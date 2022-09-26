Захваченный украинскими воинами трофейный российский танк Т-62М. ВИДЕО
Украинские воины показали трофейный российский танк Т-62М, захваченный в Херсонской области.
Соответствующее видео опубликовал телеграмм-канал ДвіЩ, передает Цензор.НЕТ.
"Трофейный российский танк Т-62М где-то в Херсонской области", - говорится в описании видео.
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показать весь комментарий26.09.2022 22:40
+18 Василий Воробец
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+15 Йцу Кенг #461207
показать весь комментарий26.09.2022 22:40
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Тут є одна річ: нас лякали Т-62, а я розумію - вони голі. Це означає, що звичайний РПГ-7 розносить їм башту в хлам. Тому цікаво, що ця буква М (модернизований) означає? Можливо навісили динамичний захист?
Он і на башті і на корпусі активна броня і екрани бортові...
https://www.youtube.com/shorts/zvGmsAWf8aA Резина вместо активной брони в Т - 80 БВМ
цікаво як він у бою
З нетерпінням чекаємо на трофей у вигляді "героя" Шестиденної війни та війни Судного Дня, Т-55
Це буде гарною ознакою.
А от Т-55, можемо й побачити.
Але, я думаю, війна Судного дня показала їхні великі недоліки. Повсюди їх визнали поганою машиною, також в СРСР.
даже дымовой маскировочной завесы не нужно