Турецкая компания Baykar Makina показала прототип нового ударного беспилотника "Красное яблоко", который планируется производить в Украине. ВИДЕО
Турецкая компания Baykar Makina показал второй прототип ударного сверхзвукового беспилотника Bayraktar Kizilelma ("Красное яблоко"). Его планируют выпускать, в частности, на заводе, который Baykar собирается построить в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео распространяется в сети.
Первый полет БПЛА намечен на 2023 год. Разработчики утверждают, что Kizilelma сможет совершать агрессивные маневры во время воздушного боя, а также перемещаться практически незаметно для противника благодаря малой радиолокационной площади. Для взлета машине достаточно короткой полосы, что позволит запускать ее с авианосцев.
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+42 Перехватчик
показать весь комментарий30.08.2022 21:57
+27 vadyan
показать весь комментарий30.08.2022 21:57
+20 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий30.08.2022 21:59
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@poroshenko
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https://twitter.com/poroshenko/status/1564631329555243016 3 ч
Друзі, ми з вами нереально круті! 80 потужних генераторів вартістю майже 5,5 млн гривень вже із завтрашнього дня поїдуть у війська. Працюємо на https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF?src=hashtag_click #контрнаступ та нашу перемогу.
Все буде Україна!
https://twitter.com/i/status/1564631329555243016
У Казначействі заявили, що надходжень від конфіскації російських активів в Україні не було. Про які 28 млрд тоді доповіли Президентові? - Юрчишин. ДОКУМЕНТ
Джерело:
Угода між ICEYE та Благодійним Фондом Сергія Притули на https://delo.ua/society/za-grosi-yaki-*********-zibrali-na-bayraktar-kupili-suputnik-dlya-zsu-402883/ придбання супутника для ЗСУ є важливим кроком для підсилення оборонних можливостей України. Новий радарний супутник надасть Україні безперебійний доступ до даних за будь-якої погоди.
https://delo.ua/donate/
Про це йдеться у прес-релізі компанії ICEYE.
"Цей договір - це серйозний крок у забезпеченні критичних потреб Українського уряду у даних спостереження і суттєва допомога нашим Збройним силам за кошти, які зібрали українці. Хочу подякувати людині, завдяки якій ми вийшли на максимальне порозуміння із компанією-продавцем і здійснили цей проект. Я говорю про українця, гуру космічної галузі Макса Полякова. Завдяки йому та його команді ми змогли виконати цей проєкт тихо, швидко і компетентно", - розповів Сергій Притула, засновник Благодійного Фонду Сергія Притули.
"Завдяки купівлі супутника ICEYE, українські супутникові можливості посилюються: у комбінації з оптичним супутником GEOSAT 2 наша країна отримує перевагу в аналітиці космічних даних. Таке поєднання технологічних засобів з можливостями професійної аналітики є кроком до технологізації не лише обороноздатності України, але і відновлення економіки після Перемоги",
28 млрд це оціночна вартість конфіскованого. Тобто, конфіскували, або арештували, але це потрібно продати, щоб отримати гроші. А кому продати? Ну, може каломойський придбає, як нещодавно "придбав" готель "Мир" - гребе усе, що дурний
чому турки будуть будувати завод в Україні ?
1. є небезпека руйнації заводу кацапами? немає! Султан міцно тримає ***** за яйці проливами і потенційним введенням санкцій, включно із депортацією "кизи" (дєвушкі ) кабаєвої із щойно збудованого турецького "сераля" *****
2. будівництвом заводу в Україні Барактар гаптоматично (!!!) одержує для своїх літаків "серце-пламєнний мотор" українського дизайну у будь яких варіаціях від Івченка та Мотор-Січі
3. спільною турецько-українською приналежністю заводу наперед закладаються контрміри проти потенційних санкцій Заходу на постачання високотехнологічних складових (станція наведення і т.д.)
турки надзвичайно хитрі !!!!!!!!!!!!
2.допоки є в косяпен "калібри" -будь-який завод під загрозою.Допоки триває війна.
3."Червоне яблуко" -"нереально круто",але поки що неблизька перспектива..
ще раз, переставай казламордим беканням послуговуватися*)
Маловато для истребителя
Данные с оф. сайта
Крейсерская скорость: 740 км/ч - МАЛО
Боевая дальность: 930 км
Выносливость: 5 часов
Практический потолок: 12 000 м - МАЛО
Предприятие в Украине
до речі,у квітні :
Крім важкої артилерії та ракетних систем, Міноборони України також просить в США ударні безпілотники MQ-1C Grey Eagle з відповідними ************ - ракетами AGM-114 Hellfire. Джерело:
у червні :
США призупинили продаж Україні чотирьох ударних дронів https://www.unian.ua/war/mq-1c-gray-eagle-shcho-ce-za-udarniy-dron-i-naskilki-vin-krashchiy-za-bayraktar-tb2-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11856498.html MQ-1C Grey Eagle через побоювання, що його складне обладнання для спостереження може потрапити до рук ворога.
------------------- і це навіть не питання ціни ------------------------------------------------------------------------------------------
У липні 2012 року армія США замовила у компанії General Atomics партію БПЛА Gray Eagle за $410 млн. В цілому американські військові використовують понад 60 безпілотників Gray Eagle. Вартість одного комплексу Gray Eagle, що включає в себе чотири безпілотники і системи управління, 2011 року становила близько $90 млн.
Тактико-технічні характеристики:
довжина: 8 м
розмах крила: 17 м
максимальна злітна маса: 1 450 кг
максимальна швидкість: 250 км/год
тривалість польоту:30 годин
практична стеля: 8 850 м.
