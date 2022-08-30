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Первый "голодный бунт" возник в оккупированном Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО

В оккупированном Мариуполе из-за отсутствия пищи для многих гуманитарная помощь Красного Креста осталась единственным источником пищи.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Парк им. Гурова. Первый настоящий голодный бунт. Из-за того, что гуманитарки от оккупантов нет, единственным источником пищи для многих осталась гуманитарка от Красного Креста. Но из-за слишком большого количества людей Красный Крест попытался отменить выдачу. Возник настоящий бунт.

И это только начало. Оккупанты доводят людей до предела выживания. Бунтам быть", - говорится в сообщении.

Читайте также: Разрушение и уничтожение: снесены первые три дома в Мариуполе, - Андрющенко

Автор: 

бунт (148) голод (147) Мариуполь (5713) оккупация (10143) Андрющенко Петр (581)


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Топ комментарии
+39
Дамбасу не нужны нахлебники из Евросоюза. Хватит кормить Европу
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30.08.2022 18:11
+37

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30.08.2022 18:13
+31
Кацапам самим жерти нічого, а тут ще їх годуй.
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30.08.2022 18:03
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Ничего, скоро концерт будет
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30.08.2022 18:02 Ответить
"Зрєліщ" дали, а "хлєба" ні. Ну як так?
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30.08.2022 21:19 Ответить
Кацапам самим жерти нічого, а тут ще їх годуй.
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30.08.2022 18:03 Ответить
А ви дійсно ізрайлітянин?
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30.08.2022 18:10 Ответить
так. Він сосав у романа абрамовича близько 20 років.
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30.08.2022 18:18 Ответить
***** росіяни окуповують ті міста, якщо вони їх навіть продовольством не можуть забезпечити?
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30.08.2022 18:05 Ответить
кацапам нужны территории. А тут еще и выход к морю. Народ там не оставят, завезут кацапов из расии и построят закрытый город под номером Н, или М. Если мы не вернем все это себе прежде...
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30.08.2022 18:07 Ответить
А 85 % жителей Мариуполя хотели русского мира, хотя конечно на сегодня их жаль, они страдают. Но вообще-то из-за их позиции 2014 г. сейчас страдаем мы все.
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31.08.2022 01:07 Ответить
кацапам потрібні території, військові бази, ресурси, вихід до моря. На народ їм глибоко пофігу, як на свій, так і тим більше на окупований
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30.08.2022 18:12 Ответить
вихід до моря у них і без того був, їм треба перекрити вихід до моря Україні і Крим тримати
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31.08.2022 07:50 Ответить
Та все просто. Просто вони кацапи...
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30.08.2022 20:40 Ответить
Вот и приперся "уззкий миръ" во всей красе, напоминает голодый бунт в Новочеркасске 1962 года,только пока без расстрелов рабочих.
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30.08.2022 18:07 Ответить
Далі буде...
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31.08.2022 10:33 Ответить
Логика покинула россию.
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30.08.2022 18:13 Ответить
А что случилось, что произошло? Люмпен, что ждал "русский мир" не доволен? Ай-ай-ай.
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30.08.2022 18:10 Ответить
Дамбасу не нужны нахлебники из Евросоюза. Хватит кормить Европу
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30.08.2022 18:11 Ответить
рєфєрєндум..рєфєрєндум
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30.08.2022 18:12 Ответить

