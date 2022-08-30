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Перший "голодний бунт" виник в окупованому Маріуполі, - Андрющенко. ВIДЕО

В окупованому Маріуполі через відсутність їжі для багатьох гуманітарна допомога від Червоного Хреста залишилась єдиним джерелом їжі.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Парк ім. Гурова. Перший справжній голодний бунт. Через те, що гуманітарки від окупантів немає, єдиним джерелом їжі для багатьох залишилась гуманітарка від Червоного Хреста. Але через занадто велику кількість людей, Червоний Хрест спробував скасувати видачу. Виник справжній бунт.

І це лише початок. Окупанти доводять людей до межі виживання. Бунтам бути", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Руйнація та нищення: знесено перші три будинки у Маріуполі, - Андрющенко

Автор: 

бунт (64) голод (117) Маріуполь (3231) окупація (6694) Андрющенко Петро (694)


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Топ коментарі
+39
Дамбасу не нужны нахлебники из Евросоюза. Хватит кормить Европу
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30.08.2022 18:11
+37

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30.08.2022 18:13
+31
Кацапам самим жерти нічого, а тут ще їх годуй.
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30.08.2022 18:03
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Ничего, скоро концерт будет
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30.08.2022 18:02 Відповісти
"Зрєліщ" дали, а "хлєба" ні. Ну як так?
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30.08.2022 21:19 Відповісти
Кацапам самим жерти нічого, а тут ще їх годуй.
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30.08.2022 18:03 Відповісти
А ви дійсно ізрайлітянин?
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30.08.2022 18:10 Відповісти
так. Він сосав у романа абрамовича близько 20 років.
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30.08.2022 18:18 Відповісти
***** росіяни окуповують ті міста, якщо вони їх навіть продовольством не можуть забезпечити?
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30.08.2022 18:05 Відповісти
кацапам нужны территории. А тут еще и выход к морю. Народ там не оставят, завезут кацапов из расии и построят закрытый город под номером Н, или М. Если мы не вернем все это себе прежде...
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30.08.2022 18:07 Відповісти
А 85 % жителей Мариуполя хотели русского мира, хотя конечно на сегодня их жаль, они страдают. Но вообще-то из-за их позиции 2014 г. сейчас страдаем мы все.
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31.08.2022 01:07 Відповісти
кацапам потрібні території, військові бази, ресурси, вихід до моря. На народ їм глибоко пофігу, як на свій, так і тим більше на окупований
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30.08.2022 18:12 Відповісти
вихід до моря у них і без того був, їм треба перекрити вихід до моря Україні і Крим тримати
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31.08.2022 07:50 Відповісти
Та все просто. Просто вони кацапи...
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30.08.2022 20:40 Відповісти
Вот и приперся "уззкий миръ" во всей красе, напоминает голодый бунт в Новочеркасске 1962 года,только пока без расстрелов рабочих.
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30.08.2022 18:07 Відповісти
Далі буде...
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31.08.2022 10:33 Відповісти
Логика покинула россию.
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30.08.2022 18:13 Відповісти
А что случилось, что произошло? Люмпен, что ждал "русский мир" не доволен? Ай-ай-ай.
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30.08.2022 18:10 Відповісти
Дамбасу не нужны нахлебники из Евросоюза. Хватит кормить Европу
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30.08.2022 18:11 Відповісти
рєфєрєндум..рєфєрєндум
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30.08.2022 18:12 Відповісти

