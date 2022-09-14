Чеченські добровольці визволяли Харківщину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Добровольці з батальйону ім. Джохара Дудаєва брали участь у звільненні Харківщини від російських окупантів.
Про це повідомляє рух "Адат", що виступає за визволення Чечні від російських окупантів, повідомляє Цензор.НЕТ.
Розвідувально-диверсійна група батальйону ім. Дудаєва визволяла Ізюм та розташовані поблизу села.
"Примітно, що державний прапор України над Ізюмом підняв чеченець із батальйону Джохара Дудаєва", - розповіли в "Адаті".
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"Справжні чистокровні Нохчо ведуть свою війну з Росією вже 400 років." - https://www.pravda.com.ua/columns/2022/03/6/7328712/
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