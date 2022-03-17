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71% росіян відчуває гордість через війну з Україною, - незалежні соціологи

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

росія

Майже три чверті населення Росії підтримують війну з Україною, відчуваючи такі позитивні емоції, як гордість, радість, повага, довіра та надія.

Про це свідчать дані двох опитувань, проведених групою незалежних російських соціологів з інтервалом у півтора тижні з кінця лютого до середини березня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радио Свобода.

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Ця думка різнилася залежно від віку, відзначають автори дослідження. Росіяни старше 35 років частіше висловлювали почуття гордості, поваги та надії. Респонденти віком до 18 років були більш схильні до образ і розчарувань. Двоє з п'яти росіян висловлювали занепокоєння війною, і про ці почуття найчастіше повідомляли молоді росіяни. Росіяни у середніх вікових групах (від 25 до 44 років) частіше повідомляли про почуття тривоги та страху щодо військової операції. Більше половини опитаних віком від 55 років підтримують війну з Україною.

Відмінності між першим і другим опитуваннями показують збільшення кількості людей, що підтримують "військову операцію" та незалежність так званих "ДНР" та "ЛНР". У той самий час зростає песимізм щодо особистого фінансового становища у зв'язку з запровадженими щодо Росії країнами Заходу санкціями.

При цьому, як зазначають автори, результати другого опитування, проведеного 12–13 березня в період посилення державного контролю за засобами масової інформації та свободою слова, слід інтерпретувати з урахуванням можливого впливу страху та соціального упередження на ставлення до повідомлень.

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Опитування також показали, що три чверті населення Росії дізнається новини про війну з телевізора. З них 87 відсотків (і 64 відсотки всіх жителів Росії) – із державних телеканалів. 22 відсотки росіян користуються радіоприймачем для отримання новин, і лише один відсоток респондентів отримує доступ до інформації на коротких хвилях. Використання VPN для новин про "воєнну операцію", за даними авторів дослідження, становить 5,5 відсотків. З тих, хто взагалі використовує інтернет, щоб дізнаватися новини про війну, 37 відсотків не знають, що таке VPN. Ютьюбом користуються 11 відсотків респондентів, телеграмом – 7.

На думку соціологів, молоді росіяни віком до 35 років з більшою ймовірністю будуть з деякою або повною недовірою ставитися до новин про Україну порівняно зі старшим поколінням. Водночас, автори дослідження зазначають, що молоді росіяни у віковій групі від 18 до 24 років частіше висловлювали байдужість до того, що відбувається в Україні.

Відповідаючи на запитання про те, як на них впливають дії президента Росії, третина респондентів заявила, що твердо вірить, що Путін працює в їхніх інтересах, а ще 26 відсотків кажуть, що він певною мірою працює в їхніх інтересах. Загалом більшість росіян вважають, що було б краще, якби Путін залишався президентом якнайдовше. Ця думка найпоширеніша серед телевізійної аудиторії. Росіяни, які покладаються на особисті зв'язки та цифрові платформи, сприймають президента інакше, йдеться у дослідженні незалежних російських соціологів.
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Топ коментарі
+113
******** народ
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17.03.2022 20:26
+79
мочить всех
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17.03.2022 20:26
+72
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17.03.2022 20:27
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Страна **@нутых. А що було не зрозуміло? Висновок: мочить, даже в сортирах!
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17.03.2022 20:59 Відповісти
А потім будуть казати, що то путін віноват. "русскіє нє вінавати!"
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17.03.2022 20:59 Відповісти
Народный герой Ичкерии Ш. Басаев - Ваша великорусская мечта- сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. ЭТО и есть руссизм
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17.03.2022 21:01 Відповісти
Москалі не мають права існувати.
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17.03.2022 21:04 Відповісти
Фашисты в 41 м так же думали.
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17.03.2022 21:05 Відповісти
Если сто человек придут и скажут мне , что я дурак , то со временем я буду думать, что я дурак. Что удивляться пропаганда в действии грохая на нее миллиарды. Однако руское быдло не осознает, что их ждет в средней перспективе. Санкции например для них в пользу...Оно ж тупое. Ну это до поры до времени
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17.03.2022 21:08 Відповісти
Настолько же насколько ********* были немцы в 1938. Пропаганда из любого народа может сделать зверей. И не говорите что ваш народ другой. Если не понимаете, то сами в опасности.
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17.03.2022 21:22 Відповісти
Это нормально. Я вообще русский полностью. Тут таких мало, но они есть. особенно в крупных городах. Я ненавижу свою страну и желаю всем россиянам подохнуть поскорее. Это нормально.
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17.03.2022 21:30 Відповісти
Така небезпека є, але мінімальна бо кожний українець сам собі вождь.
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18.03.2022 19:19 Відповісти
биомусор планеты земля
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17.03.2022 21:10 Відповісти
Покажите это Шольцу. А то ж нельзя русских обзывать и бить в германи
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17.03.2022 21:11 Відповісти
Шольц сидит сразу на двух стульях - и вашим и нашим. Фашизм в нем гинетически проявляется
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18.03.2022 07:02 Відповісти
Кацап завжди був ворогом України.
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17.03.2022 21:12 Відповісти
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18.03.2022 09:53 Відповісти
дебилы с засранными мозгами
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17.03.2022 21:14 Відповісти
Ну нормально. Этот опрос - универсальный ответ всем тем *******, которые сейчас стенают фо фисбукам и линкединам "я русский, почему вы меня чмырите? я не виноват".
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17.03.2022 21:16 Відповісти
Я русский - мне не стыдно.

