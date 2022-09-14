Чеченські добровольці визволяли Харківщину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Добровольці з батальйону ім. Джохара Дудаєва брали участь у звільненні Харківщини від російських окупантів.

Про це повідомляє рух "Адат", що виступає за визволення Чечні від російських окупантів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Розвідувально-диверсійна група батальйону ім. Дудаєва визволяла Ізюм та розташовані поблизу села.

"Примітно, що державний прапор України над Ізюмом підняв чеченець із батальйону Джохара Дудаєва", - розповіли в "Адаті".

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