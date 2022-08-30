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Турецька компанія Baykar Makina показала прототип нового ударного безпілотника "Червоне яблуко", який планують виробляти в Україні. ВIДЕО

Турецька компанія "Baykar Makina" показав другий прототип ударного надзвукового безпілотника Bayraktar Kizilelma "Червоне яблуко" планується випускати, зокрема, на заводі, який Baykar збирається збудувати в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ,  відео розповсюджується у мережі. 

Перший політ БПЛА заплановано на 2023 рік. Розробники стверджують, що Kizilelma зможе здійснювати агресивні маневри під час повітряного бою, а також переміщатися практично непомітно для супротивника завдяки малій площі радіолокації. Для зльоту машині досить короткої смуги, що дозволить запускати її з авіаносців.

Автор: 

безпілотник (4158) Байрактар (192)


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+42
Петро Порошенко

@poroshenko

·

https://twitter.com/poroshenko/status/1564631329555243016 3 ч

Друзі, ми з вами нереально круті! 80 потужних генераторів вартістю майже 5,5 млн гривень вже із завтрашнього дня поїдуть у війська. Працюємо на https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF?src=hashtag_click #контрнаступ та нашу перемогу.

Все буде Україна!

https://twitter.com/i/status/1564631329555243016
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30.08.2022 21:57
+27
Кацапы, шо с ***.лом?
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30.08.2022 21:57
+20
Гарна пташка...
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30.08.2022 21:59
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Петро Порошенко

@poroshenko

·

https://twitter.com/poroshenko/status/1564631329555243016 3 ч

Друзі, ми з вами нереально круті! 80 потужних генераторів вартістю майже 5,5 млн гривень вже із завтрашнього дня поїдуть у війська. Працюємо на https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF?src=hashtag_click #контрнаступ та нашу перемогу.

Все буде Україна!

https://twitter.com/i/status/1564631329555243016
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30.08.2022 21:57 Відповісти
в такфй темі -і без піару Сивочолого... ЦЕ так не може бути! )))
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31.08.2022 09:15 Відповісти
Кайфуй от этого пиара

У Казначействі заявили, що надходжень від конфіскації російських активів в Україні не було. Про які 28 млрд тоді доповіли Президентові? - Юрчишин. ДОКУМЕНТ

Джерело:

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31.08.2022 09:23 Відповісти
наявність піару у ОП НІЯК не впливає на піар Сивочолого ))))
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31.08.2022 09:30 Відповісти
Технічні характеристики та переваги супутника, який купив Фонд Притули: всі деталі угоди

Угода між ICEYE та Благодійним Фондом Сергія Притули на https://delo.ua/society/za-grosi-yaki-*********-zibrali-na-bayraktar-kupili-suputnik-dlya-zsu-402883/ придбання супутника для ЗСУ є важливим кроком для підсилення оборонних можливостей України. Новий радарний супутник надасть Україні безперебійний доступ до даних за будь-якої погоди.



https://delo.ua/donate/

Про це йдеться у прес-релізі компанії ICEYE.

"Цей договір - це серйозний крок у забезпеченні критичних потреб Українського уряду у даних спостереження і суттєва допомога нашим Збройним силам за кошти, які зібрали українці. Хочу подякувати людині, завдяки якій ми вийшли на максимальне порозуміння із компанією-продавцем і здійснили цей проект. Я говорю про українця, гуру космічної галузі Макса Полякова. Завдяки йому та його команді ми змогли виконати цей проєкт тихо, швидко і компетентно", - розповів Сергій Притула, засновник Благодійного Фонду Сергія Притули.

"Завдяки купівлі супутника ICEYE, українські супутникові можливості посилюються: у комбінації з оптичним супутником GEOSAT 2 наша країна отримує перевагу в аналітиці космічних даних. Таке поєднання технологічних засобів з можливостями професійної аналітики є кроком до технологізації не лише обороноздатності України, але і відновлення економіки після Перемоги",
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31.08.2022 09:35 Відповісти
Респект Притулі, респект Порошенку, респект УСІМ волонтерам! Ганьба і тюрма усім розкрадачам гуманітарної допомоги.
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31.08.2022 10:29 Відповісти


28 млрд це оціночна вартість конфіскованого. Тобто, конфіскували, або арештували, але це потрібно продати, щоб отримати гроші. А кому продати? Ну, може каломойський придбає, як нещодавно "придбав" готель "Мир" - гребе усе, що дурний

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31.08.2022 09:41 Відповісти
Кацапы, шо с ***.лом?
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30.08.2022 21:57 Відповісти
це реально круто !!!!!!!

