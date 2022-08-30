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Новости Видео Война
19 220 81

Российским военным пора бежать, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина возвращает свое и будет возвращать – Харьковщину, Луганщину, Донетчину, Запорожье, Херсонщину, Крым и обязательно – всю нашу акваторию Черного и Азовского морей, от Змеиного до Керченского пролива. Это будет. Это наше. И так же, как это понимает наше общество, я хочу, чтобы это понимали и оккупанты, не будет им места на украинской земле.

Кто хочет знать, какие у нас планы? Вы не услышите конкретики ни от одного действительно ответственного лица. Потому что это война. И так – на войне. Но оккупанты должны знать: мы будем гнать их к границе. До нашей границы, линия которой не изменялась. Оккупанты ее хорошо знают.

Если они хотят выжить – российским военным пора бежать. Езжайте домой. Если вы боитесь возвращаться к себе домой в Россию – что ж, пусть такие оккупанты сдаются в плен, и мы гарантируем им выполнение всех норм Женевских конвенций. Если же они меня не услышат, будут иметь дело с нашими защитниками, которые не остановятся, пока не остановят все, что принадлежит Украине.

И это не что-то особенное. Это не что-нибудь такое, что якобы началось. Мы говорим об этом 187 дней", – сказал Зеленский.

Читайте: Легенду о великом государстве Россия нужно забыть, - Зеленский

Зеленский Владимир (20362)


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Топ комментарии
+37
Тобі теж
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29.08.2022 22:57
+31
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29.08.2022 23:01
+31
Volodymyr Ariev@VolodymyrAriev

https://twitter.com/VolodymyrAriev/status/1564301249750646789 2 ч

Слуги народу вперто відмовляються ставити в порядок денний ВР з/п 7627 - звернення до світу з приводу наших військовополонених, в якому міститься заклик визнати росію спонсором тероризму і накласти на неї додаткові санкції після вбивства в Оленівці.
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29.08.2022 23:13
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Тобі теж
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29.08.2022 22:57 Ответить
Volodymyr Ariev@VolodymyrAriev

https://twitter.com/VolodymyrAriev/status/1564301249750646789 2 ч

Слуги народу вперто відмовляються ставити в порядок денний ВР з/п 7627 - звернення до світу з приводу наших військовополонених, в якому міститься заклик визнати росію спонсором тероризму і накласти на неї додаткові санкції після вбивства в Оленівці.
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29.08.2022 23:13 Ответить
Його ********** під спідницею сховає...
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29.08.2022 23:36 Ответить
возбудився...
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29.08.2022 22:58 Ответить
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29.08.2022 22:59 Ответить
Зрадникам при владі,теж...
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29.08.2022 22:59 Ответить
Їм мєдальки положено...
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29.08.2022 23:32 Ответить
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29.08.2022 22:59 Ответить
Радує одне, у нас лизунів 73%.
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30.08.2022 03:42 Ответить
- Куме! Ви бачили проект нової марки, яку "Укрпошта" збирається випустить?
- Яку саме?
А вони скопіювали знаменитий монумент "батькам-засновникам" (президентам США) на скельному масиві А там розмістили портрети борців за волю України (Бандеру в тому числі) А на перше місце вчепили портрет нашого "ГоловБлазня"!
- Заспокойтеся! Її все одно ніхто не купуватиме!
- Чому?
- Основна маса українців плюватиме саме на лицьову сторону, а "зелені " саме її будуть лизать" Так марку ж тоді приклеїть не можна буде!

