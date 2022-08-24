Отношение украинцев к россиянам и белорусам продолжает ухудшаться, – опрос. ИНФОГРАФИКА
Отношение граждан Украины к россиянам и белорусам продолжает ухудшаться, на август 81% украинцев негативно относятся к россиянам и 52% к белорусам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 17-18 августа.
"Исследование показало дальнейшее ухудшение отношения украинцев к жителям России и Беларуси. 81% негативно относятся к россиянам (в апреле 2022 – 69%, в апреле 2021 – 41%), 14% – нейтрально, только 3% – положительно. К белорусам негативно относятся 52% (в апреле 2022 – 33%, в апреле 2021 – 4%), нейтрально – 34%, положительно – 10%", - говорится в исследовании.
К россиянам, живущим в Украине, отношение преимущественно нейтральное (42%). Положительно относятся к ним 22%, отрицательно – 29%.
К русскоязычным украинцам отношение преимущественно положительное (51%) или нейтральное (31%). Отрицательно относятся только 14%.
Социологи отмечают, что в результате войны отношение к русскоязычным украинцам улучшилось с 37% в апреле 2021 года до 51% в августе 2022 года, хотя за четыре последних месяца уровень позитивного отношения немного снизился в пользу нейтрального, при отсутствии роста негатива.
Также продолжает ухудшаться отношение к жителям оккупированного Крыма и особенно к жителям т.н. "Л/ДНР". К жителям оккупированного Крыма положительно относятся 22%, отрицательно – 23%, нейтрально – 45% (в апреле положительно относились 41%, отрицательно – 14%, нейтрально – 40%).
К жителям т.н. "ДНР/ЛНР" положительно относятся только 14%, отрицательно – 47%, нейтрально – 32% (в апреле 2022 – положительно относились – 27%, отрицательно – 31%, нейтрально – 37%).
В то же время, по данным "Рейтинга", наблюдается определенное "смягчение" в вопросе оценки необходимого времени на примирение украинцев с россиянами.
Если в апреле 2022 года (опрос проходил после освобождения Киевщины от российских захватчиков – ред.) две трети говорили, что примирение невозможно, то в августе таких респондентов стало около половины.
Треть опрошенных считают, что возобновить отношения удастся через 20-30 лет, 14% считают, что это произойдет через 10-15 лет, и только 5% считают это возможным через несколько лет.
Более склонны к "примирению" в относительно более близкой временной перспективе старшие опрошенные, жители востока и юга и русскоязычные.
Исследование проходило 17-18 августа. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.
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Хотя считаю украинский (чистый украинский!) самым красивым языком из тех, которые приходилось слышать.
Английский надо знать чисто из практических соображений. Если знаешь то твоя зп автоматически увеличивается в 2-3 раза.
Ерзя-мордовський
Мокша-мордовський
Доброго дня!
Шумбрачі!
Шумбратада!
До побачення!
Вастомазонок! Леді
шумбра!
Няемозонк!
У росіян до цього ще додався і вплив угрофінської фонетики - саме тому для них слов"янське слово "паляниця" "язик вивертає"
А наша писемність творилася саме для слов"янської фонетики - тому ми як чуємо, так і пишемо!
Личный опыт вообще очень слабый аргумент.
Какие еще эсперанцы?) язык это просто инструмент общения, а не страна). Гражданство может быть какое угодно.
а)Ресурсы
б)Жадность
в)Имперские амбиции
г)Русский шовинизм и ЧСВ
д)Очередное поднятие рейтинга.
Насчет эсперанто, да, идея была простого и понятного языка для всех, но идея с треском провалилась и не потому что эсперанто такой херовый язык, а потому что людям лень переучиваться.
Знаєте, як приємно жити в україномовному місті.
Це справжня Україна.
Универсальный совет:
Используйте свой мозг!
Як не старалась - не змогла.
