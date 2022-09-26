РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10323 посетителя онлайн
Новости Видео Война
18 818 35

Захваченный украинскими воинами трофейный российский танк Т-62М. ВИДЕО

Украинские воины показали трофейный российский танк Т-62М, захваченный в Херсонской области.

Соответствующее видео опубликовал телеграмм-канал ДвіЩ, передает Цензор.НЕТ.

"Трофейный российский танк Т-62М где-то в Херсонской области", - говорится в описании видео.

Смотрите также: Украинские воины захватили четыре вражеских РЛС для контрбатарейной борьбы. ВIДЕО

армия РФ (19210) танк (2256) трофеи (180)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+20
буква "М" означає - "мудаки всередені"
показать весь комментарий
26.09.2022 22:40
+18
Нічого,Т 34 я думаю теж побачимо
показать весь комментарий
26.09.2022 22:34
+15
скоро еще и такое увидим......
показать весь комментарий
26.09.2022 22:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лисий? Чи навісили тротил?
показать весь комментарий
26.09.2022 22:33 Ответить
Нічого,Т 34 я думаю теж побачимо
показать весь комментарий
26.09.2022 22:34 Ответить
То, я навіть й не сумніваюсь...

Тут є одна річ: нас лякали Т-62, а я розумію - вони голі. Це означає, що звичайний РПГ-7 розносить їм башту в хлам. Тому цікаво, що ця буква М (модернизований) означає? Можливо навісили динамичний захист?
показать весь комментарий
26.09.2022 22:37 Ответить
буква "М" означає - "мудаки всередені"
показать весь комментарий
26.09.2022 22:40 Ответить
приціли і рацію. причому не цифрову. з "обладнанням" з 1960х років це навіть бантустанці не бажали брати, для яких це залізяччя і знімали зі "зберігання". більше нічого.
показать весь комментарий
27.09.2022 03:24 Ответить
Чого?
Он і на башті і на корпусі активна броня і екрани бортові...
показать весь комментарий
26.09.2022 22:37 Ответить
У дикарей на Т-80 вместо ВВ элементы активной брони набиты мусором. А на Т-62 они будут ставить что-то лучше? Ага. Щас!
https://www.youtube.com/shorts/zvGmsAWf8aA Резина вместо активной брони в Т - 80 БВМ
показать весь комментарий
26.09.2022 22:46 Ответить
Ну, я бачу модулі, а не те що всередині...
показать весь комментарий
26.09.2022 23:02 Ответить
На какой секунде видео и локацию пжлст.
показать весь комментарий
26.09.2022 23:19 Ответить
Я щось теж не помітив, ящики для зіпу є, а активки не побачив ...
показать весь комментарий
27.09.2022 09:47 Ответить
нормік танчик... характеристики у відео https://www.youtube.com/watch?v=31MA7awYGKU https://www.youtube.com/watch?v=31MA7awYGKU



цікаво як він у бою
показать весь комментарий
26.09.2022 23:29 Ответить
Слышал, что 62-е вроде позакапывали в обороне. Чего этот на ходу?
показать весь комментарий
26.09.2022 22:35 Ответить
Аналоговнєти закінчилися і почали потроху з'являтися машини початку 60-х...
З нетерпінням чекаємо на трофей у вигляді "героя" Шестиденної війни та війни Судного Дня, Т-55
Це буде гарною ознакою.
показать весь комментарий
26.09.2022 22:35 Ответить
скоро еще и такое увидим......
показать весь комментарий
26.09.2022 22:40 Ответить
Ні, такого не побачимо: Рено залишилося штук 10-20 по всьому світові.
А от Т-55, можемо й побачити.
показать весь комментарий
26.09.2022 22:47 Ответить
Откуда у кацапов такой раритет?
показать весь комментарий
26.09.2022 23:28 Ответить
Фахівці казали, що Т-55 краще за Т-62.
показать весь комментарий
26.09.2022 22:46 Ответить
Не знаю, не володію інформацією.
показать весь комментарий
26.09.2022 22:58 Ответить
Шассі до сих пір в Цахалі служить на багатьох допоміжних машинах.

Але, я думаю, війна Судного дня показала їхні великі недоліки. Повсюди їх визнали поганою машиною, також в СРСР.
показать весь комментарий
26.09.2022 23:08 Ответить
Так я ж 55-ки не з Центуріонами порівнюю, а з Т-62. Повсюди? 55-ки досі використовують в деяких країнах.
показать весь комментарий
26.09.2022 23:15 Ответить
Слышите: "Иго-го!"? Это едут тачанки!
показать весь комментарий
26.09.2022 22:45 Ответить
кавалерію давай!
показать весь комментарий
26.09.2022 22:46 Ответить
Хорошее корыто
даже дымовой маскировочной завесы не нужно
показать весь комментарий
26.09.2022 22:51 Ответить
Чому він так димить?
показать весь комментарий
26.09.2022 22:59 Ответить
Навмисно. Димовий захист.
показать весь комментарий
26.09.2022 23:09 Ответить
показать весь комментарий
27.09.2022 00:33 Ответить
Либо позднее воспламенение, либо слишком обогащенная топливо-воздушная смесь.
показать весь комментарий
27.09.2022 01:05 Ответить
или вода в цилиндрах
показать весь комментарий
27.09.2022 05:22 Ответить
воно шо, на дровах?
показать весь комментарий
26.09.2022 23:20 Ответить
На кизяке. ☺
показать весь комментарий
26.09.2022 23:29 Ответить
Коли вже драгунські полки підут у наступ
показать весь комментарий
26.09.2022 23:42 Ответить
300000,00 щойно призвали на драгуна вивчить неділю часу займе,хоча коней навряд чи знайдуть по канавам подоїдали.Будуть піші драгуни...
показать весь комментарий
27.09.2022 09:22 Ответить
Друга армія світу? Ню ню
показать весь комментарий
27.09.2022 00:28 Ответить
показать весь комментарий
27.09.2022 03:22 Ответить
оно что, еще ездит?!
показать весь комментарий
27.09.2022 05:23 Ответить
 
 