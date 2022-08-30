Российским военным пора бежать, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина возвращает свое и будет возвращать – Харьковщину, Луганщину, Донетчину, Запорожье, Херсонщину, Крым и обязательно – всю нашу акваторию Черного и Азовского морей, от Змеиного до Керченского пролива. Это будет. Это наше. И так же, как это понимает наше общество, я хочу, чтобы это понимали и оккупанты, не будет им места на украинской земле.

Кто хочет знать, какие у нас планы? Вы не услышите конкретики ни от одного действительно ответственного лица. Потому что это война. И так – на войне. Но оккупанты должны знать: мы будем гнать их к границе. До нашей границы, линия которой не изменялась. Оккупанты ее хорошо знают.

Если они хотят выжить – российским военным пора бежать. Езжайте домой. Если вы боитесь возвращаться к себе домой в Россию – что ж, пусть такие оккупанты сдаются в плен, и мы гарантируем им выполнение всех норм Женевских конвенций. Если же они меня не услышат, будут иметь дело с нашими защитниками, которые не остановятся, пока не остановят все, что принадлежит Украине.

И это не что-то особенное. Это не что-нибудь такое, что якобы началось. Мы говорим об этом 187 дней", – сказал Зеленский.

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