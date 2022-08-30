Первый "голодный бунт" возник в оккупированном Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО
В оккупированном Мариуполе из-за отсутствия пищи для многих гуманитарная помощь Красного Креста осталась единственным источником пищи.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Мариуполь. Парк им. Гурова. Первый настоящий голодный бунт. Из-за того, что гуманитарки от оккупантов нет, единственным источником пищи для многих осталась гуманитарка от Красного Креста. Но из-за слишком большого количества людей Красный Крест попытался отменить выдачу. Возник настоящий бунт.
И это только начало. Оккупанты доводят людей до предела выживания. Бунтам быть", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
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А ну, кусь локоть.
Олександр Гуров https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Boxing_pictogram.svg Загальна інформаціяПовне ім'яОлександр Геннадійович ГуровГромадянствоhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_Soviet_Union.svg https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна Народивсяhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 7 квітня https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1971 1971 (51 рік)
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Жданов , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A0 Українська РСР Проживанняhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Маріуполь , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%B2_%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%96 Вагова категорія https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0_%D1%83_%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%96 Перша важка (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. cruiserweight) (до 90,892 кг)Стійкаhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B2%D1%88%D0%B0 Лівша Зріст197 смРозмах рук199 см
Если у нас в Херсоне я предвижу полную ж-пу, то в Мариуполе вообще простым людям пиз-да!
Взагалі не жалко цих сєпарів !
Чому наші хлопці повинні гинуть?
Вони чекали руській мір,хай трошки ним насолодяться...
https://www.0629.com.ua/news/2351459/itogi-vyborov-2019-podscet-golosov-zastoporilsa-na-999
Карма рузького мира...
і вилкою з ножом показували що про них думають
В її школі тільки вона та ще одна колега були за Україну, в 2010 році....
Можливо,зараз там люди порозумнішали.
Не вижу радости на лицах.
он вкуснее чем сало з горiлкою.....
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Что ж - зато в очереди за пайкой нет биндер!