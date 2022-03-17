71% росіян відчуває гордість через війну з Україною, - незалежні соціологи

Майже три чверті населення Росії підтримують війну з Україною, відчуваючи такі позитивні емоції, як гордість, радість, повага, довіра та надія.

Про це свідчать дані двох опитувань, проведених групою незалежних російських соціологів з інтервалом у півтора тижні з кінця лютого до середини березня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радио Свобода.

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Ця думка різнилася залежно від віку, відзначають автори дослідження. Росіяни старше 35 років частіше висловлювали почуття гордості, поваги та надії. Респонденти віком до 18 років були більш схильні до образ і розчарувань. Двоє з п'яти росіян висловлювали занепокоєння війною, і про ці почуття найчастіше повідомляли молоді росіяни. Росіяни у середніх вікових групах (від 25 до 44 років) частіше повідомляли про почуття тривоги та страху щодо військової операції. Більше половини опитаних віком від 55 років підтримують війну з Україною.

Відмінності між першим і другим опитуваннями показують збільшення кількості людей, що підтримують "військову операцію" та незалежність так званих "ДНР" та "ЛНР". У той самий час зростає песимізм щодо особистого фінансового становища у зв'язку з запровадженими щодо Росії країнами Заходу санкціями.

При цьому, як зазначають автори, результати другого опитування, проведеного 12–13 березня в період посилення державного контролю за засобами масової інформації та свободою слова, слід інтерпретувати з урахуванням можливого впливу страху та соціального упередження на ставлення до повідомлень.

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Опитування також показали, що три чверті населення Росії дізнається новини про війну з телевізора. З них 87 відсотків (і 64 відсотки всіх жителів Росії) – із державних телеканалів. 22 відсотки росіян користуються радіоприймачем для отримання новин, і лише один відсоток респондентів отримує доступ до інформації на коротких хвилях. Використання VPN для новин про "воєнну операцію", за даними авторів дослідження, становить 5,5 відсотків. З тих, хто взагалі використовує інтернет, щоб дізнаватися новини про війну, 37 відсотків не знають, що таке VPN. Ютьюбом користуються 11 відсотків респондентів, телеграмом – 7.

На думку соціологів, молоді росіяни віком до 35 років з більшою ймовірністю будуть з деякою або повною недовірою ставитися до новин про Україну порівняно зі старшим поколінням. Водночас, автори дослідження зазначають, що молоді росіяни у віковій групі від 18 до 24 років частіше висловлювали байдужість до того, що відбувається в Україні.

Відповідаючи на запитання про те, як на них впливають дії президента Росії, третина респондентів заявила, що твердо вірить, що Путін працює в їхніх інтересах, а ще 26 відсотків кажуть, що він певною мірою працює в їхніх інтересах. Загалом більшість росіян вважають, що було б краще, якби Путін залишався президентом якнайдовше. Ця думка найпоширеніша серед телевізійної аудиторії. Росіяни, які покладаються на особисті зв'язки та цифрові платформи, сприймають президента інакше, йдеться у дослідженні незалежних російських соціологів.