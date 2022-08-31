В окупованому Криму горить нафтобаза. ВIДЕО

Сьогодні зранку, 31 серпня, у селищі Красногвардійське у тимчасово окупованому Криму спалахнула пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що спалахнула нафтобаза. Про причини виникнення пожежі поки що невідомо..

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