[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2&veaction=edit§ion=0 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2&action=edit§ion=0&summary=/*%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%20*/%20 править код ]
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НаименованиеКод https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639 ISO Год созданияСоздатель, место созданияОписаниеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8C%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE Адьюванто (Adjuvanto)1896https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD,_%D0%9B%D1%83%D0%B8_%D0%B4%D0%B5 Луи де Бофрон (Париж)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA апостериорный лингвопроект, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F лексически и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9 грамматически близкий к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE эсперанто и позднейшему https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%BE идо https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2#cite_note-_5073e85791f4f37c-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2#cite_note-_9303c480a36a8576-2 [2] https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%83&action=edit&redlink=1 Арахау (Ârahau [ara΄xaw])ahu (заявка)2006https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%91%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Иван Карасёв (Краснодар)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2#cite_note-3 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2#cite_note-4 [4] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%85 полисинтетический априорный . Издаёт https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%85 журнал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA Атлантийский язык 2001https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%9E%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4 Марк Окранд (США)язык https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0 Атлантиды https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BB%D0%B8 Африхили (Afrihili)afh1970К. А. Куми Аттобрах (Гана)собран из разных африканских языковhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD Балейбелен (Bâleybelen)zba1574Мухьи Гюльшени (Каир)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA апостериорный язык , лексика заимствована из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA персидского , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA турецкого и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA арабского , грамматика агглютинирует из турецкого языкаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%88 Бейсик-инглиш (Basic English)1932https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%B4%D0%B5%D0%BD,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7_%D0%9A%D1%8D%D0%B9 Чарльз Огден (Лондон)на английской основе: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA сокращённый https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C словарь (850 слов), английская https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9 грамматика осталась в основном без измененийhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2#cite_note-_9303c480a36a8576-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA Божественный язык (The Divine Language)1996https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA_%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD Люк Бессон искусственный язык, придуманный Люком Бессоном для фильма «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC) Пятый элемент »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Блиссимволика zbl1949Карл Блисс (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE Шанхайское гетто - Сидней)состоит из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0 идеограмм . Орган по стандартизации - международная группа «Blissymbolics Communication International» (BCI)https://ru.wikipedia.org/wiki/Brithenig Бритениг (Brithenig)bzt1996Эндрю Смит (Новая Зеландия)альтернативно-историческая реконструкция развития https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA валлийского языка https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%B4&action=edit&redlink=1 Вендергуд https://pt.wikipedia.org/wiki/Vendergood [pt] 1905https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D1%81,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81 Уи́льям Са́йдис (США)разработан 8-летним вундеркиндом на основе романских языковhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Wenedyk Венедык 2002https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD,_%D0%AF%D0%BD_%D0%B2%D0%B0%D0%BD Ян ван Стенберген (Нидерланды)вымышленный польско-романский языкhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD Вестрон (Adûni)1969-1972https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%A0%D1%83%D1%8D%D0%BB Дж. Р. Р. Толкин (Оксфорд)вымышленный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA априорный язык
Тому і знаходите виправдання своїм лінощам , щоб не вчити мову. Бо кацап, який живе всередині, корчиться в муках лише за згадки про мову
Хватит уже херню нести пытаясь высосать из пальца некую жуткую ужасную историю про связь кацапства и языка. Если бы все так было просто. Когда Америка вела освободительную войну от Англии, ей почему то в голову не пришло отказаться от английского языка, хотя это как вы выражаетесь - язык оккупанта. Удивительно, правда?
Що ви брешете... По кацапськи ваша голова працює. Ви думаєте не цифрами а словами.
І досить вже насмоктувати мову окупанта. Дістали вже.
Ваши фобии меня не касаются. Всего хорошего. Не желаю общаться с человеком с низким коэффициентом интеллектуального развития.
Думаю я на своем родном языке и это не русский и не украинский.
Но няма да го разбиреш за штото ни сие славянка. За това ти казвам чао.
Поки бачу лише пихатість та заразумілість на фоні використання росіскої мови.
Вчи живу.
От бачиш, як почне змінюватись твоє українське життя.
Де саме?
Ну таке.. то ти громадянин якої країни? Болгарії чи роіські?
Пригадую як русняк вимагав у наших дівчат в Туреччині гаваріть па русскі. Наказував. Погрожував.
Певно перед цим він вас обробив.
не хочеш бути вільною людиною, живеш рабом.
А кацап наполягає, щоб українки спілкувались мовою окупанта та вбивці.
Як на мене різниця величезна.
Але не Громадянин
А я від тебе нічого не вимагав Я колись теж був "толерантним" і відповідав на коментар мовою опонента - поки мене не почали такі, як ти, "клювать у зад" "А чево ты - такой "патриот Украины" пишешь па-русски?" І я принципово перейшов на рідну мені українську мову (хоча російською володію не гірше - більшість "русскаязичних" на форумі мені "в підметки не годяться")
Ти сперечався з іншою людиною "Срач" розвів саме ти (хоча є чим дорікнуть і твоїй опонентці)
Читайте першоджерела та не ображайте людей.
Посто клас!
Далі немає сенсу спілкуватися в цьому ключі. Прощавайте.
Ерзя-мордовський
Мокша-мордовський
Доброго дня!
Шумбрачі!
Шумбратада!
До побачення!
Вастомазонок! Леді
шумбра!
Няемозонк!