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В окупованому Криму горить нафтобаза. ВIДЕО

Сьогодні зранку, 31 серпня, у селищі Красногвардійське у тимчасово окупованому Криму спалахнула пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що спалахнула нафтобаза. Про причини виникнення пожежі поки що невідомо..

Також дивіться: Місця 27 вибухів на території окупованого Криму нанесли на інтерактивну карту, - Кримськотатарський ресурсний центр. ФОТО

Автор: 

Крим (14139) пожежа (4322)


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Топ коментарі
+68
Якось по домашньому горить, як біля каміну
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31.08.2022 08:54
+48
Слава бавовнятку!
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31.08.2022 08:50
+47
Бавовнятко бавилось з вогнем.
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31.08.2022 08:56
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Слава бавовнятку!
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31.08.2022 08:50 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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31.08.2022 08:51 Відповісти
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31.08.2022 08:53 Відповісти
Якось по домашньому горить, як біля каміну
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31.08.2022 08:54 Відповісти
Дійде черга і до нафтобази...)))
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31.08.2022 09:10 Відповісти
Пруф?
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31.08.2022 09:16 Відповісти
ой, молодці наші хлопчики!!! Хай Бог помагає! Всі вороги загинуть.
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31.08.2022 08:55 Відповісти
Бавовнятко бавилось з вогнем.
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31.08.2022 08:56 Відповісти
Не бросайте окурки где попало - бросайте туда, где еще не попало!
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31.08.2022 09:04 Відповісти
Загар будет лучше.
Если не отмывать.
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31.08.2022 09:19 Відповісти
Главное, шоб ДБР потом не открыло дело по поджогам и уничтожению украинского имущества на временно оккупированных территориях...
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31.08.2022 09:25 Відповісти
А вони можуть...
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31.08.2022 09:58 Відповісти
Когда вернёте Крым, поменяйте название посёлка обратно на Курман.
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31.08.2022 09:30 Відповісти
Для місцевих він завжди був Курманом
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31.08.2022 11:05 Відповісти
Меблевий склад, а не нафтобаза.
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31.08.2022 09:32 Відповісти
Склад на нефтебазе
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31.08.2022 09:36 Відповісти
Я знаю, як горять нафтобази. На моїх очах їх 3 горіло (2 після кацапських ракет). І це явно не нафтобаза.
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31.08.2022 09:55 Відповісти
HIMERS-COTTON)))
Made in UKRAINE & USA!!!
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31.08.2022 10:04 Відповісти
красивоє!...
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31.08.2022 10:47 Відповісти
Слава хлопкоробам!
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31.08.2022 11:01 Відповісти
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31.08.2022 15:18 Відповісти
к сожалению, не нефтебаза, а какой-то говносклад.
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31.08.2022 11:04 Відповісти
дуже слабенько горить, як для нафтобази.
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31.08.2022 11:16 Відповісти
Яка цяця! Неналюбуюсь на витівки Бавовнятки! 😉💙💛
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31.08.2022 11:33 Відповісти
крымсяне и понаехавшее рашабыдло ---- КУРИТЬ НАДО В УСТАНОВЛЕННЫХ МЕСТАХ ---- а лучше совсем не курить . собирать чемоданы и ***** на мост . пока еще он проезной
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31.08.2022 11:48 Відповісти
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31.08.2022 11:59 Відповісти
Дай Бог не ОСТАННЯ!!!
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31.08.2022 12:06 Відповісти
А над Крымом линзы ходят хмуро
Край курортный весь дымком объят!
В этот решили партизаны
Закоптить десяточек бурят!
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31.08.2022 12:21 Відповісти
це лише "недопалки Залужного", а коли б сигари?
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31.08.2022 12:35 Відповісти
 
 