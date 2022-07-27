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опрос (2650) территориальная целостность (182) КМИС (317)

Территориальные уступки недопустимы для 84% украинцев, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

україна

Лишь десятая часть украинцев считают, что для достижения мира можно отказаться от некоторых территорий.

Об этом свидетельствует опрос КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"Для 84% респондентов никакие территориальные уступки не допустимы. Лишь 10% считают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий. По сравнению с маем настроения населения практически не изменились", - говорят социологи.

Даже среди жителей Востока, который сейчас испытывает интенсивные бои, 77% против уступок (готовы на уступки - только 16%), а среди южан - 82% против уступок (готовы - только 10%).

В то же время среди русскоязычных украинцев 76% против территориальных уступок (поддерживают – 14%). Среди русскоязычных россиян также подавляющее большинство – 68% – выступают против любых уступок (поддерживают – 19%).

Также социологи использовали метод "задуманного знакомого".

Респондентам ставился вопрос "Сейчас будет немного необычный вопрос. Загадайте, пожалуйста, кого-нибудь, кого Вы хорошо знаете – это можете быть Вы сами, кто-то из членов семьи, коллега по работе, друг, враг и т.д. Загадали? ПОСЛЕ "ДА" : По Вашему мнению, с каким из этих утверждений по поводу возможных компромиссов для достижения мира с Россией этот загаданный человек был бы согласен в большей степени?".

"Методом "задуманного знакомого" мы получаем практически такие же результаты – 80% против любых уступок, а 14% поддерживают уступки. Хотя этим методом мы имеем чуть больше тех, кто готов к уступкам, но разница незначительна и фактически не меняет общую картину общественных настроений", - отметили в КМИС.

Также читайте: 90% русскоязычных жителей Украины не испытывали притеснений из-за языка, - опрос КМИС

Территориальные уступки недопустимы для 84% украинцев, - опрос КМИС 01
Территориальные уступки недопустимы для 84% украинцев, - опрос КМИС 02
Территориальные уступки недопустимы для 84% украинцев, - опрос КМИС 03
Территориальные уступки недопустимы для 84% украинцев, - опрос КМИС 04
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Топ комментарии
+16
А остальным 16% отобрать украинское гражданство или выдать паспорта *негражданина*
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27.07.2022 14:38
+14
А навіщо таке запитували в українців? Що хтось мріє здати території? Не встригне висохнути чорнило на папері, як голова опиниться на землі. І не мрійте про це малороси, поступок не буде. Сьогодні мільйон громадян иримають в руках зброю і мають натхнення боронити свою землю і обов'язок перед полеглими.
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27.07.2022 14:40
+11
Ерефія прийшла вбивати. Це було дуже добре видно по Бучі.
Ніякі твої поступки не задовольнять того хто прийшов тебе вбити...
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27.07.2022 14:48
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із ЗЄльонським ?

із ним ми отримаємо як японці "южні території"
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27.07.2022 16:01 Ответить
....на стопісят років
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27.07.2022 16:08 Ответить
А остальным 16% отобрать украинское гражданство или выдать паспорта *негражданина*
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27.07.2022 14:38 Ответить
хто ці 16%? секта свідків "какая разніца"?
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27.07.2022 14:39 Ответить
А навіщо таке запитували в українців? Що хтось мріє здати території? Не встригне висохнути чорнило на папері, як голова опиниться на землі. І не мрійте про це малороси, поступок не буде. Сьогодні мільйон громадян иримають в руках зброю і мають натхнення боронити свою землю і обов'язок перед полеглими.
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27.07.2022 14:40 Ответить
Эта 16 процентная петушня готова отдать одну комнату своей квартиры грабителю? Наверняка удавятся, а родиной торговать можно. Просто уроды.
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27.07.2022 14:41 Ответить
и это не может не радовать!
при любой попытке плесень будет порвана на тряпки.......
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27.07.2022 14:47 Ответить
Ерефія прийшла вбивати. Це було дуже добре видно по Бучі.
Ніякі твої поступки не задовольнять того хто прийшов тебе вбити...
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27.07.2022 14:48 Ответить
10 відсотків додіків
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27.07.2022 14:52 Ответить
***** нарешті об"єднало українців..
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27.07.2022 14:53 Ответить
Припустім найгірший варіант.
Інше питання, якщо у нас не буде достатньо потужності армії і економіки, щоб перемогти РФ..., не дасть нам досить зброї і грошей Захід, який по суті нас кинув згідно гарантій Будапештського меморандуму... війна де факто буде програна...
Чи згодні ви покинути територію України, на якій воєнні ВСУ підірвуть всі атомні реактори, щоб не дати ворогу захопити нашу землю..., на це після роззброєння і кидка по Будапешту, ми маємо повне моральне право...
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27.07.2022 14:59 Ответить
10% - опзж и их товарищи слуги.
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27.07.2022 15:02 Ответить
а 16% покидьків все ж є
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27.07.2022 15:10 Ответить
Українськомовні росіяни не існують?
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27.07.2022 15:12 Ответить
Чєлюсть жеж не така.
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27.07.2022 17:47 Ответить
Поступитись територією? Це щоб потім в рф був привід напасти ще раз і забрати що не змогли в перший раз?

Якщо ми поступаємось територією то про які тоді репації можна казати?

Ні. Ми повинні забрати всю свою територію, створити демілітаризовані республіки на території рф в глибину на пару сотень км. Це має бути республіки Вороніжська, Волгоградська, Брянська. Прикордонні землі такі як Білгород, Ростов, Краснодар повинні бути взяті репараціями. А Брянщину та інше ми повинні виміняти в рф на пару трильйонів доларів які вони нам будуть платити чи віддавати ресурсами. І лише при таких умовах вони більше ніколи на нас не нападуть, та будуть один одного бити за будь-які погані слова в нашу сторону щоб не дай Бог ці слова нас не спровокували.
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27.07.2022 15:33 Ответить
Ви чи ваші рідні на війні?
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27.07.2022 15:44 Ответить
стільки цифри - букв - знаків відсоток = нафуя ? може це відволікання щоб не вимагали поїсти - допомоги - соціальних і побутових умов для переселенців ? бо переселенці зараз точно за перемогу Зеленського над Путлєром - чекають і не критикують. але це не надовго і незабаром переселенці будуть рвати зубами цю владу професійних брехунів без клепок у мізках
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27.07.2022 15:39 Ответить
Мене цікавить інше- що ми будемо робити з дирівцями? Вони нікуди не поїдуть. Вони зараз чекають кули вивезе. Я дуже не хочу, щоб вони на нашій крові в'їхали до Євросоюзу.
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27.07.2022 16:44 Ответить
Ті люди які не проти поступатися територіями вони і є проросійськими ( або коріння російське або погляди) Якщо Україна буде постійно поступатися територіями війна не завершиться і ще більше посилиться. Головне щоб було багато зброї і війна має продовжуватись поки не впаде режим путіна А після звільнення півдня України орки в Росії задумаються так довго воювали і нічого не отримали . Ось тоді серед них і почнеться бунт багато втратили і не досягли.
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27.07.2022 20:59 Ответить
Всё будет хорошо. Украина побеждает и победит, вернёт и Крым и Донбасс. И в ЕС вступит и в НАТО. А, что будут делать в Европе Крымчане и Донбассяне? Не будут ли они там поезда под откос пускать? И будут ли им рады Европейцы?
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27.07.2022 21:12 Ответить
 
 