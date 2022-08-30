Перший "голодний бунт" виник в окупованому Маріуполі, - Андрющенко. ВIДЕО

В окупованому Маріуполі через відсутність їжі для багатьох гуманітарна допомога від Червоного Хреста залишилась єдиним джерелом їжі.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Парк ім. Гурова. Перший справжній голодний бунт. Через те, що гуманітарки від окупантів немає, єдиним джерелом їжі для багатьох залишилась гуманітарка від Червоного Хреста. Але через занадто велику кількість людей, Червоний Хрест спробував скасувати видачу. Виник справжній бунт.

І це лише початок. Окупанти доводять людей до межі виживання. Бунтам бути", - йдеться в повідомленні.

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