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71% россиян чувствуют гордость из-за войны с Украиной, - независимые социологи

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

росія

Почти три четверти населения России поддерживают войну с Украиной, испытывая такие положительные эмоции как гордость, радость, уважение, доверие и надежда.

Об этом свидетельствуют данные двух опросов, проведенных группой независимых российских социологов с интервалом в полторы недели с конца февраля по середину марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

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Это мнение отличалось в зависимости от возраста, отмечают авторы исследования. Русские старше 35 лет чаще выражали чувство гордости, уважения и надежды. Респонденты в возрасте до 18 лет были более склонны к обидам и разочарованиям. Двое из пяти россиян выражали беспокойство войной, и об этих чувствах чаще всего сообщали молодые россияне. Россияне в средних возрастных группах (от 25 до 44 лет) чаще сообщали о чувстве тревоги и страхе в связи с военной операцией. Более половины опрошенных в возрасте от 55 лет поддерживают войну с Украиной.

Различия между первым и вторым опросами показывают увеличение количества людей, поддерживающих "военную операцию" и независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР". В то же время растет пессимизм в отношении личного денежного состояния в связи с введенными в отношении России странами Запада санкциями.

При этом, как отмечают авторы, результаты второго опроса, проведенного 12-13 марта в период усиления государственного контроля средств массовой информации и свободы слова, следует интерпретировать с учетом возможного влияния страха и социального предубеждения на отношение к сообщениям.

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Опросы также показали, что три четверти населения России узнают новости о войне из телевизора. Из них 87 процентов (и 64 процента всех жителей России) – смотря государственные телеканалы. 22 процента россиян пользуются радиоприемником для получения новостей, и только один процент респондентов получает доступ к информации на коротких волнах. Использование VPN для новостей о "военной операции", по данным авторов исследования, составляет 5,5 процента. Из тех, кто вообще использует интернет, чтобы узнать новости о войне, 37 процентов не знают, что такое VPN. Ютьюбом пользуются 11 процентов респондентов, телеграммом – 7.

По мнению социологов, молодые россияне в возрасте до 35 лет с большей вероятностью будут с некоторым или полным недоверием относиться к новостям об Украине по сравнению со старшим поколением. В то же время авторы исследования отмечают, что молодые россияне в возрастной группе от 18 до 24 лет чаще выражали безразличие к происходящему в Украине.

Отвечая на вопрос о том, как на них влияют действия президента России, третья часть респондентов заявила, что твердо верит, что Путин работает в их интересах, а еще 26 процентов говорят, что он в определенной степени работает в их интересах. В целом большинство россиян считают, что было бы лучше, если бы Путин оставался президентом как можно дольше. Это мнение наиболее распространено среди телевизионной аудитории. Россияне, которые полагаются на личные связи и цифровые платформы, воспринимают президента по-другому, говорится в исследовании независимых российских социологов.
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Топ комментарии
+113
******** народ
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17.03.2022 20:26
+79
мочить всех
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17.03.2022 20:26
+72
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17.03.2022 20:27
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Страна **@нутых. А що було не зрозуміло? Висновок: мочить, даже в сортирах!
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17.03.2022 20:59 Ответить
А потім будуть казати, що то путін віноват. "русскіє нє вінавати!"
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17.03.2022 20:59 Ответить
Народный герой Ичкерии Ш. Басаев - Ваша великорусская мечта- сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. ЭТО и есть руссизм
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17.03.2022 21:01 Ответить
Москалі не мають права існувати.
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17.03.2022 21:04 Ответить
Фашисты в 41 м так же думали.
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17.03.2022 21:05 Ответить
Если сто человек придут и скажут мне , что я дурак , то со временем я буду думать, что я дурак. Что удивляться пропаганда в действии грохая на нее миллиарды. Однако руское быдло не осознает, что их ждет в средней перспективе. Санкции например для них в пользу...Оно ж тупое. Ну это до поры до времени
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17.03.2022 21:08 Ответить
Настолько же насколько ********* были немцы в 1938. Пропаганда из любого народа может сделать зверей. И не говорите что ваш народ другой. Если не понимаете, то сами в опасности.
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17.03.2022 21:22 Ответить
Это нормально. Я вообще русский полностью. Тут таких мало, но они есть. особенно в крупных городах. Я ненавижу свою страну и желаю всем россиянам подохнуть поскорее. Это нормально.
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17.03.2022 21:30 Ответить
Така небезпека є, але мінімальна бо кожний українець сам собі вождь.
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18.03.2022 19:19 Ответить
биомусор планеты земля
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17.03.2022 21:10 Ответить
Покажите это Шольцу. А то ж нельзя русских обзывать и бить в германи
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17.03.2022 21:11 Ответить
Шольц сидит сразу на двух стульях - и вашим и нашим. Фашизм в нем гинетически проявляется
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18.03.2022 07:02 Ответить
Кацап завжди був ворогом України.
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17.03.2022 21:12 Ответить
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18.03.2022 09:53 Ответить
дебилы с засранными мозгами
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17.03.2022 21:14 Ответить
Ну нормально. Этот опрос - универсальный ответ всем тем *******, которые сейчас стенают фо фисбукам и линкединам "я русский, почему вы меня чмырите? я не виноват".
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17.03.2022 21:16 Ответить
Я русский - мне не стыдно.

