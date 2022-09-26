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Захоплений українськими воїнами трофейний російський танк Т-62М. ВIДЕО

Українські воїни показали трофейний російський танк Т-62М, захоплений на Херсонщині.

Відповідне відео опубліковав телеграм-канал ДвіЩ, передає Цензор.НЕТ.

"Трофейний російський танк Т-62М десь на Херсонщині", - йдеться в описі відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни захопили чотири ворожі РЛС для контрбатарейної боротьби. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) танк (2067) трофеї (185)


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Топ коментарі
+20
буква "М" означає - "мудаки всередені"
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26.09.2022 22:40
+18
Нічого,Т 34 я думаю теж побачимо
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26.09.2022 22:34
+15
скоро еще и такое увидим......
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26.09.2022 22:40
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Лисий? Чи навісили тротил?
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26.09.2022 22:33 Відповісти
Нічого,Т 34 я думаю теж побачимо
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26.09.2022 22:34 Відповісти
То, я навіть й не сумніваюсь...

Тут є одна річ: нас лякали Т-62, а я розумію - вони голі. Це означає, що звичайний РПГ-7 розносить їм башту в хлам. Тому цікаво, що ця буква М (модернизований) означає? Можливо навісили динамичний захист?
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26.09.2022 22:37 Відповісти
буква "М" означає - "мудаки всередені"
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26.09.2022 22:40 Відповісти
приціли і рацію. причому не цифрову. з "обладнанням" з 1960х років це навіть бантустанці не бажали брати, для яких це залізяччя і знімали зі "зберігання". більше нічого.
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27.09.2022 03:24 Відповісти
Чого?
Он і на башті і на корпусі активна броня і екрани бортові...
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26.09.2022 22:37 Відповісти
У дикарей на Т-80 вместо ВВ элементы активной брони набиты мусором. А на Т-62 они будут ставить что-то лучше? Ага. Щас!
https://www.youtube.com/shorts/zvGmsAWf8aA Резина вместо активной брони в Т - 80 БВМ
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26.09.2022 22:46 Відповісти
Ну, я бачу модулі, а не те що всередині...
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26.09.2022 23:02 Відповісти
На какой секунде видео и локацию пжлст.
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26.09.2022 23:19 Відповісти
Я щось теж не помітив, ящики для зіпу є, а активки не побачив ...
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27.09.2022 09:47 Відповісти
нормік танчик... характеристики у відео https://www.youtube.com/watch?v=31MA7awYGKU https://www.youtube.com/watch?v=31MA7awYGKU



цікаво як він у бою
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26.09.2022 23:29 Відповісти
Слышал, что 62-е вроде позакапывали в обороне. Чего этот на ходу?
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26.09.2022 22:35 Відповісти
Аналоговнєти закінчилися і почали потроху з'являтися машини початку 60-х...
З нетерпінням чекаємо на трофей у вигляді "героя" Шестиденної війни та війни Судного Дня, Т-55
Це буде гарною ознакою.
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26.09.2022 22:35 Відповісти
скоро еще и такое увидим......
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26.09.2022 22:40 Відповісти
Ні, такого не побачимо: Рено залишилося штук 10-20 по всьому світові.
А от Т-55, можемо й побачити.
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26.09.2022 22:47 Відповісти
Откуда у кацапов такой раритет?
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26.09.2022 23:28 Відповісти
Фахівці казали, що Т-55 краще за Т-62.
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26.09.2022 22:46 Відповісти
Не знаю, не володію інформацією.
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26.09.2022 22:58 Відповісти
Шассі до сих пір в Цахалі служить на багатьох допоміжних машинах.

Але, я думаю, війна Судного дня показала їхні великі недоліки. Повсюди їх визнали поганою машиною, також в СРСР.
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26.09.2022 23:08 Відповісти
Так я ж 55-ки не з Центуріонами порівнюю, а з Т-62. Повсюди? 55-ки досі використовують в деяких країнах.
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26.09.2022 23:15 Відповісти
Слышите: "Иго-го!"? Это едут тачанки!
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26.09.2022 22:45 Відповісти
кавалерію давай!
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26.09.2022 22:46 Відповісти
Хорошее корыто
даже дымовой маскировочной завесы не нужно
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26.09.2022 22:51 Відповісти
Чому він так димить?
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26.09.2022 22:59 Відповісти
Навмисно. Димовий захист.
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26.09.2022 23:09 Відповісти
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27.09.2022 00:33 Відповісти
Либо позднее воспламенение, либо слишком обогащенная топливо-воздушная смесь.
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27.09.2022 01:05 Відповісти
или вода в цилиндрах
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27.09.2022 05:22 Відповісти
воно шо, на дровах?
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26.09.2022 23:20 Відповісти
На кизяке. ☺
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26.09.2022 23:29 Відповісти
Коли вже драгунські полки підут у наступ
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26.09.2022 23:42 Відповісти
300000,00 щойно призвали на драгуна вивчить неділю часу займе,хоча коней навряд чи знайдуть по канавам подоїдали.Будуть піші драгуни...
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27.09.2022 09:22 Відповісти
Друга армія світу? Ню ню
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27.09.2022 00:28 Відповісти
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27.09.2022 03:22 Відповісти
оно что, еще ездит?!
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27.09.2022 05:23 Відповісти
 
 