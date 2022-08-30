Священники РПЦ сотрудничают с оккупантами в Харьковской области: "Духовно поддерживаем, освящаем военную технику". ВИДЕО
Казанский священник Виталий Беляев на оккупированной территории Харьковщины "духовно поддерживает" российских захватчиков в войне против Украины.
Об этом сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан, передает Цензор.НЕТ.
Священник рассказал, что "очень давно рвался приехать" на оккупированную территорию Харьковщины, чтобы "духовно поддержать" военных РФ.
"Днем я выполняю функции волонтера, а вечером пытаюсь вырваться на передний край и поддержать наших военных. Отслужить молебен, исповедовать, причастить, освятить боевую технику", - говорит Беляев.
По словам священника, "военное духовенство" должно быть с военными.
Топ комментарии
+37 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий30.08.2022 13:30
+27 Леонід Мефодовський
показать весь комментарий30.08.2022 13:29
+25 Сергій Петренко #529600
показать весь комментарий30.08.2022 13:33
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
краще б бубочка пішов тюремним попом… - і від армії ховатись не прийшлось би…
а щоби вигадувати нові молитви йому й пити не треба - коли від себе каже то таку пургу несе - в´язні були б дуже задоволені.
Тобто урівняв бєніну макаку з Порохом?
який маладєц - від дєрьмака отримаєш олівець, або рулончик туалетного паперу.
яке православіє, юдаїзм чи буддізм???
в бабусі бєні релігія - гроші, а бубочка молиться на своє відображення у дзеркалі. А піввареникові довпойопи обрали цю парочку керувати країною під час війни.
А Кац просто персонаж в Гашека.
https://youtu.be/PpQPcQnhn1U
https://t.me/allgolobutsky/20644 Олексій Голобуцький, блогер ЦН: "*****. Теперь вот за Онуфрия в ФБ предупреждение…"
Можна ще вейпом, нуашо
Это же не церковь, а особый отдел фсб.
З будь-якого церковного охламона рпц моспаханата незалежно від країни перебування
Maryna Danylyuk-Yarmolaeva
@danylyuk_maryna
·
https://twitter.com/danylyuk_maryna/status/1564507182594400259 3 ч
По ЗАЕС. Стає все більше катівень на території, камери 3:4. У камерах 10-16 людей. У туалет полонені ходять на пісок, як коти. Присутні зґвалтування, уже є випадки кастрації. Людей регулярно б'ють струмом. Пускають газ у камери - сміються і розказують, що тараканів труять.
И що за обряди?
Тризуб на яких нацеплена двоголова куриця.
Після розвалу рештків совку - вернути нашій державі справжнє наймення Русь. Т
а повернути Великий Український Герб та стяг Жовто-Синій. (той який спаскудили більшовики, перевернувши)
Ось по цій вірі можно буде жити.
А поліція та СБУ нічого з цим НЕ РОБЛЯТЬ!
https://www.youtube.com/watch?v=47UWYaQDnQw&t=2s
Стадо Шариковых 🦍🦍🦍
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Булоб "епічненько", якби його власноруч "мамки" яких кинули на "компенсацію" розірвали у лахміття...