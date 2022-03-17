71% россиян чувствуют гордость из-за войны с Украиной, - независимые социологи

Почти три четверти населения России поддерживают войну с Украиной, испытывая такие положительные эмоции как гордость, радость, уважение, доверие и надежда.

Об этом свидетельствуют данные двух опросов, проведенных группой независимых российских социологов с интервалом в полторы недели с конца февраля по середину марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

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Это мнение отличалось в зависимости от возраста, отмечают авторы исследования. Русские старше 35 лет чаще выражали чувство гордости, уважения и надежды. Респонденты в возрасте до 18 лет были более склонны к обидам и разочарованиям. Двое из пяти россиян выражали беспокойство войной, и об этих чувствах чаще всего сообщали молодые россияне. Россияне в средних возрастных группах (от 25 до 44 лет) чаще сообщали о чувстве тревоги и страхе в связи с военной операцией. Более половины опрошенных в возрасте от 55 лет поддерживают войну с Украиной.

Различия между первым и вторым опросами показывают увеличение количества людей, поддерживающих "военную операцию" и независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР". В то же время растет пессимизм в отношении личного денежного состояния в связи с введенными в отношении России странами Запада санкциями.

При этом, как отмечают авторы, результаты второго опроса, проведенного 12-13 марта в период усиления государственного контроля средств массовой информации и свободы слова, следует интерпретировать с учетом возможного влияния страха и социального предубеждения на отношение к сообщениям.

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Опросы также показали, что три четверти населения России узнают новости о войне из телевизора. Из них 87 процентов (и 64 процента всех жителей России) – смотря государственные телеканалы. 22 процента россиян пользуются радиоприемником для получения новостей, и только один процент респондентов получает доступ к информации на коротких волнах. Использование VPN для новостей о "военной операции", по данным авторов исследования, составляет 5,5 процента. Из тех, кто вообще использует интернет, чтобы узнать новости о войне, 37 процентов не знают, что такое VPN. Ютьюбом пользуются 11 процентов респондентов, телеграммом – 7.

По мнению социологов, молодые россияне в возрасте до 35 лет с большей вероятностью будут с некоторым или полным недоверием относиться к новостям об Украине по сравнению со старшим поколением. В то же время авторы исследования отмечают, что молодые россияне в возрастной группе от 18 до 24 лет чаще выражали безразличие к происходящему в Украине.

Отвечая на вопрос о том, как на них влияют действия президента России, третья часть респондентов заявила, что твердо верит, что Путин работает в их интересах, а еще 26 процентов говорят, что он в определенной степени работает в их интересах. В целом большинство россиян считают, что было бы лучше, если бы Путин оставался президентом как можно дольше. Это мнение наиболее распространено среди телевизионной аудитории. Россияне, которые полагаются на личные связи и цифровые платформы, воспринимают президента по-другому, говорится в исследовании независимых российских социологов.