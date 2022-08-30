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Священники РПЦ співпрацюють з окупантами на Харківщині: "Духовно поддерживаем, освящаем военную технику". ВIДЕО

Казанський священник Віталій Бєляєв на окупованій території Харківщини "духовно підтримує" російських загарбників у війні проти України.

Про це повідомив офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан, інформує Цензор.НЕТ.

Священник розповів, що "дуже давно рвався приїхати" на окуповану територію Харківщини, щоб "духовно підтримати" військових РФ.

"Вдень я виконую функції волонтера, а ввечері намагаюсь вирватися на передній край та підтримати наших військових. Відслужити молебень, сповідати, причастити, освятити бойову техніку", - каже Бєляєв.

За словами свщенника, "військове духовенство" має бути з військовими.

Також читайте: На Сумщині судитимуть священника, який підтримував "русский мир" та допомагав окупантам, - Нацполіція. ФОТО

Священники РПЦ співпрацюють з окупантами на Харківщині: Духовно поддерживаем, освящаем военную технику 01

Автор: 

окупація (6694) РПЦ (512) священник (159) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+37
‼️‼️Почаевская лавра с 90-х - центр махрового антиукраинства - отец Георгий Коваленко
https://youtu.be/PpQPcQnhn1U
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30.08.2022 13:30
+27
А зєля співпрацює з касапськими попами.
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30.08.2022 13:29
+25
Московский сатанат
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30.08.2022 13:33
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а хто б сумнівався? і чернівецька ******* себе непогано почуваєє..
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30.08.2022 13:29 Відповісти
ПОСЛЕ ТОГО КАК РПЦ СДЕЛАЛО СВЯЩЕННИКОМ НОВИНСКОГО И ДОБКИНА НАРКОМАНА И ПОСЛЕ ТОГО С ЧЕМ Я СТОЛКНУЛСЯ В ОДЕССКОЙ БАНДЕ РПЦ КУДА ПРИНИМАЛИ В МОНАХИ СВЯЩЕННИКИ -- ПЕДОФИЛОВ РАСТЛИТЕЛЕЙ СОБСТВЕННЫХ ДЕТЕЙ ЗООФИЛОВ ГОМИКОВ ПЕДИКОВ УБИЙЦ КИЛЛЕРОВ СЕРИЙНИКОВ УБИЙЦ.. то подобное видео меня не удливляет... тот поп скорее бандит с 90 годков с Бригады простая шестерка боевик на мьясо похож больше-- чем на духовное лицо....
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30.08.2022 13:38 Відповісти
А зєля співпрацює з касапськими попами.
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30.08.2022 13:29 Відповісти
Так…
краще б бубочка пішов тюремним попом… - і від армії ховатись не прийшлось би…
а щоби вигадувати нові молитви йому й пити не треба - коли від себе каже то таку пургу несе - в´язні були б дуже задоволені.
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30.08.2022 14:39 Відповісти
Мефодівський,саме так,весь репортаж про це.Він тримає тазик з святою водою,а піп кропить машини.Також співпрацює і 5 президент.Щось давно ніхто не перданув,що п*тий є дияконом якогось приходу РПЦ.
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30.08.2022 15:47 Відповісти


Тобто урівняв бєніну макаку з Порохом?

який маладєц - від дєрьмака отримаєш олівець, або рулончик туалетного паперу.
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31.08.2022 00:07 Відповісти
Мефодієвський,не знаю чого тебе занесло на якісь макаки-але і беня і Зе-не православні,і в них біля будинків немає власної церкви.Кому,як не православним віруючим вирішувати кому віддавати релігійні споруди?Отто Кац,до прикладу-не вигадував нові молитви,він придумував зразу цілі нові ритуали...
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31.08.2022 14:35 Відповісти


яке православіє, юдаїзм чи буддізм???

в бабусі бєні релігія - гроші, а бубочка молиться на своє відображення у дзеркалі. А піввареникові довпойопи обрали цю парочку керувати країною під час війни.