чому турки будуть будувати завод в Україні ?

1. є небезпека руйнації заводу кацапами? немає! Султан міцно тримає ***** за яйці проливами і потенційним введенням санкцій, включно із депортацією "кизи" (дєвушкі ) кабаєвої із щойно збудованого турецького "сераля" *****
2. будівництвом заводу в Україні Барактар гаптоматично (!!!) одержує для своїх літаків "серце-пламєнний мотор" українського дизайну у будь яких варіаціях від Івченка та Мотор-Січі
3. спільною турецько-українською приналежністю заводу наперед закладаються контрміри проти потенційних санкцій Заходу на постачання високотехнологічних складових (станція наведення і т.д.)

турки надзвичайно хитрі !!!!!!!!!!!!
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30.08.2022 22:18 Відповісти
Орки и по МоторСич херачят и туркам сказали что заводы сразу вззрывать будут. Поэтому это все после войны разве что. Сейчас как землю купили на том и застряло...
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30.08.2022 23:40 Відповісти
Завод може бути й під землею. До сраки тоді ті Калібри й Іскандери.
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31.08.2022 10:32 Відповісти
Он может быть и на Марсе, только никто строить такой бред не будет. До конца войны никто никуда вкладываться не будет.
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31.08.2022 15:30 Відповісти
1.Турки "тримають Дарданели". Але кацапські с -300 пропустили.

2.допоки є в косяпен "калібри" -будь-який завод під загрозою.Допоки триває війна.

3."Червоне яблуко" -"нереально круто",але поки що неблизька перспектива..
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31.08.2022 09:14 Відповісти
23 рік це занадто довго. коли йде війна заводи будують за місяці.
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31.08.2022 13:18 Відповісти
Гарна пташка...
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30.08.2022 21:59 Відповісти
виглядає вельми загрозливо)
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30.08.2022 21:59 Відповісти
облизываться на такие штучки можно долго...... хотя....., как знать.......
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30.08.2022 22:01 Відповісти
Схожий на Міраж, але без кабіни пілота
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30.08.2022 22:01 Відповісти
скоріше на китайський j-20 тільки без кабіни і з одним двигуном.
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31.08.2022 01:03 Відповісти
в кітайського реактивний двигун тут вентиляторний
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31.08.2022 13:19 Відповісти
Невже це китайці самі зробили, а не "позичили", як завжди?
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02.09.2022 07:49 Відповісти
Странно, формы как у сверхзвукового самолёта. При низких скоростях полёта, как у дронов, такая форма вроде ни к чему. Или они хотят сказать что это "яблоко" будет летать со скоростями современных истребителей?
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30.08.2022 22:04 Відповісти
Написали ж , що надзвуковий безпілотник
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30.08.2022 22:09 Відповісти
Івченко попрацює і видасть для пташки двигун з такими Махами, що й зенітна ракета не дожене
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30.08.2022 22:55 Відповісти
900 км/г це дозвук 250 м/с, написалі тобі дятел на заборі три літери та ти й пішов. Двигун не реактивний а вентиляторний. Для надзвуку потрібен турбо-реактивний двигун. вентилятор то у карлсона
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30.08.2022 23:01 Відповісти
а у свиноцабак это хоть в мультиках это есть...?\Vo-Vо...\
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30.08.2022 22:32 Відповісти
Дивлюсь на реестрацію,і що я бачу?Тролль котрого сьогодні прибрали під ізрайльським прпапором)))
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30.08.2022 23:46 Відповісти
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30.08.2022 22:05 Відповісти
уже завтра, какашенков обьявит об уничтожении как этого прототипа, так и фундаментов завода для их производства, который намечается построить в Украине, где этот прототип и был построен.
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30.08.2022 22:08 Відповісти
не, он заявит про уничтожение планов и, главное, желания, на постройку этого завода
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30.08.2022 22:10 Відповісти
муйня якась... нехай африканцям таке продають, рекламу ми їм зробили
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30.08.2022 22:12 Відповісти
а мы тебя казломордое фейсом об тейбл и в спам!
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30.08.2022 22:36 Відповісти
дбле, ти хоча б казламордим беканням не бекай... а по суті оця муйня з її розмірами вражає лише тугодумів, подібних до тебе *) ви ж ніхт дупля відбити не здатні ні у фізиці, ні в аеродинаміці
ще раз, переставай казламордим беканням послуговуватися*)
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30.08.2022 23:54 Відповісти
Новейший истребитель Saab Gripen E/F начали производить за пределами Швеции .Стройте предприятие в Украине
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30.08.2022 22:13 Відповісти
Сидел в нем. Шведы делают все монументально без компромиссов.
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30.08.2022 23:16 Відповісти
До этого года не сильно интересовался военкой и с удивлением для себя открыл что Швеция одна из топ стран по производству оружия. Внезапно.
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31.08.2022 14:32 Відповісти
Производственные мощности предприятий страны позволяют выпускать ракетное оружие, авиационную и бронетанковую технику, артиллерийско-стрел-ковое вооружение, боеприпасы, а также строить корабли и суда.
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31.08.2022 21:12 Відповісти
Цеж повноцінний винищувач за розмірами.
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30.08.2022 22:14 Відповісти
ага, і оскільки це безпілотнік, то і маневрувати може набагато агресивніше - йому ж не треба забезпечувати життєві обмеження пілоту
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30.08.2022 22:22 Відповісти
900 км/ч максимум