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30.08.2022 03:59 Ответить
Зелений пабідун.
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29.08.2022 23:00 Ответить
Давай вже про Ліпєцк, не тягни...
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29.08.2022 23:29 Ответить
Там новиною вищє у Зєлі черговий зальот, а ти тут прохолоджуєшся. Хто за тебе буде його відмазувати? Я?
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29.08.2022 23:32 Ответить
А кто ещё?Ты спишь когда-нибудь?Или вы посменно?Ботоферма)))
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29.08.2022 23:41 Ответить
Ні, я не можу. Я з іншої організації. Я - порохобот і працюю за "шалену бджілку". Нехай Зєлю зєлєбобіки відмазують.
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29.08.2022 23:47 Ответить
Ну прямо як ти - до патріотів України!
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30.08.2022 04:00 Ответить
шо, літаки летять?
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29.08.2022 23:00 Ответить
ага, будем всех бамбить
гніда зелена
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29.08.2022 23:09 Ответить
Сто відсотків!Слава ЗСУ! Слава УКРАІНІ!СМЕРТЬ москалям.УКРАІНА ПОНАД УСЕ!!!
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29.08.2022 23:00 Ответить
найдено, к сожалению пока единственное, сходство между Черчиллем и зеленским....
https://twitter.com/i/status/1563005564610703363
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29.08.2022 23:00 Ответить
то Борис Джонсон Черчилля с Дарвиным попутал. Занятый человек, заморочили голову...
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29.08.2022 23:08 Ответить
Подейкують, існує імовірність, що папа Франциск таки приїде в Україну і зустрінеться з Володимиром Зеленським. Якби хтось мені сказав таке перед 24 лютого, я би, мабуть, подумав: «Про що людина, на плечі якої доля кинула відповідальність за мільйони душ, може розмовляти з блазнем?» Що ж, сьогодні я думаю про них так само. Так само, тільки навпаки.
https://zbruc.eu/node/112962?fbclid=IwAR2MBIuujMK0w4o1AG63mUP7fTatrtJmOvP7le6DLAqDCHd1I2OLj7lk63E
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29.08.2022 23:00 Ответить
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29.08.2022 23:01 Ответить
Розпродаж нічних сорочок "Зелена мрія"
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30.08.2022 00:31 Ответить
Буденовку забыли на башку нацепить
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30.08.2022 11:43 Ответить
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29.08.2022 23:01 Ответить
**** зебільна, не гавкай під руку воїнам!
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29.08.2022 23:01 Ответить
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29.08.2022 23:15 Ответить
розмінування півдня то інше
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29.08.2022 23:34 Ответить
Зеля, тікай поки можеш
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29.08.2022 23:02 Ответить
кароче пока квартал не собирается покупать беспилотники для ВСУ...
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29.08.2022 23:04 Ответить
Що, нова перемога?
така сама, як раніше?
чи ще переможніша?

****** гундосий
в Пєскі не хош
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29.08.2022 23:05 Ответить
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29.08.2022 23:06 Ответить
Своєму завхозу таке теж порадь.
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29.08.2022 23:07 Ответить
.
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29.08.2022 23:12 Ответить
Ще одну каденцію проспівчуває Зєлє, а потім Арестовичу...
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29.08.2022 23:26 Ответить
бо у нормального и умного абрама и ухи размером побольше...
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29.08.2022 23:14 Ответить
Ну казав же йому Порошенко перед виборами : "Ти розумієш - КУДИ ти лізеш? І чим це закінчиться?"
До речі - у книзі "Слуга народу", яка послужила основою для ФСБ-шних режисерів при написанні сценарію для нашого "Блазня", є фінал, який очікує нашого "Клоуна" - там по нього приходить міліція!!! Ця сцена у сценарій включена не була, а сама книга та її автор піддані негласному "остракізму" ще з кінця 90-х!!!
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30.08.2022 04:09 Ответить
Мстительный "найвеличайший "использует ручное СБУ и подслушивает Виталия , недавно под кроватью обнаружил устройство
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30.08.2022 09:19 Ответить
Тікатимуть як оцих орденоносців побачать!..
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29.08.2022 23:16 Ответить
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30.08.2022 02:49 Ответить
Щойно ж Гуменюк просила не п**діть. Ні, воно вилізло зі своїм словесним поносом.
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29.08.2022 23:17 Ответить
угу, с вагнерацами точно также было - их предупредили ЗЕрадники с Банкової, и те благополучно сбежали от наших военных спецов.
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29.08.2022 23:22 Ответить
послушайте вот это:
https://youtu.be/6KTKrfPvu_s?t=449
и кажется мне вот что: когда гундосый осознал масштаб своего косяка с Кривоносом, и особенно резонанс в ВСУ, ему срочно понадобились победы, чтобы отвлечь внимание от этого зашквара......
поэтому он и толкнул Залужного на авантюру с контрнаступлением.....
этому есть и косвенное подтверждение: некто гиркин/стрелков утверждает, что "действия ВСУ носят "показательный" характер".....
и дай Бог, чтобы авантюра малороса не вылезла для ВСУ боком......
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29.08.2022 23:27 Ответить
Зеленский на это ответил что то была дезинформация врага на счёт наступления на Херсон. Тварюка завжди викрутиться.
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30.08.2022 09:06 Ответить
Inna Turenko@i_turenko

