В окупованому Криму горить нафтобаза. ВIДЕО
Сьогодні зранку, 31 серпня, у селищі Красногвардійське у тимчасово окупованому Криму спалахнула пожежа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що спалахнула нафтобаза. Про причини виникнення пожежі поки що невідомо..
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