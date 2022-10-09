Российские оккупанты начали пропускать через Керченский мост пассажирские поезда. ВIДЕО

Российские оккупанты возобновили движение грузовых и пассажирских поездов по Крымскому мосту, который был поврежден взрывом утром в субботу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на компанию-перевозчика и Минтранс РФ.

В субботу вечером первый пассажирский поезд, следующий из оккупированного Симферополя в Москву, прошел под арками Керченского моста.

Поезд 28 сообщением Симферополь – Москва отправился из Симферополя в 17:10 по Москве согласно графику.

В соцсетях появились кадры этого процесса.