https://www.facebook.com/levan.dadiani.5661/videos/350948516914857
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17.03.2022 21:18 Ответить
Скоро хер в жопе начнут ощущать. Тогда и гордости поубавится.
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17.03.2022 21:19 Ответить
Пока города в РФ не снести как они в Украине, не поймут. От этой болезни лекарство одно - национальное унижение.
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17.03.2022 21:27 Ответить
Поколение живущее без мозгов родит поколение рабов.Круговорот у них там в Мордоре.
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17.03.2022 21:20 Ответить
71% відчувають гордість за війну

29% відчувають гордість за війну, але в них забрали айфон
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17.03.2022 21:24 Ответить
Гитлера тоже поддерживал немецкий народ, делайте вывод
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17.03.2022 21:26 Ответить
Сьогодні московському скоту головний терорист сказав, що їхні пенсії і зарплати вкрав захід. Тепер вони розриваються, кого більше ненавидіти, українців чи європейців.
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17.03.2022 21:35 Ответить
А Шольц стверджує, що росіяни не винуваті, винуватий лише путін. Але нам своє робить.
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17.03.2022 21:43 Ответить
Ну що, полонених треба брати?
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17.03.2022 21:43 Ответить
покидьків та дурнів 71% - росія 2022 рік
покидьків та дурнів 72% - німеччина 1933 рік
яке стабільне число
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17.03.2022 21:44 Ответить
73% выбрали Зеленского... Совпадение?...
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17.03.2022 21:44 Ответить
Ну і аналогії
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18.03.2022 09:56 Ответить
засохни, чмо кацапское
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17.03.2022 22:19 Ответить
"Начувайся скотина.Пекельний-пали!!!"
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17.03.2022 22:00 Ответить
Современная Россия это все тот же старый совок, с которым нельзя иметь никаких дел, ибо опасно для всех окружающих. Правильный ход взаимодействия это их элиминация из всех геополитических систем.
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17.03.2022 22:07 Ответить
"Ютьюбом користуються 11 відсотків респондентів" - взагалі то, якщо їм вимкнути інтернет, то вони нічого особо не втратять))
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17.03.2022 22:14 Ответить
Стадо придурків
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17.03.2022 22:17 Ответить
Этот сайт оказывает тоже сильное влияние на умы россиян. Это я знаю точно.
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17.03.2022 22:17 Ответить
Тому що війна не прийшла на їх землю

Зрозумійте, треба засипати росію тркпами їх вояк, ЗАСИПАТИ
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17.03.2022 22:21 Ответить
Передайте ці дані до офісу преза, може перестане ганьбити Ураїну своїми зверненнями до рускіх матєрєй
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17.03.2022 22:27 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ztdCmlyBt28
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17.03.2022 22:35 Ответить
Это не правда!!! не несите *****. Здесь быть не может разделения на поддерживающих и не поддерживающих исключительно по этническому признаку
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17.03.2022 22:57 Ответить
страна уродцев и убийц
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17.03.2022 23:03 Ответить
Я вас дуже прошу,вбивайте всіх москалів,не беріть у полон!
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17.03.2022 23:38 Ответить
Когда начнёте гибнуть, вспомните нас
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18.03.2022 07:00 Ответить
"

86,6% россиян допускают и поддерживают потенциальное нападение на территории стран Европейского Союза, среди которых: Польша, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Словакия и другие. Такие результаты социологического опроса получила компания "Active Group".

75,5% россиян одобряют идею вооруженного вторжения в следующую страну и считают, что ею должна стать Польша. Это логическое продолжение "военной спецоперации РФ", по мнению респондентов.

Более того, согласно опросу, 75% респондентов в той или иной степени допускают применение ядерного оружия правительством своей страны.
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18.03.2022 10:36 Ответить
Единственное чувство, которого достойны русские - это чувство голода.
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18.03.2022 12:43 Ответить
а випіть кацапу хочеться постійно.
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18.03.2022 19:15 Ответить
85-90% абсолютно тупе скотобидло що має в мізках тільки вкладене "тялявізором".
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18.03.2022 19:14 Ответить
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