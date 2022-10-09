Российские оккупанты начали пропускать через Керченский мост пассажирские поезда. ВIДЕО
Российские оккупанты возобновили движение грузовых и пассажирских поездов по Крымскому мосту, который был поврежден взрывом утром в субботу.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на компанию-перевозчика и Минтранс РФ.
В субботу вечером первый пассажирский поезд, следующий из оккупированного Симферополя в Москву, прошел под арками Керченского моста.
Поезд 28 сообщением Симферополь – Москва отправился из Симферополя в 17:10 по Москве согласно графику.
В соцсетях появились кадры этого процесса.
Крым, 08/10/22, пассажирский поезд "Симферополь-Москва" прошёл по мосту https://t.co/bjrRLTVZxA #Крым pic.twitter.com/ZfkfkmoByo— Necro Mancer (@666_mancer) October 8, 2022
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Там за сутки не починить точно
Отдельная конструкция
На арке лучше
А раз була висока температура то ізвість була восстановлена і як наслідок стала негашоною. Давайте зачекаємо - ось дощик пройде і подивимось, чи буде і надалі він такий же міцний.
https://twitter.com/i/status/1578641559070834689
При цьому згідно рисунку П.16 для незахищеної шаром бетону сталевої балки її температура досягає більше 800 градусів вже після 30 хвилин дії вогню при пожежі.
Тривала (більше години) дія високих температур (більше 800 градусів) спричиняє до збільшення зернистості в структурі сталі і до її крихкості, що призводить до мікротріщин у несучих балках металевої конструкції і врешті до її руйнування під дією зовнішніх навантажень.
PS А вот за что мой корневой пост заспамили - это пусть будет на совести того, кто нажал кнопку "спам" на безвинном сообщении. Что поделаешь, нет у нас пока культуры общения на таких форумах (на всякий случай - у меня тоже нет).
цей день настав: ми анонсуємо марку з мостом
- Запад и Украина замёрзнут зимой!
- Будем греться у Керченского моста
🇺🇦😂😂😂
Направление правильное- за русским военным кораблем « Москва»..
Не біда. "Можем павтаріть!" (і повторимо точно).
Ещё не вечер - далі буде.
І чому лише одна колія - там повинно бути дві.