https://mobile.twitter.com/i_turenko/status/1563987047907467265 23 ч

У владі ментальна рсня.
Вони дійсно не розуміють нашу відмінність від косабів.
Нас неможливо налякати, інспіруючи судові процеси проти когось, нас не можна змусити молитись на владу, навіть якщо черговий ''лідер думок'' вилизує її. От цього рсняві політтехнологи не враховують.
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29.08.2022 23:29 Ответить
Шось в цьому є. Не так давно кацапські хакери розкидували дезу, що Зєля чи то втік, чи то присмерті. Не знаю, кого вони хотіли тим налякати, але регіт стояв на весь інет.
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29.08.2022 23:35 Ответить
Я тоді писав що "і листочок не здригнеться" і нічого не зміниться!
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30.08.2022 04:11 Ответить
Слово "тікати", для російської армі правильно пишеться ТОПИТИСЬ!
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29.08.2022 23:33 Ответить
Не росіяни,а фашисти Від призиву і відосиків не втечуть--їх потрібно знищувати.А для цього потрібна сильна армія і керівництво ,без трусів.зрадників і лохів.
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29.08.2022 23:44 Ответить
Грьобаний паразит.
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29.08.2022 23:53 Ответить
Щоденний звіт ***** від буратіни
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29.08.2022 23:55 Ответить
Схоже, 3.14здюха зелю рейтинг 3.14здюха обдристовича лякає...
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29.08.2022 23:56 Ответить
Необходимо зарегистрировать на сайте президента петицию запретить Зеленскому снимать тупые видосики и награждать государственными наградами 95 квартал!!!
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29.08.2022 23:57 Ответить
Чудова пропозиція, підтримую на тисячу відсотків, ось це буде зеленому мерзотнику плюха в зелену пику.
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30.08.2022 09:09 Ответить
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30.08.2022 00:11 Ответить
Потужно
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30.08.2022 00:37 Ответить
треба заявити, що ми закупили в Турції 100 нових байрактарів і будемо взривати російські танки і БТРи з повітря.

представте яка паніка почнеться в російських військових!
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30.08.2022 00:42 Ответить
Вони й так бояться в танки лізти! "Джавелінобоязнь", "НЛАВобоязнь", "Стугнобоязнь" і "Дронобоязнь" - ціла купа розладів шлунково-кишкового тракту на нервовому грунті! У Нижньому Новгороді спробували набрать екіпажі для танкового батальйону Потрібно було 150 чоловік Набрали всього 30!!!
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30.08.2022 04:23 Ответить
Так Арестович наче вже визволив 53 населених пункти десь на півдні. Правда щось на мапі не можу до сих пір знайти. Цей зелений звіздобол хоче Херсон визволити, бо треба триндеж словесний хоч чимось підтвердити, поклавши даремно людей та зайво втративши озброєння. Які можуть бути контрнаступи таких масштабів, коли для цього не вистачає військового озброєння, коли парітету з ворогом поки і близько немає
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30.08.2022 03:47 Ответить
Росіянам потрібна ще якась мотивація, щоб перестати боятися покарання своїх командирів і в паніці тікати назад. У Херсоні попередили, коли почалися підриви мосту. Українська армія дала їм достатньо часу для втечі, але замість цього вони подвоїлися. тому тепер треба вбивати в них страх. вбити рекламу якомога більше, щоб вони навіть не мали можливості повторити цю помилку в Мельтіополі.
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30.08.2022 03:59 Ответить
Зєля, роздай кацапам медальки героїв України за те, що тікають.
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30.08.2022 08:18 Ответить
Вже час настав Зелі тікати .
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30.08.2022 08:36 Ответить
Он видосики снимает камерой снизу, великий бубочка в таком ракурсе
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30.08.2022 08:52 Ответить
С трепетом жду то время когда "настане час тікати " всей этой зелемрази во главе с Зелей
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30.08.2022 10:27 Ответить
Багато що пояснює



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30.08.2022 10:33 Ответить
"ОлЕні, Олені небриті і неголені"
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30.08.2022 10:36 Ответить
ЗЕлёные поносики тошнотворны.
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30.08.2022 10:53 Ответить
Куди бежать..?позади Концлагерь путлера и куча долгов,кредитов и ипотек под жилье...,за долгами придут вышибалы рэкэтиры путлера...
Замкнутый круг...
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30.08.2022 11:41 Ответить
Неправильно поставлен вопрос, спрашивай не куда бежать, а кому ты нужен. На белом свете сотни государств, если ты не знал бегун.
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30.08.2022 12:11 Ответить
Залужний займеться і цим клоуном, але спочатку розїбашить " другу армію"світу. Не втече клоун, жид коломойський теж
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30.08.2022 12:00 Ответить
не треба давати їм тікати. Їх треба знищувати. Бо через деякий час вони прийдуть сюди знову вбивати нас.
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30.08.2022 12:59 Ответить
Пора лысому зарабатывать мядальку за боевые.....
Ждём муж часть 95 го в первых рядах наступления...
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30.08.2022 15:04 Ответить
 
 