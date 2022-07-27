Территориальные уступки недопустимы для 84% украинцев, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Лишь десятая часть украинцев считают, что для достижения мира можно отказаться от некоторых территорий.
Об этом свидетельствует опрос КМИС, передает Цензор.НЕТ.
"Для 84% респондентов никакие территориальные уступки не допустимы. Лишь 10% считают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий. По сравнению с маем настроения населения практически не изменились", - говорят социологи.
Даже среди жителей Востока, который сейчас испытывает интенсивные бои, 77% против уступок (готовы на уступки - только 16%), а среди южан - 82% против уступок (готовы - только 10%).
В то же время среди русскоязычных украинцев 76% против территориальных уступок (поддерживают – 14%). Среди русскоязычных россиян также подавляющее большинство – 68% – выступают против любых уступок (поддерживают – 19%).
Также социологи использовали метод "задуманного знакомого".
Респондентам ставился вопрос "Сейчас будет немного необычный вопрос. Загадайте, пожалуйста, кого-нибудь, кого Вы хорошо знаете – это можете быть Вы сами, кто-то из членов семьи, коллега по работе, друг, враг и т.д. Загадали? ПОСЛЕ "ДА" : По Вашему мнению, с каким из этих утверждений по поводу возможных компромиссов для достижения мира с Россией этот загаданный человек был бы согласен в большей степени?".
"Методом "задуманного знакомого" мы получаем практически такие же результаты – 80% против любых уступок, а 14% поддерживают уступки. Хотя этим методом мы имеем чуть больше тех, кто готов к уступкам, но разница незначительна и фактически не меняет общую картину общественных настроений", - отметили в КМИС.
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із ним ми отримаємо як японці "южні території"
при любой попытке плесень будет порвана на тряпки.......
Ніякі твої поступки не задовольнять того хто прийшов тебе вбити...
Інше питання, якщо у нас не буде достатньо потужності армії і економіки, щоб перемогти РФ..., не дасть нам досить зброї і грошей Захід, який по суті нас кинув згідно гарантій Будапештського меморандуму... війна де факто буде програна...
Чи згодні ви покинути територію України, на якій воєнні ВСУ підірвуть всі атомні реактори, щоб не дати ворогу захопити нашу землю..., на це після роззброєння і кидка по Будапешту, ми маємо повне моральне право...
Якщо ми поступаємось територією то про які тоді репації можна казати?
Ні. Ми повинні забрати всю свою територію, створити демілітаризовані республіки на території рф в глибину на пару сотень км. Це має бути республіки Вороніжська, Волгоградська, Брянська. Прикордонні землі такі як Білгород, Ростов, Краснодар повинні бути взяті репараціями. А Брянщину та інше ми повинні виміняти в рф на пару трильйонів доларів які вони нам будуть платити чи віддавати ресурсами. І лише при таких умовах вони більше ніколи на нас не нападуть, та будуть один одного бити за будь-які погані слова в нашу сторону щоб не дай Бог ці слова нас не спровокували.