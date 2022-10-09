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Российские оккупанты начали пропускать через Керченский мост пассажирские поезда. ВIДЕО

Российские оккупанты возобновили движение грузовых и пассажирских поездов по Крымскому мосту, который был поврежден взрывом утром в субботу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на компанию-перевозчика и Минтранс РФ.

В субботу вечером первый пассажирский поезд, следующий из оккупированного Симферополя в Москву, прошел под арками Керченского моста.

Поезд 28 сообщением Симферополь – Москва отправился из Симферополя в 17:10 по Москве согласно графику.

В соцсетях появились кадры этого процесса.

Крым, 08/10/22, пассажирский поезд "Симферополь-Москва" прошёл по мосту https://t.co/bjrRLTVZxA #Крым pic.twitter.com/ZfkfkmoByo

— Necro Mancer (@666_mancer) October 8, 2022

Автор: 

поезд (1025) Керченский мост (393)


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Топ комментарии
+45
Треба той мост добить нафер
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09.10.2022 00:13
+42
Пустили поезда даже не обследовав повреждения. ***** важнее понты чем жизни своих же холопов. А ведь по правилам пожарной безопасности если железобетонные конструкции подвергались огню более 20 минут то находиться под такими конструкциями строго запрещено. И ето при том что ж/д мост горел минимум несколько часов
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09.10.2022 00:28
+35
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09.10.2022 00:19
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Треба той мост добить нафер
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09.10.2022 00:13 Ответить
Арки валить нужно

Там за сутки не починить точно

Отдельная конструкция
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09.10.2022 00:20 Ответить
нет. Это надолго заблокирует наши Азовские порты.
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09.10.2022 00:30 Ответить
но с поездами поставок бк нужно что-то решать..
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09.10.2022 00:33 Ответить
над этим вопросом работают компетентные специалисты.
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09.10.2022 00:50 Ответить
які такі Ваши азовські порти????
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09.10.2022 03:03 Ответить
Urs з України. Більш того, він зараз на фронті
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09.10.2022 08:53 Ответить
нет.
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10.10.2022 10:29 Ответить
не на фронте.
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10.10.2022 10:31 Ответить
Чому? В місці ураження здається нема проходу для судів
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09.10.2022 05:14 Ответить
правильно, в месте поражения моста водоизмещающие суда проходить не могут. Проход только под арочным пролетом по Керчь-Еникальскому судоходному каналу.
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10.10.2022 10:34 Ответить
Чиї це наші сьогодні азовські порти? Ними користуються лаптєногі.
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09.10.2022 08:16 Ответить
Порты завтра "внезапно" могут оказаться нашими. А вот поднять из судоходного канала рухнувшие в него арки, возможно, не удастся очень долго.
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10.10.2022 10:36 Ответить
ну целочку ему уже сломали....., та что остальное дело времени.....
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09.10.2022 00:20 Ответить
Крымский мост строили иностранные подрядчики. В России нет таких технологий и специалистов. Из-за санкций сейчас никто ремонтировать мост не будет. К тому же с октября начался сезон штормов. Украинцы всё очень точно расчитали.
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09.10.2022 00:14 Ответить
очень плохо. Значит и технику пустят. Казалось такое повреждение....
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09.10.2022 00:16 Ответить
Подивись в яку сторону пошёл.. Сімферополь Місква.. шо вони повезуть.. хай вивезуть..
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09.10.2022 00:19 Ответить
В следущий раз будет вагон гексогена

