голова опиниться на землі. І не мрійте про це малороси, поступок не буде. Сьогодні мільйон громадян иримають в руках зброю і мають натхнення боронити свою землю і обов'язок перед полеглими.
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27.07.2022 14:40
+11
Ерефія прийшла вбивати. Це було дуже добре видно по Бучі.
Ніякі твої поступки не задовольнять того хто прийшов тебе вбити...
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27.07.2022 14:48
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із ЗЄльонським ?

із ним ми отримаємо як японці "южні території"
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27.07.2022 16:01 Відповісти
....на стопісят років
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27.07.2022 16:08 Відповісти
А остальным 16% отобрать украинское гражданство или выдать паспорта *негражданина*
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27.07.2022 14:38 Відповісти
хто ці 16%? секта свідків "какая разніца"?
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27.07.2022 14:39 Відповісти
А навіщо таке запитували в українців? Що хтось мріє здати території? Не встригне висохнути чорнило на папері, як голова опиниться на землі. І не мрійте про це малороси, поступок не буде. Сьогодні мільйон громадян иримають в руках зброю і мають натхнення боронити свою землю і обов'язок перед полеглими.
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27.07.2022 14:40 Відповісти
Эта 16 процентная петушня готова отдать одну комнату своей квартиры грабителю? Наверняка удавятся, а родиной торговать можно. Просто уроды.
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27.07.2022 14:41 Відповісти
и это не может не радовать!
при любой попытке плесень будет порвана на тряпки.......
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27.07.2022 14:47 Відповісти
Ерефія прийшла вбивати. Це було дуже добре видно по Бучі.
Ніякі твої поступки не задовольнять того хто прийшов тебе вбити...
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27.07.2022 14:48 Відповісти
10 відсотків додіків
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27.07.2022 14:52 Відповісти
***** нарешті об"єднало українців..
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27.07.2022 14:53 Відповісти
Припустім найгірший варіант.
Інше питання, якщо у нас не буде достатньо потужності армії і економіки, щоб перемогти РФ..., не дасть нам досить зброї і грошей Захід, який по суті нас кинув згідно гарантій Будапештського меморандуму... війна де факто буде програна...
Чи згодні ви покинути територію України, на якій воєнні ВСУ підірвуть всі атомні реактори, щоб не дати ворогу захопити нашу землю..., на це після роззброєння і кидка по Будапешту, ми маємо повне моральне право...
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27.07.2022 14:59 Відповісти
10% - опзж и их товарищи слуги.
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27.07.2022 15:02 Відповісти
а 16% покидьків все ж є
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27.07.2022 15:10 Відповісти
Українськомовні росіяни не існують?
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27.07.2022 15:12 Відповісти
Чєлюсть жеж не така.
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27.07.2022 17:47 Відповісти
Поступитись територією? Це щоб потім в рф був привід напасти ще раз і забрати що не змогли в перший раз?

Якщо ми поступаємось територією то про які тоді репації можна казати?

Ні. Ми повинні забрати всю свою територію, створити демілітаризовані республіки на території рф в глибину на пару сотень км. Це має бути республіки Вороніжська, Волгоградська, Брянська. Прикордонні землі такі як Білгород, Ростов, Краснодар повинні бути взяті репараціями. А Брянщину та інше ми повинні виміняти в рф на пару трильйонів доларів які вони нам будуть платити чи віддавати ресурсами. І лише при таких умовах вони більше ніколи на нас не нападуть, та будуть один одного бити за будь-які погані слова в нашу сторону щоб не дай Бог ці слова нас не спровокували.
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27.07.2022 15:33 Відповісти
Ви чи ваші рідні на війні?
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27.07.2022 15:44 Відповісти
стільки цифри - букв - знаків відсоток = нафуя ? може це відволікання щоб не вимагали поїсти - допомоги - соціальних і побутових умов для переселенців ? бо переселенці зараз точно за перемогу Зеленського над Путлєром - чекають і не критикують. але це не надовго і незабаром переселенці будуть рвати зубами цю владу професійних брехунів без клепок у мізках
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27.07.2022 15:39 Відповісти
Мене цікавить інше- що ми будемо робити з дирівцями? Вони нікуди не поїдуть. Вони зараз чекають кули вивезе. Я дуже не хочу, щоб вони на нашій крові в'їхали до Євросоюзу.
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27.07.2022 16:44 Відповісти
Ті люди які не проти поступатися територіями вони і є проросійськими ( або коріння російське або погляди) Якщо Україна буде постійно поступатися територіями війна не завершиться і ще більше посилиться. Головне щоб було багато зброї і війна має продовжуватись поки не впаде режим путіна А після звільнення півдня України орки в Росії задумаються так довго воювали і нічого не отримали . Ось тоді серед них і почнеться бунт багато втратили і не досягли.
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27.07.2022 20:59 Відповісти
Всё будет хорошо. Украина побеждает и победит, вернёт и Крым и Донбасс. И в ЕС вступит и в НАТО. А, что будут делать в Европе Крымчане и Донбассяне? Не будут ли они там поезда под откос пускать? И будут ли им рады Европейцы?
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27.07.2022 21:12 Відповісти
 
 