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30.08.2022 18:13 Відповісти
Если верить путену то он вам возит гуманитарку каждый день белыми камазами. Что не вгрызете ту гуманитарку кремлевскую? Зачем вам красный крест?
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30.08.2022 18:16 Відповісти
То шо, скотина ватная неладное почуяла? Так патриоты их засруцькимир предупреждали.
А ну, кусь локоть.
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30.08.2022 18:16 Відповісти
Донбасс,хватит кормить нахлебников ЕС... было на плакате написано в центре Донецка в марте 2014 года у памятника чЛенину...
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30.08.2022 18:17 Відповісти
"хлеба нет! но будут зрелищ! удачи и хорошего настроения" (трупа драмсарая)
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30.08.2022 18:20 Відповісти
В подавляющем своём большинстве,они ждали пукина,вот пускай он их и кормит.
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30.08.2022 18:20 Відповісти
А оккупантам ничего не предъявили?
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30.08.2022 18:21 Відповісти
Кішка тонка,бояться.
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31.08.2022 15:34 Відповісти
ось це стадо вибрало на виборах в 2019 в верховну раду новинского
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30.08.2022 18:22 Відповісти
Маріуполь. Парк ім. Гурова -- а кто такой Гуров ? 😡
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30.08.2022 18:25 Відповісти
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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30.08.2022 20:18 Відповісти
Олександр Геннадійович Гуров (нар https://uk.m.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 7 квітня , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1971 1971 , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Жданов ) - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 український професійний https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81 боксер https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0_%D0%B2_%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%96 першої важкої ваги .
Олександр Гуров https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Boxing_pictogram.svg Загальна інформаціяПовне ім'яОлександр Геннадійович ГуровГромадянствоhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_Soviet_Union.svg https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна Народивсяhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 7 квітня https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1971 1971 (51 рік)
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Жданов , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A0 Українська РСР Проживанняhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Маріуполь , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%B2_%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%96 Вагова категорія https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0_%D1%83_%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%96 Перша важка (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. cruiserweight) (до 90,892 кг)Стійкаhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B2%D1%88%D0%B0 Лівша Зріст197 смРозмах рук199 см
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30.08.2022 20:23 Відповісти
Голод 1920-21 года советское быдло и их вожди не смогли скрыть...помог американский миллиардер Арманд Гаммер подавивший миллиард долларов Краснопузым дебилам...на хлеб...а знаете что с этим баблом сделал чЛенин?закупил в Браццкой Германии винтовки пулеметы и патроны...
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30.08.2022 18:26 Відповісти
Хто б сумнівався...
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30.08.2022 21:02 Відповісти
Какая нах гуманитарка..... Зима на носу.... Дайте вывезти людей...
Если у нас в Херсоне я предвижу полную ж-пу, то в Мариуполе вообще простым людям пиз-да!
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30.08.2022 18:29 Відповісти
Ждуны рюZZкого мира..ваше время пришло..стройте маленькую Швейцарию... Ехайте в Абхазию и Ю.Осетию там рюZZкиц мир пришел ещё летом 2008 года...Экскурсия будет полезной... Рай на Земле..зуб даю😛🤒
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30.08.2022 18:33 Відповісти
Накормлять - блинцями з лопати.
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30.08.2022 18:41 Відповісти
Труппа уничтоженного россиянами драмтеатра Мариуполя планирует представления в городе и тур по России, организованный "Росконцертом" Источник:
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30.08.2022 18:46 Відповісти
А 85 % жителей Мариуполя хотели русского мира, хотя конечно на сегодня их жаль, они страдают. Но вообще-то из-за их позиции 2014 г. сейчас страдаем мы все.
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31.08.2022 01:09 Відповісти
95% оставшихся любители рюзьго мира. Свободный человек с нормальной психикой просто не сможет жить в таких резервациях.
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30.08.2022 18:47 Відповісти
Щось подібне спостерігав у період розвалу совка
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30.08.2022 18:48 Відповісти
Треба було брати зброю в руки і допомагати ЗСУ
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30.08.2022 18:48 Відповісти
Ну шо ссуки ,не захотели свой родной город от орков защищать. Теперь терпите . Если бы эта вся толпа , взялась бы за оружие как в Киеве , орки бы хер взяли бы Марик
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30.08.2022 18:53 Відповісти
але чому чх перестав видавати гуманітарку? Маріупіль не таке вже й велике місто, і людей там залишилося небагато, невже у чх продукти закінчилися, їм же постійно жертвують.
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30.08.2022 18:55 Відповісти
Главное что паники не было, и не сказали что будет 24го.
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30.08.2022 18:57 Відповісти
Почему кацапы заруинили город, а содержать людей должен красный крест? Пусть кацапы и содержат
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30.08.2022 18:58 Відповісти
Рюзьке "мир" пришел. У кого еще есть вопросы?
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30.08.2022 19:00 Відповісти
Поки наші мужики зі Львова боронять Україну від орди і сотнями йдуть труни до нас на Галичину, це сєпарське бидло ( зверніть увагу скільки здоровенних бугаїв у кадрі ) відсиджувалось по підвалах і чекало асвабадітєлєй!

