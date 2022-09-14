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Новости Видео Война
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Чеченские добровольцы освобождали Харьковщину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Добровольцы из батальона им. Джохара Дудаева принимали участие в освобождении Харьковщины от российских оккупантов.

Об этом сообщает движение "Адат", выступающее за освобождение Чечни от российских оккупантов, сообщает Цензор.НЕТ.

Разведывательно-диверсионная группа батальона им. Дудаева освобождала Изюм и расположенные вблизи села.

"Примечательно, что государственный флаг Украины над Изюмом поднял чеченец из батальона Джохара Дудаева", - рассказали в "Адате".

Смотрите также: Ряды батальона имени Джохара Дудаева пополнили опытные воины-разведчики. ВИДЕО

Чеченские добровольцы освобождали Харьковщину 01
Чеченские добровольцы освобождали Харьковщину 02
Чеченские добровольцы освобождали Харьковщину 03
Чеченские добровольцы освобождали Харьковщину 04

увольнение (2679) Харьковщина (5577) чеченцы (212) Изюм (270)


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Топ комментарии
+52
Ну що тут скажеш- Героям слава!
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14.09.2022 11:50
+52
Справжнім чеченським героям-щира вдячність від українського народу...
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14.09.2022 11:51
+41
Чечня-Ічкерія ще буде дійсно вільною і незалежною!
Ці хлопці доведуть справу до логічного завершення...
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14.09.2022 12:00
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Ну що тут скажеш- Героям слава!
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14.09.2022 11:50 Ответить
Дякуємо!
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14.09.2022 11:51 Ответить
Справжнім чеченським героям-щира вдячність від українського народу...
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14.09.2022 11:51 Ответить
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14.09.2022 11:53 Ответить
Чечня-Ічкерія ще буде дійсно вільною і незалежною!
Ці хлопці доведуть справу до логічного завершення...
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14.09.2022 12:00 Ответить
Ахмеду Закаеву и его бойцам - Респект!
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14.09.2022 12:17 Ответить
СЛАВА Ічкерії!

Стаття про наших БРАТІВ.

"Справжні чистокровні Нохчо ведуть свою війну з Росією вже 400 років." - https://www.pravda.com.ua/columns/2022/03/6/7328712/
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14.09.2022 12:21 Ответить
Чеченські воїни на тих танках ще до дон-гандона кадиркіна приїдуть.
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14.09.2022 12:21 Ответить
Хлопці набувають військового досвіду, який незабаром будуть використовувати при звільненні своїх земель.
Щира подяка ВАМ, сини ісламу, за допомогу і най Аллах ВАМ допомагає у здійсненні свого прагнення до свободи!
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14.09.2022 12:22 Ответить
Ічкерія буде вільною ! І навіки з Україною !
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14.09.2022 12:24 Ответить
Киев, Харьков , Сумы, Чернигов, Полтава, Николаев, Одесса, Винница - один единый народ Украины!
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14.09.2022 12:25 Ответить
Чеченським добровольцям з батальйону ім. Джохара Дудаєва - РЕСПЕКТ та ПОДЯКА за звільнення України від російських окупантів !
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14.09.2022 13:26 Ответить
і настане той день коли справжні сини чеченського народу піднімуть прапор свободи над Грозним
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14.09.2022 13:44 Ответить
Свободу Чечні
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14.09.2022 14:07 Ответить
Красавці!
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14.09.2022 14:39 Ответить
Нормальные чеченцы помнят,что для них делала Украина во время их борьбы и отвечают тем же.Думаю еще впереди то время,когда Украина снова будет посильно помогать этому народу обрести независимость и выбрать свой путь.
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14.09.2022 15:11 Ответить
Петицию президенту Украины о признании государственного суверенитета Чеченской республики Ичкерия подписали 10950 человек.
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14.09.2022 15:46 Ответить
Dala si doyl, si dolu nohchi! Allahuakbar! Geroyam Slava!
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14.09.2022 19:10 Ответить
Баркал...
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14.09.2022 21:40 Ответить
БІЙЦЯМ - ВЕЛИКА ПОВАГА, ШАНА, НИЗЬКИЙ УКЛІН ХАЙ ВАС БЕРЕЖЕ ВСЕВИШНІЙ АЛЛАХ.
СЛАВА УКРАЇНІ !
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22.09.2022 15:32 Ответить
 
 