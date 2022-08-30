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Священники РПЦ сотрудничают с оккупантами в Харьковской области: "Духовно поддерживаем, освящаем военную технику". ВИДЕО

Казанский священник Виталий Беляев на оккупированной территории Харьковщины "духовно поддерживает" российских захватчиков в войне против Украины.

Об этом сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан, передает Цензор.НЕТ.

Священник рассказал, что "очень давно рвался приехать" на оккупированную территорию Харьковщины, чтобы "духовно поддержать" военных РФ.

"Днем я выполняю функции волонтера, а вечером пытаюсь вырваться на передний край и поддержать наших военных. Отслужить молебен, исповедовать, причастить, освятить боевую технику", - говорит Беляев.

По словам священника, "военное духовенство" должно быть с военными.

Смотрите: Морские пехотинцы уничтожили вражеский склад с боекомплектом в Донецкой области, - ВМС. ФОТО

Священники РПЦ сотрудничают с оккупантами в Харьковской области: Духовно поддерживаем, освящаем военную технику 01

оккупация (10143) РПЦ (744) священник (228) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+37
‼️‼️Почаевская лавра с 90-х - центр махрового антиукраинства - отец Георгий Коваленко
https://youtu.be/PpQPcQnhn1U
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30.08.2022 13:30
+27
А зєля співпрацює з касапськими попами.
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30.08.2022 13:29
+25
Московский сатанат
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30.08.2022 13:33
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а хто б сумнівався? і чернівецька ******* себе непогано почуваєє..
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30.08.2022 13:29 Ответить
ПОСЛЕ ТОГО КАК РПЦ СДЕЛАЛО СВЯЩЕННИКОМ НОВИНСКОГО И ДОБКИНА НАРКОМАНА И ПОСЛЕ ТОГО С ЧЕМ Я СТОЛКНУЛСЯ В ОДЕССКОЙ БАНДЕ РПЦ КУДА ПРИНИМАЛИ В МОНАХИ СВЯЩЕННИКИ -- ПЕДОФИЛОВ РАСТЛИТЕЛЕЙ СОБСТВЕННЫХ ДЕТЕЙ ЗООФИЛОВ ГОМИКОВ ПЕДИКОВ УБИЙЦ КИЛЛЕРОВ СЕРИЙНИКОВ УБИЙЦ.. то подобное видео меня не удливляет... тот поп скорее бандит с 90 годков с Бригады простая шестерка боевик на мьясо похож больше-- чем на духовное лицо....
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30.08.2022 13:38 Ответить
А зєля співпрацює з касапськими попами.
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30.08.2022 13:29 Ответить
Так…
краще б бубочка пішов тюремним попом… - і від армії ховатись не прийшлось би…
а щоби вигадувати нові молитви йому й пити не треба - коли від себе каже то таку пургу несе - в´язні були б дуже задоволені.
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30.08.2022 14:39 Ответить
Мефодівський,саме так,весь репортаж про це.Він тримає тазик з святою водою,а піп кропить машини.Також співпрацює і 5 президент.Щось давно ніхто не перданув,що п*тий є дияконом якогось приходу РПЦ.
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30.08.2022 15:47 Ответить


Тобто урівняв бєніну макаку з Порохом?

який маладєц - від дєрьмака отримаєш олівець, або рулончик туалетного паперу.
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31.08.2022 00:07 Ответить
Мефодієвський,не знаю чого тебе занесло на якісь макаки-але і беня і Зе-не православні,і в них біля будинків немає власної церкви.Кому,як не православним віруючим вирішувати кому віддавати релігійні споруди?Отто Кац,до прикладу-не вигадував нові молитви,він придумував зразу цілі нові ритуали...
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31.08.2022 14:35 Ответить


яке православіє, юдаїзм чи буддізм???

в бабусі бєні релігія - гроші, а бубочка молиться на своє відображення у дзеркалі. А піввареникові довпойопи обрали цю парочку керувати країною під час війни.