Маловато для истребителя
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30.08.2022 22:30 Відповісти
це дозвук. 250 м/с. він не надзвуковий.
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30.08.2022 22:50 Відповісти
Так получается

Данные с оф. сайта
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30.08.2022 22:52 Відповісти
И что что не сверхзвуковой? Нужен факел на срезе сопла чтобы он был более заметен для ракет с тепловыми головками самонаведения и грохотом от двигателя для определения его наличия в воздухе? И расходом топлива в сотни раз превышающее крейсерский режим? Для чего нужен форсаж? Для ведения маневренного воздушного боя, но для этого нужен пилот в кабине.
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02.09.2022 16:26 Відповісти
Епоха зараз інша. Головне який радар та ракети.
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31.08.2022 02:35 Відповісти
Не верю туркам. Троянский конь
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30.08.2022 22:34 Відповісти
иди проспись
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30.08.2022 22:37 Відповісти
Перепрошую, а "Троянский конь" це ваш підпис?
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30.08.2022 23:24 Відповісти
під землею треба робити завод, ато кацапи можуть роз'***** ракетами.
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30.08.2022 22:44 Відповісти
Максимальная скорость: 900 км/ч - ЦЕ НЕ НАДЗВУКОВА швидкість, це до звук. 250м/с
Крейсерская скорость: 740 км/ч - МАЛО
Боевая дальность: 930 км
Выносливость: 5 часов
Практический потолок: 12 000 м - МАЛО
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30.08.2022 22:53 Відповісти
Не требует дорогостоящей подготовки пилота
Предприятие в Украине
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30.08.2022 23:19 Відповісти
"Червоне яблуко" надзвуковий реактивний малопомітний палубний безпілотний літальний апарат . Робоча висота12000 м і корисне навантаження 1,5 тонни
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30.08.2022 23:49 Відповісти
воно ,звичайно ,на війні,завжди мало,тому нагліти теж не варто...

до речі,у квітні :

Крім важкої артилерії та ракетних систем, Міноборони України також просить в США ударні безпілотники MQ-1C Grey Eagle з відповідними ************ - ракетами AGM-114 Hellfire. Джерело:

у червні :

США призупинили продаж Україні чотирьох ударних дронів https://www.unian.ua/war/mq-1c-gray-eagle-shcho-ce-za-udarniy-dron-i-naskilki-vin-krashchiy-za-bayraktar-tb2-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11856498.html MQ-1C Grey Eagle через побоювання, що його складне обладнання для спостереження може потрапити до рук ворога.

------------------- і це навіть не питання ціни ------------------------------------------------------------------------------------------

У липні 2012 року армія США замовила у компанії General Atomics партію БПЛА Gray Eagle за $410 млн. В цілому американські військові використовують понад 60 безпілотників Gray Eagle. Вартість одного комплексу Gray Eagle, що включає в себе чотири безпілотники і системи управління, 2011 року становила близько $90 млн.