З таких цікавих тих часів хто більш менш міг аналізувати розвиток існуючих тоді технологій це Азімов що до речі передбачив та розказав про ютуб (навіть є відео цього передбачення).
Якщо ж говорити за ******* поп фантастику, то враження що її пишуть інваліди так як навіть очевидні речі в ній відсутні зате напхано те шанс відкриття чого неймовірно малий. Тому надіятись побачити в фантастиці яке буде майбутнє це так собі заняття провальне.
навіть не гугл перекладач ))))
По правді це був максимально вжатий коментар велику частину якого я викинув, бо ніхто читати тьму тексту не буде.
А так в коментарі зачіплено все по пунктах. Починаючи від того факту що дрони 50 років тому не були чимось неймовірним, так як дрони застосовувались ще в 2 світовій, а тому фантасти описували не майбутнє, а гіперболізували минуле. Як і той нюанс що зараз в фантастів ті самі проблеми вони не пишуть про майбутнє, вони пишуть про минуле, про боярів, клани, каторгу та інше лиш із космічними декораціями. Вказав на той факт що людина спеціаліст яка розбирається в темі написати книгу не матиме часу бо треба робити роботу. А тому пишуть зазвичай ті хто має час бо немає роботи чи немає навіть хобі іншого чим графоманія. Наприклад про комп'ютерні ігри у віртуальності пишуть ті хто ніколи не грав навіть у *******. Чи інший приклад - про фентезі світ пишуть ті хто все життя прожив не виїжджаючи з міста, а тому уявлення немає як це складно вирити вовчу яму, вилізти на дерево, зрубати дерево нормальним інструментом, чи банально подолати пару десятків кілометрів ногами...
Русизми... Грамарнаці? Явно профдеформація і я за болюче зачіпив, а тому така агресія. Ти би хоч щось по суті заперечив.
Невже я настільки складні конструкції ланцюгів аргументації використав? Ніби вони елементарні.
Тепер мені зрозуміло що спілкуюсь з тим індивідом для якого наприклад такий автор як "Каменистый" повторює в своїй творчості сотні раз одні і ті самі елементи опису світу та правил, одні і ті ж твердження з абзацу в абзац. Через що на таку примітивну подачу та розжовування багато хто в коментарях із "зажравшихся" досвідчених читачів жаліється.
"більше сотні публікацій Тому що таке "писать" - знаю "не від людей"" - бачиш я був правий. Ну вибач, але тобі би рости, розвиватись. Як мінімум навчитись не агритись на того хто поставив під сумнів те що являється важливою частиною твоєї самоідентфікації, бо це жалюгідно.
Але щоб не закінчувати на цій ноті, ми тут початково за фантастику говорили і майбутнє передбачене в ній, а тому вернемось до неї. Ось зімітуємо фантастичну ситуацію що пояснить чому ніхто не йде на контакт з такими як ви хто оперує в кращому випадку 7+-2 понять одночасно, а у твоєму особисто випадку і того напевне менше, тому така конструкція коментаря була заскладна та сумбурна (вибач але сам винен). Так ось, а про що з вами обмінюватись інформацією? Ви ж як попугай примітивні. Впевнений буде дуже весело спостерігати коли в скорому часі появляться перші модернізовані люди, з нейролінком чи ще якимось аналогом, і їх дії та мислення, викладки, теорії та аргументацію слабо розумітимуть чи навіть взагалі не розумітимуть прості людишки. І людишкам приходитиметься сотні раз обдумувати, повторювати одну і ту дію, щоб поняти суть та осягнути весь об'єм. А тепер згадаємо творчість тих хто має час писати, а в мене його немає тому на цьому і кінець.
Які ви жалюгідні.
Бачу писання коментарів заради підписок це теж велика частина вашої самоідентифікації. Жаль тут не показує загальну кількість коментарів і те хто скільки часу витратив на сайт.
Писати коментарі це якраз те чим залишається тішити себе. 👍 Досягнення сила
Розвивайтесь. Розширюйте свої можливості мозку, бо навіть таке очевидне з підписотою не побачили.
І до речі для вашого розвитку "вичитання" це не те про що ви подумали, а це прийом описаний деким. Може хтось вам з ваших підписників підкаже.
не пи..діть..
так ,фантастика ЗМІНИЛАСЯ.
Але це не означає,що пропали чудові автори...
А я писав що пропали? Я здається писав "Це майже в усіх фантастів з будь-звідки та будь-якого часу" і навіть приклад навів що вони раніше були, а отже зараз теж є. Правда у відсотках тих чудових авторів звичайно стало менше, бо зараз може писати кожен що не найшов себе хоч в чомусь.
Талановитість або бездарність у літературі - це можливість автора донести до читача свою думку у художній формі. Якщо почав читати книгу та не маєш змоги її закрити - оце талант. А пердбачення майбутнього - це з іншої опери. У баби Ванги не було ніякого хисту до літератури...
"Якщо почав читати книгу та не маєш змоги її закрити - оце талант" - це всього-на-всього використання людської слабкості так званої дофамінової залежності. Це ніскільки талант як знання про інструмент та вміння ним скористатись. По тексту розставляється не вистріливші рушниці і все читач буде читати поки вони не спрацюють, або поки він не зробить достатній перерив у читанні що зітре зв'язки з центру мотивації.
Якщо мені (та будь кому іншому) цікаво читати книгу, то вона написано талановито. Звичайно, у кожної книги існують свої читачи...то що Ви називаєте дофаміновою залежністю, мабуть більш притаманне дешевому pulp fiction.
BTW Азімов мені ніколи не подобався. З його часу - мабуть Шеклі, Гарісон, Хайнлайн, Желязни. Можете починати кидатися капцями)
Впрочем как и командный административно-военный центр Украины!