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30.08.2022 18:13 Ответить
Если верить путену то он вам возит гуманитарку каждый день белыми камазами. Что не вгрызете ту гуманитарку кремлевскую? Зачем вам красный крест?
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30.08.2022 18:16 Ответить
То шо, скотина ватная неладное почуяла? Так патриоты их засруцькимир предупреждали.
А ну, кусь локоть.
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30.08.2022 18:16 Ответить
Донбасс,хватит кормить нахлебников ЕС... было на плакате написано в центре Донецка в марте 2014 года у памятника чЛенину...
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30.08.2022 18:17 Ответить
"хлеба нет! но будут зрелищ! удачи и хорошего настроения" (трупа драмсарая)
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30.08.2022 18:20 Ответить
В подавляющем своём большинстве,они ждали пукина,вот пускай он их и кормит.
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30.08.2022 18:20 Ответить
А оккупантам ничего не предъявили?
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30.08.2022 18:21 Ответить
Кішка тонка,бояться.
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31.08.2022 15:34 Ответить
ось це стадо вибрало на виборах в 2019 в верховну раду новинского
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30.08.2022 18:22 Ответить
Маріуполь. Парк ім. Гурова -- а кто такой Гуров ? 😡
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30.08.2022 18:25 Ответить
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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30.08.2022 20:18 Ответить
Олександр Геннадійович Гуров (нар https://uk.m.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 7 квітня , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1971 1971 , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Жданов ) - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 український професійний https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81 боксер https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0_%D0%B2_%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%96 першої важкої ваги .
Олександр Гуров https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Boxing_pictogram.svg Загальна інформаціяПовне ім'яОлександр Геннадійович ГуровГромадянствоhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_Soviet_Union.svg https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна Народивсяhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 7 квітня https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1971 1971 (51 рік)
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Жданов , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A0 Українська РСР Проживанняhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Маріуполь , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%B2_%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%96 Вагова категорія https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0_%D1%83_%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%96 Перша важка (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. cruiserweight) (до 90,892 кг)Стійкаhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B2%D1%88%D0%B0 Лівша Зріст197 смРозмах рук199 см
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30.08.2022 20:23 Ответить
Голод 1920-21 года советское быдло и их вожди не смогли скрыть...помог американский миллиардер Арманд Гаммер подавивший миллиард долларов Краснопузым дебилам...на хлеб...а знаете что с этим баблом сделал чЛенин?закупил в Браццкой Германии винтовки пулеметы и патроны...
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30.08.2022 18:26 Ответить
Хто б сумнівався...
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30.08.2022 21:02 Ответить
Какая нах гуманитарка..... Зима на носу.... Дайте вывезти людей...
Если у нас в Херсоне я предвижу полную ж-пу, то в Мариуполе вообще простым людям пиз-да!
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30.08.2022 18:29 Ответить
Ждуны рюZZкого мира..ваше время пришло..стройте маленькую Швейцарию... Ехайте в Абхазию и Ю.Осетию там рюZZкиц мир пришел ещё летом 2008 года...Экскурсия будет полезной... Рай на Земле..зуб даю😛🤒
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30.08.2022 18:33 Ответить
Накормлять - блинцями з лопати.
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30.08.2022 18:41 Ответить
Труппа уничтоженного россиянами драмтеатра Мариуполя планирует представления в городе и тур по России, организованный "Росконцертом" Источник:
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30.08.2022 18:46 Ответить
А 85 % жителей Мариуполя хотели русского мира, хотя конечно на сегодня их жаль, они страдают. Но вообще-то из-за их позиции 2014 г. сейчас страдаем мы все.
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31.08.2022 01:09 Ответить
95% оставшихся любители рюзьго мира. Свободный человек с нормальной психикой просто не сможет жить в таких резервациях.
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30.08.2022 18:47 Ответить
Щось подібне спостерігав у період розвалу совка
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30.08.2022 18:48 Ответить
Треба було брати зброю в руки і допомагати ЗСУ
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30.08.2022 18:48 Ответить
Ну шо ссуки ,не захотели свой родной город от орков защищать. Теперь терпите . Если бы эта вся толпа , взялась бы за оружие как в Киеве , орки бы хер взяли бы Марик
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30.08.2022 18:53 Ответить
але чому чх перестав видавати гуманітарку? Маріупіль не таке вже й велике місто, і людей там залишилося небагато, невже у чх продукти закінчилися, їм же постійно жертвують.
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30.08.2022 18:55 Ответить
Главное что паники не было, и не сказали что будет 24го.
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30.08.2022 18:57 Ответить
Почему кацапы заруинили город, а содержать людей должен красный крест? Пусть кацапы и содержат
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30.08.2022 18:58 Ответить
Рюзьке "мир" пришел. У кого еще есть вопросы?
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30.08.2022 19:00 Ответить
Поки наші мужики зі Львова боронять Україну від орди і сотнями йдуть труни до нас на Галичину, це сєпарське бидло ( зверніть увагу скільки здоровенних бугаїв у кадрі ) відсиджувалось по підвалах і чекало асвабадітєлєй!