Тактико-технічні характеристики:

довжина: 8 м
розмах крила: 17 м
максимальна злітна маса: 1 450 кг
максимальна швидкість: 250 км/год
тривалість польоту:30 годин
практична стеля: 8 850 м.
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31.08.2022 09:24 Відповісти
параметры супер, теперь главное чтобы цена была норм
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31.08.2022 10:45 Відповісти
Треба назвати безпілотник - "хороший рускій".
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30.08.2022 23:02 Відповісти
Идея класс
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30.08.2022 23:20 Відповісти
Ещё лет эдак 50 назад,я читал произведение советского фантаста,где речь шла о военных действиях исключительно безпилотных самолётов.
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30.08.2022 23:19 Відповісти
Казанцева? "Палаючий острів", якщо не помиляюсь?
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31.08.2022 00:19 Відповісти
Це в середині 70х? Ой не знаю, багато країн в ті часи вже їх мали в розробці і навіть через десятиліття вели виключно ними війни, та що там навіть у другій світовій обмежено використовувались дрони, це ми просто у відсталому регіоні живемо. Якщо ж говорити за фантастів тих часів, то з тої безлічі всього що я читав - у них були страшні проблеми з представленням майбутнього. Правда не тільки у них. Це майже в усіх фантастів з будь-звідки та будь-якого часу. Рідко коли хоч хтось правильно оцінював розвиток технологій, зазвичай пишуть повну дич... А все тому що пишуть повні бездарності що мають час, бо не найшли себе в іншому...

З таких цікавих тих часів хто більш менш міг аналізувати розвиток існуючих тоді технологій це Азімов що до речі передбачив та розказав про ютуб (навіть є відео цього передбачення).

Якщо ж говорити за ******* поп фантастику, то враження що її пишуть інваліди так як навіть очевидні речі в ній відсутні зате напхано те шанс відкриття чого неймовірно малий. Тому надіятись побачити в фантастиці яке буде майбутнє це так собі заняття провальне.
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31.08.2022 03:01 Відповісти
Моя тобі порада - хоч сам не пиши фантастики І взагалі - НЕ ПИШИ!!! Бо я сидів і вчитувався у твій "потік свідомості", щоб розубрать суть тобою написаного! "СУМБУР"! Думки "скачуть, як п"яні кози на тин"! Навчись логічно викладать свої фрази та речення і формувать їх у "читабельний" текст! Та й з "русизмами" розберися - якщо вже взявся писать українською!
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31.08.2022 07:25 Відповісти
це дійсно потік свідомости... )))

навіть не гугл перекладач ))))
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31.08.2022 09:26 Відповісти
Не вже за болюче зачіпив? Який псевдонім?

По правді це був максимально вжатий коментар велику частину якого я викинув, бо ніхто читати тьму тексту не буде.

А так в коментарі зачіплено все по пунктах. Починаючи від того факту що дрони 50 років тому не були чимось неймовірним, так як дрони застосовувались ще в 2 світовій, а тому фантасти описували не майбутнє, а гіперболізували минуле. Як і той нюанс що зараз в фантастів ті самі проблеми вони не пишуть про майбутнє, вони пишуть про минуле, про боярів, клани, каторгу та інше лиш із космічними декораціями. Вказав на той факт що людина спеціаліст яка розбирається в темі написати книгу не матиме часу бо треба робити роботу. А тому пишуть зазвичай ті хто має час бо немає роботи чи немає навіть хобі іншого чим графоманія. Наприклад про комп'ютерні ігри у віртуальності пишуть ті хто ніколи не грав навіть у *******. Чи інший приклад - про фентезі світ пишуть ті хто все життя прожив не виїжджаючи з міста, а тому уявлення немає як це складно вирити вовчу яму, вилізти на дерево, зрубати дерево нормальним інструментом, чи банально подолати пару десятків кілометрів ногами...

Русизми... Грамарнаці? Явно профдеформація і я за болюче зачіпив, а тому така агресія. Ти би хоч щось по суті заперечив.
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31.08.2022 14:44 Відповісти
А в твоєму "потоку свідомості" ще і якась "суть" наявна? Я щось не помітив! Заперечення пишуть, коли бачать думку, з якою не згодні А коли бачать "мутний "сіро-буро-малиновий потік", в якому нічого розібрать не можна - то на що ж "заперечувать"? Я фантастики не писав і обмежувався лише оповіданнями мисливсько-рибальської тематики - більше сотні публікацій Тому що таке "писать" - знаю "не від людей" І саме тому дав тобі рекомендацію не писать Бо ти не можеш на папері свої думки сформулювать Як Газманов колись співав: Мои мысли - мои скакуны!" От вони у тебе в голові й "скачуть"!
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31.08.2022 17:55 Відповісти
"Та він, та я... Ух я його зараз опущу щоб він навіть не думав зачіпати моє покликання, він навіть мого нігтя не вартий, одне те як він виклав думку вже про це свідчить, а русизми, відсутність краси. І далі в діло пішла деконструкція." - це ж так було?

