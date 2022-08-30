Турецкая компания Baykar Makina показала прототип нового ударного беспилотника "Красное яблоко", который планируется производить в Украине. ВИДЕО

Турецкая компания Baykar Makina показал второй прототип ударного сверхзвукового беспилотника Bayraktar Kizilelma ("Красное яблоко"). Его планируют выпускать, в частности, на заводе, который Baykar собирается построить в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео распространяется в сети.

Первый полет БПЛА намечен на 2023 год. Разработчики утверждают, что Kizilelma сможет совершать агрессивные маневры во время воздушного боя, а также перемещаться практически незаметно для противника благодаря малой радиолокационной площади. Для взлета машине достаточно короткой полосы, что позволит запускать ее с авианосцев.