А Кац просто персонаж в Гашека.
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31.08.2022 14:59 Відповісти
‼️‼️Почаевская лавра с 90-х - центр махрового антиукраинства - отец Георгий Коваленко
https://youtu.be/PpQPcQnhn1U
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30.08.2022 13:30 Відповісти
та він з Казані. Про що стаття? Зоголовок невірний. Це ворожий священик просто і все.
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30.08.2022 13:31 Відповісти
та нема різниці! Бо УПЦМП - це філіал РПЦ в Україні! Навіть за критику цього філіалу касапи банять скрізь, де дотягуються (зокрема, в FВ, зі свого центру управління на мокші):
https://t.me/allgolobutsky/20644 Олексій Голобуцький, блогер ЦН: "*****. Теперь вот за Онуфрия в ФБ предупреждение…"
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30.08.2022 13:43 Відповісти
Стиралку домой притаранит, электрочайник...
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30.08.2022 13:31 Відповісти
кальян мечтает добыть, вместо кадила. чем больше кадило, тем больше веры ))
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30.08.2022 13:49 Відповісти
Буде кадити кальяном? Оригінально!
Можна ще вейпом, нуашо
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30.08.2022 14:51 Відповісти
Фсб-шники в рясах
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30.08.2022 13:31 Відповісти
что с такими делать? их много набралось?
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30.08.2022 13:32 Відповісти
Московский сатанат
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30.08.2022 13:33 Відповісти
Істота дволика і з рогами!
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30.08.2022 13:33 Відповісти
Почему бы вселенскому патриарху сейчас не забрать томос у рпц?
Это же не церковь, а особый отдел фсб.
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30.08.2022 13:34 Відповісти
Так у них его не было и нет, нечего забирать...
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30.08.2022 13:36 Відповісти
Але ж якимось чином забравши патріархат у Києва московські попи легалізували його в Заліссі?
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30.08.2022 14:40 Відповісти
Самопроголошенные секты не считаются православной церковью. Именно поэтому Порох пробивал Томос для ПЦУ. РПЦ самопровозглашенная секта. Напомнить что зеледент говорил про Томос и почему сейчас такая ситуация с кодлами ФСБешников в церковных рясах?
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30.08.2022 15:08 Відповісти
Йому й таким треба лекції читати й підручником по макітрі ХЕРЯЧИТИ... Років 30 відомо, ЯК уруцкій паханат "зненацька" самоузаконився, тримаючи "під прицілом" тих... "легалізаторів". БЕЗНАДІЙНО інакше... Тяжче хіба що любителів уруцкава ізіка привести до тями... Он, повзає дебіл, пише українською, а зареєстрував себе юрИй Шмальок... Так і живемо...
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30.08.2022 16:40 Відповісти
Не можна забрати те, чого немає. Це і про томос, якого в рашки немає, і про "duchovnost", якою вони морочать іноземцям голови
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30.08.2022 14:52 Відповісти
кадило в сраку нехай політає
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30.08.2022 13:36 Відповісти
Так він з параші, то хай зразу ж і відспівує.
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30.08.2022 13:38 Відповісти
А чего в Киеве на Печерске возле ВР, АП еще есть РПц
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30.08.2022 13:38 Відповісти
Й за уруцкій ізік бидлоті мордяки не б'ють, сволачі!!!
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30.08.2022 13:48 Відповісти
Найбільша святиня України - Києво-Печерська лавра в руках гундяєва - ганьба України...
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30.08.2022 13:40 Відповісти
Не закусив, рєпоєд?
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30.08.2022 13:57 Відповісти
Рєпоєд тваю маманю накачував у кропиві мала тебе вісцяти, але буха відрубалася й ти си вілупило, чмурло Вали за кораблем, діраве! "юрЫй" пиши, хоч так будеш на щось подыбне.
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30.08.2022 16:20 Відповісти
Недопєрєпило, чмо лаптєтоге?
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30.08.2022 16:30 Відповісти
Читай по-складах, діравий "юрЫй"
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30.08.2022 16:36 Відповісти
Все, йолопе малолтнє, бувай
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30.08.2022 16:37 Відповісти
Досмоктав, маладєц, юрЫй А мені троха 50 рочків й погони офіційно я зняв троха у званні й троха давненько. А ти як плив лайном, так й втопишся, алєнь.
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30.08.2022 16:43 Відповісти
З цього кацапського пі#дара такий же священник,як з гімна куля.
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30.08.2022 13:40 Відповісти
👍
З будь-якого церковного охламона рпц моспаханата незалежно від країни перебування
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30.08.2022 13:46 Відповісти
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30.08.2022 13:42 Відповісти
Від імені людей нетрадиційної орієнтації постійно говорять якісь мутні блогери типу арестовича або соловойова, фрікі, грантожери, які тільки бла-бла-бла, купа емоцій, нуль конструктиву і здорового глузду, ненависть до кожного, хто цього варьяцтва не підтримує, навіть до геїв. Вони собі бонуси заробляють, що потім з тими людьми буде, їм глибоко начхати. Так само як начхати рпц-му попу на тих, кого він там "освєщаєт-посвєщаєт" подохнути за чорт знає що.
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30.08.2022 14:14 Відповісти
И ниче, рпц в Украине таки не запрещена до сих пор, неначаси, упыри зелёные
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30.08.2022 13:42 Відповісти
Мають заборонити начасі саме зараз, під час війни, щоб надати ***** окремий козир верещати на увесь світ "смаатрите, а я что гаварил-биндерофашисты русскаязычных, да исчо и прааваславных притесняют !" ? Увімкни мозок. Чи чому зелені упирі не заборонили рпц за 3 роки правління ? А чому коричневі упирі не заборонили рпц за 5 років правління до зелених ? Чи "этодругое" ?
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30.08.2022 14:15 Відповісти
Полесов,а ти нагадай усім-після одержання Томосу секта РПЦ була поза законом?З Лаври їх вигнали?Ти можеш ,хоча б приблизно сказати,-а скільки вірян ,і якого патріархату,захищають зараз Україну?Ч в нас всі атеїсти?Силою ні в яку віру не заженеш.Скільки приходів МП перейшло в ПЦУ?Та тільки 10%.Ти хочеш розпочати релігійну громадянську війну?Так перевага зараз не на нашому,ПЦУ,боці.
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30.08.2022 15:56 Відповісти
А хрякаву пофуй, шо руковоТТство его в самом хрякаве сидит...
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30.08.2022 13:43 Відповісти
Типичный представитель сатанинской секты,который скоро сдохнет.
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30.08.2022 13:46 Відповісти
та власть, которая во время войны позволяет 5000 сатанатов ходу, сама есть внутренним врагом Украины.
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30.08.2022 13:46 Відповісти
Де Лубінець наш глухонімий, де Омбудсмен ???👇😡