На арке лучше
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09.10.2022 00:24 Ответить
Одна железнодорожная ветка не пострадала. Пока.
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09.10.2022 00:31 Ответить
Так одна колія неушкоджена все одно була. Будуть по ній потяги ганяти в реверсному режимі ...
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09.10.2022 08:55 Ответить
Ну вот ничего и не было, а еще знаете какой госдолг у США...
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09.10.2022 00:17 Ответить
Да и европейцы мёрзнут, машину на две бутылки подсолнечного масла меняют.
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09.10.2022 00:49 Ответить
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09.10.2022 00:19 Ответить
Пустили поезда даже не обследовав повреждения. ***** важнее понты чем жизни своих же холопов. А ведь по правилам пожарной безопасности если железобетонные конструкции подвергались огню более 20 минут то находиться под такими конструкциями строго запрещено. И ето при том что ж/д мост горел минимум несколько часов
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09.10.2022 00:28 Ответить
Наверное по тоже причине потому что по*** на людей. Но в большинстве нужно смотреть как квартира горела. Локальные повреждения не критичны для всего дома. И очень редко когда квартира горит часами. Иначе за ето время сгорел бы и обрушился весь дом.
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09.10.2022 00:45 Ответить
Пол часа погорело??? Да там часа четыре горела нефтьбольшим пламенем, что было видно как бетон от арматуры поотстреливал
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09.10.2022 01:04 Ответить
Я звісно не спеціаліст але вангую що в бетоні таки є ізвість.
А раз була висока температура то ізвість була восстановлена і як наслідок стала негашоною. Давайте зачекаємо - ось дощик пройде і подивимось, чи буде і надалі він такий же міцний.
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09.10.2022 08:30 Ответить
В тебе явно особливий кацапський годинник. Мабуть такий же, як у Солов*їного Гуани.
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09.10.2022 08:16 Ответить
проверят пассажирским поездом с беженцами. Если ж\д мост выдержит, то тогда поедут эшелоны с техникой.
https://twitter.com/i/status/1578641559070834689
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09.10.2022 00:43 Ответить
для несущих конструкций есть расчеты\гарантия. если оно горело гарантии просто никто не дает. оно может упасть через день, может - через год. может выдержать сколько написано, может сломаться на половине. но имхо думать что кто-то что-то там будет делать по технологии во время войны глупо. Хйло и ко конечно этим мостом уже скорее всего не поедут, (ждшным как минимум). те, кто немного с мозгами - скорее всего тоже (но они бы в Крым и не собирались если с мозгами). по-работе - может паромом или авто, хотя если один раз взорвалось, то что мешает еще чем-то другим, вдруг, приоритетная цель как бы. военным пофигу как помереть, утонуть в море или чтобы их прибил украинский беспилотник, так что да. но чем тяжелее херню повезут - тем быстрее увидим кому не повезет.
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09.10.2022 02:58 Ответить
Якщо влучити в місце нагрівання, може впасти від значно меншого вибуху.
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09.10.2022 05:18 Ответить
Совершенно верно. Сразу вспоминаю легендарную эстакаду на шулявке в Киеве. Под ней пару раз рынок горел. При том пожары не такие глобальные были. По итогу он «устал») пришлось строить новый. Тут та же история. Погоняют для понтов пару дней, потом закроют. Отремонтируют, но в ближайшие несколько месяцев товарняки ездить на будут точно
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09.10.2022 00:55 Ответить
Згідно пункту П.4.14 додатку "П" ДСТУ-Н Б В.2.6-ХХХ:201Х "****** здатність балки в умовах вогневого впливу тривалістю 60 хвилин не забезпечена".
При цьому згідно рисунку П.16 для незахищеної шаром бетону сталевої балки її температура досягає більше 800 градусів вже після 30 хвилин дії вогню при пожежі.
Тривала (більше години) дія високих температур (більше 800 градусів) спричиняє до збільшення зернистості в структурі сталі і до її крихкості, що призводить до мікротріщин у несучих балках металевої конструкції і врешті до її руйнування під дією зовнішніх навантажень.
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09.10.2022 01:33 Ответить
Так что, рано мы обрадовались, Бобик пока не сдох?
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09.10.2022 00:32 Ответить
я бы по такому мосту в месте подрыва на поезде не поехал - только пешком
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09.10.2022 00:38 Ответить
Я бы пешком точно не пошел - теперь они будут на всякий случай и по ежикам стрелять.

