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Новости Видео Война
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Пожар и взрывы на складе боеприпасов в оккупированном Таврийске. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован пожар и взрывы на складе боеприпасов в оккупированном Таврийске Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи виден огромный столб дыма и слышны разрывы боекомплектов.

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боеприпасы (2336) уничтожение (6923) склад (155) Херсонская область (4770)


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Топ комментарии
+19
Арбузи аби не порєпалися, Я сподіваюсь ще в цьому році скуштувати Херсонських.
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31.08.2022 14:45
+15
Дуже гучно розриваються пердаки кацапів на землі Херсонщини
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31.08.2022 14:45
+12
Перефразируя ельцина :
"Просыпаясь утром, я спрашиваю себя: сколько наши бойцы взорвали складов БК на оккупированных территориях ?".
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31.08.2022 14:58
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Арбузи аби не порєпалися, Я сподіваюсь ще в цьому році скуштувати Херсонських.
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31.08.2022 14:45 Ответить
Дуже гучно розриваються пердаки кацапів на землі Херсонщини
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31.08.2022 14:45 Ответить
Перефразируя ельцина :
"Просыпаясь утром, я спрашиваю себя: сколько наши бойцы взорвали складов БК на оккупированных территориях ?".
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31.08.2022 14:58 Ответить
Схоже що Лінза ще й пакуріла...
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31.08.2022 15:03 Ответить
Кто же ето сдєлал? (с) Мабуть знову "еффєкт лінзи".
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31.08.2022 15:10 Ответить
КрасівоЄ
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31.08.2022 15:17 Ответить
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31.08.2022 15:33 Ответить
Помню

Помню
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31.08.2022 16:04 Ответить
Душіть кацапів, щоб очі через вуха повилазили.
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31.08.2022 16:41 Ответить
 
 