Взагалі не жалко цих сєпарів !
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30.08.2022 19:02 Відповісти
Так,то це тепер ми повинні їх звільняти?
Чому наші хлопці повинні гинуть?
Вони чекали руській мір,хай трошки ним насолодяться...
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30.08.2022 20:37 Відповісти
Так тоді і Хєрсон не треба звільняти, його взяли без жодного вистрілу, ціленьке місто взяли. Шо там робили чоловіки? То там одні сєпари сидять. І взагалі нічого звільняти не треба, сидіти охороняти свій хутор та чекати кацапів десь під Бродами
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30.08.2022 22:48 Відповісти
Херсонцы были против русского мира, выходили с протестами, делали, что могли. Их просто сразу захватили без боя.
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31.08.2022 01:12 Відповісти
Картина по выборам на избирательных участках в Мариуполе сложилась следующим образом. По 57 округу (Кальмиусский и Левобережный районы) Юрий Бойко на 2% обошел Владимира Зеленского. Бойко набрал 30,63% голосов избирателей, Зеленский - 28,7%. Третье место у Александра Вилкула (20,20%). Четвертое место у Порошенко (5,18%), пятое - у Олега Ляшко (4,10%). Всего на этом округе проголосовало 94 тыс. 275 человек.
https://www.0629.com.ua/news/2351459/itogi-vyborov-2019-podscet-golosov-zastoporilsa-na-999

Карма рузького мира...
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30.08.2022 19:03 Відповісти
По ділах
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30.08.2022 20:11 Відповісти
Такі думки це вже поразка у війні...
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30.08.2022 22:50 Відповісти
ВСУ победят несмотря на верховного клована. Потому что Украина это не президент наркоман и русофил клоунадный.
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31.08.2022 06:53 Відповісти
А все началось когда эти жалкие людишки дружно, хором голосовали за продажного афериста Януковича и его банду. Когда в 2004 году развешивали вдоль дорог бело-голубые ленты в его поддержку и поездами ехали в Киев "воевать" с ющенковскими "бандерами". За все нужно платить в этой жизни. За все!
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30.08.2022 19:09 Відповісти
ловили б тих москалів у кожному кутку

і вилкою з ножом показували що про них думають
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30.08.2022 19:17 Відповісти
На голодний 6унт не особливо схоже, тим більше, що рашистам це все одного місця, пристрелять кількох і всі відразу притихнуть.
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30.08.2022 19:17 Відповісти
Поясніть мені ***** їм продукти?
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30.08.2022 19:19 Відповісти
От і вся показуха закінчилася від рашистів. Людей кидають просто на голодну смерть та холодну зиму
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30.08.2022 19:26 Відповісти
Де ти там людей побачив?
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30.08.2022 20:06 Відповісти
Ну там ще є наші партизани.
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30.08.2022 20:08 Відповісти
Не помогали ВСУ теперь жрите.
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30.08.2022 19:41 Відповісти
Цеж нє Украина бешкетувати ніхто не дозволе,це в Украінє можно. Марно все марно,хібо не зрозуміло? Ви так чекали цього.
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30.08.2022 19:57 Відповісти
Моя родичка жила в Маріуполі,викладач української мови та літератури.
В її школі тільки вона та ще одна колега були за Україну, в 2010 році....
Можливо,зараз там люди порозумнішали.
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30.08.2022 20:33 Відповісти
Не бачу там жодного українця…(((
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30.08.2022 20:58 Відповісти
І де там бунт?
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30.08.2022 21:07 Відповісти
То все фігня. Вони привикнуть. Головне - нема бендер!
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30.08.2022 21:10 Відповісти
Донбасс за Россию? Вот она и пришла.
Не вижу радости на лицах.
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30.08.2022 21:35 Відповісти
a gde amnesty international ? gde zajavi ?
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30.08.2022 22:20 Відповісти
жрите руцьке мир, товарищи!
он вкуснее чем сало з горiлкою.....
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30.08.2022 22:35 Відповісти
Надо запомнить заклинание:
"********************************"
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30.08.2022 23:19 Відповісти
Крест на них поставили... красный... вот такой.... ❌
Что ж - зато в очереди за пайкой нет биндер!
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30.08.2022 23:36 Відповісти
Блин. Понимаю что не все из этих людей смогли уехать кто хотел, что кто-то по глупости не эвакуировался, но основная масса ведь ждала окупантов. Они ждали. Может я не прав, но тогда как среди женщин себя чувствуют здоровые мужики с бычьми затылками на крепких шеях. Не похожи они на голодающих. Не стали на защиту своего города. Ничтожества.
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30.08.2022 23:50 Відповісти
Ой,а что за возмущение? Рабам в подачке отказали?
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31.08.2022 00:14 Відповісти
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31.08.2022 00:35 Відповісти
Маріуполь це Україна Людей багато і вони різні і в кожного є причина бути там де він є Переможемо
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31.08.2022 06:03 Відповісти
 
 