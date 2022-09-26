Захоплений українськими воїнами трофейний російський танк Т-62М. ВIДЕО

Українські воїни показали трофейний російський танк Т-62М, захоплений на Херсонщині.

Відповідне відео опубліковав телеграм-канал ДвіЩ, передає Цензор.НЕТ.

"Трофейний російський танк Т-62М десь на Херсонщині", - йдеться в описі відео.

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