А Кац просто персонаж в Гашека.
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31.08.2022 14:59 Ответить
‼️‼️Почаевская лавра с 90-х - центр махрового антиукраинства - отец Георгий Коваленко
https://youtu.be/PpQPcQnhn1U
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30.08.2022 13:30 Ответить
та він з Казані. Про що стаття? Зоголовок невірний. Це ворожий священик просто і все.
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30.08.2022 13:31 Ответить
та нема різниці! Бо УПЦМП - це філіал РПЦ в Україні! Навіть за критику цього філіалу касапи банять скрізь, де дотягуються (зокрема, в FВ, зі свого центру управління на мокші):
https://t.me/allgolobutsky/20644 Олексій Голобуцький, блогер ЦН: "*****. Теперь вот за Онуфрия в ФБ предупреждение…"
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30.08.2022 13:43 Ответить
Стиралку домой притаранит, электрочайник...
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30.08.2022 13:31 Ответить
кальян мечтает добыть, вместо кадила. чем больше кадило, тем больше веры ))
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30.08.2022 13:49 Ответить
Буде кадити кальяном? Оригінально!
Можна ще вейпом, нуашо
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30.08.2022 14:51 Ответить
Фсб-шники в рясах
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30.08.2022 13:31 Ответить
что с такими делать? их много набралось?
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30.08.2022 13:32 Ответить
Московский сатанат
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30.08.2022 13:33 Ответить
Істота дволика і з рогами!
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30.08.2022 13:33 Ответить
Почему бы вселенскому патриарху сейчас не забрать томос у рпц?
Это же не церковь, а особый отдел фсб.
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30.08.2022 13:34 Ответить
Так у них его не было и нет, нечего забирать...
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30.08.2022 13:36 Ответить
Але ж якимось чином забравши патріархат у Києва московські попи легалізували його в Заліссі?
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30.08.2022 14:40 Ответить
Самопроголошенные секты не считаются православной церковью. Именно поэтому Порох пробивал Томос для ПЦУ. РПЦ самопровозглашенная секта. Напомнить что зеледент говорил про Томос и почему сейчас такая ситуация с кодлами ФСБешников в церковных рясах?
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30.08.2022 15:08 Ответить
Йому й таким треба лекції читати й підручником по макітрі ХЕРЯЧИТИ... Років 30 відомо, ЯК уруцкій паханат "зненацька" самоузаконився, тримаючи "під прицілом" тих... "легалізаторів". БЕЗНАДІЙНО інакше... Тяжче хіба що любителів уруцкава ізіка привести до тями... Он, повзає дебіл, пише українською, а зареєстрував себе юрИй Шмальок... Так і живемо...
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30.08.2022 16:40 Ответить
Не можна забрати те, чого немає. Це і про томос, якого в рашки немає, і про "duchovnost", якою вони морочать іноземцям голови
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30.08.2022 14:52 Ответить
кадило в сраку нехай політає
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30.08.2022 13:36 Ответить
Так він з параші, то хай зразу ж і відспівує.
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30.08.2022 13:38 Ответить
А чего в Киеве на Печерске возле ВР, АП еще есть РПц
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30.08.2022 13:38 Ответить
Й за уруцкій ізік бидлоті мордяки не б'ють, сволачі!!!
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30.08.2022 13:48 Ответить
Найбільша святиня України - Києво-Печерська лавра в руках гундяєва - ганьба України...
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30.08.2022 13:40 Ответить
Не закусив, рєпоєд?
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30.08.2022 13:57 Ответить
Рєпоєд тваю маманю накачував у кропиві мала тебе вісцяти, але буха відрубалася й ти си вілупило, чмурло Вали за кораблем, діраве! "юрЫй" пиши, хоч так будеш на щось подыбне.
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30.08.2022 16:20 Ответить
Недопєрєпило, чмо лаптєтоге?
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30.08.2022 16:30 Ответить
Читай по-складах, діравий "юрЫй"
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30.08.2022 16:36 Ответить
Все, йолопе малолтнє, бувай
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30.08.2022 16:37 Ответить
Досмоктав, маладєц, юрЫй А мені троха 50 рочків й погони офіційно я зняв троха у званні й троха давненько. А ти як плив лайном, так й втопишся, алєнь.
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30.08.2022 16:43 Ответить
З цього кацапського пі#дара такий же священник,як з гімна куля.
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30.08.2022 13:40 Ответить
👍
З будь-якого церковного охламона рпц моспаханата незалежно від країни перебування
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30.08.2022 13:46 Ответить
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30.08.2022 13:42 Ответить
Від імені людей нетрадиційної орієнтації постійно говорять якісь мутні блогери типу арестовича або соловойова, фрікі, грантожери, які тільки бла-бла-бла, купа емоцій, нуль конструктиву і здорового глузду, ненависть до кожного, хто цього варьяцтва не підтримує, навіть до геїв. Вони собі бонуси заробляють, що потім з тими людьми буде, їм глибоко начхати. Так само як начхати рпц-му попу на тих, кого він там "освєщаєт-посвєщаєт" подохнути за чорт знає що.
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30.08.2022 14:14 Ответить
И ниче, рпц в Украине таки не запрещена до сих пор, неначаси, упыри зелёные
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30.08.2022 13:42 Ответить
Мають заборонити начасі саме зараз, під час війни, щоб надати ***** окремий козир верещати на увесь світ "смаатрите, а я что гаварил-биндерофашисты русскаязычных, да исчо и прааваславных притесняют !" ? Увімкни мозок. Чи чому зелені упирі не заборонили рпц за 3 роки правління ? А чому коричневі упирі не заборонили рпц за 5 років правління до зелених ? Чи "этодругое" ?
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30.08.2022 14:15 Ответить
Полесов,а ти нагадай усім-після одержання Томосу секта РПЦ була поза законом?З Лаври їх вигнали?Ти можеш ,хоча б приблизно сказати,-а скільки вірян ,і якого патріархату,захищають зараз Україну?Ч в нас всі атеїсти?Силою ні в яку віру не заженеш.Скільки приходів МП перейшло в ПЦУ?Та тільки 10%.Ти хочеш розпочати релігійну громадянську війну?Так перевага зараз не на нашому,ПЦУ,боці.
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30.08.2022 15:56 Ответить
А хрякаву пофуй, шо руковоТТство его в самом хрякаве сидит...
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30.08.2022 13:43 Ответить
Типичный представитель сатанинской секты,который скоро сдохнет.
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30.08.2022 13:46 Ответить
та власть, которая во время войны позволяет 5000 сатанатов ходу, сама есть внутренним врагом Украины.
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30.08.2022 13:46 Ответить
Де Лубінець наш глухонімий, де Омбудсмен ???👇😡

