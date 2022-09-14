УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5169 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
20 117 20

Чеченські добровольці визволяли Харківщину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Добровольці з батальйону ім. Джохара Дудаєва брали участь у звільненні Харківщини від російських окупантів.

Про це повідомляє рух "Адат", що виступає за визволення Чечні від російських окупантів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Розвідувально-диверсійна група батальйону ім. Дудаєва визволяла Ізюм та розташовані поблизу села.

"Примітно, що державний прапор України над Ізюмом підняв чеченець із батальйону Джохара Дудаєва", - розповіли в "Адаті".

Дивіться: Лави батальйону імені Джохара Дудаєва поповнили досвідчені воїни-розвідники. ВIДЕО

Чеченські добровольці визволяли Харківщину 01
Чеченські добровольці визволяли Харківщину 02
Чеченські добровольці визволяли Харківщину 03
Чеченські добровольці визволяли Харківщину 04

Автор: 

звільнення (2675) Харківщина (6054) чеченці (112) Ізюм (331)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+52
Ну що тут скажеш- Героям слава!
показати весь коментар
14.09.2022 11:50
+52
Справжнім чеченським героям-щира вдячність від українського народу...
показати весь коментар
14.09.2022 11:51
+41
Чечня-Ічкерія ще буде дійсно вільною і незалежною!
Ці хлопці доведуть справу до логічного завершення...
показати весь коментар
14.09.2022 12:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну що тут скажеш- Героям слава!
показати весь коментар
14.09.2022 11:50 Відповісти
Дякуємо!
показати весь коментар
14.09.2022 11:51 Відповісти
Справжнім чеченським героям-щира вдячність від українського народу...
показати весь коментар
14.09.2022 11:51 Відповісти
показати весь коментар
14.09.2022 11:53 Відповісти
Чечня-Ічкерія ще буде дійсно вільною і незалежною!
Ці хлопці доведуть справу до логічного завершення...
показати весь коментар
14.09.2022 12:00 Відповісти
Ахмеду Закаеву и его бойцам - Респект!
показати весь коментар
14.09.2022 12:17 Відповісти
СЛАВА Ічкерії!

Стаття про наших БРАТІВ.

"Справжні чистокровні Нохчо ведуть свою війну з Росією вже 400 років." - https://www.pravda.com.ua/columns/2022/03/6/7328712/
показати весь коментар
14.09.2022 12:21 Відповісти
Чеченські воїни на тих танках ще до дон-гандона кадиркіна приїдуть.
показати весь коментар
14.09.2022 12:21 Відповісти
Хлопці набувають військового досвіду, який незабаром будуть використовувати при звільненні своїх земель.
Щира подяка ВАМ, сини ісламу, за допомогу і най Аллах ВАМ допомагає у здійсненні свого прагнення до свободи!
показати весь коментар
14.09.2022 12:22 Відповісти
Ічкерія буде вільною ! І навіки з Україною !
показати весь коментар
14.09.2022 12:24 Відповісти
Киев, Харьков , Сумы, Чернигов, Полтава, Николаев, Одесса, Винница - один единый народ Украины!
показати весь коментар
14.09.2022 12:25 Відповісти
Чеченським добровольцям з батальйону ім. Джохара Дудаєва - РЕСПЕКТ та ПОДЯКА за звільнення України від російських окупантів !
показати весь коментар
14.09.2022 13:26 Відповісти
і настане той день коли справжні сини чеченського народу піднімуть прапор свободи над Грозним
показати весь коментар
14.09.2022 13:44 Відповісти
Свободу Чечні
показати весь коментар
14.09.2022 14:07 Відповісти
Красавці!
показати весь коментар
14.09.2022 14:39 Відповісти
Нормальные чеченцы помнят,что для них делала Украина во время их борьбы и отвечают тем же.Думаю еще впереди то время,когда Украина снова будет посильно помогать этому народу обрести независимость и выбрать свой путь.
показати весь коментар
14.09.2022 15:11 Відповісти
Петицию президенту Украины о признании государственного суверенитета Чеченской республики Ичкерия подписали 10950 человек.
показати весь коментар
14.09.2022 15:46 Відповісти
Dala si doyl, si dolu nohchi! Allahuakbar! Geroyam Slava!
показати весь коментар
14.09.2022 19:10 Відповісти
Баркал...
показати весь коментар
14.09.2022 21:40 Відповісти
БІЙЦЯМ - ВЕЛИКА ПОВАГА, ШАНА, НИЗЬКИЙ УКЛІН ХАЙ ВАС БЕРЕЖЕ ВСЕВИШНІЙ АЛЛАХ.
СЛАВА УКРАЇНІ !
показати весь коментар
22.09.2022 15:32 Відповісти
 
 