Maryna Danylyuk-Yarmolaeva

@danylyuk_maryna

·

https://twitter.com/danylyuk_maryna/status/1564507182594400259 3 ч

По ЗАЕС. Стає все більше катівень на території, камери 3:4. У камерах 10-16 людей. У туалет полонені ходять на пісок, як коти. Присутні зґвалтування, уже є випадки кастрації. Людей регулярно б'ють струмом. Пускають газ у камери - сміються і розказують, що тараканів труять.
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30.08.2022 13:46 Відповісти
"обмудсмен" рахує незаконні збагачення.
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30.08.2022 14:02 Відповісти
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30.08.2022 14:09 Відповісти
Це риговський обМудсмен, він тільки "людей" захищає, своїх "людей"
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30.08.2022 14:54 Відповісти
Осуджуемо, картаемо і що? Цим пі**рам все як з гуся вода, окормляють долбодятлів та стригуть гроші з дурників. Це не тільки рпц-шних стосуеться, а всіх хто в бізнесі. Ну то таке, е дурні які бажають за гроші купить повітря, то їх справа. Але рпц це дійсно відкритий ворог, його треба знищувати негайно, цей москальский абвер відкрито працюе проти України, а влада жує соплі поку що.
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30.08.2022 13:47 Відповісти
не хочет жить в Евросоюзе...*****
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30.08.2022 13:47 Відповісти
Дуже любив Козловський "гімна-стьорки"
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30.08.2022 14:56 Відповісти
Давно на часі УКРАЇНСЬКА ЦЕРКВА(крапка)

И що за обряди?
Тризуб на яких нацеплена двоголова куриця.

Після розвалу рештків совку - вернути нашій державі справжнє наймення Русь. Т
а повернути Великий Український Герб та стяг Жовто-Синій. (той який спаскудили більшовики, перевернувши)

Ось по цій вірі можно буде жити.
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30.08.2022 13:47 Відповісти
ПЦУ МП прямо зараз, на Тернопільщині роблять свою "ходу" всупереч законам Війскового Стану.
А поліція та СБУ нічого з цим НЕ РОБЛЯТЬ!

