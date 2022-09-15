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Гранатометы и ящики с оружием: ВСУ нашли склад оккупантов под Балаклеей. ВИДЕО

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины обнаружили под Балаклеей очередной склад боекомплекта, брошенный российскими оккупантами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об обнаруженном составе сообщили спецназовцы батальона "Дикое поле".

На видео, опубликованном на странице главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, зафиксированы десятки ящиков с боеприпасами и оружием.

"Москву" зачистили, идем на "Питер". Военное дело любит отважных и подлинных. Трофейное оружие и техника теперь работает против нашего кровного врага", – написал Залужный в комментарии к видео.

Смотрите: "Мобилизированные "ДНР" не выдержали давления", - депутат Госдумы назвал причины разгрома российской армии под Балаклеей. ВИДЕО

оружие (10215) Балаклея (260) склад (155) трофеи (180)


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Топ комментарии
+31
Боєкомплект прийдеться повернути, але є нюанс
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15.09.2022 11:34
+10
Спорт клуб? или зал в школе?

Гражданские обьекты!
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15.09.2022 11:36
+10
Кацапский Лендлиз..
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15.09.2022 11:36
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Боєкомплект прийдеться повернути, але є нюанс
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15.09.2022 11:34 Ответить
Спорт клуб? или зал в школе?

Гражданские обьекты!
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15.09.2022 11:36 Ответить
Кацапский Лендлиз..
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15.09.2022 11:36 Ответить
Байден астанавісь!
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15.09.2022 11:53 Ответить
скоріше кацапський воєнторг
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15.09.2022 12:58 Ответить
Ленд- ліз від орків для наших бійців !
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15.09.2022 11:37 Ответить
Только представьте, насколько были перепуганы эти торопыги из "второй армии мира", если даже не взорвали боезапас, если отсутствовала возможность его вывезти.
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15.09.2022 11:39 Ответить
Грамотно організувати підрив це час мінімум кваліфікованого підривника, означає що часу навіть небуло! Перевага стрімкості наступу вона така.
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15.09.2022 11:41 Ответить
Что вы такое пишите? Это было плановое оставление боеприпасов с последующей перегруппировкой.)
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15.09.2022 11:44 Ответить
Думаю, що не потрібно таке постити... Можуть влупити, навіть якщо вже наші й вивезуть БК.
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15.09.2022 11:43 Ответить
Dalbajob , kto pakazivajet takoje v onlain .....ti zhe ni nastoka tupoi ?
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15.09.2022 11:50 Ответить
Придурошне, ти читати вмієш? Чи тіки пісатєль? Навіть якщо вивезуть БК - школа що, не потрібно нашим дітям?
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15.09.2022 14:44 Ответить
Так, такі відоси/фото не потрібно в ЗМІ пускати, щоб Окурок з Озера не начав нагліти і требувати підрив.
Побігли офіцери - звичайним воякам все одно що навколо діється - головне щоб вижити.

Дивлюсь Мальцева який веде партизанську війну в Московії, так ось - багато з вояк які повернулись - приєднуються до спротиву, підриву колій, військових ешелонів і тд.

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15.09.2022 14:38 Ответить
Печера Аладдіна.
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15.09.2022 11:45 Ответить
Лэнд Лиз от мавзолейных болванов...у хазяйстві все потрібно🤣
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15.09.2022 11:47 Ответить
В Интернете полно информации о том, какая страна сколько оружия нам передала. Пора туда включать россию!

путлер так увлёкся войной до последнего россиянина, что начал передавать нам оружие.
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15.09.2022 11:49 Ответить
Eta ruskaja mnogohadovOCHKA !!!!!!🤣
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15.09.2022 11:51 Ответить
Пропоную на державному рівні виказати подяку москалям за надане озброєння та боєзапаси.
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15.09.2022 12:01 Ответить
ще скажи орден ***.лу вручити
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15.09.2022 12:20 Ответить
В социальных сетях продолжают публиковаться материалы, проясняющие масштабы российского поражения и позора на харьковском направлении.

Силы ВСУ обнаружили в Балаклеи брошенные при отступлении склады 1-й отдельной бригады спецназа ВС РФ. Элитное подразделение оставило противнику в целости и сохранности новейшие образцы российского оружия и боеприпасы к нему.

Захваченный российский склад боеприпасов. Достаточно разнообразный набор вооружения, в том числе РПО-А, РПГ-7, РПГ-26/27, АГС-17, АГС-30, пара ДШК и много боеприпасов.
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15.09.2022 11:54 Ответить
Штирлиц,вы просрали войну Украине вместе с радисткой ********** и вас расстреляю...
Герр путлер...низзя... у нас двойня...скоро будут ещё двойняшки..
Штирлиц,хорошо...вам новое задание... развящать войну между Арменией и Азербайджаном...срочно...дам звание Херой рабZeи и звание хенерал рабZeянского дерьма..
Есть Герр путлер...
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15.09.2022 11:59 Ответить
Эшелоны с техникой и боеприпасами заходили из РФ с частотой по 2 эшелона в неделю. На видео объем в один "Урал". На других видео с освобожденных территорий, объемы еще меньше. Поэтому бравурные комменты о рашистском "ленд лизе" совершенно неуместны. Этого "ленд лиза" на несколько дней активных боев хватит.
Но сам факт наличия оставленных боеприпасов говорит о том, что рашисты именно драпали. При организованном отступлении, такие склады врагу не оставляют.
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15.09.2022 12:10 Ответить
і шо ешелони складують в один спортзал при фронті в тисячі км. і сотні населених пунктів цей склад не менш як для батальону
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15.09.2022 12:26 Ответить
Якби ви були на передовій,а не на дивані,то зрозуміли б,що навіть така кількість - це круто.
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15.09.2022 18:31 Ответить
Круто. Никто и не спорит. Только это далеко не "российский ленд лиз".
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16.09.2022 09:43 Ответить
Такие склады надо сразу растаскивать по разным местам.
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15.09.2022 15:20 Ответить
 
 