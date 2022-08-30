Российским военным пора бежать, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Украина возвращает свое и будет возвращать – Харьковщину, Луганщину, Донетчину, Запорожье, Херсонщину, Крым и обязательно – всю нашу акваторию Черного и Азовского морей, от Змеиного до Керченского пролива. Это будет. Это наше. И так же, как это понимает наше общество, я хочу, чтобы это понимали и оккупанты, не будет им места на украинской земле.
Кто хочет знать, какие у нас планы? Вы не услышите конкретики ни от одного действительно ответственного лица. Потому что это война. И так – на войне. Но оккупанты должны знать: мы будем гнать их к границе. До нашей границы, линия которой не изменялась. Оккупанты ее хорошо знают.
Если они хотят выжить – российским военным пора бежать. Езжайте домой. Если вы боитесь возвращаться к себе домой в Россию – что ж, пусть такие оккупанты сдаются в плен, и мы гарантируем им выполнение всех норм Женевских конвенций. Если же они меня не услышат, будут иметь дело с нашими защитниками, которые не остановятся, пока не остановят все, что принадлежит Украине.
И это не что-то особенное. Это не что-нибудь такое, что якобы началось. Мы говорим об этом 187 дней", – сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
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https://twitter.com/VolodymyrAriev/status/1564301249750646789 2 ч
Слуги народу вперто відмовляються ставити в порядок денний ВР з/п 7627 - звернення до світу з приводу наших військовополонених, в якому міститься заклик визнати росію спонсором тероризму і накласти на неї додаткові санкції після вбивства в Оленівці.
- Яку саме?
А вони скопіювали знаменитий монумент "батькам-засновникам" (президентам США) на скельному масиві А там розмістили портрети борців за волю України (Бандеру в тому числі) А на перше місце вчепили портрет нашого "ГоловБлазня"!
- Заспокойтеся! Її все одно ніхто не купуватиме!
- Чому?
- Основна маса українців плюватиме саме на лицьову сторону, а "зелені " саме її будуть лизать" Так марку ж тоді приклеїть не можна буде!
гніда зелена
https://twitter.com/i/status/1563005564610703363
https://zbruc.eu/node/112962?fbclid=IwAR2MBIuujMK0w4o1AG63mUP7fTatrtJmOvP7le6DLAqDCHd1I2OLj7lk63E
така сама, як раніше?
чи ще переможніша?
****** гундосий
в Пєскі не хош
До речі - у книзі "Слуга народу", яка послужила основою для ФСБ-шних режисерів при написанні сценарію для нашого "Блазня", є фінал, який очікує нашого "Клоуна" - там по нього приходить міліція!!! Ця сцена у сценарій включена не була, а сама книга та її автор піддані негласному "остракізму" ще з кінця 90-х!!!
https://youtu.be/6KTKrfPvu_s?t=449
и кажется мне вот что: когда гундосый осознал масштаб своего косяка с Кривоносом, и особенно резонанс в ВСУ, ему срочно понадобились победы, чтобы отвлечь внимание от этого зашквара......
поэтому он и толкнул Залужного на авантюру с контрнаступлением.....
этому есть и косвенное подтверждение: некто гиркин/стрелков утверждает, что "действия ВСУ носят "показательный" характер".....
и дай Бог, чтобы авантюра малороса не вылезла для ВСУ боком......
https://mobile.twitter.com/i_turenko/status/1563987047907467265 23 ч
У владі ментальна рсня.
Вони дійсно не розуміють нашу відмінність від косабів.
Нас неможливо налякати, інспіруючи судові процеси проти когось, нас не можна змусити молитись на владу, навіть якщо черговий ''лідер думок'' вилизує її. От цього рсняві політтехнологи не враховують.
представте яка паніка почнеться в російських військових!
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Ждём муж часть 95 го в первых рядах наступления...