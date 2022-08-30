Священники РПЦ співпрацюють з окупантами на Харківщині: "Духовно поддерживаем, освящаем военную технику". ВIДЕО
Казанський священник Віталій Бєляєв на окупованій території Харківщини "духовно підтримує" російських загарбників у війні проти України.
Про це повідомив офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан, інформує Цензор.НЕТ.
Священник розповів, що "дуже давно рвався приїхати" на окуповану територію Харківщини, щоб "духовно підтримати" військових РФ.
"Вдень я виконую функції волонтера, а ввечері намагаюсь вирватися на передній край та підтримати наших військових. Відслужити молебень, сповідати, причастити, освятити бойову техніку", - каже Бєляєв.
За словами свщенника, "військове духовенство" має бути з військовими.
Топ коментарі
+37 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар30.08.2022 13:30
+27 Леонід Мефодовський
показати весь коментар30.08.2022 13:29
+25 Сергій Петренко #529600
показати весь коментар30.08.2022 13:33
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краще б бубочка пішов тюремним попом… - і від армії ховатись не прийшлось би…
а щоби вигадувати нові молитви йому й пити не треба - коли від себе каже то таку пургу несе - в´язні були б дуже задоволені.
Тобто урівняв бєніну макаку з Порохом?
який маладєц - від дєрьмака отримаєш олівець, або рулончик туалетного паперу.
яке православіє, юдаїзм чи буддізм???
в бабусі бєні релігія - гроші, а бубочка молиться на своє відображення у дзеркалі. А піввареникові довпойопи обрали цю парочку керувати країною під час війни.
А Кац просто персонаж в Гашека.
https://youtu.be/PpQPcQnhn1U
https://t.me/allgolobutsky/20644 Олексій Голобуцький, блогер ЦН: "*****. Теперь вот за Онуфрия в ФБ предупреждение…"
Можна ще вейпом, нуашо
Это же не церковь, а особый отдел фсб.
З будь-якого церковного охламона рпц моспаханата незалежно від країни перебування
Maryna Danylyuk-Yarmolaeva
@danylyuk_maryna
·
https://twitter.com/danylyuk_maryna/status/1564507182594400259 3 ч
По ЗАЕС. Стає все більше катівень на території, камери 3:4. У камерах 10-16 людей. У туалет полонені ходять на пісок, як коти. Присутні зґвалтування, уже є випадки кастрації. Людей регулярно б'ють струмом. Пускають газ у камери - сміються і розказують, що тараканів труять.
И що за обряди?
Тризуб на яких нацеплена двоголова куриця.
Після розвалу рештків совку - вернути нашій державі справжнє наймення Русь. Т
а повернути Великий Український Герб та стяг Жовто-Синій. (той який спаскудили більшовики, перевернувши)
Ось по цій вірі можно буде жити.
А поліція та СБУ нічого з цим НЕ РОБЛЯТЬ!
https://www.youtube.com/watch?v=47UWYaQDnQw&t=2s
Стадо Шариковых 🦍🦍🦍
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Булоб "епічненько", якби його власноруч "мамки" яких кинули на "компенсацію" розірвали у лахміття...