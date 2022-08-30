Священники РПЦ співпрацюють з окупантами на Харківщині: "Духовно поддерживаем, освящаем военную технику". ВIДЕО

Казанський священник Віталій Бєляєв на окупованій території Харківщини "духовно підтримує" російських загарбників у війні проти України.

Про це повідомив офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан, інформує Цензор.НЕТ.

Священник розповів, що "дуже давно рвався приїхати" на окуповану територію Харківщини, щоб "духовно підтримати" військових РФ.

"Вдень я виконую функції волонтера, а ввечері намагаюсь вирватися на передній край та підтримати наших військових. Відслужити молебень, сповідати, причастити, освятити бойову техніку", - каже Бєляєв.

За словами свщенника, "військове духовенство" має бути з військовими.

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