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30.08.2022 13:52 Відповісти
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30.08.2022 13:54 Відповісти
Это нормально,все что освящают адепты Гундяя потом взрывается или падает.
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30.08.2022 13:53 Відповісти
ясна справа, слуга чорта освятити не може нічого, може тільки задурити голови гарматному м"ясу, щоб вони не боялися йти подихати хз за що.
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30.08.2022 14:00 Відповісти
Чорти в рясах
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30.08.2022 14:00 Відповісти
Чому б не кинути каменюку в мусульман, муфтії яких закликають вбивати українців https://www.youtube.com/watch?v=-au4xQ70Lrw https://www.youtube.com/watch?v=-au4xQ70Lrw

https://www.youtube.com/watch?v=47UWYaQDnQw&t=2s
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30.08.2022 14:00 Відповісти
Церква - це все давно бізнес і ніякого відношення до віри в Бога немає. А після такого відео можна сказати, що вони служать сатані
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30.08.2022 14:02 Відповісти
Джавелину или Стингеру все равно...кого мочить... хоть святи не святи..все равно.. металлобрухту полно мавзолейного по всей Украине
Стадо Шариковых 🦍🦍🦍
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30.08.2022 14:07 Відповісти
Ну,і як ще довго ця кацапська, сатанистська вакханалія буде глумитися над українцями в Україні?
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30.08.2022 14:09 Відповісти
Когда уже попов МП будем выносить вперед ногами? С 2014 года с ними все ясно!
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30.08.2022 14:13 Відповісти
Ну и какое это имеет отношение к христианству? Секта!
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30.08.2022 14:15 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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30.08.2022 14:22 Відповісти
підар в рясі
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30.08.2022 14:38 Відповісти
Казань місце де осіла орда після розграбування Европи це ж не хрестіянин це потомок варворов дикой орди
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30.08.2022 14:43 Відповісти
Що ще потрібно знати про гундяєвську секту, щоб зрозуміти, що немає Бога там, де благословлють порушення 10 заповідей?
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30.08.2022 14:47 Відповісти
А в сердні України Києві рпц з ким співпрацює ?
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30.08.2022 14:52 Відповісти
Треба щоб він назад намотаним на гусінь танка поїхав...
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30.08.2022 14:56 Відповісти
Цілком з вами погоджуюсь,шановний дератизатор.Піп,який не закликає своїх і чужих вірян до припинення вбивств,до закінчення війни-повинен одержати анафему,бути розстриженим і не носити звання священника.Це одоробло сае,добровільно пішло благословляти вбивство.Саме благословляти.Воно,недобите в Сірії і ще десь там,де кацапов нєт, прийшло в Україну,і не каже "заблудившим" вівцям,своїй пастві,що йдіть додому,кидайте чортячу зброю,і покайтеся,поки не пізно...
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30.08.2022 16:07 Відповісти
Саме так!
Булоб "епічненько", якби його власноруч "мамки" яких кинули на "компенсацію" розірвали у лахміття...
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30.08.2022 16:19 Відповісти
освятити передаста беляєва як мінімум чергою з 5.45 калібра.... а краще міну на його макітрі випробувати..... цікаво, роги відваляться?
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30.08.2022 15:00 Відповісти
Отпевать будет оптом!
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30.08.2022 15:12 Відповісти
Я знаю, настане час, коли Лавра перейде під повний духовний контроль України
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30.08.2022 15:13 Відповісти
Сатанинська секта московського патріархату почуватиметься добре в Україні до тих пір поки український народ обиратиме до влади тих кому гріхи замолюють московські попи. Відвідування кандидатами на владу московських церков має бути таким же тавром для них в очах громадськості як і розбещення неповнолітніх.
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30.08.2022 16:55 Відповісти
Інтересно законодавство єс передбачає можливість існування таких ворожих структур та методи боротьби з ними? Навіщо себе обманювати - звичайно ні. ЄС ще треба вчитись у нас.
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30.08.2022 18:46 Відповісти
священник Віталій Бєляєв, щоб ти проклят був навіки **** православная
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31.08.2022 09:10 Відповісти
 
 