Maryna Danylyuk-Yarmolaeva

@danylyuk_maryna

·

https://twitter.com/danylyuk_maryna/status/1564507182594400259 3 ч

По ЗАЕС. Стає все більше катівень на території, камери 3:4. У камерах 10-16 людей. У туалет полонені ходять на пісок, як коти. Присутні зґвалтування, уже є випадки кастрації. Людей регулярно б'ють струмом. Пускають газ у камери - сміються і розказують, що тараканів труять.
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30.08.2022 13:46 Ответить
"обмудсмен" рахує незаконні збагачення.
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30.08.2022 14:02 Ответить
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30.08.2022 14:09 Ответить
Це риговський обМудсмен, він тільки "людей" захищає, своїх "людей"
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30.08.2022 14:54 Ответить
Осуджуемо, картаемо і що? Цим пі**рам все як з гуся вода, окормляють долбодятлів та стригуть гроші з дурників. Це не тільки рпц-шних стосуеться, а всіх хто в бізнесі. Ну то таке, е дурні які бажають за гроші купить повітря, то їх справа. Але рпц це дійсно відкритий ворог, його треба знищувати негайно, цей москальский абвер відкрито працюе проти України, а влада жує соплі поку що.
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30.08.2022 13:47 Ответить
не хочет жить в Евросоюзе...*****
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30.08.2022 13:47 Ответить
Дуже любив Козловський "гімна-стьорки"
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30.08.2022 14:56 Ответить
Давно на часі УКРАЇНСЬКА ЦЕРКВА(крапка)

И що за обряди?
Тризуб на яких нацеплена двоголова куриця.

Після розвалу рештків совку - вернути нашій державі справжнє наймення Русь. Т
а повернути Великий Український Герб та стяг Жовто-Синій. (той який спаскудили більшовики, перевернувши)

Ось по цій вірі можно буде жити.
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30.08.2022 13:47 Ответить
ПЦУ МП прямо зараз, на Тернопільщині роблять свою "ходу" всупереч законам Війскового Стану.
А поліція та СБУ нічого з цим НЕ РОБЛЯТЬ!