Невже я настільки складні конструкції ланцюгів аргументації використав? Ніби вони елементарні.

Тепер мені зрозуміло що спілкуюсь з тим індивідом для якого наприклад такий автор як "Каменистый" повторює в своїй творчості сотні раз одні і ті самі елементи опису світу та правил, одні і ті ж твердження з абзацу в абзац. Через що на таку примітивну подачу та розжовування багато хто в коментарях із "зажравшихся" досвідчених читачів жаліється.

"більше сотні публікацій Тому що таке "писать" - знаю "не від людей"" - бачиш я був правий. Ну вибач, але тобі би рости, розвиватись. Як мінімум навчитись не агритись на того хто поставив під сумнів те що являється важливою частиною твоєї самоідентфікації, бо це жалюгідно.

Але щоб не закінчувати на цій ноті, ми тут початково за фантастику говорили і майбутнє передбачене в ній, а тому вернемось до неї. Ось зімітуємо фантастичну ситуацію що пояснить чому ніхто не йде на контакт з такими як ви хто оперує в кращому випадку 7+-2 понять одночасно, а у твоєму особисто випадку і того напевне менше, тому така конструкція коментаря була заскладна та сумбурна (вибач але сам винен). Так ось, а про що з вами обмінюватись інформацією? Ви ж як попугай примітивні. Впевнений буде дуже весело спостерігати коли в скорому часі появляться перші модернізовані люди, з нейролінком чи ще якимось аналогом, і їх дії та мислення, викладки, теорії та аргументацію слабо розумітимуть чи навіть взагалі не розумітимуть прості людишки. І людишкам приходитиметься сотні раз обдумувати, повторювати одну і ту дію, щоб поняти суть та осягнути весь об'єм. А тепер згадаємо творчість тих хто має час писати, а в мене його немає тому на цьому і кінець.
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31.08.2022 19:09 Відповісти
"Понос" виключи! Тебе ж ніхто не читає навіть!
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31.08.2022 19:11 Відповісти
Як вас легко вичитати.

Які ви жалюгідні.
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31.08.2022 19:15 Відповісти
Так - мене читать легко Тому в мене багато читачів А у тебе - лише троє за три роки з"явилося Мабуть - "від великого розуму" у тебе
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31.08.2022 19:42 Відповісти
Ахаха.

Бачу писання коментарів заради підписок це теж велика частина вашої самоідентифікації. Жаль тут не показує загальну кількість коментарів і те хто скільки часу витратив на сайт.
Писати коментарі це якраз те чим залишається тішити себе. 👍 Досягнення сила
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31.08.2022 20:03 Відповісти
Так ото ж! Я про це й кажу Ти витратив стільки "словєсов" за півдня лише для того, щоб довести свою "значущість" , а виявилося одне "словоблуддя, яке тут люди висміяли Питається: І воно тобі треба було?
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31.08.2022 20:08 Відповісти
Хочете помірятись? Я ж можу втоптати. Ок. А ви не думали що просто обмежено подивились на ситуацію? Дивіться +1, а тепер ще +1... Не догадались? Для декого підписники просто не є ціллю і він не підтверджує їх бо лінь. А заходить просто почитати новини та меседжем через коментар показати ту реакцію суспільства що принесе більше користі.

Розвивайтесь. Розширюйте свої можливості мозку, бо навіть таке очевидне з підписотою не побачили.
І до речі для вашого розвитку "вичитання" це не те про що ви подумали, а це прийом описаний деким. Може хтось вам з ваших підписників підкаже.
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31.08.2022 20:28 Відповісти
Дивись - "топталку" не поламай! "Топтатор"!
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31.08.2022 21:43 Відповісти
Якщо ж говорити за ******* поп фантастику, то враження що її пишуть інваліди так як навіть очевидні речі в ній відсутні зате напхано те шанс відкриття чого неймовірно малий.

не пи..діть..

так ,фантастика ЗМІНИЛАСЯ.

