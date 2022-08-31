В оккупированном Крыму горит нефтебаза. ВИДЕО
Сегодня утром, 31 августа, в поселке Красногвардейское во временно оккупированном Крыму вспыхнул пожар.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Сообщается, что вспыхнула нефтебаза. О причинах возникновения пожара пока неизвестно.
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