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30.08.2022 13:52 Ответить
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30.08.2022 13:54 Ответить
Это нормально,все что освящают адепты Гундяя потом взрывается или падает.
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30.08.2022 13:53 Ответить
ясна справа, слуга чорта освятити не може нічого, може тільки задурити голови гарматному м"ясу, щоб вони не боялися йти подихати хз за що.
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30.08.2022 14:00 Ответить
Чорти в рясах
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30.08.2022 14:00 Ответить
Чому б не кинути каменюку в мусульман, муфтії яких закликають вбивати українців https://www.youtube.com/watch?v=-au4xQ70Lrw https://www.youtube.com/watch?v=-au4xQ70Lrw

https://www.youtube.com/watch?v=47UWYaQDnQw&t=2s
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30.08.2022 14:00 Ответить
Церква - це все давно бізнес і ніякого відношення до віри в Бога немає. А після такого відео можна сказати, що вони служать сатані
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30.08.2022 14:02 Ответить
Джавелину или Стингеру все равно...кого мочить... хоть святи не святи..все равно.. металлобрухту полно мавзолейного по всей Украине
Стадо Шариковых 🦍🦍🦍
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30.08.2022 14:07 Ответить
Ну,і як ще довго ця кацапська, сатанистська вакханалія буде глумитися над українцями в Україні?
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30.08.2022 14:09 Ответить
Когда уже попов МП будем выносить вперед ногами? С 2014 года с ними все ясно!
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30.08.2022 14:13 Ответить
Ну и какое это имеет отношение к христианству? Секта!
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30.08.2022 14:15 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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30.08.2022 14:22 Ответить
підар в рясі
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30.08.2022 14:38 Ответить
Казань місце де осіла орда після розграбування Европи це ж не хрестіянин це потомок варворов дикой орди
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30.08.2022 14:43 Ответить
Що ще потрібно знати про гундяєвську секту, щоб зрозуміти, що немає Бога там, де благословлють порушення 10 заповідей?
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30.08.2022 14:47 Ответить
А в сердні України Києві рпц з ким співпрацює ?
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30.08.2022 14:52 Ответить
Треба щоб він назад намотаним на гусінь танка поїхав...
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30.08.2022 14:56 Ответить
Цілком з вами погоджуюсь,шановний дератизатор.Піп,який не закликає своїх і чужих вірян до припинення вбивств,до закінчення війни-повинен одержати анафему,бути розстриженим і не носити звання священника.Це одоробло сае,добровільно пішло благословляти вбивство.Саме благословляти.Воно,недобите в Сірії і ще десь там,де кацапов нєт, прийшло в Україну,і не каже "заблудившим" вівцям,своїй пастві,що йдіть додому,кидайте чортячу зброю,і покайтеся,поки не пізно...
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30.08.2022 16:07 Ответить
Саме так!
Булоб "епічненько", якби його власноруч "мамки" яких кинули на "компенсацію" розірвали у лахміття...
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30.08.2022 16:19 Ответить
освятити передаста беляєва як мінімум чергою з 5.45 калібра.... а краще міну на його макітрі випробувати..... цікаво, роги відваляться?
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30.08.2022 15:00 Ответить
Отпевать будет оптом!
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30.08.2022 15:12 Ответить
Я знаю, настане час, коли Лавра перейде під повний духовний контроль України
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30.08.2022 15:13 Ответить
Сатанинська секта московського патріархату почуватиметься добре в Україні до тих пір поки український народ обиратиме до влади тих кому гріхи замолюють московські попи. Відвідування кандидатами на владу московських церков має бути таким же тавром для них в очах громадськості як і розбещення неповнолітніх.
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30.08.2022 16:55 Ответить
Інтересно законодавство єс передбачає можливість існування таких ворожих структур та методи боротьби з ними? Навіщо себе обманювати - звичайно ні. ЄС ще треба вчитись у нас.
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30.08.2022 18:46 Ответить
священник Віталій Бєляєв, щоб ти проклят був навіки **** православная
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31.08.2022 09:10 Ответить
 
 