Але це не означає,що пропали чудові автори...
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31.08.2022 09:28 Відповісти
"фантастика ЗМІНИЛАСЯ" - ні. Яка була така лишилась. Лиш тепер кожен отримав можливість писати, а читачі можливість впливати на частину авторів. Раніше можливість впливу мали тільки редакції.

А я писав що пропали? Я здається писав "Це майже в усіх фантастів з будь-звідки та будь-якого часу" і навіть приклад навів що вони раніше були, а отже зараз теж є. Правда у відсотках тих чудових авторів звичайно стало менше, бо зараз може писати кожен що не найшов себе хоч в чомусь.
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31.08.2022 15:04 Відповісти
Рідко коли хоч хтось правильно оцінював розвиток технологій, зазвичай пишуть повну дич... А все тому що пишуть повні бездарності що мають час, бо не найшли себе в іншому..

Талановитість або бездарність у літературі - це можливість автора донести до читача свою думку у художній формі. Якщо почав читати книгу та не маєш змоги її закрити - оце талант. А пердбачення майбутнього - це з іншої опери. У баби Ванги не було ніякого хисту до літератури...
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31.08.2022 10:30 Відповісти
Так у бабы ванги не было и никакого дара предсказания.
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31.08.2022 10:47 Відповісти
Баба ванга вигадка пропаганди. Вона нічого не передбачила. Взагалі. Чи може зараз існує ссср?

"Якщо почав читати книгу та не маєш змоги її закрити - оце талант" - це всього-на-всього використання людської слабкості так званої дофамінової залежності. Це ніскільки талант як знання про інструмент та вміння ним скористатись. По тексту розставляється не вистріливші рушниці і все читач буде читати поки вони не спрацюють, або поки він не зробить достатній перерив у читанні що зітре зв'язки з центру мотивації.
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31.08.2022 14:57 Відповісти
Бабу Вангу навів лише для прикладу. Замінить на будь яке інше ім'я яке Вам до вподоби.

Якщо мені (та будь кому іншому) цікаво читати книгу, то вона написано талановито. Звичайно, у кожної книги існують свої читачи...то що Ви називаєте дофаміновою залежністю, мабуть більш притаманне дешевому pulp fiction.
BTW Азімов мені ніколи не подобався. З його часу - мабуть Шеклі, Гарісон, Хайнлайн, Желязни. Можете починати кидатися капцями)
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31.08.2022 18:31 Відповісти
Не буду. Я не агресивний і без причини не кидаюсь.
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31.08.2022 19:14 Відповісти
А мне Азимов очень понравился, люблю про роботехнику и космос. Да и Шекли. Но больше всего Лем зашёл, любимое произведение- "Непобедимый". Согласен что нынче нет монументальной фантастики, уровня Жуль Верна или Бредбери, которые знаменовали собой целый эпохи и имели влияние даже на науку.
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01.09.2022 03:32 Відповісти
Лема забув...звісно, теж значна фігура. До речі, мало хто знає, що перший прем'єр УНР Володимир Вінниченко теж написав декілька творів цього жанру. Найбільш відомий -"Сонячна машина". Мабуть перший науково фантастичний твір (утопія) україньскою. А з радяньских україньских фантастів пам'ятаю Володимира Владко та Василя Бережного
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01.09.2022 10:37 Відповісти
Не в Крыму ли проходят испытания? Очень бы хотелось.
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30.08.2022 23:31 Відповісти
На москве )
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31.08.2022 02:41 Відповісти
вопрос в том как туркмен баши не с туркменистанского эмирата защитить фабрику от крылатых ракетов и торпедов??????????????
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31.08.2022 02:08 Відповісти
миг 29 и вместо кобині и куска мяса в ней заканапатили ее и напихали бельше процессоров пентиум i3)))
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31.08.2022 02:11 Відповісти
А Боже! Понабігло логорейних одноразових ботів - жах! Чи то в якомусь дурдомі орки вкрали двері, що пацієнти масово втікнули?..
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31.08.2022 19:34 Відповісти
Такие (военно-стратегические) объекты нужно строить глубоко под горами в Карпатах, с учетом того, что являются первичными военными целями для противника, с расчетом прямого попадания термоядерной боеголовки мощностью до 3-х мегатонн!
Впрочем как и командный административно-военный центр Украины!
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11.09.2022 18:07 Відповісти
 
 