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В оккупированном Крыму горит нефтебаза. ВИДЕО

Сегодня утром, 31 августа, в поселке Красногвардейское во временно оккупированном Крыму вспыхнул пожар.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сообщается, что вспыхнула нефтебаза. О причинах возникновения пожара пока неизвестно.

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Крым (26377) пожар (5941)


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Топ комментарии
+68
Якось по домашньому горить, як біля каміну
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31.08.2022 08:54
+48
Слава бавовнятку!
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31.08.2022 08:50
+47
Бавовнятко бавилось з вогнем.
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31.08.2022 08:56
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Слава бавовнятку!
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31.08.2022 08:50 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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31.08.2022 08:51 Ответить
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31.08.2022 08:53 Ответить
Якось по домашньому горить, як біля каміну
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31.08.2022 08:54 Ответить
Дійде черга і до нафтобази...)))
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31.08.2022 09:10 Ответить
Пруф?
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31.08.2022 09:16 Ответить
ой, молодці наші хлопчики!!! Хай Бог помагає! Всі вороги загинуть.
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31.08.2022 08:55 Ответить
Бавовнятко бавилось з вогнем.
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31.08.2022 08:56 Ответить
Не бросайте окурки где попало - бросайте туда, где еще не попало!
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31.08.2022 09:04 Ответить
Загар будет лучше.
Если не отмывать.
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31.08.2022 09:19 Ответить
Главное, шоб ДБР потом не открыло дело по поджогам и уничтожению украинского имущества на временно оккупированных территориях...
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31.08.2022 09:25 Ответить
А вони можуть...
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31.08.2022 09:58 Ответить
Когда вернёте Крым, поменяйте название посёлка обратно на Курман.
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31.08.2022 09:30 Ответить
Для місцевих він завжди був Курманом
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31.08.2022 11:05 Ответить
Меблевий склад, а не нафтобаза.
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31.08.2022 09:32 Ответить
Склад на нефтебазе
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31.08.2022 09:36 Ответить
Я знаю, як горять нафтобази. На моїх очах їх 3 горіло (2 після кацапських ракет). І це явно не нафтобаза.
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31.08.2022 09:55 Ответить
HIMERS-COTTON)))
Made in UKRAINE & USA!!!
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31.08.2022 10:04 Ответить
красивоє!...
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31.08.2022 10:47 Ответить
Слава хлопкоробам!
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31.08.2022 11:01 Ответить
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31.08.2022 15:18 Ответить
к сожалению, не нефтебаза, а какой-то говносклад.
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31.08.2022 11:04 Ответить
дуже слабенько горить, як для нафтобази.
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31.08.2022 11:16 Ответить
Яка цяця! Неналюбуюсь на витівки Бавовнятки! 😉💙💛
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31.08.2022 11:33 Ответить
крымсяне и понаехавшее рашабыдло ---- КУРИТЬ НАДО В УСТАНОВЛЕННЫХ МЕСТАХ ---- а лучше совсем не курить . собирать чемоданы и ***** на мост . пока еще он проезной
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31.08.2022 11:48 Ответить
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31.08.2022 11:59 Ответить
Дай Бог не ОСТАННЯ!!!
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31.08.2022 12:06 Ответить
А над Крымом линзы ходят хмуро
Край курортный весь дымком объят!
В этот решили партизаны
Закоптить десяточек бурят!
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31.08.2022 12:21 Ответить
це лише "недопалки Залужного", а коли б сигари?
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31.08.2022 12:35 Ответить
 
 