PS А вот за что мой корневой пост заспамили - это пусть будет на совести того, кто нажал кнопку "спам" на безвинном сообщении. Что поделаешь, нет у нас пока культуры общения на таких форумах (на всякий случай - у меня тоже нет).
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09.10.2022 00:45 Ответить
Укрпошта @ukrposhta https://twitter.com/ukrposhta/status/1578660503311613953 14 ч
цей день настав: ми анонсуємо марку з мостом
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09.10.2022 00:40 Ответить
Робіть вже марку з палаюяим кремлем!
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09.10.2022 01:21 Ответить
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09.10.2022 03:57 Ответить
Це тільки говорить про те, що життя свинособак на парашці нічого не варте.
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09.10.2022 00:56 Ответить
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09.10.2022 00:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=TlVoPcTdeYI А что с лицом? Подарок не понравился? КРЫМСКИЙ МОСТ ВЫШЕЛ ИЗ ЧАТА .
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09.10.2022 00:57 Ответить
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09.10.2022 00:58 Ответить
Не вірю. Кацапи брешуть, як завжди.
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09.10.2022 00:59 Ответить
Звичайно брешуть. На відео поїзд не пасажирський. От брехуни чортові.
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09.10.2022 01:27 Ответить
Новорожденний.....
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09.10.2022 01:45 Ответить
Головне кондухтору замість перевірки квитків - очі пасажирам заліплювати, щоб не так страшно було
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09.10.2022 01:00 Ответить
C)
- Запад и Украина замёрзнут зимой!

- Будем греться у Керченского моста

🇺🇦😂😂😂
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09.10.2022 01:08 Ответить
Пускай ездят пока поезд целиком вместе с пассажирами и мостом не рухнет в море
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09.10.2022 01:13 Ответить
Кто еще видит пассажирский поезд? Или у них уже такие пассажирские поезда? Что за страна, сплошная брехня!
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09.10.2022 01:23 Ответить
пассажирский поезд "Симферополь-Москва" . я не понял, где пассажиры ?
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09.10.2022 01:26 Ответить
Неизвестно, где это было снято и когда.
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09.10.2022 03:26 Ответить
А пассажиры навалом в грузовых вагонах, или в мешках?
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09.10.2022 01:57 Ответить
Ничего. Добьём и поезд.

Направление правильное- за русским военным кораблем « Москва»..
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09.10.2022 02:01 Ответить
Пассажиров в целлофановых пакетах повезли
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09.10.2022 02:01 Ответить
Вопщем почитав трохи шо пише російська опозиція і нєтаке рузьке. Хочу вам сказати, шо мусимо забирати Крим поки ***** ще ходить живе. Бо як здохне це *******, але сцикливе *****, то у цих «лібералів», що дорвуться до влади, забрати Крим без ядерки у відповідь буде ще менше шансів (с)
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09.10.2022 02:12 Ответить
Поїзда пустили?

Не біда. "Можем павтаріть!" (і повторимо точно).
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09.10.2022 02:34 Ответить
Пусть скажут спасибо, что в цистернах был не бензин.
Ещё не вечер - далі буде.
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09.10.2022 03:24 Ответить
по-перше, це вантажний. по-друге тягнуть маневровим. по-третє де тягнуть?
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09.10.2022 04:19 Ответить
Якби це був міст - хіба важко підсвітити опори ?
І чому лише одна колія - там повинно бути дві.
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09.10.2022 06:27 Ответить
при царях для перевозки військ були вагони, які називались вісім коней і сорок чоловік. Вернувся царь, вернулись вагони. А це перевірка колії, правда царю доложили точно, путь свободен, понімай как знаєш.
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09.10.2022 05:04 Ответить
Я чув: 40 людей або 8 коней.
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09.10.2022 11:20 Ответить
Як на мене то і добре, хоча дуже сумніваюсь...мають шанс здриснути...пока
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09.10.2022 06:43 Ответить
Недоработка,которая будет исправлена.
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09.10.2022 07:00 Ответить
А обіцяли що рейки зігнулися й потріскали від температури...
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09.10.2022 07:34 Ответить
Мабуть, одна колія вціліла чи майже вціліла. Та й замінити пошкоджену ділянку могли встигнути. Визнаю, що це лише припущення дилетанта.
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09.10.2022 11:23 Ответить
Тю! Так же і було задумано! Зараз все лайно з корявими щелепами виїде і доб`ємо
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09.10.2022 10:58 Ответить
 
 