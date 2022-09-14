Чеченские добровольцы освобождали Харьковщину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Добровольцы из батальона им. Джохара Дудаева принимали участие в освобождении Харьковщины от российских оккупантов.
Об этом сообщает движение "Адат", выступающее за освобождение Чечни от российских оккупантов, сообщает Цензор.НЕТ.
Разведывательно-диверсионная группа батальона им. Дудаева освобождала Изюм и расположенные вблизи села.
"Примечательно, что государственный флаг Украины над Изюмом поднял чеченец из батальона Джохара Дудаева", - рассказали в "Адате".
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"Справжні чистокровні Нохчо ведуть свою війну з Росією вже 400 років." - https://www.pravda.com.ua/columns/2022/03/6/7328712/
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