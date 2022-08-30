Турецька компанія Baykar Makina показала прототип нового ударного безпілотника "Червоне яблуко", який планують виробляти в Україні. ВIДЕО

Турецька компанія "Baykar Makina" показав другий прототип ударного надзвукового безпілотника Bayraktar Kizilelma "Червоне яблуко" планується випускати, зокрема, на заводі, який Baykar збирається збудувати в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео розповсюджується у мережі.

Перший політ БПЛА заплановано на 2023 рік. Розробники стверджують, що Kizilelma зможе здійснювати агресивні маневри під час повітряного бою, а також переміщатися практично непомітно для супротивника завдяки малій площі радіолокації. Для зльоту машині досить короткої смуги, що дозволить запускати її з авіаносців.