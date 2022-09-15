Гранатометы и ящики с оружием: ВСУ нашли склад оккупантов под Балаклеей. ВИДЕО
Военнослужащие Вооруженных Сил Украины обнаружили под Балаклеей очередной склад боекомплекта, брошенный российскими оккупантами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об обнаруженном составе сообщили спецназовцы батальона "Дикое поле".
На видео, опубликованном на странице главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, зафиксированы десятки ящиков с боеприпасами и оружием.
"Москву" зачистили, идем на "Питер". Военное дело любит отважных и подлинных. Трофейное оружие и техника теперь работает против нашего кровного врага", – написал Залужный в комментарии к видео.
Топ комментарии
+31 Mykola Trofimenko #528418
показать весь комментарий15.09.2022 11:34
+10 Света Прокопенко
показать весь комментарий15.09.2022 11:36
+10 Саша Пончик
показать весь комментарий15.09.2022 11:36
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Гражданские обьекты!
Побігли офіцери - звичайним воякам все одно що навколо діється - головне щоб вижити.
Дивлюсь Мальцева який веде партизанську війну в Московії, так ось - багато з вояк які повернулись - приєднуються до спротиву, підриву колій, військових ешелонів і тд.
путлер так увлёкся войной до последнего россиянина, что начал передавать нам оружие.
Силы ВСУ обнаружили в Балаклеи брошенные при отступлении склады 1-й отдельной бригады спецназа ВС РФ. Элитное подразделение оставило противнику в целости и сохранности новейшие образцы российского оружия и боеприпасы к нему.
Захваченный российский склад боеприпасов. Достаточно разнообразный набор вооружения, в том числе РПО-А, РПГ-7, РПГ-26/27, АГС-17, АГС-30, пара ДШК и много боеприпасов.
Герр путлер...низзя... у нас двойня...скоро будут ещё двойняшки..
Штирлиц,хорошо...вам новое задание... развящать войну между Арменией и Азербайджаном...срочно...дам звание Херой рабZeи и звание хенерал рабZeянского дерьма..
Есть Герр путлер...
Но сам факт наличия оставленных боеприпасов говорит о том, что рашисты именно драпали. При организованном отступлении, такие склады врагу не оставляют.