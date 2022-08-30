Перший "голодний бунт" виник в окупованому Маріуполі, - Андрющенко. ВIДЕО
В окупованому Маріуполі через відсутність їжі для багатьох гуманітарна допомога від Червоного Хреста залишилась єдиним джерелом їжі.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Маріуполь. Парк ім. Гурова. Перший справжній голодний бунт. Через те, що гуманітарки від окупантів немає, єдиним джерелом їжі для багатьох залишилась гуманітарка від Червоного Хреста. Але через занадто велику кількість людей, Червоний Хрест спробував скасувати видачу. Виник справжній бунт.
І це лише початок. Окупанти доводять людей до межі виживання. Бунтам бути", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+39 Valter Valter
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+37 Bob Fayn
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А ну, кусь локоть.
Олександр Гуров https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Boxing_pictogram.svg Загальна інформаціяПовне ім'яОлександр Геннадійович ГуровГромадянствоhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_Soviet_Union.svg https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна Народивсяhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 7 квітня https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1971 1971 (51 рік)
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Жданов , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A0 Українська РСР Проживанняhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Маріуполь , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%B2_%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%96 Вагова категорія https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0_%D1%83_%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%96 Перша важка (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. cruiserweight) (до 90,892 кг)Стійкаhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B2%D1%88%D0%B0 Лівша Зріст197 смРозмах рук199 см
Если у нас в Херсоне я предвижу полную ж-пу, то в Мариуполе вообще простым людям пиз-да!
Взагалі не жалко цих сєпарів !
Чому наші хлопці повинні гинуть?
Вони чекали руській мір,хай трошки ним насолодяться...
https://www.0629.com.ua/news/2351459/itogi-vyborov-2019-podscet-golosov-zastoporilsa-na-999
Карма рузького мира...
і вилкою з ножом показували що про них думають
В її школі тільки вона та ще одна колега були за Україну, в 2010 році....
Можливо,зараз там люди порозумнішали.
Не вижу радости на лицах.
он вкуснее чем сало з горiлкою.....
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Что ж - зато в очереди за пайкой нет биндер!