https://www.facebook.com/levan.dadiani.5661/videos/350948516914857
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17.03.2022 21:18 Відповісти
Скоро хер в жопе начнут ощущать. Тогда и гордости поубавится.
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17.03.2022 21:19 Відповісти
Пока города в РФ не снести как они в Украине, не поймут. От этой болезни лекарство одно - национальное унижение.
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17.03.2022 21:27 Відповісти
Поколение живущее без мозгов родит поколение рабов.Круговорот у них там в Мордоре.
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17.03.2022 21:20 Відповісти
71% відчувають гордість за війну

29% відчувають гордість за війну, але в них забрали айфон
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17.03.2022 21:24 Відповісти
Гитлера тоже поддерживал немецкий народ, делайте вывод
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17.03.2022 21:26 Відповісти
Сьогодні московському скоту головний терорист сказав, що їхні пенсії і зарплати вкрав захід. Тепер вони розриваються, кого більше ненавидіти, українців чи європейців.
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17.03.2022 21:35 Відповісти
А Шольц стверджує, що росіяни не винуваті, винуватий лише путін. Але нам своє робить.
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17.03.2022 21:43 Відповісти
Ну що, полонених треба брати?
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17.03.2022 21:43 Відповісти
покидьків та дурнів 71% - росія 2022 рік
покидьків та дурнів 72% - німеччина 1933 рік
яке стабільне число
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17.03.2022 21:44 Відповісти
73% выбрали Зеленского... Совпадение?...
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17.03.2022 21:44 Відповісти
Ну і аналогії
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18.03.2022 09:56 Відповісти
засохни, чмо кацапское
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17.03.2022 22:19 Відповісти
"Начувайся скотина.Пекельний-пали!!!"
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17.03.2022 22:00 Відповісти
Современная Россия это все тот же старый совок, с которым нельзя иметь никаких дел, ибо опасно для всех окружающих. Правильный ход взаимодействия это их элиминация из всех геополитических систем.
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17.03.2022 22:07 Відповісти
"Ютьюбом користуються 11 відсотків респондентів" - взагалі то, якщо їм вимкнути інтернет, то вони нічого особо не втратять))
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17.03.2022 22:14 Відповісти
Стадо придурків
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17.03.2022 22:17 Відповісти
Этот сайт оказывает тоже сильное влияние на умы россиян. Это я знаю точно.
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17.03.2022 22:17 Відповісти
Тому що війна не прийшла на їх землю

Зрозумійте, треба засипати росію тркпами їх вояк, ЗАСИПАТИ
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17.03.2022 22:21 Відповісти
Передайте ці дані до офісу преза, може перестане ганьбити Ураїну своїми зверненнями до рускіх матєрєй
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17.03.2022 22:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ztdCmlyBt28
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17.03.2022 22:35 Відповісти
Это не правда!!! не несите *****. Здесь быть не может разделения на поддерживающих и не поддерживающих исключительно по этническому признаку
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17.03.2022 22:57 Відповісти
страна уродцев и убийц
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17.03.2022 23:03 Відповісти
Я вас дуже прошу,вбивайте всіх москалів,не беріть у полон!
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17.03.2022 23:38 Відповісти
Когда начнёте гибнуть, вспомните нас
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18.03.2022 07:00 Відповісти
"

86,6% россиян допускают и поддерживают потенциальное нападение на территории стран Европейского Союза, среди которых: Польша, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Словакия и другие. Такие результаты социологического опроса получила компания "Active Group".

75,5% россиян одобряют идею вооруженного вторжения в следующую страну и считают, что ею должна стать Польша. Это логическое продолжение "военной спецоперации РФ", по мнению респондентов.

Более того, согласно опросу, 75% респондентов в той или иной степени допускают применение ядерного оружия правительством своей страны.
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18.03.2022 10:36 Відповісти
Единственное чувство, которого достойны русские - это чувство голода.
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18.03.2022 12:43 Відповісти
а випіть кацапу хочеться постійно.
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18.03.2022 19:15 Відповісти
85-90% абсолютно тупе скотобидло що має в мізках тільки вкладене "тялявізором".
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18.03.2022 19:14 Відповісти
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