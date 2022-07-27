Территориальные уступки недопустимы для 84% украинцев, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Лишь десятая часть украинцев считают, что для достижения мира можно отказаться от некоторых территорий.

Об этом свидетельствует опрос КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"Для 84% респондентов никакие территориальные уступки не допустимы. Лишь 10% считают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий. По сравнению с маем настроения населения практически не изменились", - говорят социологи.

Даже среди жителей Востока, который сейчас испытывает интенсивные бои, 77% против уступок (готовы на уступки - только 16%), а среди южан - 82% против уступок (готовы - только 10%).

В то же время среди русскоязычных украинцев 76% против территориальных уступок (поддерживают – 14%). Среди русскоязычных россиян также подавляющее большинство – 68% – выступают против любых уступок (поддерживают – 19%).

Также социологи использовали метод "задуманного знакомого".

Респондентам ставился вопрос "Сейчас будет немного необычный вопрос. Загадайте, пожалуйста, кого-нибудь, кого Вы хорошо знаете – это можете быть Вы сами, кто-то из членов семьи, коллега по работе, друг, враг и т.д. Загадали? ПОСЛЕ "ДА" : По Вашему мнению, с каким из этих утверждений по поводу возможных компромиссов для достижения мира с Россией этот загаданный человек был бы согласен в большей степени?".

"Методом "задуманного знакомого" мы получаем практически такие же результаты – 80% против любых уступок, а 14% поддерживают уступки. Хотя этим методом мы имеем чуть больше тех, кто готов к уступкам, но разница незначительна и фактически не меняет общую картину общественных настроений", - отметили в КМИС.

Также читайте: 90% русскоязычных жителей Украины не испытывали притеснений из-за языка, - опрос КМИС