Взагалі не жалко цих сєпарів !
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30.08.2022 19:02 Ответить
Так,то це тепер ми повинні їх звільняти?
Чому наші хлопці повинні гинуть?
Вони чекали руській мір,хай трошки ним насолодяться...
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30.08.2022 20:37 Ответить
Так тоді і Хєрсон не треба звільняти, його взяли без жодного вистрілу, ціленьке місто взяли. Шо там робили чоловіки? То там одні сєпари сидять. І взагалі нічого звільняти не треба, сидіти охороняти свій хутор та чекати кацапів десь під Бродами
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30.08.2022 22:48 Ответить
Херсонцы были против русского мира, выходили с протестами, делали, что могли. Их просто сразу захватили без боя.
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31.08.2022 01:12 Ответить
Картина по выборам на избирательных участках в Мариуполе сложилась следующим образом. По 57 округу (Кальмиусский и Левобережный районы) Юрий Бойко на 2% обошел Владимира Зеленского. Бойко набрал 30,63% голосов избирателей, Зеленский - 28,7%. Третье место у Александра Вилкула (20,20%). Четвертое место у Порошенко (5,18%), пятое - у Олега Ляшко (4,10%). Всего на этом округе проголосовало 94 тыс. 275 человек.
https://www.0629.com.ua/news/2351459/itogi-vyborov-2019-podscet-golosov-zastoporilsa-na-999

Карма рузького мира...
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30.08.2022 19:03 Ответить
По ділах
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30.08.2022 20:11 Ответить
Такі думки це вже поразка у війні...
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30.08.2022 22:50 Ответить
ВСУ победят несмотря на верховного клована. Потому что Украина это не президент наркоман и русофил клоунадный.
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31.08.2022 06:53 Ответить
А все началось когда эти жалкие людишки дружно, хором голосовали за продажного афериста Януковича и его банду. Когда в 2004 году развешивали вдоль дорог бело-голубые ленты в его поддержку и поездами ехали в Киев "воевать" с ющенковскими "бандерами". За все нужно платить в этой жизни. За все!
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30.08.2022 19:09 Ответить
ловили б тих москалів у кожному кутку

і вилкою з ножом показували що про них думають
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30.08.2022 19:17 Ответить
На голодний 6унт не особливо схоже, тим більше, що рашистам це все одного місця, пристрелять кількох і всі відразу притихнуть.
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30.08.2022 19:17 Ответить
Поясніть мені ***** їм продукти?
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30.08.2022 19:19 Ответить
От і вся показуха закінчилася від рашистів. Людей кидають просто на голодну смерть та холодну зиму
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30.08.2022 19:26 Ответить
Де ти там людей побачив?
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30.08.2022 20:06 Ответить
Ну там ще є наші партизани.
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30.08.2022 20:08 Ответить
Не помогали ВСУ теперь жрите.
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30.08.2022 19:41 Ответить
Цеж нє Украина бешкетувати ніхто не дозволе,це в Украінє можно. Марно все марно,хібо не зрозуміло? Ви так чекали цього.
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30.08.2022 19:57 Ответить
Моя родичка жила в Маріуполі,викладач української мови та літератури.
В її школі тільки вона та ще одна колега були за Україну, в 2010 році....
Можливо,зараз там люди порозумнішали.
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30.08.2022 20:33 Ответить
Не бачу там жодного українця…(((
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30.08.2022 20:58 Ответить
І де там бунт?
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30.08.2022 21:07 Ответить
То все фігня. Вони привикнуть. Головне - нема бендер!
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30.08.2022 21:10 Ответить
Донбасс за Россию? Вот она и пришла.
Не вижу радости на лицах.
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30.08.2022 21:35 Ответить
a gde amnesty international ? gde zajavi ?
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30.08.2022 22:20 Ответить
жрите руцьке мир, товарищи!
он вкуснее чем сало з горiлкою.....
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30.08.2022 22:35 Ответить
Надо запомнить заклинание:
"********************************"
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30.08.2022 23:19 Ответить
Крест на них поставили... красный... вот такой.... ❌
Что ж - зато в очереди за пайкой нет биндер!
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30.08.2022 23:36 Ответить
Блин. Понимаю что не все из этих людей смогли уехать кто хотел, что кто-то по глупости не эвакуировался, но основная масса ведь ждала окупантов. Они ждали. Может я не прав, но тогда как среди женщин себя чувствуют здоровые мужики с бычьми затылками на крепких шеях. Не похожи они на голодающих. Не стали на защиту своего города. Ничтожества.
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30.08.2022 23:50 Ответить
Ой,а что за возмущение? Рабам в подачке отказали?
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31.08.2022 00:14 Ответить
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31.08.2022 00:35 Ответить
Маріуполь це Україна Людей багато і вони різні і в кожного є причина бути там де він є Переможемо
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31.08.2022 06:03 Ответить
 
 